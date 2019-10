Corsair Dominator Platinum RGB - Zategnuti i raskošni

specifikacije Oznaka kita CMT32GX4M4C3200C14 Kapacitet 4 × 8 GB XMP postavke 3.200 MHz CAS 14-14-34-48, 1,35 V Memorijski čipovi Samsung B-Die Izvedba Single rank RGB tehnologija 12 aRGB ledica po modulu / Capellix

Memorijski moduli iz obitelji Dominator Platinum predstavljaju vrh tvrtkine ponude. Inicijalno nisu imali osvjetljenje, pa su u nekom trenutku dodane jednostavne bijele ledice, a sada su pak Dominatori doživjeli kompletni redizajn u sklopu kojeg ih je Corsair opremio ledicama (12 komada po modulu) s individualnom kontrolom koje su kombinirane s plastičnim difuzorima. Ono što je posebno zanimljivo jest da se Corsair oslanja na novu tehnologiju RGB ledica pod imenom Capellix. Nove ledice su do 60% svjetlije, 60% efikasnije i trebaju 40% manje energije u odnosu na klasične RGB ledice, no vjerojatno najimpresivnije su njihove dimenzije. Na površinu na koju je moguće ugraditi četiri klasične ledice, moguće je ugraditi čak stotinu Capellix ledica.

Corsairovi šefovi toliko su impresionirani novom tehnologijom ledica da su od svog partnera koji je razvio tehnologiju kupili kompletnu proizvodnu liniju kako bi osigurali prednost nad drugim proizvođačima opreme s RGB osvjetljenjem. S obzirom da su Capellix ledice demonstrirane na ovogodišnjem CES-u, a da još uvijek nismo vidjeli niti jednog drugog proizvođača da se pohvalio sa sličnom tehnologijom, čini se da se Corsairova taktika isplatila. Štoviše, čak ni sâm Corsair nije baš osobito iskoristio blagodati nove svjetleće tehnologije. Jedini proizvod s Capellix osvjetljenjem koji se trenutno može kupiti su testirani Dominatori Platinum RGB.

Širok raspon brzina

Dominatori RGB Platinum dostupni su prilično velikom broju konfiguracija – kapacitet memorijskih kompleta ide od 16 (2 × 8) do čak 128 GB (8 × 16), a brzine od 3.000 MHz CL15 do 4.800 MHz CL18. Potonja maksimalna brzina rezervirana je doduše isključivo za kit od dva modula kapaciteta 8 GB, dočim najveći kit ne ide preko 3.800 MHz CL19. Nama je na test poslana jedna od jeftinijih varijanti – komplet od četiri 8-gigabajtna modula s XMP profilom podešenim na 3.200 MHz CL14. Drugim riječima, riječ je o tvornički prilično zategnutim modulima po pitanju latencija.

Corsairovi Dominatori čak i van računala izgledaju prekrasno za što je zaslužan agresivan industrijski dizajn i golemi aluminijski hladnjaci crne boje. Ovakav tip hladnjaka Corsair već dugo koristi za Dominator seriju memoriju samo što je s ovom iteracijom došlo do preinaka radi implementacije Capellix osvjetljenja. Ispod hladnjaka krije se kvalitetni 10-slojni PCB koji je produljen prema gore radi povećanja disipacijske površine, na kojeg su poredani Samsungovi B-Die čipovi – najpoželjniji od svih DDR4 memorijskih čipova iz perspektive entuzijasta gladnih performansi. Glomazni moduli imaju i svoju negativnu stranu, a to je naravno slabija kompatibilnost s većim hladnjacima. Doduše, valjda nikom neće pasti na pamet ovakvu memoriju koristiti s hladnjakom koji je djelomično skriva?

Memoriju smo inače isprobali na novoj AMD-ovoj platformi koju čini kombinacija Asusove ROG CrossHair Hero VIII ploče i Ryzena 9 3900X. Ovaj konkretni kit je i službeno podržan za rad na spomenutoj kombinaciji hardvera, no to, barem prema Corsairovim web stranicama, nije slučaj za sve Dominator Platinum RGB komplete. XMP profil, 3.200 MHz CL 14-14-14-34 u kombinaciji s naponom od 1,35 V za memoriju (ništa drugo nije modificirano) učitali smo bez problema.

Moćni iCUE

Centralno mjesto za podešavanje svog Corsairovog hardvera kojim je moguće upravljati softverski je aplikacija iCUE. S odabirom Dominator modula u aplikaciji, na raspolaganju se lijeve strane sučelja dobivamo nekoliko opcija – DIMM Setup, Lighting Effects, Timings, Graphing i Notifications. DIMM Setup služi da bi posložili izgled sučelja aplikacije zavisno o tome kako su nam instalirani moduli. S obzirom da je u teoriji moguće koristiti osam modula na istoj ploči, dosta je bitno da softver zna gdje je koji modul kako bi ispravno programirao ledice. Lighting Effects je dio gdje podešavamo boju i efekte ledica. Timings nam daje jednostavan prikaz trenutnog takta i latencija memorije. Graphing brojčano i grafički prikazuje temperaturu svakog od četiri modula, zahvaljujući činjenici da svaki modul ima vlastiti temperaturni senzor. Pod Notifications pak podesiti određene akcije koje će se pokrenuti temperatura jednog od modula dosegne definiranu razinu. Ako iCUE služi i za podešavanje brzine ventilatora, jedna od akcija je podešavanje brzine na 100%. Druga dostupna akcija je promjena boja ledica u crvenu boju (može se i promijeniti). Treća opcija je pokretanje određene datoteke, a četvrta je isključivanje računala nakon određenog broja sekundi. Valja napomenuti da je moguće raditi i vlastite kombinacije notifikacija.

Najbitnija funkcija kod Dominatora je dakako podešavanje osvjetljenja ledica. Da bi na raspolaganju imali puni raspon mogućnosti nužno je u opcijama aplikacije iCUE uključiti opciju enable full software control. Ako ona nije uključena, dostupni su nam samo predefinirani efekti i jednostavni efekti koje možemo sami definirati. Ono što kao RGB entuzijasti koji su kupili ovako lijepu memoriju želimo jest puna kontrola svake ledice i mogućnost slaganja efekata u slojevima, baš kao i kod Corsairovih tipkovnica s pozadinskim RGB osvjetljenjem. Kombinacija moćnog iCUE softvera i Capellix ledica čini Dominatore Platinum RGB jednom od najatraktivnijih RGB memorija na tržištu, ako ne i najboljom ako želite doista fino podešavanje efekata.

Solidan ovekloker

Činjenica da su Dominatori temeljeni na Samsungovim B-die memorijskim čipovima znači da imaju odličan overklokerski potencijal. Naravno, postoje bolje i lošiji izvedeni moduli temeljeni na ovakvim čipovima, no s obzirom da je riječ o vrhu Corsairove ponude, ovi bi trebali biti bolji. No je li tako i u praksi?

U overklokiranju i optimiziranju modula za X570 platformu pomogao nam je izvrsni softverski alat DRAM Calculator for Ryzen, no kao što će se pokazati, nije ni on svemoguć kad je riječ o overklokiranju četiri memorijska modula. Iskreno, jako dugo nismo ni imali prilike testirati ovakvu kombinaciju memorije i zapravo smo u startu pretpostavljali da neće ići tako glatko kao overklokiranje samo dva modula. Štoviše, koliko znamo sve postojeće X570 ploče rabe takozvanu daisy chain topologiju spajanja memorijskih utora na memorijski kontroler u procesoru, a koja je optimizirana za visoke performanse dva modula. S druge strane, T-topologija, koju su neke ploče imale ranije, optimizirana je za rad s četiri modula, dočim su overklokerske mogućnosti s dva modula niže nego kod daisy chain ploča.

DRAM calculator nam je poslužio kao osnova za podešavanje latencija

Inicijalni plan je bio isprobat dvije vrste optimiziranih latencija uz takt od 3.200 MHz koji je za ovu memoriju standardan, te isprobati dići takt na, za Ryzen, optimalnih 3.733 MHz uz podešavanje FCLK takta na 1.866 MHz. Pod dvije vrste optimiziranih latencija mislimo na Safe i Fast opcije koje nudi DRAM Calculator. I dok je prvi pokušaj sa 3.200 MHz Safe radio, ni jedna druga kombinacija postavki koju je alat nudio nije funkcionirala što nas je prisililo na mukotrpno i vremenski zahtjevno ručno optimiziranje memorije. U konačnici smo shvatili da nema baš smisla gurati takt preko 3.600 MHz jer je stabilnost bila očajna ma što napravili s naponima, s iznimkom prevelikog opuštanja latencija što opet iz perspektive performansi nema smisla (primjerice, sâm Corsair prodaje varijantu s 4 × 8 GB na 4.000 MHz uz CL 19). Uz taj takt od 3.600 MHz uspjeli smo iskoristiti Fast postavke koje nudi DRAM Calculator za brzinu od 3.600 MHz, ali uz podešavanje postavke Power Down Mode u Enabled odnosno uključivanje iste.

Performanse nakon overklokiranja 3200 XMP 3600 optimized Total War: Warhammer 2 720p Low (fps) 370,7 384,7 Borderlands 3 720p Very Low (fps) 139,94 153,15 MEMbench Latency* (ns) 133,42 113,37 AIDA 64 Memory test Read (MB/s) 49.735 54.900 Write (MB/s) 47.438 53.077 Copy (MB/s) 52.281 59.307 Latency* (ns) 74,3 67,9 *manje je bolje

S druge strane, premda nismo mogli izgurati baš sve postavke koje je preporučio DRAM Calculator, mogli smo smanjiti napon na nižu razinu od preporučene. Alat je na ovim postavkama preporučio SoC napon od 1,1 V (standardno je 1 V), te napon memorije od 1,45 V (1,35 V je prema XMP profilu), dočim smo mi mogli zadržati 1 V za SoC i 1,4 V za vDDR. Što se tiče latencija, s XMP-a CL 14-14-14-34-48, došli smo na CL 14-15-15-30-48, uz optimizirane pod-latencije što je odličan rezultat. Rast performansi koje donose ovakve postavke itekako je mjerljiv, no postavlja se pitanje da li je jednak ili barem jako sličan rezultat moguće postići s varijantom jednakih modula slabijih tvorničkih specifikacija.

Naime, cijena testirane memorije je paprena – na svojim vlastitim web stranicama Corsair za 3.200 CL14 varijantu traži 555 €, dok je za jednaki kapacitet slabijih specifikacija 3.200 CL16 potrebno platiti gotovo upola manje. Uz pretpostavku da su svi Dominatori Platinum RGB temeljeni na Samsungovim B-Die čipovima, te da ih je moguće vrlo slično ručno overklokirati, ispada da korisnik kod ovih C14 modula plaća jako puno novaca za nešto agresivnije postavke "iz kutije". Samim time iako zbog visoke cijene ne možemo dati bezrezervnu preporuku za baš ovu konkretnu varijantu modula, Dominatori Platinum RGB nameću se kao iznimno impresivno i vrlo kvalitetna memorija premium klase. Štoviše, ako ste fan RGB ledicama osvjetljenih komponenti, držimo da na tržištu trenutno nećete naći memoriju koju je moguće bolje softverski konfigurirati od ove Corsairove. A tu su naravno i Capellix ledice koje izgledaju stvarno jako cool.