Trump Mobile T1: i je i nije „Made in America“

Trump Mobile, koji je prošli tjedan najavio svoj T1 telefon, prvotno je tvrdio da će uređaj biti u potpunosti proizveden u Americi. Međutim, stručnjaci za opskrbne lance elektronike izrazili su sumnju u izvedivost takve tvrdnje u kratkom vremenskom roku. Kao rezultat toga, web stranica Trump Mobilea više ne obećava da će telefon biti proizveden u Americi. Umjesto toga, navodi se da je T1 "dizajniran s američkim vrijednostima na umu", da je "oživljen ovdje u SAD-u" te da "američke ruke stoje iza svakog uređaja".

Prethodno je web stranica Trump Mobilea jasno isticala da je njihov "MADE IN THE USA 'T1 Phone' dostupan za predbilježbu". The Verge je primijetio ove promjene, ističući da je jedna od glavnih prodajnih točaka telefona bila upravo proizvodnja u SAD-u, ali da su sve takve tvrdnje uklonjene s web stranice u posljednjih nekoliko dana. Datum dostupnosti telefona također je pomaknut s kolovoza na rujan, a sada web stranica jednostavno navodi da će biti dostupan "kasnije ove godine".

Unatoč uklanjanju tvrdnji o proizvodnji u SAD-u s web stranice, glasnogovornik Trump Mobilea izjavio je da se T1 telefoni "ponosno proizvode u Americi" te da su "špekulacije suprotno jednostavno netočne".

Tvrtka nije objasnila zašto je uklonila spomenutu tvrdnju sa svoje web stranice. Za svaki slučaj.