Essential Phone vs. OnePlus 5T - Dvoboj najboljih alternativaca

U slučaju da tražite najbolji jeftini mobitel, na krivom ste mjestu – Essential Phone i OnePlus 5T to definitivno nisu. S cijenom od oko 500 eura, ne radi se o uređajima za kupce s tijesnim budžetom. Međutim, za one koji traže odličan omjer cijene i mogućnosti, a usput žele da te mogućnosti budu što bliže najboljem što svijet mobitela nudi, radi se o trenutačno najzanimljivijim uređajima na tržištu.

Essential Phone

Essential Phone, formalno Essential PH-1 (PH-One, kužite?), prvijenac je novog igrača na tržištu mobitela, američke tvrtke Essential Products. Pozornost je privukao time što iza njega stoji Andy Rubin, jedan od začetnika Androida kao mobilne platforme, ali i činjenicom da je u konceptu ekrana bez rubova otišao dalje od praktički ijednog drugog ovogodišnjeg mobitela. Inicijalno je u prodaju krenuo s ekstremno visokom cijenom od 700 dolara, i izrazito problematičnom aplikacijom za fotografiranje. To je rezultiralo lošom prodajom pa mu je cijena trajno snižena na mnogo razumnijih 500 dolara.

Essential Phone - SPECIFIKACIJE Ekran 5,71” IPS LCD (2.560x1.312, 18:9, 504 PPI) Omjer kućišta i ekrana 85% Procesor Qualcomm Snapdragon 835 (8 jezgri) RAM 4 GB Memorija 128 GB Baterija 3.040 mAh Stražnje kamere 13 MP f/1.9 + 13 MP f/1.9 crno-bijela Prednja kamera 8 MP f/2.2 Podržani frekvencijski pojasevi Svi u Hrvatskoj OS Android 7.1.1 Nougat Dodaci Čitač otiska prsta, Bluetooth 5.0, magnetski konektori za dodatke Dimenzije i masa 141,5 x 71,1 x 7,8 mm / 185 g Cijena 500 dolara

OnePlus 5T

OnePlus 5T stigao je samo pola godine nakon premijere njegova prethodnika. OnePlus 5 bio je vrlo dobar mobitel, ali pojavio se u vrijeme kad su svi glavni igrači već prešli na ekrane bez rubova, s omjerom stranica od 18:9, što on sam nije nudio. OnePlus 5T je modernizirana, zapravo aktualizirana verzija tog uređaja, ono što je “Petica” originalno trebala biti. To najbolje potvrđuje činjenica da je OnePlus 5 nekoliko tjedana prije izlaska modela 5T povučen iz prodaje – kao da ga je sam proizvođač htio što prije zaboraviti. Vlasnici Petice osjećaju se prevareno, jer im je takorekuć nov mobitel u svega nekoliko mjeseci zamijenjen još novijim, ali OnePlus nije dopustio da ga to obeshrabri.

OnePlus 5T - SPECIFIKACIJE Ekran 6,01” AMOLED (2.160x1.080, 18:9, 401 PPI) Omjer kućišta i ekrana 80% Procesor Qualcomm Snapdragon 835 (8 jezgri) RAM 6 ili 8 GB Memorija 64 ili 128 GB Baterija 3.300 mAh Stražnje kamere 16 MP f/1.7 + 20 MP f/1.7 Prednja kamera 16 MP f/2.0 Podržani frekvencijski pojasevi Svi u Hrvatskoj OS Oxygen OS 4.7 (Android 7.1.1 Nougat) Dodaci Čitač otiska prsta, 3,5-milimetarski konektor za slušalice, Bluetooth 5.0 (aptX HD), Dual-SIM Dimenzije i masa 156,1 x 75 x 7,3 mm / 162 g Cijena 499 eura (64 GB) / 559 eura (128 GB)

Premda OnePlus i Essential nisu osobito zainteresirani za posudbu svojih uređaja mediju iz državice koju jedva umiju pronaći na karti, nismo dopustili da nas to spriječi od izravne usporedbe njihovih perjanica – kupili smo ih. Slijedi njihova detaljna usporedba u svim ključnim aspektima, s ciljem pronalaska pobjednika. Neka bude rečeno da su oba mobitela doista izvanredna, i u brojnim aspektima stoje uz rame ponajboljim modelima današnjice, stoga ni s jednim nećete pogriješiti. U svijetu mobitela visoke klase, u oba se slučaja radi o najpovoljnijim trenutačno dostupnim kupnjama.

Dizajn

Govorimo li isključivo o estetici, oba mobitela su lijepa, ali Essential Phone je posebniji. Tome je tako jer se ne kopira neki postojeći dizajn, već mu je izgled posve jedinstven, pa se njegovi vlasnici neće zateći u situaciji da im uređaj bude zamijenjen za neki drugi, izuzev možda iPhonea X, zbog načina na koji ekran okružuje prednju kameru. Treba, međutim, reći da je OnePlus 5T upadljivo tanji i zaobljeniji – ako vas to privlači, vjerojatno ćete upravo njegovoj vanjštini dati prednost. Essential Phone dostupan je u crnoj i bijeloj izvedbi, uz nadolazeću tamnozelenu i sivu. OnePlus 5T zasad postoji u crnoj varijanti te nekolicini specijalnih izdanja, poput crvenog (dostupno samo u Kini) te onog inspiriranog Ratovima zvijezda (bijela poleđina s crvenim slovima). OnePlus generalno je sklon dodavanju novih boja kućišta pa očekujemo da će se 5T naposljetku nuditi u više izvedbi od Essentialove uzdanice.

POBJEDNIK: Essential Phone

REZULTAT: 1:0

Kvaliteta izrade

Kvaliteta izrade obaju uređaja na visokoj je razini. Kad bismo u obzir uzimali isključivo upotrijebljene konstrukcijske materijale, Essential Phone bio bi u prednosti, jer straga koristi keramiku, na bokovima titan, a sprijeda Gorilla Glass 5. OnePlus išao je s provjerenom kombinacijom aluminija i Gorilla Glassa 5, koja u rukama također djeluje odlično, premda ne toliko luksuzno poput Essentialove. 5T ima kvalitetnije, preciznije tipke, a Essentialu zamjeramo i to što se u nekim detaljima ipak vidi da im je ovo prvi mobitel. Primjerice, rešetka zvučnika, onog kroz koji čujemo sugovornike, kod prvih je serija Essential Phonea bila načinjena od tkanine, umjesto od metala, zbog čega nam je nakon dva tjedna korištenja jednostavno – otpala. Uređaj je i dalje uredno radio, ali ostao je ružan prorez iznad ekrana, kao i posve ogoljena notifikacijska LED-ica, koja je zbog toga svijetlila jače od predviđenog. Ovaj propust Essential besplatno servisira, ali samo na teritoriju Amerike. Srećom, Amazon nam je prihvatio reklamaciju i poslao nov uređaj, ovaj put s metalnom mrežicom, ali gorak okus u ustima je ostao…

POBJEDNIK: OnePlus 5T

REZULTAT: 1:1

Ergonomija

Bod za Essential, bez ikakva premišljanja. Tvrtkin mobitel upravo izvanredno leži u ruci, i takvih je dimenzija da ćete palcem moći doseći sve kutove ekrana. OnePlus 5T duži je i širi, pa je pomoć druge ruke prilikom većine radnji obavezna. Osim toga, tipke za glasnoću zvuka kod OnePlusovog su uređaja iz nekog razloga postavljene na lijevi bok, dok ih Essential Phone drži tamo gdje preferiramo – na desnom boku, iznad tipke Power. Oba uređaja prilično su klizava (Essential više) te valja ozbiljno razmisliti o futroli ili skinu.

POBJEDNIK: Essential Phone

REZULTAT: 2:1

Ekran

Izrazito je teško odabrati uređaj s boljim ekranom, jer se oni u ovom aspektu znatno razlikuju, a jedan i drugi nude doista mnogo. OnePlus 5T opremljen je 6,01-inčnim AMOLED ekranom s razlučivosti od 1.080x2.160 točaka (“produženi Full HD”, recimo to tako), a Essential Phone ima 5,7-inčni IPS LCD nezanemarivo više razlučivosti – 1.213x2.560 točaka. Oba ekrana izrazito su svijetla i atraktivna. AMOLED nudi toplije i bogatije, (pre)zasićene boje i dublju crnu, no Essentialov IPS LCD jedan je od najboljih dosad proizvedenih, tako da i na njemu boje izgledaju raskošno i generalno prirodnije nego kod OnePlusa 5T. Gustoća piksela, a samim time i oštrina, na strani su Essential Phonea – nudi 504 PPI, naspram OnePlusovih 401 PPI. Ako iz nekog razloga baš morate imati AMOLED ekran, pobjednik je za vas jasan, no u oba slučaja govorimo o doista odličnim zaslonima. Zbog toga – neodlučeno.

POBJEDNIK: Neodlučeno

REZULTAT: 2:1

Performanse

Oba mobitela temeljena su na 8-jezgrenom Snapdragonu 835 pa su u svim uobičajenim radnjama iznimno brzi. OnePlus 5T dolazi u izvedbama sa 6 i 8 GB RAM-a (ovisno o tome odaberete li varijantu sa 64 ili 128 GB skladišnog prostora), a Essential Phone ima “samo” 4 GB RAM-a (i 128 GB memorije - u manjim ili većim kapacitetima se ne proizvodi), no u praksi baš nikad nismo stekli dojam da zbog toga zaostaje. Nijedan se od njih u intenzivnijem radu ne pregrijava. Marite li za sintetičke testove brzine, zanimat će vas da OnePlus 5T u njima pobjeđuje. Primjerice, u GeekBenchu 4 ostvaruje 1.965 i 6.788 bodova (Single Core i Multi-Core), a Essential Phone 1.914 i 6.576 bodova. U testu AnTuTu OnePlus 5T isporučuje 179.262 boda, u odnosu na Essentialovih 161.933 boda. Oba uređaja iznimno su hardverski moćna, no kako su brojke ipak na strani OnePlusa – bod za njega.

POBJEDNIK: OnePlus 5T

REZULTAT: 2:2

Stražnje kamere

OnePlus 5T - primjeri fotografija

Oba mobitela posjeduju dvostruku stražnju kameru, no koriste ih na drugačiji način. Obje kamere OnePlusa 5T imaju blendu f/1.7, ali različitu maksimalnu razlučivost (16 MP i 20 MP) te veličinu piksela (1,12 µm i 1 µm). 20-megapikselna kamera koristi grupe od po četiri piksela kako bi uhvatila više svjetla te se uređaj automatski prebacuje na nju prilikom fotografiranja u mračnijim uvjetima. Podržan je popularni portretni način fotografiranja (zamućenje pozadine, a isticanje osobe ili predmeta u prvom planu), a tvornička aplikacija nudi i posve ručni način fotografiranja. U povoljnim svjetlosnim uvjetima, fotografije izgledaju odlično – detaljno i bogato bojama. U mračnijim uvjetima još uvijek su solidne, osobito na otvorenom, premda ćete se ponekad morati malo više pomučiti da biste ih zadržali oštrima. Full HD video moguće je snimati u 60 sličica u sekundi, a 4K video limitiran je na 30 FPS.

Essential Phone - primjeri fotografija

Essential Phone koristi dvije 13-megapikselne kamere s blendom f/1.9, pri čemu jedna snima u boji, a druga svijet vidi u crno-bijeloj tehnici. Između njih se prebacujemo ručno. Aplikacija za fotografiranje nakon izlaska uređaja bila je užasna, ali u proteklim je tjednima značajno napredovala, kako u smislu stabilnosti i brzine, tako i same funkcionalnosti – primjerice, dodan joj je portretni način snimanja. Ovisno o svjetlosnim uvjetima, kvaliteta fotografija varira od vrlo dobre, na trenutke i odlične, do razočaravajuće. Ipak, čak i u svojem najboljem izdanju, Essential Phone uzima lošije fotografije od OnePlusa 5T. Osobito je lošiji u brzini i preciznosti fokusiranja, zbog čega se OnePlus 5T sveukupno pokazuje pouzdanijim izborom za svakodnevno mobilno fotografiranje. Očekujemo daljnji napredak Essentialove aplikacije za fotografiranje, nakon čega će se još malo približiti svojem najvećem konkurentu, no ne vjerujemo da će ga ikad uspjeti nadmašiti.

POBJEDNIK: OnePlus 5T

REZULTAT: 2:3

Prednja kamera

Usporedba prednje kamere - fotografija s OnePlusa 5T je lijevo, a sa Essential Phonea desno

Prednja kamera OnePlusa 5T uzima fotografije s prirodnijim bojama i većom količinom detalja u svim svjetlosnim uvjetima. Doduše, samo uz pretpostavku da isključite efekt softverskog “uljepšavanja” lica, koji potpuno upropaštava kvalitetu selfieja. Sasvim očekivano, s obzirom na dvostruko veću maksimalnu razlučivost (16 MP u odnosu na 8 MP) i veći otvor blende (f/2.0 u odnosu na f/2.2).

POBJEDNIK: OnePlus 5T

REZULTAT: 2:4

Baterija i brzina punjenja

Kad se mobiteli stave jedan na drugi, postaje još očitije koliko je Essential Phone kompaktniji

S obzirom na to da OnePlus 5T ima veću bateriju (3.300 mAh, u odnosu na Essentialovih 3.040 mAh) i nižu razlučivost ekrana, očekivali smo da će ponuditi bolju autonomiju, no u praksi se oba uređaja zapravo pokazuju podjednako izdržljivima. Od jednog i drugog u prosjeku ćete dobiti između pet i sedam sati screen-on timea – vremena u kojem je ekran bio aktivan, što znači da ste na njima nešto aktivno radili. Drugim riječima, s lakoćom će izdržati jedan cijeli dan intenzivnog korištenja, a mnogi korisnici će ih puniti jednom u dva dana. Što se brzine punjenja tiče, OnePlus 5T koristi Oppovu tehnologiju Dash Charge te je u ovom trenutku mobitel s najbržim punjenjem u egzistenciji. Pola sata na punjaču bit će dovoljno da baterija povrati 60% svojeg kapaciteta, a tek malo više od sat vremena trebat će da se napuni do kraja. Essential Phone vraća otprilike 35% kapaciteta svakih pola sata, a do vrha je pun nakon otprilike sat i pol. To je dobar rezultat, ali bod ipak ide OnePlusu.

POBJEDNIK: OnePlus 5T

REZULTAT: 2:5

Konektori i dodaci

OnePlus jedan je od rijetkih proizvođača mobitela visoke klase koji još uvijek nisu odustali od 3,5-milimetarskog konektora za slušalice. Essential Phone ga nema, a problematiku spajanja žičnih slušalica rješava pomoću priloženog adaptera, koji s jedne strane ima 3,5-milimetarski konektor, a s druge USB-C. Oba uređaja imaju brzi čitač otiska prsta (OnePlusov je za nijansu brži), no OnePlus još posjeduje mogućnost otključavanja pomoću lica (koristi se prednja kamera), bočni klizač za promjenu profila zvuka (zvonjava, vibracija, bešumno, ili nešto četvrto, što sami konfiguriramo) te dva utora za SIM kartice. Od dodatnih konektora, Essential raspolaže tek s dvije rupice na poleđini, za koje se magnetski hvataju kompatibilni dodaci. Zasad se prodaje samo bezveznjikava 360° 4K kamera, a uskoro stiže nešto mnogo korisnije – ležište za punjenje baterije. Sa svim tim na umu, OnePlus 5T sam za sebe dolazi s više konektora i dodataka, a Essential Phone ima veći potencijal za proširivanjem u budućnosti.

POBJEDNIK: OnePlus 5T

REZULTAT: 2:6

Zvučnici

Oba uređaja imaju samo jedan zvučnik, i to na istom mjestu – na donjem bridu, lijevo od USB-C konektora. Jedan i drugi vrlo su glasni, a razlika u kvaliteti je mala. Ipak, ako baš moramo birati, marginalnu prednost dajemo OnePlusovom mobitelu, zbog mrvu čišće i dublje akustičke prezentacije. Oba zvučnika dobro će poslužiti svojoj temeljnoj svrsi – da čujete zvonjavu, notifikacije i dijalog u sadržajima s YouTubea i društvenih mreža.

POBJEDNIK: OnePlus 5T

REZULTAT: 2:7

Operacijski sustav

Essential Phone isporučuje se s posve ogoljenom inačicom Androida 7.1.1, bez ijedne dodatne aplikacije povrh onih koje biste zatekli na, primjerice, Googleovim Pixelima. Od dodatnih opcija nudi tek nekoliko gesti, poput povlačenja prsta po čitaču otiska prsta radi prikaza notifikacija ili dvostrukog pritiska tipke Power za brzo prebacivanje na kameru. OnePlus 5T također dolazi bez ikakvog bloatwarea, ali njegov Oxygen OS, temeljen na Androidu 7.1.1, sadrži preko nekoliko vrlo korisnih opcija. Uza sve što nudi Essential Phone, kod OnePlusa 5T moguće je još i zamijeniti položaj tipki Home i Back te promijeniti njihove funkcije, promijeniti izgled ikone baterije te aktivirati razne sistemske geste. Primjerice, okretanje telefona na ekran utišava poziv, povlačenjem tri prsta uzima se screenshot, dvostrukim pritiskom budimo ekran, crtanjem raznih slova (O, V, S, M, W) pokrećemo željene aplikacije i slično. Tu je i praktični Shelf, ekran gdje nam se prikazuje kalendar, vremenska prognoza, recentni kontakti, potrošnja mobilnog prometa i slično. OnePlus generalno pronalazi sjajan balans između čistoće OS-a i korisnih dodataka, a Essential ga ogoljuje do kraja i prepušta korisniku da sam odabere što će i kako koristiti.

POBJEDNIK: OnePlus 5T

REZULTAT: 2:8

Nadogradnje OS-a

Ovo je kategorija u kojoj OnePlus biva poražen do te mjere da bismo Essentialu najradije dali tri boda. Ujedno, ovo će za dio korisnika biti glavni razlog zašto su odabrali Essential Phone, bez obzira na to što je 5T u brojnim drugim područjima bolji. Naime, Essentialova filozofija je da nadogradnje OS-a moraju stizati svega nekoliko dana nakon što ih Google izda za svoje Pixele. Ponekad u tome odlaze još jedan korak dalje – dogodilo se, primjerice, da su prosinačke zakrpe za Android izdali prije Googlea. Bez filozofije i premišljanja podržali su Project Treble te se vlasnici Essential Phonea generalno mogu radovati redovitim i brzim zakrpama te nadogradnjama na nove verzije Androida. S druge strane, OnePlus je kazao da Project Treble neće podržati. Ako se možemo voditi dosadašnjim iskustvima s njihovim uređajima, nadogradnje OS-a stizat će između tri mjeseca i pola godine nakon što ih Google izda, barem dok je 5T aktualan. Kad OnePlus izbaci svoj sljedeći mobitel, brzina nadograđivanja ovog modela će se usporiti, sve dok u jednom trenutku sasvim ne prestane. Nakon toga ćete biti osuđeni na custom ROM-ove ili korištenje neaktualne verzije Androida – što god vam je draže.

POBJEDNIK: Essential Phone

REZULTAT: 3:8

Dobavljivost u Hrvatskoj

Čista pobjeda za OnePlus 5T, iz jednostavnog razloga što ga je moguće naručiti unutar Europske unije i dobiti u ruke bez ikakvih dodatnih troškova, povrh 500 eura za uređaj te 10 eura za slanje u Hrvatsku (ako se odlučite za varijantu s osiguranjem paketa i kraćim čekanjem). Essential Phone se još uvijek može kupiti isključivo u Americi, primjerice preko Amazona (otiđite na Amazon.com te pretražujte proizvode s oznakom Amazon Global), a to znači da prilikom uvoza valja platiti carinu i porez. Dobra vijest je da američki Amazon prilikom plaćanja već unaprijed obračunava sve dodatne troškove (takozvani Import Fees Deposit). Dogodi li se da naposljetku ispadnu manji od predviđenih, razlika u uplaćenom novcu bit će vam vraćena, a ako su veći, Amazon će sam pokriti višak. Naravno, za uvoz mobitela iz Amerike u Hrvatsku trebat će vam i EORI broj, koji nije teško izvaditi, ali morat ćete svratiti do dodijeljene vam carinarnice. Trošak carine ovisit će o trenutačnoj cijeni uređaja – naš primjerak kupljen je po cijeni od 400 USD, u sklopu jedne od akcija koje Amazon svako malo nudi, te je Import Fees Deposit iznosio dodatnih 125 USD. U slučaju da vam se sa svime time ne da natezati, a još uvijek biste htjeli Essential Phone, zanimat će vas da bi se on u narednim mjesecima trebao početi prodavati u Europi. Kada točno i za koliko novca – zasad još uvijek ne zna nitko.

POBJEDNIK: OnePlus 5T

REZULTAT: 3:9

POBJEDNIK: OnePlus 5T

Nikad nismo vidjeli neki ogled u kojem je rezultat manje u skladu sa stvarnim omjerom snaga. Visoka pobjeda OnePlusa 5T dobrim je dijelom izborena zbog toga što je bodove odnosio u kategorijama u kojima su mu razlike u odnosu na Essential Phone doista marginalne, gotovo zanemarive, poput performansi, baterije i kvalitete zvučnika. Bitni aspekti u kojima je iznad Essential Phonea su kamere (stražnje i prednja) te dobavljivost u Hrvatskoj. S druge strane, Essential je luksuznije izrađen, vjerojatno najbolji mobitel koji trenutačno postoji u smislu ergonomije, a ima i svijetlu budućnost u pogledu nadogradnji, što se za OnePlus 5T ne može sa sigurnošću reći. U konačnici, recimo to ovako – ako vam je kvaliteta kamere pri vrhu liste prioriteta, kupite OnePlus 5T. Ako možete živjeti s kamerom koja je nešto lošija od OnePlusove (ali još uvijek odlična), želite mobitel koji nema svatko, i istinski ste geek, što znači da će vas višemjesečno čekanje nadogradnji Androida izluđivati, Essential Phone je ono što tražite.