Corsair Carbide 678C - Ziheraš paprene cijene

specifikacije Form factor ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Broj utora 3 x 2,5”, 6 x 3,5”, 1 x 5,25” Dimenzije i masa 549 × 239 × 497 mm, 10,4 kg Podržana napajanja ATX, do 250 mm Podržane grafičke kartice Do 370 mm Podržana CPU hlađenja Do 170 mm Ventilatori 3 × Corsair SP140 PWM Jamstvo 2 godine

Vanjski dizajn ovog kućišta je minimalistički – bez mnogo filozofije, kontura, proreza, čak ni RGB LED osvjetljenja. Jedino što zapravo odskače jest bočna lijeva stranica koja je kompletno napravljena od kaljena stakla, lagano zatamnjena i zaokružena crnim okvirom. Za razliku od mnogih drugih modela kućišta koji koriste nespretne mehanizme instalacije i fiksiranja bočne lijeve stranice od kaljenog stakla, kod Carbidea 678C to je riješeno uporabom šarki i magneta koji služe za učvršćivanje prilikom zatvaranja. S druge strane, desna bočna stranica ima klasični klizni mehanizam s dva vijka koja ju drže sa stražnje strane, no zato s unutarnje strane ima dodatno postavljenu zvučnu izolaciju u obliku tanke spužve.

S gornje ćete strane naći prekidač za uključivanje i ponovno pokretanje, LED indikacijsko svjetlo rada diskova, dva USB-a 3.0 i jedan USB-C, što ovo kućište čini odličnim izborom za moderne ploče koje također nude takav interni konektor. Odmah do toga imamo i magnetski pokrov krova kućišta u obliku punog panela, a ispod njega magnetski filtar za prašinu. Osim tog filtra, imamo još dva velika filtra za prašinu. Jedan možete naći dnu kućišta, koji se samo jednostavno izvuče s prednje strane kućišta zahvaljujući visokim metalnim nožicama na kojima kućište stoji, a drugi je zakačen magnetom na ventilacijski otvor i nalazi se iza prednjih, magnetom držanih vrata kućišta, koja također imaju zvučnu izolaciju.

Lijeva bočna stranica kućišta od kaljenog stakla ima magnete i šarke s kojih ju je jednostavno skinuti uz podizanje

Pogled na stražnju stranu otkriva standardni raspored otvora, uz jedan zanimljiv dodatak. Naime, pored sedam ekspanzijskih utora imamo još i dva dodatna koji su postavljeni vertikalno, za one koji bi voljeli malo pokazati svoju grafičku karticu u punom svjetlu. Doduše, u tom slučaju morate kupiti i odgovarajući PCIe produžni kabel jer on ne dolazi s kućištem.

Hardverski bezdan

Malo neobično za današnje trendove, ali pored tri 2,5-inčna utora za diskove, smještenih iza matične ploče, ovaj model donosi čak šest mjesta za 3,5-inčne diskove; i ne samo to, ponosno ih pokazuje unutar glavnog dijela kućišta poput kakvih isplaženih jezika. Primijetit ćete kako između njih na dva mjesta imamo crne poklopce, a njih je moguće ukloniti te prebaciti dvije 3,5” ladice koje se nalaze u dodatnom kavezu smještenom u sklopu sakrivenog odjeljka za napajanje u donjoj četvrti kućišta, pa vam je tako svih šest diskova uvijek na raspolaganju. Taj isti kavez možete i potpuno ukloniti kako biste dobili više mjesta za kabele od napajanja, i time jednostavnije njima upravljali, ili, pak, ubacili koji dodatni ventilator. Jedino nam se malo zamjerila činjenica da nisu priloženi dodatni crni poklopci, koji bi se iskoristili u slučaju da ne želimo imati dio tih 3,5” ladica, jer, recimo, imamo manje diskova ili želimo lakše akomodirati 360 mm radijator s prednje strane.

Kad smo to već spomenuli, recimo i da, što se tiče mogućnosti instalacije radijatora i ventilatora, Carbide 678C ne kaska za konkurencijom. Kad se ukloni 5,25-inčni nosač iza prednjih vrata (da, ovo kućište podržava i ugradnju DVD snimača), s gornje strane može se ubaciti radijator do 420 mm dužine, pa je tako moguće instalirati i tri 140 mm ventilatora na njega. Prednja strana podržava radijatore do 360 mm, odnosno 3 x 120 mm ventilatore ili 2 x 140 mm uz 280-milimetarski radijator. Sa stražnje strane može se ugraditi 140 mm ili 120 mm ventilatore, a to se u dvostrukom kapacitetu može napraviti i u donjem dijelu kućišta.

Pogled u unutrašnjost otkriva klasično ograđenu donju četvrtinu kućišta iza koje se kriju napajanje i diskovi, a u glavnom odjeljku ima i više nego dovoljno prostora za ubacivanje komponenti većih gabarita, kao i dodatnog mjesta za 3,5” diskove zahvaljujući ovim “visećim ladicama”

Što se tiče zračnog hlađenja, podržana su ona visine do 170 mm za procesor, što znači da gotovo svi trenutačni modeli na tržištu bez problema mogu stati u njega. Moguće je ubaciti grafičke kartice duljine 370 mm, iako u teoriji podržava i dulje od toga ako maknete koju 3,5-inčnu ladicu za diskove.

Jednostavno manevriranje

PWM kontroler za ventilatore napajanja se preko SATA konektora i na njega je moguće spojiti do šest ventilatora, a na njega su već prikačena tri priložena 140 mm ventilatora

Ubacivanjem komponenti u Carbide 678C ubrzo smo dobili dojam da je slaganje konfiguracije u njemu izuzetno zahvalno. Prije svega, ima mnogo prostora za baratanje većim komponentama, ovdje prije svega mislimo na matičnu ploču, gdje je s gornje i desne strane ostavljeno prostora za njeno neometano ubacivanje i baratanje kabelima, te dovoljno razmaka ako planirate ubaciti radijator s ventilatorima.

S gornje strane nalazi se mjesto za instalaciju do 3 x 120 mm ili 3 x 140 mm ventilatora, i ta površina ima dva magnetska pokrova – jedan je filtar za prašinu, a drugi naliježe na njega i služi za dodatnu izolaciju od buke – no samo o vama ovisi hoćete li ga koristiti ili ne

Oko matične ploče također ima i više nego dovoljno otvora za provođenja kabela, od kojih su samo neki gumirani, dok većina njih nije. Druga strana otkriva dovoljno prostora za upravljanje kabelima, s mnogo mjesta i “sidrišta” za njihovo stezanje i grupiranje, no malo nas je razočarala činjenica da nismo dobili vezice s čičkom, već su samo priložene obične plastične vezice. Iako desna bočna stranica zahtijeva nešto više prostora između sebe i stražnjeg nosača matične ploče na račun postavljenje zvučne izolacije, između njih i dalje ima dovoljno prostora za kabele, a jedini problem predstavljaju nosači 2,5-inčnih diskova, kod kojih se lako stvori gužva ako ih odlučite popuniti.

Teško do zraka

Iako Corsair prilaže čak tri ventilatora od 140 mm uz Carbide 678C, te PWM kontroler za ventilatore koji se napaja pomoću SATA konektora i prima do šest ventilatora, činjenica da ima gotovo kompletno pokrivenu gornju i prednju stranu ne omogućuje mu baš da diše punim plućima. Ovdje sada dolazimo do igre kompromisa, gdje ćete morati odabrati u kojem smjeru želite ići – prema boljim performansama hlađenja, uz micanje gornjeg pokrova, ili njegovim zadržavanjem i postizanjem maksimalne tišine u radu. Ovo prvo pokazalo se iznenađujuće solidnim rješenjem, čak i unatoč pokrivenoj prednjoj strani, odnosno zahvaljujući dosta protočnom dnu kućišta i kavezu napajanja koji su puni rupa, pa bi tako micanjem pokrova, uz eventualni dodatak još kojeg ventilatora na dnu, bila neka zlatna sredina.

Iako kao standard postoji već dugo, USB-C rijetko je viđen dodatak na kućištima, pogotovo onaj punokrvni s Gen 2 podrškom

Sve u svemu, to i nije ispao neki problem, kao ni nekoliko sitnica koje bi mogli poboljšati u narednim iteracijama, no s cijenom od oko 1.800 kuna, takvi problemi trebali bi se svesti na minimum. Upravo zbog toga ga je i teško voljeti, iako to silno želimo, pa kada već treba izdvojiti toliki iznos za jedno kućište, dajemo si pravo na cjepidlačenje.