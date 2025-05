Corsair Scimitar Elite Wireless SE - Za masovke i profiće

Dotjerano izdanje Corsairova miša donosi taman toliko poboljšanja da s lakoćom preuzima titulu novog najboljeg "MMO miša". No, nisu igrači jedini kojima bi on mogao biti zanimljiv

SPECIFIKACIJE Senzor Corsair Marksman S 33K (optički) Povezivost Wi-Fi (2,4 GHz), Bluetooth, USB Baterija 150 h (Wi-Fi) / 500 h (Bluetooth) Dimenzije 119,23 x 73,48 x 42,17 mm Masa 112,5 g Broj tipki 15 + 1 Jamstvo 2 godine Dojam Novi najbolji "MMO miš" na tržištu, s velikim potencijalom za poslovnu i profesionalnu upotrebu

U nepreglednoj šumi miševa koji nastoje biti što lakši, pronađe se poneki primjerak sa sasvim druge strane težinskog i konceptualnog spektra; Scimitar Elite Wireless SE jedan je od takvih. Radi se o mišu namijenjenom ljubiteljima MMORPG-ova, akcijskih RPG-ova, i svih ostalih tipova igara, gdje puka količina kontrola dobrano nadilazi broj tipki koje imamo u dometu prsta na tipkovnici. Uz Razerovu Nagu i (u manjoj mjeri) SteelSeries Aerox 9 Wireless, Corsairov Scimitar ubraja se među najpopularnije "MMO miševe", no čak i ako vam je njegova bežična varijanta Scimitar Elite Wireless već dobro poznata, zanimat će vas što donosi netom predstavljena inačica Elite Wireless SE. Ključ je u sufiksu "SE", skraćenici od "Special Edition", kojim Corsair označava najbolje periferije u vlastitoj ponudi.

Modul s bočnim tipkama ima hod od oko osam milimetara, kako bi se što bolje prilagodio različitim veličinama dlanova i stilovima držanja. Bočne tipke pozadinski su osvijetljene

Prije no što se pozabavimo konkretnim razlikama između "običnog" i "specijalnog" bežičnog Scimitara, spomenimo nekoliko riječi o temeljnim karakteristikama samog uređaja. S masom od 112,5 grama i dimenzijama od 119,23 x 73,48 x 42,17 milimetara, Scimitar Elite Wireless SE glomazan je i prilično težak miš, s necentriranim težištem mase, pomaknutim prema stražnjoj strani uređaja. Iz tih je osobina jasno kako se ne radi o mišu predviđenom za igranje na niskim osjetljivostima, koje bi iziskivale ekstremno brze pokrete i redovito "veslanje". Baš suprotno; njegovu ćete osjetljivost htjeti držati na razini dostatnoj za pokrivanje čitavog ekrana, a bez potrebe za podizanjem miša s podloge. Primjera radi, na 34-inčnom ultraširokom monitoru, to smo postigli pri razlučivosti od 1.200 DPI, s kojom se svaki ozbiljniji optički senzor nosi s lakoćom.

Dulje traje

Corsairov senzor Marksman S 33K, ugrađen u Scimitar Elite Wireless SE, svakako se ubraja među njih. Štoviše, radi se o vrhunskom, besprijekorno preciznom senzoru, koji apsolutno nikako nismo mogli natjerati na štucanje ili gubitak trekinga. Optička razlučivost seže mu do astronomskih 33.000 DPI, a brzina praćenja pokreta od 750 IPS, te akceleracija od 50 G, spadaju u domenu nadljudskih. "Obični" Scimitar Elite Wireless, opremljen senzorom Marksman 26K, već je nudio izvanredne performanse, pa zapravo nije bilo potrebe da se one dodatno poboljšaju, niti mislimo kako će itko osjetiti razliku između preciznosti "običnog" i "specijalnog" bežičnog Scimitara.

Teksturirana udubina na desnom boku, namijenjena počivanju malog prsta ili prstenjaka, jako utječe na osjećaj stabilnosti miša

Ono što svakako hoćete osjetiti, jest to da Scimitar Elite Wireless SE traje tridesetak sati duže na jednom punjenju, kad s računalom komunicira preko priloženog Wi-Fi prijamnika (možemo ga sakriti u utor na donjoj strani miša, ako nam ne treba). To znači da mu ukupna autonomija u tom režimu rada iznosi 150 sati. Kad se s računalom poveže preko Bluetootha, autonomija mu je 500 sati, što je ogromnih 350 sati više nego kod "običnog", bežičnog Scimitara, i samo za sebe predugo da bismo uopće mogli testirati u vremenu koje smo imali na raspolaganju za ovu recenziju. Obje autonomije vrijede za slučaj kad je RGB osvjetljenje Corsairova amblema na kućištu i tipki na lijevom boku – isključeno. Je li takav drastični skok u trajanju baterije postignut drastičnom optimizacijom senzora, pa je to glavni razlog njegove nadogradnje, ili je naprosto povećan kapacitet baterije, nije nam poznato. No, s obzirom na to da Scimitar Elite Wireless SE ima u decimalu istu masu poput svoje "obične" izvedenice, izgledno je kako se veličina baterije nije mijenjala.

Na prednjici je USB-C konektor, koji ćete trebati za punjenje baterije

Osnovna razlika između Wi-Fi i Bluetooth konekcije vezana je uz bežičnu latenciju, koja je kod Wi-Fi konekcije na razini žičnih miševa. Samim time, priloženi ultrakompaktni prijamnik namijenjen je igračima, dok se Bluetooth može koristiti priručno, primjerice, kada miša želimo spojiti s laptopom ili mobilnim uređajem, pa i trajno, u slučaju da miša namjeravamo koristiti prije svega za aktivnosti koje nisu igranje. Corsairov bežični prijamnik podržava tehnologiju Slipstream te ju koristi kako bi uzimao informacije od miša frekvencijom od dva puta u milisekundi (2.000 Hz). Komunikacija s računalom preko USB-a odvija se pri 1.000 Hz.

Prekidač na donjoj strani miša služi prebačaju između Wi-Fi i Bluetooth povezivosti. Tu se također nalazi tipka za promjenu korisničkih profila, a vidimo i vratašca za spremanje bežičnog prijamnika

Osim novog senzora i poboljšane baterije, Scimitar Elite Wireless SE dobio je tri nove boje: crno-žutu, sivu (Gun Metal) i bijelu. Obični model dostupan je samo u crnoj izvedbi, a ako vam se ona sviđa, vrijedi spomenuti kako je Scimitar Elite Wireless SE u varijanti Gun Metal, u kojoj smo ga testirali, dovoljno taman da može proći kao crn.

Prikladan za sve

Vratimo se na ergonomiju. Oblik kućišta miša najbolje funkcionira za hvatanje čitavim dlanom (palm grip), jer tada u potpunosti koristimo beneficije njegove širine, visine i teksturirane izbočine na desnom boku, gdje ćete, ovisno o veličini dlana, odmarati prstenjak ili mali prst. Scimitar Elite Wireless SE u ruci ostavlja izvrstan dojam te ulijeva osjećaj stabilnosti, preciznosti i sveopće ugode korištenja. Tome je tako zbog visoke kvalitete izrade kućišta miša, za koje je korištena izrazito robusna plastika, ali i izvedbe drugih njegovih dijelova, poput preciznog, gumiranog kotačića i odličnih glavnih tipki. Pod njima se nalaze optički prekidači, koji uvjerljivo reagiraju na pritisak, a također bi se trebali pokazati dugoročno izdržljivima, s obzirom na izostanak mehaničkog kontakta; deklarirani radni vijek iznosi 100 milijuna klikova.

Specijalno izdanje Scimitara dostupno je u tri boje, od kojih nijedna nije potpuno crna

Druga dva stila držanja, fingertip i claw grip, također dolaze u obzir, ponajviše zahvaljujući inteligentno izvedenom modulu s 12 bočnih tipki, koji se može pomicati. Stvar je izvedena na isti način kao kod "običnog" Scimitara Elite Wireless – modul ima hod od oko osam milimetara te ga možemo fiksirati u oba krajnja položaja, kao i u bilo kojem međupoložaju. Tome je namijenjen imbus vijak, smješten na donju stranu miša. Nakon što ga pritegnete, modul postaje potpuno fiksiran u odabranoj poziciji. Pripadajući imbus ključ isporučuje se u kutiji s uređajem.

Spomenutih 12 bočnih tipki ono su što Scimitar Elite Wireless SE čini "MMO mišem". Njima ćete u softveru iCUE moći dodijeliti funkciju bilo koje druge tipke, neku sistemsku funkciju, multimedijalnu kontrolu, ili željeni makro – opcije su gotovo neograničene. Samim time, u igrama ćete dobiti 12 kontrola za palac – deset više od uobičajenog. Radi lakšeg korištenja bočnih tipki, čitav je modul blago konkavan, a prvi i treći stupac tipki imaju drugačiju teksturu od drugog i četvrtog. Naravno, još uvijek ćete morati uložiti podosta vremena kako biste se naviknuli na korištenje tako koncipirane bočne stranice miša, u odnosu na uobičajenu, s dvije bočne tipke, ali ako vam je takav opseg kontrola zaista potreban, trud se isplati.

Stream Deck integracija - Alat za profiće

Skriveni adut miša Scimitar Elite Wireless SE, koji će nekim korisnicima biti njegova udarna značajka, jest integracija s Corsairovim (odnosno Elgatovim) softversko-hardverskim kontrolerom Stream Deck. S "običnim" bežičnim Scimitarom takvo što nije moguće.

U Stream Deckovoj aplikaciji miš se prikazuje poput bilo kojeg drugog Elgatovog "fizičkog" Stream Decka, dakle, vidimo njegovih 12 bočnih tipki te im možemo dodijeliti bezbroj različitih funkcija, koje su dobro poznate svim korisnicima Elgatovih kontrolera.

Tu se može raditi o zaista elementarnim stvarima, poput upravljanja multimedijom (prethodna pjesma, sljedeća pjesma, pauziranje) i glasnoćom zvuka, pokretanja svih zamislivih sistemskih aplikacija, ili, pak, uspavljivanja ili isključenja računala. No, prava moć svakog Stream Decka, pa tako i ovog, krije se u integraciji s drugim aplikacijama, što je realizirano pomoću plugina, dostupnih na Elgatovom Marketplaceu. Kad instaliramo željeni plugin, njegove se kontrole automatski dodaju na desnu stranu aplikacije Stream Deck, pa ih od tamo možemo dodijeliti bočnim tipkama miša.

Zacijelo najpopularniji pluginovi oni su za OBS i Streamlabs, dvije izuzetno popularne aplikacije za live streaming. Pomoću njih, tipkama Scimitara moguće je dodijeliti pokretanje i zaustavljanje snimanja i streamanja, prebačaj scena i profila, aktivaciju vizualnih tranzicija, miksanje zvuka i niz drugih radnji.

Stream Deck izuzetno je popularan i među profesionalcima, koji ga koriste za režiju konferencija, rad u alatima za montažu videa i obradu grafike, i koješta drugo. Svima njima opisana funkcionalnost "specijalnog" Scimitara bit će itekako primamljiva.

Premda Corsair Scimitar Elite Wireless SE nije drastično drugačiji od svojeg starijeg (i jeftinijeg) brata, stava smo kako se radi o novom najboljem MMO mišu. Domišljatom integracijom sa Stream Deckom, Corsair ga je također pretvorio u itekako zanimljivog uredskog i profesionalnog miša, a istodobno i diferencirao od "običnog" bežičnog Scimitara, koji za takvo što nije sposoban. Trebate li zaista kvalitetnog miša s milijardom tipki, svesrdno preporučujemo upravo ovaj.