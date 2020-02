Logitech G604 Lightspeed - Teška artiljerija

Logitech G604 Lightspeed Tip senzora Optički (HERO, 16.000 DPI) Dimenzije 130 x 80 x 45 mm Masa 115 g (bez baterije) Broj tipki 13 Vrsta priključka Bežični USB receiver, Bluetooth Jamstvo 2 godine

Od bežičnih miševa igrači su nekoć bježali kao vrag od tamjana, ponajviše zbog visokog input laga i nestabilnih konekcija. Tehnologija je u međuvremenu napredovala, a bežičnu revoluciju gejmerske periferije vrhunskih performansi predvodi Logitech sa svojom linijom miševa i tipkovnica opremljenih tehnologijom Lightspeed. Posljednji u nizu jest miš G604 Lightspeed.

Za sedamstotinjak kuna dobiva se elegantan bežični miš prilagođen dešnjacima i opremljen hrpom dodatnih tipki. G604 relativno je glomazni glodavac, prilično visokog profila, a namijenjen je onima koji preferiraju palm grip. To ne znači da ga nije moguće držati vršcima prstiju, već samo to da to ne bi bilo optimalno – kako zbog velike mase od 115 grama bez baterije, tako i zbog središta mase koje je postavljeno bliže desnom rubu. Miš kad ga držimo vršcima prstiju pada prema desnoj strani, no to nije primjetno kad ga koristimo oslanjajući na njega čitavu šaku.

G604 Lightspeed u ruci je prilično udoban, no korisnicima s manjim šakama mogao bi biti prevelik. Palac ruke prirodno pada u udubljenje na lijevom boku kućišta, a potporu mu pruža maleno izbočenje na dnu, koje ujedno sprečava klizanje prsta po podlozi. Iznad ovog udubljenja smjestilo se čak šest dodatnih bočnih tipki kojima je moguće dodijeliti bilo koju funkciju, uključujući makro naredbe. Te su tipke lako dostupne palcu, i pri redovnom korištenju malo je vjerojatno da ćete ih pritisnuti nehotice.

Osim šest bočnih, miš pored standardnih, nudi dvije dodatne tipke smještene s lijeve strane standardne lijeve tipke, te dva dodatna prekidača na kotačiću koji se može pomicati lijevo i desno. Ispod kotačića nalaze se “infinite scroll” prekidač te tipka za uparivanje miša pomoću Bluetootha. Naime, osim bežične povezivosti tehnologijom Lightspeed, miš ima i način rada preko Bluetootha, pa ga je moguće koristiti na dva uređaja istodobno, bez prebacivanja receivera iz jednog uređaja u drugi.

Relativno veliko tijelo miša prilagođeno je dešnjacima koji koriste palm grip; ostali ga mogu koristiti, no iskustvo je znatno manje ugodno

Pomalo neočekivano za ovu kategoriju periferije, miša na životu umjesto ugrađene baterije drži standardna AA baterija. Srećom, G604 Lightspeed iznimno je štedljiv i na AA bateriji može izdržati do 240 sati aktivnog igranja (deklarirano) za Lightspeed, odnosno 5,5 mjeseci “uredskog” korištenja na Bluetoothu. Ipak, gnjavaža koju može prouzročiti umiranje baterije za vrijeme igraće seanse prevelika je da bismo Logitechu taj nedostatak mogli zanemariti.

Iako bi baterija mnoge mogla odbiti, ono što se krije u unutrašnjosti miša neće nikoga. Logitech G604 koristi prokušani senzor HERO 16K. Taj ultraštedljivi optički senzor, stvoren u suradnji s Pixartom, nudi vrhunske sirove performanse, maksimalnu preciznost i pouzdanost, uz neprimjetnu latenciju. Maksimalna razlučivost ovog senzora je 16.000 DPI i podjednako se dobro slaže sa svim vrstama podloga (kao i obično, malu prednost dajemo krpenima).

G604 Lightspeed nudi mnogo. Njegove izvrsne performanse i velik broj tipki solidni su argumenti za kupnju, posebno ako volite strateške igre ili RPG-ove, no velika masa i standardna baterija mogle bi vas odbiti. Pogotovo s obzirom na cijenu od preko 700 kuna, koliko stoji u domaćim trgovinama.