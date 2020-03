D-Link COVR-C1203 - Povoljni trojac

SPECIFIKACIJE Bežična povezivost 802.11b/g/n/ac (AC1200) Broj adaptera u paketu 3 Konfiguracija Wi-Fi antena 2x3 Istovremen rad u 2,4 i 5 GHz pojasu Da (dual-band) LAN konektori 2x 10/100/1000 Mobilna aplikacija Da Dimenzije 107,5 x 108 x 51 mm Jamstvo 2 godine

Bežični mesh sustavi Što su bežični mesh sustavi, po čemu se razlikuju od klasičnih uređaja za izgradnju kućne bežične mreže te kako ih testiramo, doznajte u našem vodiču.

D-Link je na tržište plasirao nekoliko zanimljivih kućnih mesh Wi-Fi sustava, a model COVR-C1203 jedan je od najpovoljnijih. Još je jeftiniji COVR-C1202 (oko 900 kuna), a temeljna razlika između njih jest broj čvorova koje ćete dobiti u paketu – COVR-C1202 dolazi s dva, a COVR-C1203 ih uključuje tri te osigurava još bolju pokrivenost bežičnim signalom. Sami adapteri futurističkog su izgleda i vrlo kompaktnih gabarita. Na gornjoj strani imaju osvijetljena slova COVR (rasvjeta se prema potrebi može isključiti), a straga su tri konektora – dva gigabitna LAN porta te USB-C priključak za napajanje.

U smislu jednostavnosti instalacije i stavljanja sustava u rad, D-Link je odradio briljantan posao. Sve što trebate učiniti jest postaviti adaptere na željena mjesta, spojiti ih u struju i potom jedan od njih – onaj označen sa slovom “A” – žicom spojiti s routerom vašeg ISP-a. Potom ćete skinuti i pokrenuti mobilnu aplikaciju D-Link Wi-Fi, koja će vas u prvom koraku tražiti da skenirate QR kod na donjoj strani “glavnog” čvora (onog spojenog u router) i potom provesti kroz nekolicinu elementarnih konfiguracijskih koraka, poput odabira naziva i lozinke bežične mreže te određivanja lozinke za administracijski pristup sustavu. To je doslovce sve što se od korisnika traži. COVR potom automatski pretražuje i umrežuje sve ostale čvorove te nadograđuje njihove firmwareove na aktualne inačice. Odlučite li se još malo zadržati u aplikaciji, pronaći ćete neke dodatne opcije za upravljanje mesh Wi-Fi sustavom, poput mogućnosti isključenja Wi-Fi-ja u željenim dobima dana, izrade dodatne Wi-Fi mreže za goste i deaktivacije svjetlosti natpisa COVR na gornjoj strani uređaja. Naravno, također je moguće pregledati sve spojene uređaje, njihove IP i MAC adrese i ostale relevantne podatke. U tom smislu, COVR se ni po čemu ne razlikuje od drugih testiranih mesh Wi-Fi sustava. Nažalost, ne možemo vidjeti koji je uređaj trenutačno spojen na koji čvor, već samo sve uređaje unutar mesh sustava. To bi mogao biti pokušaj prikrivanja činjenice da prebačaj uređaja između čvorova ne radi savršeno. Iako nam se laptop uredno prebacivao na fizički najbliži čvor, mobitel nam je nerijetko ostajao vezan uz čvor od kojeg smo se već dosta odmakli, i koji mu je isporučivao upola lošije performanse od najbližeg čvora. Primjerice, kada bismo se u testnoj okolini preselili iz radne sobe u dnevni boravak, Speedtest bi, umjesto očekivanih 150/100 Mbit/s, odjednom pokazivao 60/50 Mbit/s. Nakon što bismo isključili i ponovno uključili Wi-Fi na mobitelu, što bi prouzročilo da se on spoji na čvor u dnevnom boravku, brzine su se vratile u normalu. Tu anomaliju lako je reproducirati pa nema druge no zaključiti da u ovom aspektu COVR-C1203 zaostaje za konkurencijom. Bilo bi zanimljivo proučiti kako se prebacivanje klijenata između čvorova ponaša u situaciji kad su oni razmaknutiji, no to u našem slučaju fizički nije bilo izvedivo.

S pozitivne strane, brzina bežične mreže generalno je ostajala visoka i konzistentna, više no dostatna za sve oblike surfanja i streamanja, uključujući 4K HDR video. Osim toga, mjerenja snage signala jasno pokazuju prednosti postojanja trećeg čvora. Njega smo postavili u spavaću sobu te je iz rezultata u tablici vidljivo koliko se bežični signal bolje raspoređuje kroz prostor. Zahvaljujući tom, trećem čvoru, u spavaćoj smo sobi izmjerili snagu od -32/-46 dBm, a tehnološki osjetno napredniji Asusov sustav AiMesh AC1900 Wi-Fi System na istom je mjestu dao signal snage -59/-66 dBm – radi puke činjenice da ima “samo” dva čvora. Naravno, provjerili smo kako se D-Linkov sustav ponaša i kad se koriste samo dva čvora – tada su mu performanse prilično slične AirTiesovom mesh sustavu, dakle još uvijek dovoljno dobre za 4K HDR streamanje, brzo surfanje i dobro iskorištenje prosječnog hrvatskog kućnog internetskog bandwidtha. S time na umu, ako živite u stanu do stotinjak kvadrata, slobodno možete kupiti COVR-1202 te tako uštedjeti stotinjak eura.

Spomenutim manjkavostima unatoč, COVR-C1203 ostavlja vrlo pozitivan dojam. Iako prebacivanje klijenata između čvorova ne obavlja idealno, to nam prilikom višednevnog testiranja nijednom nije prouzročilo probleme, jer je čitav sustav radio pouzdano, i još uvijek dovoljno brzo za sve načine korištenja. Štoviše, da nismo ciljano izvršili na desetke mjerenja propusnosti, čime se prosječan korisnik zasigurno neće baviti, sasvim je izgledno da ni u jednom trenutku ne bismo posumnjali u to da sustav ima poneku boljku.

REZULTATI TESTIRANJA Laptop (802.11ac 2x2 Wi-Fi kartica) Snaga bežičnog signala - 2,4 GHz pojas Snaga bežičnog signala - 5 GHz pojas Radna soba (1 metar, bez zidova) -26 dBm -41 dBm Kuhinja (5 metara, 1 betonski zid) -46 dBm -56 dBm Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) -33 dBm -49 dBm Spavaća soba (15 metara, 3 betonska zida) -32 dBm -46 dBm Mobitel (802.11ac 2x2 Wi-Fi kartica) Snaga bežičnog signala - 2,4 GHz pojas Snaga bežičnog signala - 5 GHz pojas Radna soba (1 metar, bez zidova) -42 dBm -60 dBm Kuhinja (5 metara, 1 betonski zid) -53 dBm -69 dBm Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) -44 dBm -65 dBm Spavaća soba (15 metara, 3 betonska zida) -45 dBm -65 dBm Brzina prijenosa podataka Prosječna propusnost (slanje | primanje) Prosječan ping Radna soba (1 metar, bez zidova) 25,2 MB/s | 28,58 MB/s 3 ms Kuhinja (5 metara, 1 betonski zid) 17,66 MB/s | 19,55 MB/s 4 ms Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) 16,83 MB/s | 21,08 MB/s 5 ms Spavaća soba (15 metara, 3 betonska zida) 12,78 MB/s | 18,21 MB/s 6 ms Maksimalna propusnost Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) 21,4 MB/s | 17,97 MB/s 4 ms Speedtest (optički link, 200/100 Mbit/s) Mobitel (dnevni boravak) 108 / 129 Mbit/s HTPC (dnevni boravak) 152 / 100 Mbit/s Netflix 4K HDR (dnevni boravak) Radi glatko YouTube 4K (dnevni boravak) Radi glatko 4K video s umreženog NAS-a (dnevni boravak) Radi glatko