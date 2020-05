Bowers & Wilkins PX5 - kao trkaći automobil

U ovogodišnjoj obnovljenoj gami B&W slušalica četiri su modela, dva in-ear modela, on-ear PX5 koji ovdje opisujemo, te model PX7 over ear slušalice koje predstavljaju vrh ponude u B&W-u.

SPECIFIKACIJE Izvedba Zatvorene, on-ear Zvučnički driver Dinamički (35,6 mm) Povezivost Bluetooth 5.0 (SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive), 3,5-mm, USB Deklarirano trajanje baterije 25 h (s uključenim ANC-om), 5h nakon 15 min punjenja Konektor za punjenje USB-C Masa 241 g Jamstvo 2 godine

PX5 su vrlo privlačne slušalice napravljene većinom od karbonskih materijala. Dolaze u dvije kombinacije boja, plavo-srebrnoj, te antracit-srebrnoj. Kvaliteta izrade je na vrlo visokom nivou, a upada u oči da nema baš puno sjaja metala, jedino što blješti je natpis Bowers & Wilkins, dok su nosači od karbona, a školjke imaju dio od karonskog pletiva. Dizajneri kažu da su inspiraciju našli u trkaćim automobilima, a mi ćemo im vjerojvati na riječ.

Masa od 241 grama nije pretjerano naporna za uši, Ako ste ljubitelj on ear izvedbi ovo su jedne od udobnijih, ali veće glave, osobito ako nose naočale mogle bi razmisliti o većem (i skupljem) modelu PX7. Slušalice se odlikuju trajanjem baterije od 25 sati, što je zaista dosta, a napomenimo i da se nakon samo 15 minuta punjenja mogu koristiti punih 5 sati. Proizvođač ne navodi promjene u trajanju baterije ovisno o uključenosti ANC-a (Active Noise Cancellinga) što je ranije bilo pravilo. Štoviše, iako slušalice imaju i 3,5 mm ulaz za klasični kabel, neće raditi ako su prazne, što daje zaključiti da je sva elektronika aktivna cijelo vrijeme.

Na desnoj usnoj školjki nalazimo tipke glasnoće, tipku Play/Pause i prekidač za uključenje, koji ujedno služi i za Bluetooth uparivanje. Ispod njih nalaze se signalni LED indikator i 3,5-milimetarski žičani ulaz, te USB-C konektor. USB-C služi, naravno, za punjenje, ali također funkcionira kao USB DAC ulaz, što je prilično rijetka značajka. To znači da, kad slušalice USB kabelom spojite na stolno ili prijenosno računalo, one reproduciraju zvuk s tog računala, ali na način da samostalno obavljaju digitalno-analognu konverziju i pojačanje audiosignala. Kod slušalica bez ove funkcije morali biste uspostaviti Bluetooth konekciju s računalom, a to nije nužno uvijek moguće, a ni praktično.

Lijeva ušna školjka ima samo jednu tipku, onu za kontrolu ANC-a (Active Noise Cancelling). Sve tipke dobro su razmještene te se vrlo lako naučiti na upravljanje pomoću njih.

Detaljnije postavke i radne funkcije moguće je podešavati pomoću aplikacije Bowers & Wilkins Headphones. Njome je moguće podesiti senzor nošenja, glasovne notifikacije, vrijeme mirovanja, resetirati slušalice, kao i nadograditi firmware. Aplikacija je vizualno pregledna, ali pomalo ćudljiva. Prilikom svakog otvaranja traži povezivanje sa slušalicama, bez obzira na to što su one već Bluetoothom povezane i uredno sviraju, a ponekad se dogodi i to da aplikacija ne može uspostaviti kontakt te smo bili osuđeni na restartanje Bluetooth konekcije na samom uređaju. Dozvoljavamo da se nama zbog stalnog mijenjanja postavki i uređaja prilikom testiranja taj problem javljao mnogo češće nego što će se javljati u prosječnom korištenju. Jedna od zgodnih te dosta rijetkih funkcija je mogućnost simultane konekcije dva uređaja na slušalice. Koristili smo paralelnu konekciju iPada i mobitela s Androidom te smo unutar aplikacije (na Androidu), a i određenim pritiskom na tipke, mogli promijeniti izvor. Pazite da ne skinete stariju aplikaciju sličnog imena na Apple Storeu, jer ta radi samo sa starijim slušalicama PX i P9 Wireless. Na Google Play Storeu, srećom, nismo ju zamijetili.

Uz standardni SBC Bluetooth kodek ove slušalice podržavaju AAC, aptX (Classic), aptX HD te aptX Adaptive kodek. Ovaj posljednji, najnoviji je u Qualcommovoj seriji aptX-eva koji (barem prema specifikacijama) latenciju i kvalitetu kodiranja dinamički adaptira prema izvoru zvuka i kvaliteti Bluetooth veze.

PC aplikacija služi samo za nadogradnju firmwarea, iako bi očekivali i neke druge mogućnosti podešavanja

Što se tiče zvuka, PX5 daje vrlo dinamičan zvuk koji nema degradacije kod korištenja ANC-a (još jedan rzlog zašto vjerujemo da sva elektronika radi cijelo vrijeme). Basovi su prilično snažni i artikulirani, samo što su nešto manjeg intenziteta i dubine nego kod većih PX7, što ne uzimamo za zlo. Zvuk ovih slušalica zasigurno je pri vrhu ponude on-ear slušalica tog cjenovnog ranga, izrađene su sasvim sigurno od najboljih materijala. Jednako tako, i ANC je jedan od najboljih u klasi.

Slušalice, nažalost, nemaju mogućnost preklapanja, tako da nisu najpraktičnije na svijetu, a u paketu dolazi i polutvrda futrola lijepa izgleda, koja ih, doduše, štiti od udaraca, ali nije potpuno tvrda i zatvorena kao kod PX7. Uglavnom, radi se o jednim od najboljih on-ear slušalica na tržištu, koje, uz to, imaju i vrlo privlačan izgled te dobar ANC. Trenutačno su na popustu pa koštaju 1.725 kn.