eShark ELS-M1 Tanto i ESL-M3 Aikuchi - Dva prsta iste ruke

Nakon što je hrvatskom tržištu predstavila jeftiniju alternativu suvremenoj gejmerskoj periferiji, tvrtka White Shark odlučila je otići korak dalje te jeftin(ij)u periferiju ponuditi i onima čiji apetiti nadilaze ležerno igranje iz vlastitih igraćih brloga. Plod tog “koraka dalje” jest brend eShark, s čijim smo se uređajima imali prilike družiti u nekoliko navrata proteklih mjeseci. EShark je tu da ostane, a dokaz tome dva su potpuno nova miša temeljena na prokušanoj tehnologiji. Radi se o modelima eShark ELS-M1 Tanto i ESL-M3 Aikuchi. Oba donose solidne performanse i mogućnosti, ergonomski oblik i podršku za makro naredbe, a sve to za šaku kuna.

eShark ELS-M1 Tanto

SPECIFIKACIJE Tip senzora Pixart PMW3325, optički (10.000 DPI) Dimenzije 132 x 72 x 42 mm Masa 125 g (bez kabela) Broj tipki 7 Vrsta priključka USB Jamstvo 2 godine

EShark ELS-M1 Tanto jeftiniji je od dva modela. Radi se o mišu prilagođenom igračima koji preferiraju desnu ruku i vole je potpuno nasloniti na miša. Miš je relativno velikih gabarita, a posebno do izražaja dolazi njegova neobična duljina zbog koje zahtijeva nešto prilagodbe. Ipak, jednom kad to vrijeme prođe, miš je razmjerno udoban, s dobro pogođenim udubinama na površini, u koje prsti padaju vrlo prirodno. Igrači koji preferiraju claw grip ovog bi miša trebali izbjegavati, ponajviše zbog desne bočne stranice koja malom prstu i prstenjaku ne pruža dovoljno uporišta, pa miš, kad ga držimo vršcima prstiju, lako bježi iz stiska.

Na površini ovog miša, osim uobičajenih tipki, nalaze se četiri dodatne programabilne tipke, kojima su pretpostavljene funkcije Forward i Back (bočne), te on-the-fly promjena osjetljivosti senzora (ispod kotačića). Površina miša obojena je kvalitetnom mat bojom koja stvara dovoljno trenja čak i u znojnim rukama, no na bočnim stranicama ipak bismo voljeli vidjeti gumene gripove. Bočne tipke na lijevoj strani smještene su iznad mjesta gdje palac pada prirodno, no usprkos tome, lako ih je dohvatiti, čime je proizvođač maksimalno smanjio mogućnost nehotičnog pritiskanja, a bez smanjivanja funkcionalnosti miša. Kotačić je na mišu obložen mekom gumom, a iako je pod prstima ugodan, pruža premalo otpora pri okretanju, što povremeno stvara probleme s prebacivanjem oružja u napetim situacijama.

Od ukrasnih elemenata na mišu se nalaze osvijetljena crta na kotačiću, osvijetljeni amblem na leđima te osvijetljeni kanalić na bazi miša, koji stvara dojam lebdenja. Osvjetljenje je podesivo te taman toliko prigušeno da ne ubada u oči kad je prostorija potpuno mračna.

U unutrašnjosti miša nalazi se Pixartov optički senzor 3325, maksimalne nativne razlučivosti od 5.000 DPI. Zahvaljujući interpolaciji, razlučivost je moguće podići do 10.000 DPI, no senzor se ipak najbolje ponaša na znatno nižim vrijednostima. Koristimo li ga u razumnom rasponu, do otprilike 2.400 DPI, precizno prati svaki pomak, bez obzira kako malen ili brz bio. Pogađati headshote zbog toga pravi je užitak. Stvar se nešto mijenja na većim osjetljivostima, na kojima do izražaja dolaze mane starije tehnologije pa na postavkama iznad 5.000 DPI možemo vidjeti povremeno mikro zastajkivanje pokazivača miša.

Jednostavan, ali moćan upravljački softver ovog miša omogućuje nam podešavanje DPI-ja u koracima od 100, preddefiniranje čak šest stupnjeva, koje možemo mijenjati u letu, programiranje svih tipki na mišu, snimanje makro naredbi te definiranje korisničkih profila. Proizvođač nije naveo ograničenje broja tih profila, a tijekom testiranja napravili smo ih čak 12 prije nego što smo zaključili kako nitko neće trebati više.

eShark ELS-M1 Tanto Kvaliteta izrade

Performanse

Dobar softver Duguljasto tijelo nije za svakoga

Kotačić pruža premalo otpora Izrada 9 Ergonomija 8 Performanse 8 Isplativost 8 Ukupni dojam 8

eShark ESL-M3 Aikuchi

SPECIFIKACIJE Tip senzora Pixart PMW3330, optički (14.400 DPI) Dimenzije 124 x 68 x 43 mm Masa 115 g (bez kabela) Broj tipki 5 + 2 na donjoj strani Vrsta priključka USB Jamstvo 2 godine

Model eShark ESL-M3 Aikuchi već je na prvu prilično poznat. Radi se o mišu čiji je dizajn nedvojbeno inspiriran uspješnicama iz Steelseriesove ponude. Ovaj je miš nešto skromnijih gabarita od svog brata, no također je prilagođen dešnjacima, i više odgovara igračima koji koriste palm grip. Njegove su linije čiste i u ruku sjeda vrlo prirodno te je njime lako upravljati u svim situacijama. Probleme ne bi trebali imati ni igrači koji miša vole držati vršcima prstiju, iako masa miša u tom slučaju nije idealna. Osim toga, masa miša raspodijeljena je relativno loše pa stražnjica miša pri podizanju lagano vuče unatrag. To nije primjetno ako miša podižemo čitavim dlanom.

Osim tri osnovne tipke, model Aikuchi nudi tri dodatne tipke na lijevom boku te dvije tipke na donjoj strani miša. Iako je sve tipke moguće reprogramirati, korisnost donjih dodatnih tipki upitna je, jer nisu lako dostupne, i kad ih želimo koristiti moramo podići miša s podloge i okrenuti ga. Njihove su pretpostavljene funkcije promjena unaprijed definiranih stupnjeva osjetljivosti senzora te tipa osvjetljenja. Velika je vjerojatnost da će takve i ostati. Tri bočne tipke lako su pristupačne i stoje taman iznad mjesta gdje palac prirodno pada. Sve tri pružaju solidan otpor i rizik od nehotičnog pritiskanja minimalan je.

Ovaj model dijeli estetske elemente sa svojim bratom, no zahvaljujući blažim linijama, na stolu djeluje elegantnije.

Srce ovog miša predstavlja Pixartov senzor 3330, mlađi brat čuvenog senzora 3360. Radi se o vrlo dobrom senzoru bez input laga, koji sve pomake registrira precizno. Najbolje se snalazi na platnenoj podlozi, no većina neće pronaći zamjerku, bez obzira na podlogu koju koristi. Nominalna sposobnost praćenja brzine od 3,8 m/s svima daje dovoljno prostora za igru, a ako miša koristimo u rasponu nativne razlučivosti (do 7.200 DPI) nema primjetnog trzanja pokazivača miša. Oni koji baš zapnu za peteroznamenkasti DPI, u upravljačkom softveru, zahvaljujući interpolaciji, mogu ići do 14.400, no za to ne postoji razuman razlog.

Poput modela ELS-M1, ESL-M3 Aikuchi koristi ESharkov jednostavan driver te u njemu identične mogućnosti – podešavanje profila, DPI-ja u koracima od 100, itd. Dapače, kako smo miševe testirali paralelno, primijetili smo kako dijele preddefinirane profile. Bespotrebna, ali zanimljiva informacija.

Iako je nekoliko desetaka kuna skuplji, ESL-M3 Aikuchi u svemu je bolji miš. Udobniji je, opremljen boljim senzorom, i na dodir ekskluzivniji. Za 289 kuna, koliko košta u domaćim trgovinama, teško mu je izdvajati mane. Možda bismo sretniji bili da ima gumirane bočne stranice i nešto manju masu, no i ovako pruža dovoljno gripa i pravi ga je užitak koristiti.