DJI Mavic 4 Pro stiže s visokom cijenom, ali i s važnim nadogradnjama

DJI je službeno predstavio Mavic 4 Pro, dron visokih specifikacija namijenjen prvenstveno profesionalnim korisnicima u području filmske produkcije, fotografije i industrijske primjene. Novi dron donosi razna poboljšanja u odnosu na prethodnika, uključujući među ostalom i bolju kameru, dulje vrijeme leta, naprednije izbjegavanje leta te novu tehnologiju gimbala.

Naime, najveća novost kod Mavica 4 Pro je trostruki sustav kamera postavljen na rotirajući gimbal koji se može zakretati za punih 360 stupnjeva, omogućujući tako snimanje iz svih kutova. Gimbal se također može naginjati i prema gore do 70 stupnjeva, što, prema navodima DJI-a, otvara nove kreativne mogućnosti pri snimanju.

Glavna kamera koristi 100-megapikselni Hasselbladov Four Thirds senzor i širokokutni 28-milimetarski objektiv, uz promjenjiv otvor blende od f/2.0 i f/11. Uz nju se nalazi i 48-megapikselni telefoto senzor veličine 1/1.3“ i 70-milimetarskim objektivom, kao i telefoto senzor od 50 MP veličine 1/1.5“ otvora blende f/2.8 i dugim 168-milimetarskim objektivom.

Sve tri kamere podržavaju 10-bitne profile boja D-Log, D-Log M i HLG i snimaju 4K HDR video pri 60 FPS-a uz najmanje 13 stupnjeva dinamičkog raspona. Glavna kamera ide i do 6K pri 60 FPS-a sa 16 stopa dinamičkog raspona, dok su za usporene snimke dostupni načini snimanja u 4K rezoluciji pri 120 FPS-a (glavna i srednja kamera) te 4K pri 100 FPS-a (dugi telefoto objektiv)

Mavic 4 Pro ima bateriju kapaciteta 95 Wh, što mu, prema navodima proizvođača, omogućuje do 51 minutu leta i maksimalnu brzinu od 90 kilometara na sat. Dron koristi novi O4+ sustav prijenosa koji omogućuje let na udaljenosti do 41 kilometar, dok pri dometu do 30 kilometara podržava 10-bitni HDR video prijenos u stvarnom vremenu.

Za preciznu navigaciju i sigurnost zaduženo je šest "fisheye" kamera s mogućnošću rada u uvjetima slabog osvjetljenja, kao i dva procesora koji omogućuju omnidirekcijsko izbjegavanje prepreka do 65 kilometara na sat. Dron također može samostalno mapirati okolinu i vratiti se kući čak i bez GPS signala, a sustav ActiveTrack 360° može pratiti subjekte čak i kad su djelomično zaklonjeni te otkriti i pratiti vozila s udaljenosti do 200 metara.

Dron je kompatibilan s hubom koji može puniti do tri baterije odjednom – najprije onu s najmanje napunjenosti, a zatim sve ravnomjerno. Iz DJI-a kažu da se jedna baterija puni za 50 minuta, a sve tri za 90 minuta. Hub može također redistribuirati energiju između baterija ili se koristiti kao 100-vatni power bank za punjenje drugih uređaja poput pametnih telefona i laptopa.

Uz dron stiže i nova upravljačka jedinica DJI RC Pro 2, opremljena 7-inčnim mini-LED zaslonom, sa 128 GB interne memorije i baterijom koja pruža do 4 sata autonomije, ali se za nju treba nadoplatiti više novaca.

Kada je već riječ o novcu, osnovni paket uključuje DJI Mavic 4 Pro sa 64 GB interne memorije, jednu bateriju i osnovnu upravljačku jedinicu DJI RC 2, a cijena mu iznosi nemalih 2.100 eura. Tu je i paket Fly More Combo po cijeni od 2.700 eura koji uključuje dodatne dvije baterije, 100-vatni USB-C punjač, hub za paralelno punjenje i torbu.

Najskuplji paket, Creator Combi, košta 3.540 eura i dolazi s dronom od 512 GB memorije, upravljačem DJI RC Pro 2, 240-vatnim punjačem i dodatnim USB-C kabelom.