DJI Osmo Action - Nova akcijska kamera ima velike izglede za dobar tržišni uspjeh

Specifikacije Video MOV, MP4 (H.264), maks. 100 Mbps, 4K@24-60, 2,7K@24-120, 1080p@24-240 FPS Foto RAW (DNG) i JPEG 12 MP Stabilizacija videa Elektronička RockSteady (ne radi u HDR-u) Ekran 2,2” stražnji touchscreen (325 PPI), 1,4” prednji (300 PPI) Portovi USB-C WiF / Bluetooth / GPS Da (802.11ac) / Da (BLE 4.2) / Ne Vodootpornost 11 m Dimenzije i masa 62,3x44,9x33 mm, 92,4 g Jamstvo 2 godine

Premda gabaritima i izgledom nije ništa drugačiji od bilo koje druge akcijske kamere na polici dućana, DJI Osmo Action ipak ima jedan dodatak koji ga čini različitijim od njih, a to je ekran u boji s prednje strane. On ima funkciju nadgledanja u realnom vremenu kako biste se bolje postavili, primjerice, prilikom snimanja vlogova ili selfieja.

No, postavlja se pitanje je li to praktično rješenje, ili zapravo potencijalni problem. Već smo dosta puta vidjeli kako proizvođači pokušavaju udovoljiti vlogerima u sklopu kompaktnog segmenata fotoaparata sličnim rješenjima, no to često nije postiglo rezultat (prodaje) koji su možda očekivali. S druge strane, kamera ima jednu dodatnu osjetljivu komponentu koja se može pokvariti ili razbiti, što, primjerice, FPV pilotima, a koji spadaju među glavne kupce takvih akcijskih kamera, nije baš primamljivo. Oba ekrana ne mogu istodobno raditi, što je i dobro i loše, ovisno o tome što tražite. Iz naše perspektive je dobro zato što bi vam se baterija puno brže ispraznila da su oba ekrana istodobno u funkciji, što je vjerojatno i jedan od razloga zbog čega su se odlučili na mogućnost samo jednog aktivnog ekrana. Između njih se prebacuje tako da se dva puta tapne prstima po stražnjem ekranu – zgodno, ali ne uspije baš svaki put. To je moguće učiniti samo na glavnom, stražnjem ekranu, jer prednji ekran ne funkcionira kao touchscreen. Najviše nas muči neiskorišteni potencijal ovog prednjeg ekrana, u službi statusnog, kad se snima aktivnim stražnjim ekranom, pa da barem prikazuje neke osnovne informacije, kako to na svojem malenom statusnom ekranu čine GoProovi Heroi.

Uz rame s konkurencijom

Baterija je poluintegrirana jer na sebi nosi donji dio kućišta same kamere, koji ju onda hermetički zatvara kad se baterija ubaci

Sama kamera dolazi u već sad popularnom “golom”, ali i dalje otpornom izdanju, bez dodatnog kućišta. Unatoč tome, DJI se potrudio nadmašiti GoPro, pa tako, prema njihovim riječima, Osmo Action može ići do dubine od 11 metara, a kod GoProova Heroa 7 to je jedan metar manje. Na kameri imamo tri prekidača (uključivanje, pokretanje snimanja i brzi odabir određenog načina rada) te jedna vratašca iza kojih se nalazi USB-C konektor za punjenje i utor za microSD memorijsku karticu. Baterija se vadi s dijelom kućišta koji je integriran s njom, tako da nema svoja zasebna vratašca. To nam se baš i nije dopalo, jer vjerujemo da je takvo rješenje skuplje za samog korisnika u trenutku kada želi kupiti dodatne baterije, a i otežava masovno punjenje u baterijskim stanicama kakve ima GoPro. DJI ovdje i generalno kaska sa službenom dodatnom opremom jer je tek predstavljen, a nadamo se da ćemo uskoro vidjeti dodatke u obliku videoizlaza, ili mikrofonskog ulaza preko USB-C priključka, zato što ih sama kamera nema. Iako bi mu mnogi zamjerili nedostatak GPS-a, nama, iskreno, to ne predstavlja problem, a vjerojatno mnogi od vas dijele isti sentiment.

Iza leće kamere, koja je zaštićena dodatnom kapicom, koju je lako moguće zamijeniti u slučaju oštećenja jednostavnim odvrtanjem, smješten je 1/2.3” senzor koji isporučuje kvalitetu videa i fotografija u rangu Heroa 7 Black, ako ne i bolje. Čini nam se da Osmo Action u svom D-Cinelike profilu uspijeva izvući nešto bolji dinamički kontrast uz više detalja, doduše marginalno, dok ostaje pitanje koliki će ga postotak korisnika uopće koristiti, s obzirom na to da zahtijeva naknadni color grading. Prosječnom korisniku ovdje onda preostaju druga dva profila – Normal i HDR. Očekivano, profil HDR nije onaj tako reći pravi, standardizirani HDR, ali solidno obavlja posao. Postiže još veći dinamički kontrast u većini uvjeta, uz prisustvo pristojno izbalansiranih boja, koje će se svidjeti većini korisnika. Kad se podvuče crta, GoPro Hero 7 Black i DJI Osmo Action dosta su slični kad je u pitanju kvaliteta videa i fotografija. Možda bismo dali laganu prednost Osmo Actionu jer nam je pokazao da se bolje snalazi u uvjetima slabijeg osvjetljenja. Prema specifikacijama snimanja i fotografiranja, praktički su isti – oba mogu snimati video u 4K 60 FPS-a i fotografije u 12 MP, a Osmo Action ima nešto veći maksimalni bitrate datoteka od 100 Mbps, što daje naslutiti da potencijalno barata s više informacija.

Zaštitni pokrov za leću kamere moguće je jednostavno zamijeniti odvrtanjem, što je rijetko viđeno jednostavno rješenje kod akcijskih kamera

Osmo Action, doduše, kaska u segmentu koji je nekim korisnicima poprilično bitan, a to je kut snimanja. Uz f/2.8 leću i kut vidnog polja od 145°, očekivano, ne uspijeva pokriti kut snimanja kakav postiže GoPro s opcijom SuperView od 170°. S druge strane, zato ima manje izraženu distorziju u kutovima. DJI nadogradnjom firmwarea planira omogućiti veće kutove snimanja, tako da postoje realni izgledi da nadoknadi taj zaostatak.

2,2” touchscreen donosi dovoljnu preglednost, uz nedostatak pozadinskog osvjetljenja, a samo sučelje mnogo je fluidnije u radu od konkurencije

Što se tiče autonomije baterije, iz DJI-ja su nam slučajno – ili namjerno (mudro) – poslali 32 GB-tnu microSD karticu za testiranje, koja je, naravno, nedovoljnog kapaciteta za testiranje baterije jer u 4K 60 FPS razlučivosti s tim kapacitetom možete snimati oko 40 minuta. Ubacili smo svoju od 128 GB, i zaključili kako se u toj istoj razlučivosti može snimati otprilike od 45-50 minuta, što je praktično najgori scenarij. Za sve manje zahtjevnije razlučivosti i, primjerice, bez uključene stabilizacije ili opcije dewarp, u situacijama kada znate da imate fiksne uvjete i gdje se kamera ne miče, bez problema ćete dostići i prestići više od 60 minuta autonomije.

Poželjna mirnoća

Ekran za “sebiće” pristojne je razlučivosti, a između ostalog, donosi i klasične statusne informacije

DJI-jeva RockSteady elektronička stabilizacija videa zaista je impresivna, što je u startu ogroman kompliment jer je GoPro zaista napravio nevjerojatno dobar posao sa svojom verzijom HyperSmooth električne stabilizacije na novom GoPro Herou 7 Black. Performanse oba sustava stabilizacije usporedili smo koristeći 5” FPV dron s kamerama prikačenim na njemu. Realno, kao što smo i rekli, oba rade odličan posao, jedino bismo Osmo Action opisali možda malo više nalik gimbalu. Jedina mana ovog sustava stabilizacije je ta što ne radi kad je primijenjen HDR profil snimanja (isto tako, u tom načinu rada može snimati samo do 4K 30 FPS-a), vrlo vjerojatno zato što kamera nema dovoljno procesorske snage da obradi sve u realnom vremenu.

Softverski harakiri

Mobilna aplikacija za Osmo Action zadala nam je dosta muke prilikom korištenja, prije svega prilikom spajanja s kamerom, iako je relativno funkcionalna jednom kada proradi

Očekivano, uz kameru dolazi i podrška za njenu kontrolu preko mobilne aplikacije pod nazivom “DJI Mimo”, no iskreno, neće vas usrećiti. Dovoljno vam je da pogledate prosječnu ocjenu na Googleovom Play Storeu (3.0), što nas je gotovo odmah odvratilo, jer smo mislili da je riječ o nekakvoj spam aplikaciji. Nakon što smo je skinuli i instalirali, u startu nas je mučilo spajanje kamere s aplikacijom na mobitelu – jednostavno se odbijala spojiti. Ubrzo smo shvatili da iz nekog razloga kamera konstantno forsira odabir 5-gigahercnog frekvencijskog pojasa, iako ima opciju “Auto”. Tek ručnim postavljanjem na 2,4 GHz, kamera se uspješno spaja s mobitelom. Također, nismo uspjeli nadograditi firmware kamere – prikazivalo je grešku svaki put kada bismo to pokušali, iako smo svašta isprobali. Tu je i mnogo nelogičnosti u korištenju i sučelju na samoj kameri, iako je sve to puno fluidnije u radu u usporedbi s GoProovim Hero 7. Recimo, kada birate razlučivost videa u kojoj želite snimati, prilikom skakanja između različitih razlučivosti neće vam ponuditi najveći mogući framerate u startu, već onaj koji je imala prethodna razlučivost. Možda to jesu detalji i sitnice, ali vrlo vas lako dovedu do pogreške. Što se tiče same mobilne aplikacije, dostupne su vam sve opcije i kontrole kao i na kameri, ali uz nešto preglednije i drugačije postavljeno sučelje. Jedino što nam nedostaje jest opcija prijenosa uživo preko društvenih mreža i drugih servisa, ali pretpostavljamo da će s vremenom i to biti dostavljeno softverskom nadogradnjom aplikacije. Sve u svemu, u ovom segmentu DJI se nije iskazao – zaostaje za konkurencijom, no, na sreću, to barem nije nemoguće ispraviti.

Ono što DJI radi puno bolje od bilo koje druge kompanije, pogotovo onih s azijskim korijenima, jest to da prati tržište i konkurenciju iz perspektive potreba korisnika, što im omogućuje da smisleno postavljaju trendove ili usavršavaju postojeće. Uz to, imaju i odličan osjećaj za tajming. Sve su to još jednom potvrdili i akcijskom kamerom Osmo Action. S obzirom na to da im je ovo prvi takav proizvod za ovaj segment, rekli bismo da su odradili vraški dobar posao, jer dobili smo i više nego dostojnog konkurenta dugogodišnjem lideru ovog segmenta industrije, koji je pritom – jeftiniji.