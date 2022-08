Be Quiet! Silent Wings 4 i Silent Wings Pro 4 - Moćna puhala

SPECIFIKACIJE Silent Wings 4 Silent Wings Pro 4 Model 120mm PWM high-speed 140mm PWM high-speed 120mm PWM 140mm PWM Promjer 120 mm 140 mm 120 mm 140 mm Broj propelera 9 7 9 7 Maksimalna brzina 2.500 o/min 1.900 o/min 1.600-3.000 o/min 1.100-2.400 o/min Minimalna brzina ~10-15% maksimalne brzine Protok zraka (maks.) 76,7 CFM 78,4 CFM 83,9 CFM 97,41 CFM Statički pritisak (maks.) 3,96 mm H 2 O 2,36 mm H 2 O 5,31 mm H 2 O 3,64 mm H 2 O Buka (maks.) 31,2 dB 29,3 dB 36,9 dB 36,7 dB Jamstvo 2 godine Cijena 179 kn 189 kn 239 kn 249 kn Dojam Izvanredna linija ventilatora, namijenjena zahtjevnim korisnicima i isto takvim primjenama

Premda su odlični ventilatori Silent Wings 3, inače jedan od najpopularnijih proizvoda njemačke tvrtke Be Quiet, svjetlo dana ugledali davne 2016. godine, razvoj njihovih netom izdanih nasljednika započeo je već 2017. te je trajao punih pet godina. Prema riječima proizvođača, razvoj Silent Wingsa 4 išao je u smjeru cjelokupnog poboljšanja performansi, a osobito u slučaju ugradnje na radijatore vodenih hlađenja – sve to uz zadržavanje niske razine buke, do čega entuzijasti itekako drže.

Testirali smo četiri nova ventilatora: Silent Wings 4 120mm PWM high-speed i 140mm PWM high-speed te Silent Wings Pro 4 120mm PWM i 140mm PWM. Postoji još nekoliko varijanti "običnih" 120 i 140-milimetarskih Silent Wingsa 4; s klasičnim 3-pinskim priključkom te s nižim brojem okretaja od testirane "high-speed" varijante.

Model Silent Wings Pro 4 od "običnog" se razlikuje u izvedbi kabela i konektora, ali također donosi dodatni set kutnih modula za optimalnu montažu na radijatore vodenih hlađenja

Četiri su detalja u kojima se modeli Silent Wings Pro 4 razlikuju od "običnih". Prvo i najočitije, opremljeni su prekidačem za određivanje maksimalne brzine vrtnje, koji ima tri položaja: M (Medium), HS (High Speed) i UHS (Ultra High Speed). Konkretne maksimalne brzine vrtnje svih testiranih ventilatora proučite u tablici uz ovaj opis. Samim time, ventilatori Silent Wings Pro 4 imaju širi raspon brzine vrtnje od svoje "obične" braće, ali i nešto bolji, posve opleteni kabel, kao i kvalitetniji 4-pinski PWM konektor. Najzad, model Silent Wings Pro 4 isporučuje se s tri različita seta kutnih modula za montažu ventilatora: plastičnim, antivibracijskim i optimiziranim za radijatore vodenih hlađenja. Obični ventilatori Silent Wings 4 dolaze bez tog posljednjeg. To, naravno, ne znači da ih nije moguće montirati na radijatore, ili da se na tom mjestu ne ponašaju dobro, već samo to da je Silent Wings Pro 4 još bolje specijaliziran za takav način korištenja, poglavito u aspektu prigušenja vibracija.

Izmjenjivi kutovi

Sami kutni moduli relativno se teško skidaju s ventilatora, što je više pohvala nego kritika, jer to znači da neće otpadati ni vibrirati, a u stvarnosti ćete ih ionako zamijeniti samo jednom, možda dvaput – da iskušate sve dostupne varijante. Postupak je izvediv bez korištenja alata, tako da se jednom rukom pritisnu dvije poluge u blizini kuta, a drugom se čitav modul povuče i odvoji od kućišta ventilatora.

Udubine na propelerima znak su prepoznavanja Be Quietovih ventilatora Silent Wings, no ne radi se samo o estetskom detalju – tu su kako bi smanjile mikroturbulencije prilikom uvlačenja zraka

Osim izgledom, u praksi se kutni moduli razlikuju ponajviše prema antivibracijskim svojstvima. Najbolja iskustva imali smo kad smo se držali Be Quietovih preporuka. Fiksirate li ventilatore na kućište, svakako koristite antivibracijske kutne module i pripadajuće plastične "vijke" i gumene odstojnike. Ako ste kupili ventilatore Silent Wings Pro 4 i odlučili ih učvrstiti za radijator vodenog hlađenja, posegnite za kutnim modulima namijenjenim upravo tome. Plastični kutni moduli najviše prenose vibracije; kad koristite njih, Silent Wings 4 mnogo manje pokazuju zašto spadaju u sam vrh aktualne ponude ventilatora.

Obje varijante Silent Wingsa 4 opremljene su velikim, agresivno zaobljenim propelerima, čija je čitava površina prekrivena prepoznatljivim udubinama. Ne radi se samo o estetskom detalju, već su spomenute udubine u funkciji redukcije mikroturbulencija zraka koji biva uvlačen u tijelo ventilatora. Modeli sa 120-milimetarskim promjerom opremljeni su s devet propelera, a 140-varijante Silent Wingsa 4 imaju ih sedam. Sami propeleri načinjeni su od PBT plastike s 30-postotnim udjelom staklenih vlakna, što ih čini takorekuć imunima na savijanje ili izvijanje prilikom vrtnje, bez obzira na konkretan broj okretaja. Vanjski rub ventilatora od ruba je kućišta ventilatora odmaknut samo za jedan milimetar, što služi kao demonstracija kvalitete Be Quietove proizvodnje, ali i kao jedno od mjesta gdje se izvlači poneki dodatni postotak performansi u odnosu na Silent Wings 3. Kod njih, naime, taj razmak iznosi 1,2 milimetara. Izuzetno su čvrsta i kućišta svih četiriju ventilatora, a odabrani mat crni kolorit s lakoćom će se uklopiti u većinu računalnih kućišta. Tražite li cirkuske (A)RGB efekte, tražite dalje – nijedan model iz linije Silent Wings 4 nema takve aspiracije.

Propelere pokreće 6-polni elektromotor, karakterističan po jednoličnom radu bez vibracija, čiji FDB ležajevi jamče 300.000 sati poslušnog rada.

Besprijekorne performanse

U postupku testiranja raspolagali smo s po tri primjerka svakog ventilatora Silent Wings 4 i Silent Wings Pro 4, dakle njih ukupno 12. Iskušali smo ih u svim mogućim kombinacijama: kao usisne i ispušne ventilatore kućišta te na 240 i 360-milimetarskim radijatorima vodenog hlađenja, u pojedinačnim i push-pull varijantama. Performanse su im, riječju, vrhunske – svaki Silent Wings 4 u svojoj kategoriji nudi veću učinkovitost i nižu razinu buke od praktički svih drugih ventilatora na tržištu. Štoviše, toliko su učinkoviti da žalimo što im se brzina ne može spustiti ispod 620 okretaja u minuti, jer bi tada još uvijek osiguravali kvalitetno hlađenje, a računalo bi se doimalo kao da je opremljeno pasivnim rashladnim sustavom. Doduše, ni ovako nije daleko od toga – ventilatori Silent Wings 4 ostaju vjerni svojem imenu te samo u najekstremnijim režimima rada ne bivaju praktički bešumni.

Impresivno je to što ventilatori Silent Wings 4 svoje performanse izvlače iz kućišta debljine od svega 25 milimetara

Protok zraka izuzetno im je stabilan, bez obzira na debljinu radijatora; štoviše, između 25 i 45-milimetarskih radijatora praktički nema razlike u performansama Be Quietovih ventilatora, što zorno ilustrira koliko su sposobni. Slično vrijedi i za statički pritisak, čiji pad nismo zabilježili ni kada smo ventilatore ugradili na masivni radijator debljine 60 milimetara. U konkretnim brojkama, ugradnjom Be Quietovih ventilatora namjesto tvorničkih ventilatora, koji se isporučuju s redakcijskim NZXT-ovim i Corsairovim vodenim hlađenjima, izmjerili smo za 5-7 °C nižu temperaturu potpuno opterećenog procesora, kao i za otprilike tri decibela nižu razinu buke. Pravo je čudo što sve Be Quietovi ventilatori uspijevaju izvući iz vlastitog kućišta, čija je debljina samo 25 milimetara. Naravno, to osobito vrijedi za modele Silent Wings 4 Pro, nakon što im se limitator maksimalne brzine prebaci na UHS. Doduše, kako oni tada također postaju poprilično bučni, vrijedi se poigrati položajima prekidača te potražiti najbolji kompromis između buke i kvalitete hlađenja, koji će se razlikovati prema mjestu instalacije, modelu kućišta, rasporedu komponenti i drugim, vezanim faktorima.

Dok se obični ventilatori Silent Wings 4 proizvode u varijantama s 3-pinskim konektorom, s PWM regulacijom i u takozvanoj "high-speed" izvedbi, modeli Silent Wings Pro 4 opremljeni su prekidačem, pomoću kojeg definiramo maksimalni broj okretaja

Da ne duljimo, riječ je o izvanrednim ventilatorima, čiji je jedini značajniji nedostatak njihova cijena. Ovisno o odabranoj veličini i izvedbi (Pro ili "obična"), ona se kreće od 180 do 250 kuna za komad, što znači da će kupce pronalaziti ponajviše među entuzijastima. Ubrajate li se među njih – svesrdno preporučujemo!