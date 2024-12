Roborock Qrevo Curv - Nove tehnologije za još čišće podove

SPECIFIKACIJE Tip Robotski usisavač i perač podova Mogućnosti bazne stanice Punjenje baterije, pražnjenje spremnika za prljavštinu, dopunjavanje čiste vode, pranje krpe vrućom vodom, sušenje krpe Navigacija LiDAR, LDS, RGB kamera, Reactive AI Obstacle Recognition Povezivost Wi-Fi (samo 2,4 GHz) Usisna snaga 18.500 Pa Baterija 6.400 mAh Dimenzije usisavača 352 x 347 x 103 mm Dimenzije bazne stanice 450 x 450 x 450 mm Jamstvo 2 godine Dojam Impresivan robotski čistač podova, štoviše, najbolji takav uređaj s kojim smo se dosad susreli

Kad je na Roborockovom subredditu netko nedavno upitao koji je tvrtkin robotski usisavač najbolji, anonimni šaljivčina savjetovao mu je da se time ne zamara, jer će već sutra biti neki drugi, karikirajući tako svoj utisak da Roborock furioznim tempom predstavlja nove modele, mahom jedan napredniji od drugog. No, to zapravo nije točno. Prošle godine recenzirali smo tvrtkin vrhunski S8 Pro Ultra, u tom trenutku jedan od najboljih robotskih usisavača i perača podova uopće, a on je u međuvremenu dobio samo jednu nadogradnju, u vidu modela S8 MaxV Ultra, lansiranog punih godinu dana kasnije.

Međutim, shvaćamo što uzrokuje zbunjenost. Roborock je za svoje uređaje odabrao pomalo nemuštu nomenklaturu, s pretjeranim korištenjem generičkih epiteta poput "Pro" i "Ultra", i nedovoljno jasnom distinkcijom između pojedinih linija proizvoda. Srećom, tu smo da razriješimo pomutnju. Tvrtkini robotski usisavači načelno su podijeljeni na tri linije: Q, S i Qrevo. Linija Q okuplja najpovoljnije modele. Kod njih nećete dobiti stvari poput sušenja krpe, motoriziranih ruku za zahvaćanje kutova, kamere za snimanje prostora i detekciju objekata, i njima sličnih.

Qrevo Curv nudi nekoliko simpatičnih mogućnosti orijentiranih vlasnicima kućnih ljubimaca, poput uzimanja fotografija kad god ih uoči za vrijeme čišćenja, dodatnog čišćenja područja oko zdjelica, te automatskog isključenja glavnih četki u blizini životinja, kako ih ne bi uplašio. Također, moguće je spojiti se na kameru i aktivirati opciju "Search for the Pet", što će robota uputiti na krug po prostoru, u potrazi za kućnim ljubimcem

Linije S i Qrevo nude skuplje i moćnije uređaje, gotovo isključivo opremljene baznim stanicama za automatizirano pražnjenje spremnika za prljavštinu i prljavu vodu. Među njima nije moguće jednu proglasiti boljom, jer vršni modeli iz obje linije nude sve najnaprednije tehnologije za čišćenje podova, koje Roborock u danom trenutku nudi. Međutim, drastično se razlikuju prema načinu obavljanja svojeg posla. Dok robotski usisavači iz linije S podove peru pomoću krpe koja nečistoće razbija soničnim vibriranjem (otuda "S" u nazivu, pretpostavljamo), modeli Qrevo koriste dvije rotirajuće četke, nalik, primjerice, profesionalnim strojevima za čišćenje podova, kakve ste zacijelo vidjeli u akciji u predvorju nekog hotela.

Qrevo Curv, robotski usisavač kojim ćemo se pozabaviti u ovom opisu, trenutačno je najnapredniji predstavnik linije Qrevo. I nemojte slušati šaljivca s Reddita – to se u dogledno vrijeme neće promijeniti.

Traži manje prostora

Kad se nalazi na baznoj stanici, robot proviruje van tek toliko da možemo lakše dohvatiti njegove tipke

Qrevo Curv svoj je naziv dobio zbog neobične, zaobljene bazne stanice, koja donosi nekoliko funkcionalnih poboljšanja u odnosu na baznu stanicu modela S8 Pro Ultra. Prvo i najočitije, izvedena je tako da usisavač u nju ulazi dublje, umjesto da djelomično stoji na "prilaznoj rampi", kakvom je opremljena bazna stanica modela S8 Pro Ultra. Samim time, baza Qrevo Curva traži oko šest centimetara manje po dubini, pa ju je nešto jednostavnije smjestiti u prostoru. Gotovo potpuni ulazak usisavača unutar baze ima još neke prednosti – u domovima s kućnim ljubimcima uređaj je manje izložen letećim dlakama, a također je teško dostupan te posve nezanimljiv maloj djeci, istoj onoj koja su stajanje na usidrenom S8 Pro Ultra nalazila neopisivo zabavnim.

Gornja strana bazne stanice otvara se poput haube, te se tako dospijeva do spremnika s čistom i prljavom vodom, kao i prostora s vrećicom za prašinu, dlake, mrvice i ostale uobičajene podne gadarije. Spremnici za vodu poboljšani su u odnosu na S8 Pro Ultra, ne samo zbog toga što su veći (čiste vode stane 3,8 litara, a prljave 2,9 litara), već i zato što im poklopci mogu stabilno stajati u otvorenom položaju. Zahvaljujući tome, spremnik za čistu vodu moći ćete odložiti u sudoper ili kadu, otvoriti pipu i pustiti ga da se napuni, dok za to vrijeme praznite i ispirete onaj za prljavu vodu. Vrijedi uočiti i da otvoreni poklopac kod Qrevo Curva u potpunosti izlaže unutrašnjost spremnika – ne treba naglašavati koliko to pojednostavljuje njegovo čišćenje.

Rotacijske četke za pranje podova u bazi se ispiru vrućom vodom i suše zagrijanim zrakom. Tako se sprečava koćenje bakterija i stvaranje plijesni

Osim navedenih funkcionalnih poboljšanja, baza Qrevo Curva nudi nekoliko najnovijih trikova iz Roborockova bogatog repertoara. Najznačajniji među njima jest zagrijavanje vode za pranje četki sve do 75 °C. Četke se tako kvalitetnije očiste, a također se gotovo u potpunosti istrebljuju bakterije, koje bi se na njima inače nakotile. Termometrom smo ustanovili kako se ne radi o mrtvom slovu na papiru; kod svakog mjerenja, voda za pranje četki bila je zagrijana na 74,1-74,2 °C. Ugrađen je i senzor za provjeru čistoće rotacijskih četki, koji će pokrenuti dodatni ciklus pranja, u slučaju da zaključi kako nisu dostatno čiste.

Sušenje zrakom

Spomenimo još i sušenje četki pomoću zraka zagrijanog na 45 °C, kojim se sprečavaju neugodni mirisi i nastanak plijesni. U Roborockovoj aplikaciji biramo hoće li sušenje trajati dva, tri ili četiri sata, ovisno o količini vlage u zraku. U našem slučaju dva sata uvijek su bila dostatna za potpuno sušenje krpe. Dok se taj proces odvija, baza tiho šumi, što biste mogli čuti samo ako se nalazite u njenoj neposrednoj blizini, i u prostoriji je potpuna tišina.

Kad smo se već dotakli aspekta buke u radu, kažimo kako je Qrevo Curv u tom smislu drastično napredovao u odnosu na Roborockove prošlogodišnje i starije robotske čistače. Utišano je sve – od zvuka koji uređaj proizvodi prilikom usisavanja i pranja podova (unatoč nezanemarivom povećanju usisne snage), do buke pražnjenja spremnika s prljavštinom, gdje ona biva prenesena iz usisavača u vrećicu u baznoj stanici. Uredno smo koristili usisavač za noćno čišćenje, s dvoje usnule djece u prostoriji na polukatu, kao i za dnevno čišćenje prilikom boravka u prostoru. S8 Pro Ultra u istim se uvjetima mogao koristiti uz smanjenu snagu usisa, za čime kod Qrevo Curva nije bilo potrebe – on je pri maksimalnom usisu podjednako tih, kao S8 Pro Ultra u režimu s ograničenom snagom usisa.

Laser i kamera

LiDAR vrši lasersko skeniranje prostora i esencijalan je za navigaciju uređaja

Sâm usisavač standardnog je, okruglog oblika, promjera 35,2 centimetra i visine 10,3 centimetra. Najviša točka mu je LiDAR, optički senzor koji obavlja lasersko skeniranje prostora i, u suradnji sa sustavom Reactive AI Obstacle Recognition, navodi robota kroz okolinu.

Prednja RGB kamera slat će vam fotografije prepreka, a moći ćete ju iskoristiti i za "informativni pregled" prostora kad niste kod kuće. Opremljena je reflektorom, kojim si osvjetljava put po mraku

Tu je i RGB kamera s integriranim reflektorom, koji se aktivira prilikom rada u uvjetima smanjene vidljivosti, kako bi si robot osvijetlio put. Svjetlo mu, naravno, nije potrebno da bi znao gdje je, već da može prepoznati prepreke i prenijeti njihove fotografije na kartu prostora, dostupnu unutar Roborockove mobilne aplikacije. Robot prepoznaje 62 vrste objekata, koje u aplikaciji označava odgovarajućim piktogramima, poput cipele, žice, šape (oznaka kućnog ljubimca) i sličnih. Kliknete li na neki od njih, otvorit će vam se fotografija koju je kamera načinila, pa ćete tako najlakše provjeriti radi li se o nečemu što zaista treba izbjegavati, ili se ubuduće može ignorirati.

Daljinsko upravljanje - Vidi i čuje

Kamera u robotu također se može iskoristiti za provjeru situacije u domu dok izbivate iz njega. Nakon što se spojite na kameru, prikazat će vam se kontrole za upravljanje robotom, pomoću kojih ćete ga provozati po prostoru, kao i ikona slušalice, koja uspostavlja dvosmjernu zvučnu komunikaciju. Radi se o vrlo korisnoj funkciji u situacijama kad nismo sigurni jesmo li zatvorili ulazna vrata, ili želimo provjeriti kakvim se nepodopštinama bave kućni ljubimci. Dobro nam je došla i prilikom potrage za izgubljenim igračkama, jer smo mogli detaljno istražiti situaciju ispod kauča, bez puzanja po podu.

Škakljivo pitanje potajnog nadziranja Roborock je riješio tako da robot glasovno upozorava na korištenje kamere, pa ćete uvijek znati kad netko njime ručno upravlja. Uspostava konekcije s kamerom moguća je samo ako ste ulogirani u vlastiti korisnički račun i znadete nacrtati oblik, koji ste definirali prilikom aktivacije te funkcije (ono što nam svima ima oblik slova "L").

Kvaliteta navigacije u praktičnom je smislu na razini najboljih prošlogodišnjih Roborockovih uređaja. Prevedeno, uređaj se odlično snalazi na svim podlogama, osim tepiha visokog flora (popularni "čupavci"), koje mu je najbolje konfigurirati kao zone za izbjegavanje, jer ih ne uspijeva optimalno proputovati, a ni kvalitetno usisati. Na drugim podlogama, poput nižih tepiha, pločica, parketa i laminata te vinilnih podova, funkcionira besprijekorno. Zamjetno se bolje ponaša na jutenim tepisima od drugih robotskih usisavača, koje smo dosad imali prilike koristiti. Njihovi su rubovi tanki, lagani i vrlo osjetljivi, pa ih robotski usisavači redovito savinu prema gore, čak i djelomično narolaju. Qrevo Curv ostavlja ih netaknutima, posve izravnatim s podom – sjajno!

Naramenice ruksaka te uski i dugački kabeli, objekti su koje treba držati podalje od uređaja, jer će se u njih najlakše zapetljati

Žice, osobito one sa sitnijim konektorima, poput sveprisutnih USB kabela, nisu mu drage. Naiđe li na njih, nerijetko ih uvlači u svoje gumene četke pa završava zaglavljen. To je osobito slučaj kad su žice i podloga sličnih boja; primjerice, kad se bijeli kabel nalazi na svijetlom tepihu. Rješenje je jednostavno – nemojte držati žice na podu, a ako baš imate mjesto gdje to ne možete izbjeći, definirajte ga kao zonu neprilaska (No-Go Zone). Pogledajte kako navigacija izgleda u praksi, u slučaju kad smo robotu zadali da očisti jedan kvadrat parketa, prekrivenog preprekama.

Oko svih ostalih tipova objekata, poput dječjih i životinjskih igračaka, čarapa, cipela, postolja za sušenje rublja, nogu od stolica i fotelja, i njima sličnih, Qrevo Curv navigira vješto, izbjegavajući nepotrebno sudaranje i koristeći svoje gimnastičke sposobnosti za dohvaćanje mjesta do kojih "obični" robotski usisavači ne bi dospjeli.

Robotska gimnastika

Mehanizam FlexiArm izbacuje četkice za prikupljanje prljavštine i desnu rotacijsku četku za pranje poda izvan gabarita robota, čime je omogućeno čišćenje inače nedostupnih mjesta, poput kutova i rubova prostorije

Tu su ključne dvije tehnologije: FlexiArm i AdaptiLift. FlexiArm je naziv sustava za izvlačenje bočnih četki – one koja prikuplja prašinu i mrvice i usmjerava ih prema usisavaču, te desne, rotacijske četke za pranje poda – nekoliko centimetara izvan gabarita robota, s ciljem čišćenja kutova i prostora oko objekata, poput nogu od stolica i rubova prostorije. Pogledajte kako to funkcionira u radu.

Stvar funkcionira u paru sa sustavom za upravljanje položajem robota, pa on rotira vlastito kućište za optimalno dohvaćanje kutova. Riječ je o inteligentnom i odlično izvedenom rješenju, zahvaljujući kojem je Qrevo Curv svakodnevno usisavao i prao mjesta koja nam drugi robotski usisavači nisu uspijevali taknuti, poput uvučene podne lajsne oko kuhinjskog otoka i vazda prašnjavog prostora ispod vrata od hladnjaka.

Pomoću mehanizma za podizanje kotača, Qrevo Curv sposoban je preskočiti prepreke visine do četiri centimetra – više od ijednog drugog robotskog usisavača na tržištu

AdaptiLift značajka je koju nema nijedan drugi robotski usisavač. Radi se o mehanizmu za podizanje kotača, kako bi se čitav robot podignuo za centimetar od tla, radi penjanja na više tepihe. No, AdaptiLift može podići i svaki kotač zasebno, pa će robot preskočiti prepreku visine do četiri centimetara, tako da prvo podigne prednji, a potom dva stražnja kotača. Toliko visoke prepreke trenutačno ne može pregaziti nijedan drugi robotski usisavač na tržištu.

Naravno, podići se mogu i rotacijske četke za pranje poda, kao i četke za čišćenje prašine. Svime time Qrevo Curv upravlja automatski, pa će četke za pranje automatski uvući prilikom usisavanja tepiha, dok će glavne četke podići kad pod želimo samo oprati, ili kad se vraća na bazu.

Mobilna aplikacija - Neki novi trikovi

Za konfiguraciju uređaja, kao i pokretanje čišćenja, namještanje mapa, gledanje kamere i sve ostale radnje, koristi se sposobna mobilna aplikacija, koja je od našeg posljednjeg druženja dobila nekoliko suvislih poboljšanja. Najvažnijim smatramo mogućnost uklanjanja dijelova mape koje robot zahvati svojom laserskom zrakom prilikom inicijalnog mapiranja prostora, a nisu stvarni dio prostora. To će biti, primjerice, područje s vanjske strane staklenih stijena, kroz koje zraka djelomično prolazi.

Nakon čišćenja viškova, što prije nije bilo moguće, preostaje vam povezati, segmentirati i imenovati prostorije. Ima smisla kreirati blagovaonicu, kuhinju i dnevni boravak, čak i ako se zapravo radi o jednom velikom, open space prostoru, jer ćete u tom slučaju lakše slati uređaj na čišćenje kuhinje nakon spremanja obroka. Umjetna inteligencija prepoznat će neke komade namještaja, poput kauča i kreveta, te na odgovarajuća mjesta postaviti njihove crteže. Namještaj na isti način možete dodavati i ručno.

Premda robot samostalno prepoznaje tepihe i prepreke, na mapi prostora također se možete poigrati ručnim definiranjem njihovih točnih pozicija. Možete mu zadati vrstu i usmjerenost podova (pa će nastojati čistiti uzduž parketa, umjesto poprečno) te postaviti virtualne zidove ili čitave zone zabranjenog kretanja.

Qrevo Curv može se poslati na usisavanje i pranje čitavog prostora, samo određenih prostorija, ili samo odabrane pravokutne zone. Također, moguće je postaviti virtualnu pribadaču na željeni dio prostora (funkcija "Pin n Go"), gdje će on potom poslušno otići i očistiti površinu od jednog kvadratnog metra. Aplikacija sadrži i "daljinski upravljač", pomoću kojeg se robotom može upravljati ručno.

Novost je način čišćenja SmartPlan, kod kojeg umjetna inteligencija nastoji optimizirati raspored i način čišćenja – kamo će robot prvo otići, gdje će samo usisavati, gdje će usisavati i prati, i tako dalje. Logiku SmartPlana nismo uspjeli posve dokučiti; uočili smo tek da se prvo čiste udaljenije prostorije. U konačnici smo najradije koristili provjerenu kombinaciju Vac & Mop, uz konfigurirano čišćenje u smjeru polaganja parketa, što je redovito davalo izvrsne rezultate.

Spomenimo još i opciju dodavanja većeg broja prostora, odnosno etaža – njih maksimalno pet. Ako vaš dom ima više katova, robot će skenirati i izraditi mapu za svaki kat zasebno. Kada poželite očistiti etažu koja nije "primarna" (primarnom smatramo onu gdje se nalazi bazna stanica), jednostavno ćete ga odnijeti na tu etažu i pritisnuti tipku Power; nekoliko sekundi trebat će mu da automatski prepozna na kojoj se etaži nalazi, nakon čega će ju očistiti i vratiti se na mjesto gdje ste ga ostavili.

Glavne četke Qrevo Curva Roborock naziva DuoDivide, zbog toga što se ne radi o jednoj dugačkoj četki, već dvije odvojene, s malim razmakom među sobom. Svrha takve izvedbe jest sprečavanje omatanja dlaka. Umjesto da ostanu omotane oko glavne četke, dvije spiralne četke guraju ih prema otvoru za usisavanje, gdje potom bivaju uvučene u spremnik za prljavštinu. Praksa je pokazala kako je riječ o djelotvornom rješenju; nakon višetjednog korištenja s frekvencijom od dva do tri puta dnevno, četke su bile gotovo posve čiste od dlaka, što je za klasične četke u istim uvjetima nemoguća misija.

Donjom stranom uređaja dominiraju rotacijske četke za pranje podova i spiralne DuoDivide četke za skupljanje prljavštine, koje su fizički odvojene, čime se učinkovito sprečava omatanje dlaka. Vrijedi uočiti i jedan detalj kod prednjeg kotačića – pored njega su sada postavljene četkice, koje ga drže čistim

Kad je o rotacijskim četkama za pranje riječ, one se okreću pri 200 okretaja u minuti. i mogu si odabrati 30 razina dotoka vode, ovisno o trenutačnim potrebama, odnosno (ne)čistoći podloge. Kvaliteta pranja aspekt je u kojem se Qrevo Curv najviše razlikuje od modela iz linije S. Dojma smo da rotacijske četke kvalitetnije eliminiraju tvrdokornije prljavštine, poput osušenog blata od psećih šapa, ali i da potpunije obuhvaćaju radnu površinu. Premda smo kvalitetom pranja podova kod modela S8 Pro Ultra bili vrlo zadovoljni, isti nas je aspekt kod Qrevo Curva apsolutno oduševio. Razlika je tolika da, ako vam se podovi intenzivnije svakodnevno prljaju, sugeriramo da uopće ne razmišljate o modelima koji nemaju rotacijske četke.

Jedini nedostatak četki, u odnosu na vibracijsku krpu, jest taj što u slučaju zapinjanja za neki objekt mogu – otpasti. Robot se tada smjesta zaustavlja i miruje, sve dok četku ne vratite na mjesto. Otpadanje četke dogodilo nam se nekoliko puta, ali uvijek u kombinaciji sa zaplitanjem uređaja u žice ili naramenice ruksaka, kada bi ionako bio prisilno zaustavljen. U normalnom radu nema bojazni da se takvo što dogodi.

Rupa spremnika za prljavštinu, koji se nalazi ispod gornjeg poklopca robota, neočekivano je uska, zbog čega može biti poteškoća s pražnjenjem spremnika kad se uređaj nađe na baznoj stanici, osobito u slučaju da je on pretrpan zapetljanim životinjskim dlakama. Elegantno rješenje je da u postavkama povećate učestalost pražnjenja spremnika – tada on nikad neće biti dovoljno pun da bi sadržaj mogao ostati zaglavljen

S maksimalnom snagom usisavanja od 18.500 Pa, triput većom od one koju je nudio najbolji prošlogodišnji Roborockov robotski usisavač, te aktivnim mokrim pranjem podova, Qrevo Curv iza sebe ostavlja impresivno čiste površine.

Povećana baterija

U utrobi usisavača nalazi se baterija kapaciteta 6.400 mAh, najveća koju Roborock trenutačno nudi. Trajanje baterije jako će ovisiti o konkretnim postavkama čišćenja – namještenoj snazi usisavanja, intenzitetu pranja, broju i vrsti tepiha, učestalosti povratka na baznu stanicu zbog pranja krpe i pražnjenja spremnika, i ostalom. Uz odabrani najviši intenzitet pranja i maksimalnu snagu usisavanja, uređaj je u našem domu svakodnevno čistio 68 m2 poda, za što mu je trebalo u 88 minuta, te bi pritom potrošio 46% baterije. U navedeno su vrijeme uključeni odlasci na pranje krpe svakih 15 minuta, na što otpada nekoliko minuta po odlasku. Uz nešto konzervativnije postavke, može se pretpostaviti da bi Qrevo Curv na jednom punjenju uspio očistiti dvjestotinjak kvadrata poda, no upitno je koliko je taj podatak uopće bitan. Naime, uređaj samostalno upravlja svojom baterijom, u smislu da ju ide napuniti kada biva zamalo ispražnjena, nakon čega nastavlja posao, ako ga nije obavio.

Čišćenje i održavanje - Lakše nego prije

Mobilna aplikacija nudi pregled potrošnih dijelova i dijelova koje treba povremeno očistiti, uz detaljan prikaz gdje se oni nalaze

S neopisivim zadovoljstvom možemo ustvrditi i kako je znatno unaprijeđen uvjerljivo najgori aspekt modela S8 Pro Ultra – čišćenje modula za pranje krpe. Ako se time niste bavili redovito, na njemu bi se skorio sloj tvrdokorne prljavštine nalik blatu, pa bi jednom u dva mjeseca trebalo odvojiti sat vremena, kako bi se sve to dovelo u red. Qrevo Curv koristi pladanj s integriranim rotacijskim strugalicama, koje među sobom rotiraju vruću vodu i uklanjaju sve što im se nađe na putu. Taj pladanj u jednom se potezu odvaja od baze – kod S8 Pro Ultra trajno je fiksiran – pa ćete ga jednostavno staviti pod pipu, isprati, očistiti od dlačica prikupljenih na perforiranom odvodnom dijelu, i bezbrižno nastaviti sa svojim danom.

Vrećicu za prljavštinu treba zamijeniti otprilike jednom mjesečno u domu s dva psa; koji tjedan rjeđe u kućanstvima bez hiperprodukcije dlaka. Ako ju ne želite mijenjati, možete ju i isprazniti, priprostim izvlačenjem prljavštine kroz rupu. Naravno, Roborock bi radije da kupujete nove vrećice, stoga postupak ručnog pražnjenja namjerno nije učinjen jednostavnijim.

Pladanj za ispiranje četki u sebi ima dvije rotacijske strugalice. Pranje se vrši pomoću vruće vode, čime se s četki eliminiraju praktički sve bakterije. Sâm pladanj lako se vadi iz baze, što izuzetno olakšava njegovo održavanje

O ostalim oblicima održavanja informirat će vas mobilna aplikacija. Povremeno ćete morati očistiti senzore, oprati filtre i zamijeniti četke. Srećom, nema nikakve prisile, dakle, ne može se dogoditi da Qrevo Curv više ne želi čistiti, u slučaju da mjesecima ignorirate njegove vapaje o zamjeni četki, ili pranju posude za ispiranje.

Na kraju, vraćamo se na misao s početka recenzije. Qrevo Curv trenutačno je najbolji robotski usisavač u Roborockovoj ponudi, a ujedno i jedan od najboljih takvih uređaja uopće. Donosi nekoliko inovativnih značajki, koje nisu nabacane prema principu "da se nađe", već zaista poboljšavaju performanse čišćenja, te – podjednako važno – pojednostavljuju održavanje uređaja. Cijena od 1.400 eura definitivno neće biti svakome probavljiva, no Qrevo Curv nije ni lansiran s planom da ga posjeduju svi; riječ je o uređaju za korisnike koji žele najbolje što svijet (većinski) autonomnog čišćenja podova trenutačno može ponuditi. Brojne mogućnosti tog uređaja dostupne su kod jeftinijeg modela Qrevo S. Možete li živjeti bez dijela funkcija moćnog Curva, možda se tu krije vaš prvi (ili idući) robotski usisavač.

Osim testirane, postoji još jedna izvedba Qrevo Curva, sa sufiksom "Refill and Drainage System". Dotična ima znatno nižu baznu stanicu, visine 32,1 centimetar, te dolazi s priključcima za dovod i odvod vode. Sve vam je jasno – kad se poveže s kućnom vodoinstalacijom, završava briga oko punjenja i pražnjenja spremnika s čistom i prljavom vodom, jer njih zapravo ni nema. Još uvijek ćete, doduše, morati povremeno promijeniti vrećicu za prljavštinu