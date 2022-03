Corsair K70 RGB PRO - Mehaničko oružje za kompetitivne igrače

specifikacije Izvedba Standard, ANSI Tip Mehanička Prekidači Cherry MX RGB Red (dostupna i s prekidačima Blue, Brown, Silver i Red Silent) Pozadinsko osvjetljenje RGB, podesivo za svaku tipku Dimenzije 444 × 166 × 40 mm (bez odmorišta za dlanove) Vrsta priključka USB-A Kabel 1,8 m Jamstvo 2 godine

Serija tipkovnica K70 pripada gornjem segmentu Corsairove ponude mehaničkih tipkovnica, tik ispod još skupljih serija K95 i K100. Riječ je o tipkovnicama pune veličine, koje osim standardnih nude i dodatne tipke za upravljanje multimedijskim aplikacijama, upravljanje drugim dodatnim funkcijama, a tu je valjčić za regulacija glasnoće. Serije K95 i K100 povrh toga nude i dodatni stupac programibilnih tipki, smješten s lijeve strane kućišta. Model K70 RGB PRO najnoviji je predstavnik serije, a cilja na najkompetitivniji segment igrača koji se uz to namjeravaju i natjecati uživo. Naravno, to ne znači da tipkovnicu ne možete koristiti ako povremeno navečer zaigrate partiju Overwatcha, a tipkovnicu primarno koristite za rad.

K70 RGB PRO isporučuje se s dva odvojena dodatka – kvalitetnim pletenim kabelom koji s jedne strane ima obični USB-A, a s druge USB-C konektor, te odmorištem za dlanove. Odvojivi kabel koristan je ako namjeravate nositi tipkovnicu sa sobom (primjerice na natjecanje), ali i ako ga iz nekog razloga želite zamijeniti s drugačijim. Odmorište za dlanove načinjeno je od plastike, a s gornje strane presvučeno mekanim gumiranim slojem kakav je čest na skupljim periferijama. Za tipkovnicu se fiksira magnetski. S donje strane ima i gumene stope koje sprječavaju klizanje.

Profesionalni dodaci

Tipkovnica je izrađena od plastike, s gornjim slojem od crnog brušenog aluminija. Na poleđini tipkovnice su velike gumene stopice kao i brojni kanali za organizaciju kabela. Nagib tipkovnice u odnosu na korisnika možemo prilagođavati u tri razine – osnovnoj i još dvije zahvaljujući dvostupanjskim nožicama. Nama se najviše svidio srednji nagib. Za razliku od nekih drugih Corsairovih tipkovnica, ova nema ugrađeni USB pass-through, ali ima jedan drugi dodatak namijenjen igračima – prekidač za uključivanje turnirskog načina rada (tournament mode). Prekidač se nalazi na stražnjem rubu tipkovnice, tik do USB-C konektora na koji spajamo priloženi kabel, a zaštićen je i plastičnim poklopcem koji smanjuje mogućnost nehotičnog aktiviranja.

Pored USB-C konektora za spajanje kabela smješten je prekidač za uključivanje turnirskog načina rada. Kada je uključen, LED-ice svjetle crvenom bojom, a makro naredbe i profili više nisu dostupni

Turnirski način rada nije Corsairova izmišljotina već je prepoznat od strane sudaca na esports natjecanjima. Onemogućava korištenje makro naredbi, izmjenu profila te isključuje programibilno RGB osvjetljenje (pozadinsko osvjetljenje je tada statičko i crvene boje).

Kao i većina Corsairovih tipkovnica, i ova se oslanja na Cherryjeve MX RGB prekidače u različitim izvedbama

K70 RGB PRO dostupna je u varijanti s Cherry MX RGB prekidačima različitih tipova – crvenim, plavim, smeđim, tihim crvenim i brzim srebrnim. Nama je na test došla varijanta s crvenim prekidačima koji su linearni, imaju hod od 4 mm, s dubinom okidanja od 2 mm i otporom od 45 g. Strastveniji tipkači odlučiti će se vjerojatno za plave ili smeđe prekidače. Raspored tipki je ANSI što će reći da nemamo puni već razlomljeni enter kojeg mnogi ne preferiraju. Postoje varijante tipkovnice s ISO rasporedom tipki, no nisu dostupne na domaćem tržištu.

Čvršća plastika

Povrh prekidača smještene su tipke načinjene metodom dvostrukog injektiranja i to od PBT tipa plastike. Plastika PBT teža je za obradu od plastike ABS koju je Corsair dugi niz godina koristio na svojim tipkovnicama, a prednost joj je trajnost. ABS tipke rade nešto manje buke prilikom tipkanja, jeftinije su za izradu, a najprepoznatljivije su po glatkoj teksturi koja tijekom vremena postaje sve glađa i u konačnici sjajna. Tipke izrađene od PBT plastike mnogo se sporije troše, no u startu imaju znatno hrapaviju teksturu koja mnogima neće odgovarati. Kada komentiramo tipke treba komentirati spomenuti i da je Corsair promijenio tipografiju u odnosu na starije tipkovnice. Nove oznake rabe sitniji font, što je u slučaju tipki s oznakama brojki omogućilo da primarni i sekundarni znak stoje jedan do drugog, a ne jedan iznad drugog. Također su pojednostavljeni natpisi na nekim tipkama – primjerice Caps Lock je sada samo Caps, Print Screen PrtScr i tako dalje. Treba naglasiti da tipkovnica nije dostupna s hrvatskim oznakama na tipkama što će zasigurno smetati dijelu korisniku.

Kvaliteta RGB osvjetljenja vrlo je slična kao na starijim tipkovnicama, ako ne i identična. Budući da Cherryjevi prekidači imaju leće za fokusiranje svjetla, rasap svjetla oko tipki nije tako izražen kao kod nekih drugih tipkovnica. S druge strane, hrapava tekstura tipki rezultira zgodnim presijavanjem osvjetljenja. Osvjetljenje znakova na tipkama je srednjeg do visokog intenziteta, no vrlo je homogeno, što je plod korištenja bijele plastike za unutarnji sloj tipki. Sve u svemu, osvjetljenje je vrlo kvalitetno i lijepo, no nije toliko snažno i kontrastno kao na nekim drugim tipkovnicama.

Sekundarne tipke, smještene u gornjem lijevom kutu tipkovnice, te povrh numeričkog dijela tipkovnice, i dalje su načinjene od glatke ABS plastike. Tri tipke s lijeve strane imaju kratak hod i taktilni odziv u obliku klika što je novost u odnosu na starije modele. Služe za izmjenu RGB profila, podešavanje jakosti pozadinskog osvjetljenja te snimanje makro naredbi i isključivanje funkcija dodatnih tipki (Windows tipka). Tipka se desne strane služe za upravljanje multimedijskim aplikacijama, no ne klikaju. Povrh njih, na produžetku kućišta, smješten je metalni kotačić za reguliranje glasnoće, a pored njega je i tipka za isključivanje zvuka. Kotačić ima linearan hod kao i na starim tipkovnicama, premda bi bilo ugodnije da se okreće u manjim ravnomjernim pomacima odvojenim kao što je slučaj s kotačićem na većini miševa. U središnjem dijelu iznad tipkovnice nalazi se element koji na prvi pogled izgleda kao ekran. Ipak, nije riječ o ekranu već o plastičnoj pločici u kojoj se nalazi Corsairov osvjetljeni logo te indikatori za status Num Locka i Caps Locka.

Brzina iznutra

Za upravljanje elektronikom na novoj se tipkovnici brine Corsairova tehnologija AXON Hyper-Processing. Riječ je o kombinaciji real-time operacijskog sustava i višejezgenog mikrokontrolera koji zajednički osiguravaju pooling rate od čak 8.000 Hz, uzorkovanje skeniranja pritiska tipki od 4.000 Hz i upravljanje s do 20 slojeva RGB efekata. U osnovi, ovakav pristup osigurava da je tipkovnica efektivno izbačena iz lanca latencija budući da je prosječno vrijeme odziva smanjeno na ispod 0,25 ms. Može li se to osjetiti u praksi? Igrači koji koriste super-brze monitore, smanjuju kvalitetu prikaza u igrama kako bi dostigli brzinu od 200 do 300 sličica po sekundi vjerojatno bi i mogli, no vaš autor nažalost nije zamijetio nikakvu razliku u odnosu na Corsairove starije modele tipkovnica. Treba napomenuti da pooling rate treba ručno podesiti na razinu od 8 kHz jer je tipkovnica radi kompatibilnosti tvornički podešena na 1 kHz.

Ključni aspekt ove tipkovnice je softver iCUE koji nudi praktički beskonačne mogućnosti podešavanje RGB osvjetljenja. U novim verzijama ima i dobar vodič za ispravno korištenje

Tipkovnicu je moguće koristiti bez instalacije softvera iCUE, no u tom slučaju smo ograničeni na 10 profila osvjetljenja tvornički učitanih u memoriju tipkovnice. Njih možemo izmjenjivati jednom od izdvojenih tipki ili pak koristiti kombinaciju tipki Fn + brojka za trenutnu aktivaciju. Također možemo podešavati brzinu i smjer ugrađenih efekata. Dodatnih je tipkama moguće snimati makro naredbe i pridjeljivati ih bilo pojedinačnog tipki ili kombinaciji Fn i neke druge tipke. Ipak, sve je to mnogo jednostavnije uz iCUE koji u najnovijoj verziji ima i dosta dobar vodič kroz konfiguraciju RGB osvjetljenja. Corsairov softver još uvijek je najmoćniji dostupni alat za upravljanje RGB osvjetljenjem i jedini pravi izbor se smatrate pravim RGB sladokuscem. Glavni razlog zašto je to tako jest to što nam iCUE i Corsairov hardver omogućava da svjetlosne efekte slažemo u slojevima.

Corsair se s modelom K70 RGB PRO uglavnom drži stare poslovice da ne treba mijenjati konja koji pobjeđuje. Osnovni dizajn kućišta je zadržan, baš kao i tipovi prekidača, a preinake su izvedene po pitanju elektronike, izvedbe kapica na tipkama, tipografije, odvajanja kabela i drugih sitnijih detalja. Dijelu korisnika se zasigurno neće svidjeti prelazaka na PBT kapice i njihovu grubu teksturu, no drugi će ovu promjenu pozdraviti zbog veće otpornosti ovog materijala na habanje. Prema Corsairu, za K70 RGB PRO potrebno je izdvojiti oko 1.500 kuna što će dio potencijalnih kupaca zasigurno odvratiti od kupovine. Ipak, ako puno tipkate i želite kvalitetnu tipkovnicu s nenadmašnim mogućnostima konfiguracije osvjetljenja, te điđama koje osiguravaju maksimalne performanse u kontekstu kompetitivnog igranja, Corsair K70 RGB PRO je doista dobar izbor.