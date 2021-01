Fury Tornado - Jeftinije je slađe

Specifikacije Izvedba ISO, pune veličine Tip Mehanička Prekidači Jixian Blue Pozadinsko osvjetljenje Fiksno, podijeljeno u zone Dimenzije 447 x 135 x 37 mm Vrsta priključka USB Kabel 1,8 m Jamstvo 2 godine

Svaki ambiciozan igrač, a pogotovo onaj koji povremeno nešto i otipka, na svojem stolu danas želi vidjeti mehaničku tipkovnicu. Vremena kada su one bile odvratno skupe nisu sasvim iza nas, no napokon smo došli u vrijeme kada je mehaniku moguće nabaviti, a da ne ispraznimo potpuno svoje račune. Tvrtka Fury relativno je nepoznat igrač na našem tržištu, no sasvim je očito da to želi promijeniti tako da ponudi pristupačan, a solidan hardver. Njihova mehanička tipkovnica jedna je od najjeftinijih koje novac može kupiti, i nudi sve što manje zahtjevnom korisniku treba.

Fury Tornado jednostavna je tipkovnica bez dodatnih tipki, na kojoj multimedijom i prečacima upravljamo pomoću alternativnih funkcija vezanih uz standardne tipke

Fury Tornado tipkovnica je pune veličine. Stiže u ISO izvedbi, a iako ima hrvatske znakove, oni su ispisani na kapice tipki i nisu osvijetljeni. Gabariti tipkovnice razmjerno su skromni, a njena baza tek je nekoliko milimetara šira od prostora koji pokrivaju tipke. Zbog toga je prikladna i za manje stolove. Baza tipkovnice načinjena je od plastike, bez bilo kakvih metalnih ojačanja. Pretpostavljamo da je proizvođač tu odluku donio kako bi uspio zadržati nisku cijenu. Iako je tipkovnicu zbog toga moguće savijati, nemamo dojam da će lako popustiti pod pritiskom. Usprkos maloj masi, tipkovnica je na stolu stabilna zahvaljujući gumenim pločicama na njenoj donjoj strani, a dobra je vijest i to da su otklopne nožice gumirane.

Zahvaljujući gumenim pločicama na bazi i otklopnim nožicama, tipkovnica je dobro osigurana od klizanja po podlozi

Osim uobičajenih tipki, na ovoj se tipkovnici ne mogu pronaći nikakvi dodaci. Za upravljanje multimedijom možemo koristiti funkcijske tipke u kombinaciji s tipkom FN, a za upravljanje osvjetljenjem, koristimo alternativne funkcije na strelicama i tipki Insert. Osvjetljenje je šareno, no jedinstvena je boja tvornički pridružena svakom redu tipki. Boju redovima ne možemo mijenjati, no možemo mijenjati uzorak ponašanja između nekoliko pretpostavljenih efekata.

Šareno pozadinsko osvjetljenje podijeljeno je u zone fiksnih boja, a moguće mu je mijenjati uzorak ponašanja i jačinu

Tipkovnica ne koristi upravljački softver pa nema nikakve napredne opcije, poput mogućnosti definiranja korisničkih profila, reprogramiranja tipki ili snimanja makro naredbi.

Pod kapicama Tornada nalaze se relativno slabo poznati mehanički prekidači tvrtke Jixian, deklarirane trajnosti od 50 milijuna klikova

Kapice tipki na Fury Tornadu lagano su hrapave, i pod prstima djeluju dobro. Rubovi su im nešto oštriji nego što je uobičajeno, no prsti lako pronalaze njihovu sredinu, pa je iskustvo tipkanja posve zadovoljavajuće. Ispod kapica nalaze se mehanički prekidači u plavoj izvedbi, što znači da pružaju taktilni i zvučni odaziv prilikom korištenja. Prekidače je proizvela kineska tvrtka Jixian, i dosad ih nismo imali prilike koristiti. Kopanjem po Internetu pronašli smo nekoliko negativnih iskustava s njihovom trajnošću, no za vrijeme našeg testiranja nisu pokazivali znakove slabosti. Deklarirana trajnost im je 50 milijuna klikova, što je u skladu s prekidačima renomiranih proizvođača koje koristimo mnogo češće.

Fury Tornado vrlo je jeftina mehanička tipkovnica, koja cilja igrače sa skromnim budžetom i one koji ne žele potrošiti mnogo. U tom smislu, ne nudi napredne opcije, no ono što obećava, i isporučuje.

Za cijenu od 329 kn, koliko košta na našem tržištu, teško je tražiti mnogo više. Ako još niste imali priliku koristiti mehaničke tipke u svakodnevnom radu i igranju, a voljeli biste, Fury je solidan izbor za malo novca.