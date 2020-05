BlitzWolf BW-LT27 - Generičko, radi, ali…

Treba vam pametna žarulja ili jednostavno želite vidjeti kako funkcionira ta vrsta uređaja pa joj možda pronađete primjenu, a zabrinjava vas to da bi kupnja generičke pametne žarulje moglo biti bacanje novca u vjetar? Učinili smo to umjesto vas!

Specifikacije Tip grla E27 Napon i snaga AC 100 – 240 V, 9 W Način povezivanja Wi-Fi Jakost svjetla 850 lumena Temperatura boje svjetla 2.700 – 6.500 K Kut osvjetljenja 160° Dimenzije i masa 112 x 55 mm, 122 g Jamstvo 30 dana

BlitzWolfova žarulja ispod “mliječnog”, plastičnog poklopca skriva tri tipa LED čipova: topao bijeli, RGB i hladni bijeli. U stanju pripravnosti troši beznačajno malo struje, a potrošnja u radu kreće se od 0,3 W u noćnom režimu, 1,9 W u prvom sljedećem pa sve do oko 8,4 W na maksimalnoj svjetlini, s time da malo više troši kod toplog bijelog nego hladnog bijelog svjetla. Kod RGB osvjetljenja potrošnja ide do 2 W, ovisno o odabranoj boji svjetla.

Maksimalna svjetlina žarulja je 850 lumena, što je otprilike u rangu 60-vatne obične žarulje. Nažalost, za regulaciju svjetline koristi PWM metodu (brzo uključivanje i isključivanje LED-ica) pri 1.000 Hz. Svjetlost je ipak dosta stabilna pri maksimalnoj svjetlini, no pri najslabijem, noćnom osvjetljenju, treperenje se nazire i golim okom.

Zbog PWM-a ne bismo je preporučili kao zamjenu za običnu LED žarulju, dakle, za dugotrajno osvjetljavanje prostora, nego bi mogla poslužiti kao nekakvo pomoćno svjetlo ili za slučajeve kad vam treba malo boje u prostoru, recimo, možda imate nekakav tulum ili možda želite dodati boju u fotografije, no ne i u videosnimke, jer biste u videu mogli imati horizontalne “pruge” zbog treperenja.

Deklarirani raspon temperature bijelog svjetla je od 2.700 do 6.500 K, iako bismo rekli da je stvarni bliže 2.800-6.100 K, uz blagu primjesu zelenkaste kod hladne bijele boje, pa će crvene nijanse pod hladnim bijelim svjetlom biti malo manje intenzivne. Ništa neobično za žarulje te klase.

Daljinski upravljač dobro dođe ako vam se ne da pokretati aplikaciju na mobitelu, šteta samo što ima nižu funkcionalnost nego što je mogao imati, primjerice, pomoću njega nije moguće podešavati svjetlinu RGB svjetla ili fino podešavati boju

Žaruljom se može upravljati pomoću BlitzWolfove aplikacije za Android 4.4+ i iOS 8+ mobitel, te pomoću isporučenog infracrvenog daljinskog upravljača, koji ima nešto slabiju funkcionalnost podešavanja od aplikacije. Žarulja je kompatibilna i s aplikacijama tvrtke Tuya. Pretpostavljamo da se radi o praktički istoj aplikaciji, a vidjeli smo kako se i žaruljama nekih drugih manje poznatih marki upravlja vrlo sličnom aplikacijom, pa bismo njih sve svrstali u generičke pametne žarulje.

Aplikacija za upravljanje žaruljom zapravo je aplikacija za pametni dom, kojem je žarulja samo jedna od komponenti. Malo se predugo podiže za naš ukus, barem na mobitelu vašeg autora (starac Xiaomi Redmi Note 4). Na početnom zaslonu prikazuju se trenutačne lokalne vremenske prilike, zatim scenariji za automatizaciju te popis uređaja raspoređenih po prostorijama – u našem slučaju, to je samo ova žarulja.

Ovako izgleda BlitzWolfova aplikacija – prvi zaslon početni je za BlitzWolfov smart ekosustav, a ostali se odnose na testiranu žarulju

Možete se prebaciti između tri načina osvjetljenja: bijelo svjetlo, gdje se pomoću dva klizača određuju svjetlina i temperatura boje bijelog svjetla, zatim RGB s klizačima za ton, svjetlinu i zasićenje, te u trećem načinu rada može se odabrati neki od ukupno osam preddefiniranih statičnih i dinamičnih načina osvjetljenja. Statičnim načinima određuje se temperatura boje i svjetlina bijelog svjetla, a dinamični načini zapravo su RGB načini, uz izmjenu ili pretapanje boja. Preddefiniranim načinima osvjetljenja nije moguće regulirati svjetlinu.

Na zaslonu Smart mogu se definirati scenariji – neka konkretna akcija ili niz akcija, primjerice, uključenje žarulje, odabir RGB rasvjete, podešavanje svjetline i boje. Sve to ipak ne radi baš onako kako bi trebalo – svjetlina se može podesiti, ali boja zapravo ne – kao da to nije predviđeno baš za ovu žarulju. A tu je i bug: kad kreirate novi scenarij, način rada prilikom spremanja stavljen je prije uključivanja žarulje, tako da ne dolazi do promjene načina rada ako je žarulja prethodno bila isključena. To se, doduše, ručno može naknadno promijeniti.

Automatizacijom možete odrediti pod kojim će se uvjetima pokrenuti neki scenarij ili više njih. Uvjet može biti određeni sat i minuta, ili, recimo, ako temperatura naraste iznad 21 °C, ako je kišovito vrijeme, a i mogu se povući podaci s drugih BlitzWolfovih pametnih uređaja. Stvar radi, a podaci za automatizacija prenesu se u žarulju, znači ako vam mobitel nije na Wi-Fiju, automatizacija će i dalje funkcionirati. BlitzWolfov smart sustav podržava i servise Alexa, Google Assistant, IFTTT (kad je Bug već bio u tisku, BlitzWolfova aplikacija obavijestila je da IFTTT više nije podržan, bez ikakvog objašnjenja zbog čega), Rokid i Tmall Genie.

Točna i netočna reprezentacija ove žarulje u marketinškim materijalima - žarulje na lijevoj strani prikazane su kako daju monokromatsko svjetlo plave i zelene boje, dočim je svjetlost žarulje na desnoj strani prikazana kao šarenilo, kao da ima adresabilne LED-ice (za svaki LED čip može se indiviidualno definirati boja), što nije slučaj. Istom "marketinškom triku" pribjegavaju i neke druge marke

Ako ste osjetljiviji na treperave izvore svjetla, onda za rasvjetu izbjegavajte žarulje koje koriste PWM, poput ove. Takvim osobama ova bi žarulja eventualno mogla biti solidna na ograničeno vrijeme pri najjačem osvjetljenju, ili, recimo, tijekom kraćeg vremena koje im treba da se spreme u krevet, kako ne bi morale u mraku hodati do kreveta. Onima kojima “treperuše” ne smetaju, BlitzWolfova bi žarulja mogla biti zgodan dodatak za kućanstvo.