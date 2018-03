Cubot King Kong - Za gradilište ili za bojište

Mobitel za one koji se šetaju okolo sa zaštitnom opremom na sebi – bila to samo kaciga na građevini, ili kompletna taktička oprema, tako bi se najkraće mogao opisati King Kong iz Cubota

SPECIFIKACIJE Ekran 5", 720×1.280, IPS LED SoC MT6580 , 1.3GHz Quad-Core Mali-400 MP RAM 2 GB Interna memorija 16 GB (kartica do 64 GB) Stražnje kamera 13 MP, f/ 2.2, autofokus, 4P leće, 1.0A bljeskalica Prednja kamera 8 MP Konektori USB-C 3.1 Gen1 Baterija 4.400 mAh Dimenzije 153 x 80,2 x 15 mm Masa 246 grama Povezivost HPSA, GPRS, EDGE, 3G, WiFi, Bluetooth OS Android 7.0 Jamstvo 2 godine Navigacija A-GPS

Kako ste vjerojatno naslutili prema fotografiji, ali i imenu mobitela i prema autoru teksta koji nije u Bugovom dream timu opisivača takvog tipa uređaja, King Kong nije baš uobičajeni mobitel. Radi se o 246 grama teškom (četvrt kile – dobro ga “osjetite” u džepu) mobitelu, koji je napravljen da vas prati tamo gdje vas prati samo onaj tko mora – kolege s bauštele ili dečki iz bojne negdje u Afganistanu.

Ovaj “ruggedized” uređaj napravljen je da bude otporan na vodu i prašinu, ogrebotine, padove s visine (metar i pol na betonsku podlogu) i da i dalje nastavi funkcionirati. Prema službenim specifikacijama, mobitel je u stanju podnijeti do tone pritiska (nismo probali, ali skloni smo vjerovati na riječ), tako da ako krajem gume nagazi labudica na gradilištu, prema svoj prilici, neće mu biti ništa – obrišete blato o kombinezon i razgovarate s investitorom kao da se ništa nije dogodilo – “Sve prema planu, ma kakvo kašnjenje…”.

Ovo je i jedan od rijetkih mobitela koji za ovu cijenu donosi certifikat IP68, koji jamči, uz gore navedenu izdržljivost, za razne tipove torture i vodootpornost na dubinu od 1,5 metara u trajanju do 30 minuta. To je postignuto prilično jednostavnim rješenjima i bez prevelikog filozofiranja – konektori za punjenje (mikroUSB) i slušalice zaštićeni su gumenim poklopcem, a mobitel nema nikakvih utora u koje biste izvana gurali SIM ili memorijske kartice.

Stražnja strana mobitela skriva poklopac za prostor sa SIM karticama (2 komada) i za memorijsku karticu, koji pričvršćenog drže dva vijka. Kamera je 13 MP i kvalitetna

Umjesto toga, dva SIM-a i memorijska kartica (maksimalno 64 GB SD kartica) umeću se sa stražnje strane mobitela u samo kućište, ali je prethodno potrebno odviti dva vijka koja drže poklopac ispod kojega se nalaze ti utori.

Tu dolazimo do prve zamjerke mobitelu. Limići koji drže SIM kartice na mjestu ekstremno su nekvalitetni i bitno odudaraju od robusnosti mobitela izvana. Dapače, limić za SIM1 ispao nam je čim smo prvi put otvorili poklopac i SIM smo morali staviti u SIM2 utor. A ni tu nije bilo sreće – više puta morali smo ponovno namjestiti SIM kako bi pravilno sjeo na svoje konektore i da bi ga mobitel prepoznao. Kako se sve to događa ispod zatvorenog poklopca koji se skida odvijanjem dvaju vijaka, sve je to potrajalo.

Jednom kad nam je uspjelo, sve je, doduše, radilo bez greške.

Ne baš ljubav na prvi pogled

Iako mu je tržišno ime King Kong, ovome uređaju možda bi bolje pristajalo ime Shrek, ali pretpostavljamo da bi tantijeme bile preskupe i neisplative. Radi se, naime, o uređaju u koji se nikako nećete zaljubiti na prvi pogled. Prije se radi o “stečenom ukusu” (acquired taste), koji ćete steći što se više družite s njime.

Naime, uz to što je težak, ovaj mobitel zaista nije pretjerano ugodan za držanje u ruci, a praktički je nemoguće jednom rukom i držati ga i tipkati na njemu, osim ako su vam šaka i prsti veličine XXL.

Dugmad sa strane (glasnoća i glavni prekidač) izuzetno su tvrdi. Ništa na njemu, začudo, nije gumirano, već je sve od (vrlo tvrde) plastike. Znate onaj osjećaj kada uzmete novi mobitel u ruku, i onda ga gladite i divite se obliku i teksturi? Zaboravite na to s King Kongom – oblik je umanjene cigle, a tekstura je macole. Nismo probali, ali vjerujemo da može poslužiti za zabijanje čavala u daske, ako se baš ukaže potreba.

Ne baš najtanji mobitel koji se može naći na tržištu, King Kong svoje dimenzije i masu prije svega duguje zaštiti od padova i udaraca

Sve to, međutim, blijedi pred činjenicom da je to mobitel za koji se zaista ne morate bojati što će s njim biti ma gdje ga ostavili ili nosili.

Pljesnuli ste dupetom na beton, a on vam je u stražnjem džepu? Nema straha – možda ćete imati modricu, ali mobitel i dalje radi.

Tuče pneumatska bušilica, a netko vas mora nazvati? Također nema straha – pojačajte glasnoću zvona na najjače, i nema nikakvih izgleda da ga nećete čuti. Vi i svi u krugu od 30 metara. Ekipa iz susjednog stana također.

Baterija također zaslužuje pohvale. Puni se dugo, s razlogom – 4,4 Ah kapaciteta nama je bilo dovoljno za pet (brojkom – 5) dana normalnog korištenja, a moguće je da bi u štedljivom načinu to potrajalo i punih sedam dana. U usporedbi sa Samsungovim S6, koji ovdje potpisani stavlja na punjač svake večeri, ovo je čista znanstvena fantastika.

Naravno, to dolazi uz kompromise. Ekran je velik (5”), IPS tipa, ali malene razlučivosti od samo 720*1.280 točaka. Mobitel podržava samo 3G, ali ne i 4G veze, a GPS je A-GPS tipa (u vrijeme dok se već i u pametne satove uz GPS redovito dodaje i podrška za GLONASS). Baterija nije izmjenjiva.

Sve to u paketu za kojim će se “ljudi okretati”, ali ne onako kako biste baš željeli.

Usprkos tome, ovaj mobitel radi ono što treba raditi onako kako i očekujemo od njega, i to za iznenađujuće malo novca.

Jedini mobitel?

Na kraju, pitanje je biste li ga imali kao jedini mobitel. Naš odgovor, nakon duljeg razmišljanja, prilično je odlučno “Ne”. King Kong uistinu nije pretjerano ugodan za nošenje, a ni civilno korištenje. Glomazan je čak i u velikim muškim rukama, a u onim manjim da i ne govorimo. Ekran nije pretjerano precizan i gotovo nam nikada nije uspjelo iz prve logirati se gestom, nego skoro uvijek iz drugog ili čak trećeg pokušaja. Tipke su zaista tvrde, a kako su relativno plitke, ako koristite deblje rukavice, slabo ćete ih osjetiti.

Za nošenje u džepu kombinezona ili torbi s alatom – bez problema. Ne trebate se bojati da će ga nešto ogrepsti – prije obratno. U svim ostalim situacijama – daleko od idealnog mobitela kakav svi uvijek imamo sa sobom.

Ovako izgleda s dignutim poklopcem. Metalni ključ zapravo je minijaturni odvijač nužan za vijke koji drže poklopac. Limić koji drži SIM u SIM1 utoru izdao nas je odmah na početku (kasnije smo ga uspjeli vratiti)

Kome?

U usporedbi s nekim drugim mobitelima namijenjenima korištenju u stresnoj okolini, Cubotov King Kong iznimno je jeftino rješenje koje posve uredno radi. Vrijedi li to i na dulji rok, naravno, ne možemo znati, a otpadajući limić utora za SIM karticu malo nas je doveo u dvojbu, za razliku od vanjštine, koja izgleda kao da je sposobna podnijeti prekomjerno granatiranje.

Ako ste, dakle, na takvom radnom mjestu gdje se mobiteli grebu, potapaju, upadaju im čelične strugotine i prašina u otvore, a ne želite platiti pretjerano, King Kong je sasvim pristojna opcija koja vas neće iznevjeriti. Građen kao cigla, glasan kao pneumatska bušilica, ovaj mobitel najsretniji je u kontroliranom kaosu gradilišta ili bojišta.