Canon EOS M50 + 15-45 IS STM + 22mm STM - Fotkao bih, a snimam i 4K, ako baš treba

specifikacije Senzor 24,2 MP, APS-C Fotografije RAW, CRAW, JPEG 24 MP (6000x4000) ISO 100-25.600 Video H.264, 3.840x2.160@24-25p (120 Mbit/s), 1.920x1.080@24-60p (60 Mbit/s) Ekran i tražilo 7,6 cm LCD (1,04 milijuna točaka), OLED (2,36 milijuna točaka) Jamstvo 2 godine

Canon je sa sad već skoro deset godina starim modelom 5D Mark II pokrenuo YouTube revoluciju. Bio je to prvi Canonov aparat iz serije EOS koji je dobio mogućnost snimanja videa, a ujedno je bila riječ o, za to vrijeme, impresivnoj kvaliteti snimke – Full HD razlučivost na full frame senzoru. Nastavilo se vrlo popularnim APS-C EOS-ima, no kako su godine prolazile, ekipa se za snimanje videa prešaltala uglavnom na Panasonice i Sonyje, jer nude 4K video i hrpu dodatnih funkcionalnosti koje Canon ne nudi.

Teško je povjerovati da Canon ni dan-danas nema “normalni” 4K fotoaparat s izmjenjivim objektivom! Tek tri njihova takva modela nude snimanje 4K videa – dva full frame aparata koriste grozni kodek MJPEG i imaju značajan crop prilikom snimanja 4K videa, te model kojim se bavimo u ovom tekstu.

Kod M50 podigla se prašina kad je najavljen, jer je to prvi Canonov mirrorless aparat sposoban za snimanje 4K videa, a ujedno je raskrstio s MJPEG-om koji koristi drugi par Canonovih 4K aparata.

Jedini kotačić za promjenu vrijednosti nalazi se pod kažiprstom

Međutim, kad se počelo malo detaljnije analizirati specifikacije, vidjelo se da i ovaj aparat ima ozbiljne nedostatke prilikom snimanja 4K videa. Prvi je crop od 1,6x, koji još raste ako se koristi elektronička stabilizacija – vrlo ćete teško ovim aparatom snimati široki kut u 4K (trebat će vam ultraširoki objektivi za snimanje širokog kuta). Drugi je korištenje prilično sporog automatskog kontrastnog fokusa, umjesto izvrsnog (vodećeg na tržištu) Canonovog dual-pixel autofokusa, koji aparat, doduše, koristi za snimanje Full HD videa.

Osim toga, M50 ne može u 4K snimati pri 30 sličica u sekundi, nego samo pri 24 ili 25 (to je nama na PAL području OK, jer u pravilu ne koristimo 30p, ali ovima preko velike bare nije). Izostao je i log-profil pa nije moguće iskoristiti pun dinamički raspon senzora.

To je kao posljedicu imalo velik inicijalni negativni publicitet, koji su “proizveli” ljudi kojima je važan 4K video, što je možda i malo šteta, jer zapravo se radi o dobrom APS-C mirrorless aparatu, s obzirom na cijenu.

Senzor veličine APS-C sposoban je za hvatanje lijepih fotografija i brzo fokusiranje, ali je, nažalost, podiskorišten za snimanje 4K videa

Tako tu imamo već poznati Canonov 24-megapikselni senzor, s možebitno nekim sitnim poboljšanjima, te noviju generaciju procesora slike. Ovaj fotoaparat stvara dobre fotografije, dobrih boja i dinamičkog raspona – ono što se i može očekivati od modernog APS-C aparata.

Iako se dual-pixel autofokus kod Canonovih DSLR aparata ističe u vezi s videom jer funkcionira samo u live-viewu, kod Canonovih mirrorless fotoaparata on je osnovni sustav za fokusiranja i pri fotografiranju. Možemo reći da je dosta dobro funkcionirao, kako je s kit-objektivom čak i nešto brži nego, recimo, Sonyjev A6500 s kit-objektivom (iako nam se činio sporiji nego na Panasonicovim top modelima s DfD-om) te da je solidno fokusirao i pri slabijem svjetlu. Uređaj ima funkciju focus peaking, koja će pomoći pri ručnom fokusiranju.

Aparatu je u pristiglom kitu priložen “palačinka” objektiv, žarišne duljine 22 mm, blende f/2 – aparat u kombinaciji s tim objektivom postaje zgodna alatka za uličnu fotografiju

Ručno rasklopivi zum kit-objektiv je OK (doduše, ne sviđa nam se plastični mount), rasponom žarišnih duljina prilagođen Canonovom cropu od 1,6x, ali i nešto svjetlosno slabiji od očekivanog – pri najvećem zumu blenda se pritvara na f/6,3. Drugi objektiv s kojim nam je stigao ovaj aparat prilično je malen (tzv. pancake) 22 mm f/2, što ga u full-frame svijetu čini 35 mm f/3,2 – klasična, kod mnogih fotografa omiljena žarišna duljina, s otvorom blende koji omogućuje i nešto kreativnije fotografiranje te fotografiranje pod slabijim svjetlom. Zamjerka ide nešto većem vinjetiranju od očekivanog, iako će softver fotoaparata tamnije kuteve anulirati u JPEG-ovima. Ovaj objektiv, nažalost, nema optičku stabilizaciju.

Ekran je dobar, fizički posve upravljiv, dakle, možete ga okrenuti prema sebi ako snimate samog sebe. Osjetljiv je na dodir, i ta je funkcionalnost obilato iskorištena za upravljanje aparatom, što će posebno biti važno onima koji fotografiraju u posve ručnom načinu rada, jer aparat ima samo jedan kotačić za promjenu vrijednosti.

Možda nije bogat fizičkim kontrolama, ali tu dobar ekran, osjetljiv na dodir, donekle spašava stvar

Osim standardnog RAW-a, ovaj aparat podržava i komprimirani RAW. Riječ je, doduše, o lossy kompresiji, dakle s gubitkom informacija, no ako ne patite baš na najsitnije moguće detalje, to vam ne bi trebalo smetati, a uštedi se značajno prostora – komprimirani RAW-ovi za trećinu su manji. RAW datoteke mogu se obrađivati u samom fotoaparatu i onda eksportirati u JPEG-ove.

Aparat je inače u radu dosta responzivan. Snima 10 sličica u sekundi bez kontinuiranog automatskog fokusa, 7,4 s kontinuiranim automatskim fokusom. No, ako mislite da ćete njime snimati sportske aktivnosti, razočarat će vas veličina buffera – uhvatit će tek nekih desetak fotografija nekomprimiranog RAW-a, koju fotografiju više komprimiranog, ili, pak, oko 25 JPEG-ova.

I elektroničko OLED tražilo našlo je svoje mjesto na aparatu, bit će korisno prilikom snimanja pod suncem.

Bateriji relativno malog kapaciteta i memorijskoj kartici pristupa se s donje strane, što znači skidanje sa stativa i skidanje pločice za stativ kad želite zamijeniti bateriju ili karticu

Ovim je aparatom Canon posebno ciljao na svoje postojeće korisnike, dakle, one koji su već investirali u njihove objektive. Zbog toga se može dokupiti i Canonov adapter za EF(-S) objektive. Iako je korištenje Canonovih objektiva na drugim sustavima manje ili više problematično, pogotovo ako kupite neki jeftin adapter, s Canonovim adapterom na ovom aparatu nismo imali problema. Objektiv koji smo s njim isprobali ponašao se kao nativni EOS M objektiv – fokusiranje je bilo brzo, a kontinuirani autofokus ispravno je funkcionirao pri videu.

WiFi nije izostao, a pomoću aplikacije za Android, fotoaparatom je lako upravljati. Fokusiranje na dodir je podržano, možete se prebacivati između fotografija i videa, možete birati parametre ekspozicije i neke postavke, jedino ne možete birati način određivanja ekspozicije – za to je potrebno fizički zaokrenuti kotačić.

Ovaj aparat teško će privući korisnike konkurentskih sustava, no mogao bi se svidjeti postojećim vlasnicima Canonovih DSLR-ova – kao sekundarno tijelo, na kojem će, nakon što kupe adapter, moći iskoristiti svoje objektive za DSLR-ove. Mogao bi se svidjeti i onima koji kupuju svoj prvi aparat, pod uvjetom da nisu previše zahtjevni glede odabira objektiva (sustav EOS M tu je još uvijek prilično tanak) te da neće mnogo snimati u 4K.