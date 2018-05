Electrolux Purei9 - Luksuzno autonomno čišćenje

specifikacije Oblik trokut Broj četki (primarne / sekundarne) 1 / 1 Senzori kamera + laserski daljinomjeri Vrijeme autonomije 40 minuta (50 minuta Eco način rada9 Maksimalna visina prepreka 22 mm Izmjenjivi dijelovi Četke, baterije WiFi radni spektar 2,4 GHz Način upravljanja Na uređaju, preko mobilne aplikacije (lokalno / cloud) Jamstvo 2 godine

Robotski usisavači u tehnološkom kontekstu nisu nikakva novost. Prvog je na tržište plasirala upravo kompanija Electrolux krajem prošlog stoljeća, 1996. godine. S tehnološkim razvojem i drugi su proizvođači počeli proizvoditi ovakve uređaje, pa je danas prilično velik izbor robotskih usisavača koji pokrivaju prilično velik cjenovni raspon od tisuću, pa do skoro deset tisuća kuna. Danas, 22 godine kasnije, isprobavamo najnoviji Electroluxov robotski usisavač, a koji pripada ovom potonjem, najvišem segmentu ponude.

Prije nego što se pozabavimo detaljima Electroluxovog robotskog čeda, na početku moramo naglasiti da vaš autor do sada nije imao prilike isprobati skuplje robotske usisavače, ali već duže vrijeme koristi jeftinog "kineza" (cijena ispod 1.000 kuna). Samim time jeftini usisavač biti će referenca za ocjenu mogućnosti Electroluxovog high-end modela.

Optimizirani oblik

Krenimo od osnova. Purei9 može se kupiti u nekoliko atraktivnih boja. Mi smo isprobali srebrnog (Bright Silver), a u ponudi su još i bež (Soft Sand) i tamno-sivi (Shale Gray). Svijetlije boje su po nama mnogo bolji izbor jer je posao usisavača čišćenje prašine i samim time će već nakon prvih par čišćenja biti solidno prljav odnosno prašnjav. Unutar pakiranja nalazi se sam usisavač s tvornički ugrađenim baterijama, dva seta rotirajućih četkica, baza za napajanje i adapter koji se spaja na bazu za napajanje. Tu je naravno i priručnik za uporabu, no u principu ga nije nužno koristiti jer je jednostavni proces inicijalnog podešavanja usisavača prikazan i na poklopcu kutije.

Usisavač nema tijelo u obliku diska već u obliku zaobljenog trokuta, s prednjom ravnom stranom. Ovakav dizajn dobar je jer omogućava bolje čišćenje kutova poda što nije slučaj s, uvjetno rečeno, atraktivnijim usisavačima u obliku pravilnog diska. Prije prvog pokretanja na usisavač je potrebno montirati rotirajuću četkicu čija je svrha čišćenje prljavštine iz rubova i kutova. Purei9 rabi samo jednu ovakvu četkicu, a druga je isporučena kao zamjena, kada se prva potroši. Način montaže četkice je vrlo dobro promišljen jer se ona magnetski fiksira na četverostranu osovinu što značajno smanjuje mogućnost namotavanja duljih dlaka (što je recimo problem kod "kineza").

Tik do rotirajuće četkice nalazi se i glavna rotirajuća četka, zaštićena plastičnom rešetkom. Temeljena je na kombinaciji gume i mekanih dlačica što se čini kao dobar izbor iako primjerice glavna konkurencija, Roomba 980, koristi posve gumenu četku/valjak. Rotirajuća četka na Electroluxovom modelu se čini i šira nego na Roombi. Plastična rešetka vrlo se lako skida, a četka vadi iz kućišta radi skidanja zapletenih dlaka. Ako u kućanstvu imate osobu dulje kose čišćenje zapletenih dlaka je nažalost neizbježno. Srećom, četku je kao što smo rekli lako izvaditi, a dlake lako skinuti ako ih jednostavno odrežemo škarama.

Usisavač na dnu ima i četiri pomoćna kotačića te dva glavna motorizirana kotača na amortizerima. Svih šest je također potrebno povremeno čistiti od dlaka, no mi nismo primijetili da su osjetljivi na zaplitanje (čitaj – nismo ih morali čistiti). Glavni kotači imaju vrlo velik hod, pa je Purei9 sposoban penjati se na prepreke visine do 22 mm. To znači da relativno lako može prelaziti između soba s podom na nešto drugačijoj razini ili odvojenih aluminijskim letvicama ili vodilicama. Također se može popeti na tepihe niskog i srednjeg flora dok će one više od 24 mm (dodatnih 2 mm je tolerancija na račun ulijeganja tkanine) preskočiti.

3D Vision

Da bi usisavač uopće znao visinu prepreka pomažu mu senzori smješteni na prednjoj strani. Sustav Electrolux naziva 3D Vision, a sastoji se od središnje kamere i dva bočna laserska daljinomjera. Kako god bilo, 3D Vision omogućava prepoznavanje prepreka, ponora (primjerice da usisavač ne padne na stepenicama) i općenito efikasnije čišćenje. Senzore je s vremena na vrijeme potrebno obrisati vlažnom krpom.

Na gornjoj strani usisavača nalaze se kontrolna ploča i spremnik za prašinu. Kontrolna ploča razvučena je prednjim dijelom usisavača, a sastoji se od zaslona osjetljivog na dodir, nekoliko fiksnih ikona te središnjeg ekrana. Smisao kontrolne ploče je da se glavne funkcije usisavača mogu koristiti i bez mobilnog uređaja. Na ploči se tako nalaze tipka za uključivanje i isključivanje Eco načina rada, Start/Pause tipka, Spot tipka za intenzivno čišćenje malog područja (tipa prosuo vam se kikiriki iz zdjelice na pod) i tipka Home kojom usisavač šaljemo do bazne stanice. Od ikonica tu su status baterije, notifikacija problema u radu, status programiranog usisavanja, status spremnika za prašinu (da li je pun ili ne) te status WiFi veze.

U sredini se nalazi četveroznamenkasti digitalni ekran na kojem je najčešće prikazano trenutno vrijeme, no služi i za prikaz greški u radu pomoću različitih kodova. Ikonice i ekran osvjetljeni su bijelim svijetlom, a postoji i crveno koje se uključuje kada nešto nije u redu (tipa kad je baterija pri kraju). Svjetla na uređaju isključuju se automatski nakon nekog vremena ako je uređaj pakiran u bazu.

Purei9 ima ugrađen i maleni zvučnik kojim nas ženski glas softvera obavještava o statusu uređaja. Primjerice, ako je spremnik za skupljanje prašine izvađen, a mi pritisnemo Start za početak rada, čuti ćemo "Please insert dust bin". Zvučne notifikacije nisu česte, pa samim time nisu nametljive.

Spremnik za skupljanje prašine prilično je velik, kako u usporedbi s kutijom iz "kineza", kako po iskustvu iz prakse. Iako ga nismo revno praznili nakon svakog usisavanja, nije nam se niti jedanput dogodilo da je usisavač stao s usisavanjem jer je spremnik bio prepunjen. Kutija na ispuhu ima dva seta filtara – grublji mrežasti te finiji HEPA tipa. Oba je periodički moguće i zapravo preporučljivo istresti i oprati pod vodom.

Mobilna aplikacija

Jedna od udarnih značajki Electroluxovog usisavača bez sumnje je upravljanje putem mobilne aplikacije. To je primarni način upravljanja uređajem dok su kontrole na samom usisavaču tu za svaki slučaj. Usisavač u sebi ima WiFi kontroler na kojeg se prilikom inicijalnog podešavanja aplikacije potrebno ručno spojiti. Očitavanje SSID-a je napravljeno poluautomatski – aplikacija nudi mogućnost očitavanja barkoda s dna usisavača putem kamere, no općenito je to prvo podešavanje sustava izvedeno pomalo trapavo.

Prvi nedostatak koji upada u oči jest da na ovako skupom usisavaču WiFi ne podržava 5-gigahercne već samo 2,4-gigahercne mreže. Prednost korištenja višeg frekvencijskog spektra je što nije toliko zakrčen kao niži. Možda je upravo zbog toga i problem uopće uloviti usisavačevu mrežu na popisu dostupnih WiFi AP-ova. Nakon sedam, osam osvježavanja, nekako smo se uspjeli zakačiti. Možda bi elegantniji pristup bio da je u uređaj ubačen i NFC čip čime bi spajanje aplikacije s usisavačem bilo puno jednostavnije – prislonili bi kompatibilni telefon na usisavač, a aplikacija bi spajanje odradila sama. Slično bi se moglo napraviti i s Bluetoothom koji je i zamišljen za kratkodometnu komunikaciju.

Nakon što je uređaj dodan u aplikaciju, potrebno mu je dodijeliti ime i potom mu možemo pristupiti preko podatkovnog oblaka pod uvjetom da i kućni AP i naš mobilni telefon imaju pristup na Internet. Prednost ovakvog pristupa je što možemo kontrolirati i nadzirati usisavač iz ureda, iz kafića ili bilo kojeg drugog mjesta gdje nam mobilni telefon ima pristup Internetu. Kada smo spojeni na jednak WiFi AP, uređaji "pričaju" preko lokalne mreže.

Sučelje mobilne aplikacije je iznimno jednostavno, pa zapravo i prejednostavno za tehnički potkovanije korisnike. Prilikom prve inicijalizacije robota ponuđena nam je nadogradnja njegovog firmwarea što je prošlo bez greške. Softverska ažuriranja uvijek su dobrodošla u kontekstu poliranje kvalitete i funkcionalnosti bilo kojeg naprednijeg uređaja, pa tako i ovog robota. Usisavač se detektira kod svakog pokretanja aplikacije i prikazuje na sredini ekrana. Tu odmah vidimo koji je status usisavača – dali je spreman za čišćenje, da li već čisti, da li se puni, da li je možda zaglavljen ili recimo samo čeka na programirano čišćenje u svojoj bazi. Sučelje aplikacije može biti na hrvatskom jeziku, no to nije moguće podesiti unutar aplikacije već jezik prati jezik sučelja telefona. U našem slučaju je telefon podešen na engleski jezik, pa je i sučelje aplikacije na egleskom.

Dodirom na ikonu plus na sredini usisavača prebacujemo se na drugi ekran na kojem imamo jednak set kontrolu kao i na samom usisavaču, ali i ikonu za programirano čišćenje i postavke usisavača. Programiranjem je moguće usisavač podesiti da čisti kada nam to najviše odgovara. Na raspolaganju nam je sedam dana u tjednu u sklopu kojeg možemo podesiti jedan termin čišćenja. Usisavač se tada sam pokreće i kreće u čišćenje doma. U sučelju također možemo uključiti Eco način rada te isključiti glasovne notifikacije.

Bilo da je pokrenut ručno ili preko programa, Purei9 će krenuti u usisavanje kompletnog prostora odnosno svih prostorija koje su otvorene i nalaze se u na istoj razini. Zbog velikih kotača uređaj tolerira prepreke visine do 22 mm što znači da se može penjati na umjereno debele tepihe te preskakati preko letvica koje odvajaju podove drugačije završne obrade (tipa s pločica na parket). Zahvaljujući naprednim senzorima i SLAM softveru te velikom kapacitetu posude za prašinu, robot je iznimno autonoman. To znači da jako dobro analizira gdje može proći, a gdje ne, pa ga je rijetko potrebno spašavati kada se negdje zaglavi.

Baterija će u normalnom načinu rada izdržati oko 40 minuta, a u Eco načinu oko 50 minuta što nije dovoljno za veće prostore. No to nije problem budući da će Purei9 pri kraju baterije potražiti baznu stanicu, napuniti se i nastaviti posao. Iako Eco način rada ne nudi drastično dulje vrijeme autonomije, zgodan je ako želite da usisavač radi dok ste kod kuće. Purei9 je u običnom načinu rada bučan poput pravog usisavača koji se kabelom spaja na struju, a Eco način rada će smanjiti razinu buke nauštrb sirovih performansi uvlačenja prašine i otpadaka s poda.

Analiza učinka

Dok robot čisti njegov aktualni status, ali i rezultat dosadašnjih "radnih akcija" možemo pratiti preko aplikacije. Robot mapira prostor gdje se kreće i tu mapu počišćenog prostora možemo vidjeti u aplikaciji u kombinaciji s izračunom površine koja je očišćena (u kvadratnim metrima), vremenom potrošenim na čišćenje te brojem punjenja potrebnih za čišćenje. Što je prostor kompleksniji za navigaciju to će usisavaču trebati više vremena za navigaciju. Primjerice, u našem testiranju usisavač je vrlo otvoreni prostor (dvoranu za vježbanje) od 72 m2 počistio za sat i pol uz dva punjenja. Za upola manji, no mnogo kompleksniji prostor (dnevna soba + predsoblje + kuhinja + hodnik u kombinaciji s visokim tepihom i raznim namještajem) trebalo mu je nešto više od sat vremena uz dva punjenja.

Electrolux ne odaje informaciju da li usisavač optimizira svoje čišćenje prostora na temelju prethodnik snimki. Prema našem iskustvu čini se da je svaki ciklus čišćenja tretiran posebno odnosno da usisavač prije nego što očisti kompletan prostor između punjenja pamti što je očistio i gdje se nalaze predmeti koje bi trebao izbjegavati, no da ove informacije ne koristi za neko naredno čišćenje. Također smo uočili da nije preporučljivo micati veće predmete iz prostorije nakon što je krenulo čišćenje jer se usisavač tijekom jednog čišćenja gdje smo pomaknuli kompletan tepih za 20-ak centimetara malo pogubio i počeo jahati po tepihu kojeg je inače izbjegavao jer ima dosta visok flor odnosno vrlo je čupav. Uzgred rečeno, usisavač će inače prilikom čišćenja tepiha automatski pojačati usisnu snagu budući da je tepih teže očistiti od neke glatke površine.

Purei9 bez problema je moguće koristiti za čišćenje više katova unutar iste kuće. Potrebno ga je ručno prenijeti na drugi kat zajedno s bazom za punjenje ili pak kupiti dodatnu bazu za punjenje s adapterom, pa onda prenijeti samo usisavač. Izuzimanje određenih prostora odnosno dijela doma od čišćenja nije moguće bez postavljanja fizičke prepreke. Neki konkurentski usisavači za to koriste takozvane virtualne zidove – male uređaje koji pomoću IR zraka označavaju softveru usisavača gdje je granica područja kojim se smije kretati. Ipak, ovo u praksi za većinu korisnika nije neki problem jer u većini slučajeva želimo da usisavač očisti sve, a najčešće je fizičku blokadu moguće napraviti i običnim vratima.

Kao što možete i sami zaključiti iz napisanog, hardverska izvedba usisavača, što uključuje i interni softver za navigaciju prostorom, na visokoj je razini. Prostor za napredak naravno ima, ali situacija je već sad jako dobra. Electroluxovi inženjeri mogli su s druge strane odraditi bolji posao s mobilnom aplikacijom. Primjerice, aplikacija nema mogućnost korištenja notifikacija koje bi bile dosta korisne i informativne. Još jedna mogućnost koju bi voljeli vidjeti je integracija s AI sustavima Google i Amazona. Drugim riječima, da robotom možete upravljati preko Google Home ili Amazon Echo zvučnika. iRobotovi noviji roboti primjerice podržavaju kontrolu putem Amazonove Alexe (Amazonov AI sustav). Bitno je naglasiti da su manjkavosti u softveru, pogotovo ako je riječ o ovakvim ekstra dodacima, mnogo manji problem u odnosu na to da sâm hardver nije dobro dizajniran. Razlog je vrlo jednostavan – softver se lako nadogradi dok je hardverski dio takav kakav jest.

Na kraju, postavlja se i pitanje cijene. Purei9 nije ništa skuplji od ostalih robotskih usisavača visoke klase, u prvom redu Roombe 980 koja je već dosta dugo prisutna na domaćem tržištu. U trenutku pisanja ovih redaka Electroluxov usisavač se za jednokratno plaćanje prodaje sa solidnim popustom, a tu je i promotivna akcija u sklopu koje kupac robotskog usisavača na poklon dobiva i Electroluxov kombinirani štapno-ručni akumulatorski usisavač iz serije Ergorapido koji sâm košta preko 1.000 kuna. Dakle Purei9 se trenutno definitivno više isplati od Roombe 980.

Čak i bez akcije i popusta u prednosti je ponovo Electroluxov usisavač. Ima nešto veću posudu za prašinu (0,7 u odnosu na 0,6 litara) koja je opremljena s dvije razine perivih filtara (Roomba ima samo mali HEPA filtar), oblik usisavača bolji je za čišćenje kutova, rotirajuća četkica bolje je implementirana (manje petljanja dlaka), a ne treba zaboraviti ni na bolje izvedene kotače koji se penju preko prepreka visine do 22 mm (Roombin maksimum je 15 mm). Roombini aduti su mogućnost korištenja virtualnih zidova, glasovno upravljanje putem Amazonovih pametnih zvučnika i niža razina buke (70 vs 75 dBA). Prema specifikacijama iRobotov usisavač nudi i jače baterije, no pitanje je koliko to u praksi ima utjecaja na učinkovitost usisavanja. Ako se nas pita, radije bi veću snagu uvlačenja uz kraće vrijeme rada nego obrnuto.