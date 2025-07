VesselFinder - popularna aplikacija za praćenje pozicija brodova diljem svijeta

Riječ je o aplikaciji koja može gotovo u stvarnom vremenu prikazivati pozicije velikog broja brodova diljem svijeta kao i pratiti njihovo kretanje, a uz to nudi i čitav niz informacija o brodovima i plovilima pa ni ne čudi da je mnogi koriste upravo za praćenje brodova…

OSNOVNI PODACI Naziv VesselFinder Namjena Praćenje brodova i plovila u stvarnom vremenu Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 9 eur 24 sata, 99 eur mjesec dana, 999 eur godina (Premium)

VesselFinder je potencijalno vrlo korisna aplikacija za sve one koji se nalaze na moru, spremaju se na plovidbu ili samo žele putem svojega pametnog telefona pratiti pozicije velikog broja brodova i plovila na morima diljem svijeta.

Uz pregled čitavog niza informacija o brodovima i plovilima uz mogućnost pretraživanja po imenu broda, IMO ili MMSI brojevima, tu je i mogućnost praćenja više od 200 tisuća brodova i plovila u stvarnom vremenu, kao i pregled povijesti kretanja.

Pozicije i kretanje brodova prikazano je na mapi na kojoj je moguće uključiti i prikaz drugih slojeva poput temperature, brzine vjetra, valova, a uz standardnu je mapu moguće uključiti i prikaz satelitske i nautičke mape, no potonje je moguće tek u izdanju Premium (isto vrijedi i za neke druge mogućnosti).

Zgodno je i to što je moguće plovila i brodove dodavati u osobnu flotu i na taj način VesselFinder iskoristiti za praćenje samo dodanih plovila, a tu su i brojni drugi detalji i sitnice. Besplatno izdanje je ograničeno mogućnostima, no zato je tu izdanje Premium s kojim se dobiva čita niz dodatnih mogućnosti no koje stoji 9 eura za 24 sata korištenja, 99 eura za jedan mjesec korištenja i nemalih 999 eura za godinu dana korištenja.