Edge Chromium – Microsoftova bijela zastava

Ratovi browsera već su odavno završili, a dok su se nekoć pretežito vodili oko performansi i razine kompatibilnosti s internetskim tehnologijama, danas za takvo što nema posebnog razloga. Naime, dobar dio web preglednika za svoje temelje koristi Chromium koji u svemu tome prednjači. Riječ je o projektu otvorenog koda unutar kojeg se razvija internetski preglednik, a na bazi njega nastao je niz drugih preglednika uključivši i Chrome, a toj se sve brojnijoj skupini nedavno pridružio i Microsoftov Edge. Firefox polagano postaje usamljen u segmentu web preglednika koji se i dalje uporno drže vlastitog web rendering enginea, nešto čemu je i veliki Microsoft napokon podlegao te zamahnuo bijelom zastavom i zauvijek napustio EdgeHTML.

U trenutku kada je Microsoft već najavio da namjerava usvojiti Chromium, mnogi su se upitali zašto bi Microsoft to uopće učinio? Službeni je odgovor da se Microsoft želi usredotočiti da svima donese bolju kompatibilnost s web stranicama te smanji fragmentaciju koja pogađa razvojne inženjere koji, pak, moraju neprestano optimizirati kod tako da zadovolje razlike u načinima na koji različiti rendering enginei prikazuju stranice. Ipak, i to je sve manje primjetno budući da danas općenito počinje prevladavati jedan nepisani standard, je li se neka web stranica dobro prikazuje u Chromeu. To ne znači da nezavisna tijela kao što je W3C (World Wide Web Consortium) gube smisao, baš nasuprot, ali znači da bi u konačnici život na webu svima mogao biti jednostavniji.

Uklanjanje fragmentacije i nastojanje da se stvari ukupno pojednostave, svakako jest jedan od razloga zašto bi Microsoft napustio EdgeHTML u korist Blinka i Chromiuma. No, činjenica da su krajnji korisnici zapravo vrlo slabo prihvaćali i koristili Edge koji je u prošloj godini držao svega 5,65 posto tržišnog udjela, unatoč značajnom rastu Windowsa 10, sigurno je još jedan razlog. Potvrdu toga se može pronaći u podatku da Chrome, s druge strane, drži nemalih 63 posto. Isto tako, činjenica je da se s Chromiumom kao bazom dobiva mnogo toga, ni ne čudi stoga da se mnogi alternativni web preglednici oslanjaju na istu bazu.

Kromirani Edge

Bilo kako bilo, stari Edge sada se službeno može zamijeniti novim ako se to želi. Microsoft za sada ne prisiljava da se na računalo instalira novi Edge, ali ako se to odluči napraviti, onda će taj novi zamijeniti stari koji će s računala posve iščeznuti. Ipak, čarobno će se vratiti u slučaju da se novi Edge odluči deinstalirati standardnim načinom. Internet Explorer, za one kojima je to važno, i dalje ostaje u Windowsima. Novi Edge je podržan na Windowsima 7, 8, 8.1 i 10, MacOS,-u iOS-u i Androidu, a najlakši način da ga se instalira jest da se posjeti službena web stranica, preuzme datoteka za svoju inačicu operativnog sustava koja će preuzeti instalacijsku proceduru i zatim je se pokrene. Oni koji bi radije u rukama imali datoteke za instalaciju bez aktivne veze s Internetom, nisu ostali kratkih rukava i mogu ih preuzeti za Windows i MacOS.

Nakon uspješne instalacije, a pri prvom pokretanju, prikazat će se i kratak čarobnjak koji korak po korak vodi kroz temeljnu konfiguraciju, a najvažnije je prijaviti se s Microsoftovim računom kako bi se omogućila sinkronizacija podataka. Tim više ako se Edge namjerava koristiti na više računala i uređaja, uključivši i pametne telefone kao i tablet računala. Za sada su sinkronizacijom obuhvaćeni favoriti, lozinke i adrese dok će opcija da se sinkroniziraju povijest surfanja, otvorene kartice, ekstenzije te nova značajka Collections (zbirke) biti dodana u budućim inačicama Edgea. Zbirke, doduše, već se sada može probati u inačici Insider.

Zaštita privatnosti jedna je od ključnih značajki novoga Edgea i, da bi stvar bila još bolja, funkcionira prilično dobro

Dakle, novi Edge se i dalje aktivno razvija, a to u ovome slučaju znači da dobar dio mogućnosti još nije tu. Neke značajke koje su u starom Edgeu bila zanimljive, još nema, a nije ni sigurno hoće li ih uopće biti. Oni nestrpljivi, uvijek se mogu pridružiti programu Microsoft Edge Insider. To što se Edge temelji na Chromiumu isto kao i Chrome, ne znači i da je je riječ o posve istim web preglednicima. Baš nasuprot. Microsoft neke konkretnije značajke ističe kao osobitu prednost, a to se ponajviše odnosi na dodatne značajke koje se tiču privatnosti, nešto u čemu Chrome baš i nije pretjerano dobar. Edge je, mora mu se to priznati, prilično uspješan u blokiranju web stranica da neovlašteno pristupaju podacima o pregledavanju i općenito prate svoje posjetitelje. Na testnom je računalu nakon svega par sati surfanja, Edge blokirao više od 600 trackera od ukupno 56 kompanija.

Personaliziranje početne stranice, odnosno sadržaja koji će se prikazivati kada se otvori nova kartice, svakako je dobro došla mogućnost

Zgodan je i poseban pregled s uvidom u to čiji su trackeri najviše blokirani, a nije teško pogoditi, tu prednjači Google. Svojevrsni je to udarac izravno u same temelje Googleovog poslovnog modela, a poseban mamac za sve one kojima je Google kao kompanija koja živi od korisničkih podataka tijekom vremena, baš zbog toga, postala mrska. Za pregled koji i čiji su trackeri blokirani, u adresnu traku novoga Edgea je dovoljno utipkati edge://settings/privacy/blockedTrackers. Ruku pod ruku s privatnosti dolazi i sigurnost, a iz Edgea nije izostala podrška za Microsoft Defender SmartScreen što znači da će dio opasnih web mjesta ili web stranica putem kojih se može zaraziti zlonamjernim softverom biti blokirana. Kao i kod svake sigurnosne značajke, ništa ne jamči punu sigurnost, no SmartScreen je svakako dobrodošao dodatak.

Što će biti sljedeće?

Novi Edge također ima eksperimentalne mogućnosti koje se mogu aktivirati i deaktivirati po želji - u adresnu traku samo valja utipkati edge://flags/

U vrijeme kad su se vodili žestoki ratovi web preglednika, nerijetko se ljuta bitka vodila upravo što se tiče performansi. No, kako se sada Edge temelji na Chromiumu ima usporedive performanse s Chromeom i tu, doista, nema nikakvih iznenađenja. Sučelje, premda ima razlika, također je vrlo slično, a prema je moguće do određene razine stvari prilagoditi osobnom vizualnom senzibilitetu, to nije ni izbliza fleksibilno kao što je to slučaj s Vivaldijem ili Firefoxom. Ipak, moguće je uključiti tamnu temu, određivati hoće li se neki elementi prikazivati ili neće te urediti kako će izgledati stranica nova kartice i što će se na njoj prikazivati. Zanimljiv je detalj da će se sučelje Edgea prikazivati na hrvatskom jeziku odmah po instalaciji, ali koga to smeta, lako će to promijeniti na neki drugi jezik u postavkama. Naravno, sitnih detalja, mogućnosti i praktičnih stvarčica Edge krije još mnoštvo, a dobar se dio toga tek sprema u novim inačicama.

Bing je zadana tražilica, no to je relativno lako promijeniti u postavkama

Premda Edge podržava instalaciju proširenja iz Chromeove trgovine proširenjima, za to je potrebno omogućiti instalaciju proširenja koje ne dolaze iz Microsoftove trgovine. Dakako, preferirani izvor je Microsoftova trgovina, no proširenja instalirana iz Chromeove trgovine nisu pokazala nikakve probleme u radu samo zato što su instalirana u novi Edge. Uz jako dobro riješeno štićenje privatnosti korisnika, Edge se u odnosu na Chrome razlikuje još po jednoj integriranoj značajci, IE Mode. Ciljna skupina su korporativni korisnici koji pretežito zbog činjenice da nerijetko još koriste starije aplikacije ili rješenja koja rade onako kako se to od njih očekuje samo u, pazite sada, Internet Exploreru i to zbog Trident MSHTML enginea. IE Mode radi isključivo na Windowsima i to od inačice 7 naviše, a moguće ga je aktivirati putem grupnih politika, nešto što je u korporativnom računalnom okruženju temeljenom na Microsoftovim tehnologijama sasvim prirodno.

Edge podržava proširenja iz Microsoftove trgovine, ali sada podržava i praktično sva proširenja iz Chromeove trgovine proširenjima. Samo u Edgeu treba omogućiti njihovu instalaciju tek jednostavnim klikom na tu opciju

Sve u svemu, novi Edge nije loš preglednik. Vidljivo je da se još razvija, ali softverska metodologija konstantnoga razvoja bez vidljivoga kraja uz neprestano poboljšavanja i uvođenje manjeg broja novih značajki sa svakim novim izdanje, sveprisutna je. Zašto bi onda Edge bio izuzetak? Prijelaz s Chromea na Edge je gotovo bezbolan, ovisno o tome koliko je tko izložen Googleu, a kako dijele iste temelje, vrijeme navikavanja je minimalno. Sve web stranice koje rade u Chromeu i drugim web preglednicima koji se temelje na Chromiumu, bez teškoća rade i u Edgeu osim ako to nije namjerno spriječeno. Performanse su usporedive i praktički iste i, gledano isključivo tehnički, novom Edgeu se ne može mnogo toga zamjeriti, pogotovo sada na početku.

Ipak, ostaje vidjeti hoće li korisnici prihvatiti novi Edge i kako će se prema njemu postaviti sam Google. S druge strane, neupitno je da suradnja Microsofta s projektom Chromium itekako može u konačnici rezultirati samo benefitima za krajnje korisnike, a svakako će biti zanimljivo pratiti što će se dalje događati s Edgeom.