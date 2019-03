Bežični punjači za mobitele - koji izabrati?

Bežično napajanje, odnosno punjenje mobitela, obavlja se elektromagnetskom indukcijom, a iako je bilo i drugih standarda bežičnog punjenja, jedini koji je danas ostao popularan, kad je riječ o uređajima poput mobitela, jest standard Qi (čita se kao “či” s dugim “i”). Qi je kao standard zaživio 2012. godine.

Qi je u osnovi sustav odašiljača i prijemnika elektromagnetskog rezonantnog zračenja, kojim se prenosi električna energija. I odašiljač i prijemnik zapravo su zavojnice (namotaji izoliranih tankih bakrenih žica) – jedna ili više njih.

Odašiljač je smješten u Qi punjaču, a prijemnik u mobitelu, sa stražnje strane. Kroz odašiljač se propusti izmjenična struja, čime se stvara promjenljivi magnetski tok, koji u zavojnici prijemnika inducira napon. Time se u prijemniku dobije izmjenična struja, koja se potom ispravlja u istosmjernu i stabilizira, kako bi se mogla propustiti do mobitela koji će njome puniti bateriju.

Mobiteli koji podržavaju Qi ne mogu imati metalnu poleđinu, barem ne cijelu, jer bi to onda ometalo magnetsko polje pa u zavojnici u prijemniku ne bi dolazilo do (adekvatne) indukcije, odnosno pala bi učinkovitost.

Napravili smo mali eksperiment – iz Qi punjača izvlačimo 4,76 V uz 0,58 A, pri čemu Qi punjač iz strujnog adaptera povuče 9 V uz 0,536 A. Stavimo li oko dva centimetra široku trakicu obične aluminijske folije između Qi punjača (odašiljača) i prijemnika, napon i struja koju daje prijemnik ostaje ista, međutim Qi punjač sada pri 9 V vuče pun amper struje, dakle skoro 100% više energije, a ta razlika dodatno će zagrijati zavojnicu u prijemniku – dakle, jednostavno se “baca u vjetar”, odnosno pretvara u toplinu.

Mobitelom napuniti drugi mobitel? Huawei Mate 20 Pro impresivan je uređaj, koji se može bežično puniti, no i on sam može bežično puniti drugi uređaj – recimo, drugi mobitel, ako je nekome baterija pri kraju, ili možda pametni sat

Pridošlice

Testirali smo 30 bežičnih punjača – 28 smo ih primili na test od domaćih ustupitelja, a dva smo ciljano naručili iz Kine, preko AliExpressa. Razlog za jedan od ova dva “uljeza” jest to što je ultrajeftin, goli punjač za samogradnju. Može ga se možda integrirati u stol, može ga se staviti u neku kutiju prema vlastitom izboru – bitno da nije metalna. Zanimalo nas je hoće li takav uređaj uopće prihvatljivo funkcionirati. Radi, iako je najlošiji na testu. Primijetili smo i problem pri proizvodnji, odnosno kontroli kvalitete (koja možda ni ne postoji) – dva keramička kondenzatora nisu pravilno zalemljena. Drugi uljez je Baseusov punjač s prozirnom gornjom pločom, koji nam je bio zanimljiv upravo zbog toga što se vidi unutrašnjost.

Qi punjače testirali smo pomoću dva mobitela, Samsung Galaxy Notea 9 (ustupio Samsung, www.samsung.com/hr) i iPhonea 8 Plus (ustupio HGSPOT informatika, www.hgshop.hr), kako biste dobili bolji uvid u to kako se konkretni punjač ponaša sa Samsungovim, a kako s Appleovim pametnim telefonom

Različite su forme punjača – neki su horizontalni i malih dimenzija i mase, lako prenosivi, no kad se mobitel puni na takvom punjaču, problem je gledati sadržaj na ekranu. Drugi su pod kutom, obično od oko 60 stupnjeva, a zamišljeni su upravo za to da vam ekran stalno može biti na oku – zgodno, recimo, za gledanje filmova ili YouTubea ili čitanje e-mailova, pregledavanje Facebooka bez uzimanja mobitela u ruku radi toga… Iako neki proizvođači ističu 60° kao optimalni kut nagiba, vašem autoru više je leglo Samsungovih opuštenijih 50°, no tu ulogu igra i udaljenost punjača od vas i visina stola u odnosu na razinu očiju, a i osobna preferencija.

Punjači na koje se mobitel može postaviti i vodoravno i uspravno u pravilu imaju (barem) dvije zavojnice, kako bi se u svakom položaju barem jedna zavojnica poklapala sa zavojnicom u mobitelu

Potom su se našli punjači kod kojih možete birati hoćete li mobitel puniti u horizontali ili pod kutom – jedan Cygnettov nudi podešavanje nagiba, a jedan MiPowov nudi dva stupnja (horizontalno ili konkretni nagib), a treći, Samsungov, dvostruki je punjač – jedno mjesto za punjenje je pod kutom, a drugo horizontalno.

Zatim su tu dvije podloge za miša s integriranim Qi punjačem, posve različita karaktera. Po E-Blueovoj miš odlično klizi, ali isto tako i mobitel lako klizi, a SBOX-ova je za one kojima ne treba tako visoka brzina i preciznost kretanja miša, nego bi umjesto toga radije podlogu na kojoj će im biti ugodno držati ruku.

Tu je i nekoliko modela powerbankova s integriranim bežičnim punjenjem, za one koji su često u pokretu, a ne žele uz powerbank nositi još i kabel, odnosno ne žele petljati s kabelom. I na kraju, tu su tri modela namijenjena korištenju u automobilu, s kvačicom kojom se pričvrste za rebrasti ventilacijski otvor.

Esencija bežičnog punjača - elektronika na PCB-u stvara izmjeničnu struju iz koje zavojnica stvara promjenjivi magnetski tok

Smetala

Ako imate mobitel sa staklenom poleđinom, za korištenje s dijelom punjača ili mobitel morate držati u maskici koja će povećati trenje mobitela s površinom punjača, ili morate iz razmatranja izbaciti sve one punjače za koje smo u opisima napomenuli da nisu za skliske mobitele. Stvar je jednostavno u tome da stakleni mobitel na glatkoj, tvrdoj plastičnoj ili staklenoj površini vrlo lako može otklizati s punjača. Štoviše – prilikom mjerenja kod takvih punjača morali smo mobitel “zagraditi” nečime jer je u suprotnom “sam od sebe” polako počeo klizati i bežično punjenje bi prestalo. Neki punjači ciljano imaju gumeni prsten baš radi zadržavanja mobitela.

Za djelotvornije hlađenje i potencijalno nešto brže punjenje neki punjači imaju ventilator i u skladu s time perforacije za zrak, obično s donje ili stražnje strane

Nekoliko modela punjača došlo je s integriranim ventilatorima. Promatraču sa strane ne čini se da bi tu ventilator bio nužan, no proizvođači su se kod nekih modela s brzim punjenjem ipak odlučili za njih. Tu možemo pretpostaviti da su ventilatorom željeli produljiti radni vijek elektronike punjača, za koju su procijenili da se malo previše zagrijava, iako neki navode da zahvaljujući ventilatoru omogućuju punjenje pri većoj snazi dulje vrijeme.

S tehničke strane, ventilator je svakako pozitivna stvar. Međutim, problem s ventilatorom može biti to što onda punjenje mobitela nije više nužno nečujno – ovisi o glasnoći ventilatora, izvedbi otvora i ambijentalnoj buci. Ukupno gledano, najbolji prema performansama na testu je Anker PowerWave 7.5 Stand, no iz njega se ventilator čuje glasnije nego kod konkurentskih uređaja, kod kojih je ventilator na tipičnoj udaljenosti u pravilu nečujan. Uz svu ostalu buku u uredu ili u kući, to većini vjerojatno neće predstavljati nikakav faktor, no nekome tko voli boraviti u potpunoj tišini, to će možda smetati.

Mjerenja

Odlučili smo ne komplicirati previše oko mjerenja – uzeli smo dva mobitela (Samsung Galaxy Note 9 i iPhone 8 Plus), svaki praznili do malčice ispod 19% i potom od 20% nadalje mjerili pola sata punjenja. Brojke koje vidite u tablici govore za koliko se postotaka povećala napunjenost baterije prilikom punjenja konkretnog mobitela tijekom tih pola sata. Tu ne biste trebali previše obraćati pozornost na razliku u postotku ili dva, jer su zbog načina mjerenja moguća mala odstupanja.

Što se tiče Samsungova Notea 9, mnogi su ga punjači nadopunili za 20% i ni jedan više od toga, pa bi se moglo zaključiti da je to “plafon”, a razlike među punjačima tada treba tražiti u formatu punjača, kvaliteti izrade, dimenzijama te zadržavanju mobitela na površini. Kod iPhonea razlike su bile dosta veće među različitim punjačima.

Za referencu, istom smo metodom izmjerili i koliko će tijekom pola sata BlitzWolfov QC 3.0 punjač napuniti mobitele – Samsung je napunio 37%, a iPhone 34%. Obje su brojke za oko 50% više nego kod brzih Qi punjača, dakle žica još uvijek vlada u pogledu brzine punjenja, ali razlika zapravo uopće nije velika (i bit će manja ili će se čak izjednačiti što je baterija mobitela napunjenija), a postaje irelevantna ako će korisnik ionako stalno odlagati mobitel na Qi punjač.

Podloga za miša površinom je možda velika, no mobitel će se puniti na samo jednom, posebno označenom mjestu, ispod kojeg se nalazi zavojnica

Koji na kraju odabrati? Imate li neki Samsungov mobitel s bežičnim punjenjem, čak polovica punjača napunit će ga najvećom brzinom, još nekoliko skoro najvećom, tako da je tu teško dati konkretnu preporuku – ovisi o tome želite li mobitel u horizontali ili pod kutom, imate li sklizak mobitel (i maskicu za njega), koliko novca ste spremni najviše izdvojiti te treba li vam istovremeno bežično punjenje više uređaja. Kod iPhonea je situacija malčice drugačija – tu se najbržim pokazao Ankerov PowerWave 7.5 Stand, a u stopu ga slijede ADATA CW0110 i punjač u E-Blueovoj podlozi za miša, s time da ADATA-in i E-Blueov punjač ispadaju iz igre ako imate skliski mobitel i ne namjeravate ga imati u maskici, jer se po tim punjačima previše kliže.

Problem je gledati i isplativost – da se to izračunava omjerom cijene i postotka napunjenosti, dakle kunama prema postotku? Prema toj metrici, izuzmemo li primjerke naručene iz Kine, najisplativiji će vjerojatno biti najjeftiniji uređaji s podrškom za brzo punjenje, a to su LogiLink PA0182 i obje podloge za miša.

Uglavnom, jednostavno ima previše faktora da bismo mogli izdvojiti konkretni univerzalni model, bilo prema performansama, kvaliteti izrade ili isplativosti.

Puni tekst i tablica s karakteristikama i opisima testiranih modela obavljeni su u Bugu 315, iz veljače 2019.