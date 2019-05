Cubot J5 – Premium izgled za malo novca

Cubot J5 Ekran 5,5”, IPS FW+ 960 x 480, 18:9, 2.5D Memorija 2 GB RAM / 16 GB Procesor MediaTek MT6580, quad-core 1,3 GHz Kamere 8 MP stražnja, 5 MP prednja Mreža Dual SIM, 3G Ostalo Utor za SIM karticu neovisan o SIM utorima, audio priključak Baterija 2.800 mAh OS Android 9.0, original Dimenzije i masa 150,3 x 72 x 9,2 mm, 150 g Jamstvo 2 godine Cijena 599 kn

Cubot se dokazao kao proizvođač pristojnih mobilnih uređaja iz best buy i srednjeg cjenovnog segmenta koji mogu konkurirati razvikanijim proizvođačima, a na temelju modela J5 možemo donijeti i zaključke o tome kako se nosi s budget segmentom. Treba odmah napomenuti da je Cubot J5 mobitel koji košta samo 599 kn, stoga u samom početku ulazimo s manjom dozom skepse i mišlju što nam uopće takav uređaj može ponuditi. No, izgleda da ipak ima svoje adute.

Uzmete li u ruku Cubot J5, na prvi pogled činit će vam se kao da se radi o skupljem modelu s neodvojivom baterijom i aluminijskim poklopcem. Zaslon ima 2.5D zaobljenost rubova, a stražnji poklopac izrađen je od atraktivnog matiranog materijala, i tek će lagano lupkanje otkriti da se ipak radi o plastici. Uz Cubot J5 dolaze silikonska zaštitna maskica i zaštitna folija na ekranu, što je plus, s obzirom na ionako nisku cijenu uređaja.

Sljedeći korak bit će vam traženje rupice i bočnog utora za SIM i memorijsku karticu. No, takvog utora nema, jer se nalaze pod odvojivim stražnjim poklopcem, s odvojivom baterijom. Vješto oko promatrača otkrit će mali urez u donjem desnom kutu, koji služi za skidanje poklopca. USB utor nalazi se pomalo na neočekivanom mjestu – na gornjem rubu uređaja.

Ugodno nas je iznenadila činjenica da se ispod poklopca nalaze dva nano SIM utora i utor za microSD karticu. Dakle, ne postoji tzv. combo utor i nećete kao na većini drugih modela korištenjem memorijske kartice izgubiti dual SIM funkcionalnost.

Cubot J5 dolazi u tri varijante boja

Sustav i performanse

Zaslon uređaja ima dijagonalu 5,5”, ali je razlučivosti od samo 960 x 480 točaka i gustoće piksela 196 ppi. Nešto slabija oštrina prikaza vidjet će se na rubovima ikonica. Tu je IPS matrica, što nije karakteristično za ovaj cjenovni rang, a to znači da su prikaz boja, zasićenost, svjetlina i kontrast na zadovoljavajućoj razini. Prosječan korisnik bit će zadovoljan mogućnostima takvog zaslona.

Ekran ima 2.5D zakrivljenost na rubovima

Na uređaju dolazi originalni Android 9.0 OS, bez ikakva bloatwarea. Iako je Google nahvalio novu verziju svojeg OS-a, spominjući kako je njome izvrsno riješen problem fragmentacije, ipak novi sustav krije neke nedostatke što se tiče korisničkog iskustva. Ali tome možete doskočiti instalacijom alternativnog launchera.

Unutar internetskog preglednika vidi se da J5 u sebi krije hardver namijenjen budget segmentu – četverojezgreni procesor MT6580 od 1.3 GHz i samo 2 GB radne memorije. Pregled web-stranica u sebi krije manje trzaje i vremenski otklon prilikom scrollanja sadržaja, ali to bi vam moglo smetati samo ako na J5 prelazite sa znatno skupljeg uređaja.

Android 9.0 riješio je probleme s fragmentiranjem i ubrzao rad sustava, ali krije u sebi neke nedostatke što se tiče korisničkog iskustva

Kamere, sigurnost, mreže…

Kamere daju prosječne rezultate. Iako nisu namijenjene ozbiljnijem fotografiranju, poslužit će svojoj svrsi kad je to potrebno. Stražnja 8 MP kamera ima LED bljeskalicu, a prednja ima funkciju uljepšavanja autoportreta.

Iako Cubot J5 nema čitač otiska prsta, tu je sigurnosna funkcionalnost koju mnogi skuplji modeli nemaju – otključavanje uređaja prepoznavanjem lica. Ta opcija radi vrlo dobro, a otključava uređaj čak i u uvjetima prilično slabe osvijetljenosti.

Svidjela nam se činjenica da uređaj sadrži dva SIM utora, plus zasebni microSD utor. Znatiželjno smo počeli istraživati rade li oba utora na 4G mreži, no dočekala nas je informacija kako se ipak radi “samo” o 3G načinu povezivanja. 3G sam za sebe nudi pristojne brzine internetske konekcije i zadovoljit će one kojima pregledavanje Interneta na mobitelu nije osnovna funkcija. U budget segmentu teško je naći uređaj koji ima 4G modul, no ipak smatramo da bi takav način povezivanja u današnje doba trebao postati standardom.

I za kraj baterija – iako na prvi pogled kapacitet od 2.800 mAh ne ulijeva povjerenje, činjenica je da nešto skromniji hardver znači i skromnije zahtjeve za energijom. Baterija nam je uz prosječno korištenje trajala gotovo cijela dva dana, a na čekanju bez posebnog korištenja gotovo pet dana.

Zaključak

Cubot J5 zadovoljit će manje zahtjevne korisnike, kojima brzina Interneta i kvaliteta fotografija nisu primarni prilikom korištenja mobitela, već ga koriste najviše za razgovor i komunikaciju preko instant messenger servisa. S druge strane, ono što oni cijene i vrednuju kod mobitela su izgled samog uređaja, kvaliteta prikaza na ekranu te vrijeme autonomije tj. izdržljivost baterije. Cubot J5 uređaj je koji će za svoju vrlo atraktivnu cijenu ponuditi dobre karakteristike skupini korisnika na koje cilja.

DOJAM: Dual SIM budget mobilni uređaj koji za vrlo nisku cijenu nudi vrlo lijep dizajn i solidne karakteristike