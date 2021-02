Genesis Rhod 500 RGB - Šarena i meka

Specifikacije Izvedba Pune veličine, ISO Tip Membranska Pozadinsko osvjetljenje RGB (podesivo) Dimenzije 466 x 159 x 36 mm Vrsta priključka USB Kabel 1,8 m, opleteni Jamstvo 2 godine

Zamah popularnosti mehaničkih tipkovnica za igrače pratio je i pad njihovih cijena, pa nije neobično što o membranskim tipkovnicama na ovim stranicama čitate sve manje. Ipak, dio proizvođača ne odustaje od stare tehnologije te nastavlja nuditi uređaje koji igrače mame dodatnim mogućnostima i primamljivim cijenama. Jedan takav uređaj je tipkovnica Genesis Rhod 500 RGB, koja u slobodnoj prodaji stoji svega 239 kuna. Za taj novac donosi napredne mogućnosti reprogramiranja, podesivo osvjetljenje i vrlo ugodno iskustvo tipkanja. Tu je i nekoliko nedostataka, ali oni ipak suviše ne narušavaju ukupni dojam.

Osvjetljenje na ovoj tipkovnici lagano je prigušeno i ne bode u oči, a možemo ga podešavati u driveru ili pomoću tipkovničkih prečaca

Genesis Rhod 500 RGB membranska je tipkovnica pune veličine. Testirani model stigao je u ISO izvedbi (veliki Enter), s osvijetljenim hrvatskim znakovima. Ti su znakovi nešto drugačijeg fonta nego oni na drugim tipkama, pa pretpostavljamo da su izvedeni nakon proizvodnje kapica. Ništa zato, drago nam je da su prisutni. Tipkovnicu krasi relativno jednostavan dizajn. Na plastičnoj bazi nalazi se maska od brušenog aluminija, s tankim plastičnim okvirom. Taj aluminij tanak je, i ne može učvrstiti tipkovnicu kao što bi to učinio aluminijski kostur, no taman je toliko kruta da pamti oblik kada tipkovnicu savijemo, što uzrokuje klackanje na stolu. To nije tipkovnica koju bismo prenosili u ruksaku.

Baza tipkovnice stoji pod kutem, što prilikom duljeg tipkanja može izazvati umor – voljeli bismo da ima odmorište za zapešća

Baza je otprilike centimetar šira od područja koje pokrivaju tipke, pa na stolu djeluje veće nego što bismo voljeli. Tipkovnica nema odvojene multimedijske ni makro tipke, pa multimedijom i prečacima upravljamo pomoću tipke FN i funkcijskih tipki, odnosno označenih tipki, kojima možemo upravljati osvjetljenjem. Na donjoj strani tipkovnice nalaze se četiri gumene pločice, koje solidno fiksiraju uređaj na mjestu, a tu su i dvije otklopne nožice, na kojima se također nalaze gumene pločice. Te nožice djeluju suvišno zato što je tipkovnica prirodno pod kutem, i podizanje nožica čini ju vrlo neudobnom. Tipke su i ovako previsoko, pa bismo u paketu te tipkovnice vrlo rado vidjeli oslonac za zapešća.

Tipkovnica nema aluminijski kostur, a baza joj je potpuno plastična – ne bismo preporučili da je nezaštićenu prenosite u torbi

Tipke na ovoj tipkovnici imaju oštre bridove, no prsti lako pronalaze idealno mjesto za pritisak. Membrana ispod njih vrlo je meka i ima taktilni odziv, pa je lako prepoznati kada smo ostvarili kontakt. Za razliku od tradicionalnih membranskih tipkovnica, ovu nije potrebno silovito pritiskati, zato što signal šalje i prije nego što tipku pritisnemo do kraja – na otprilike 2,8 milimetara. Osim toga, pruža otpor od otprilike 55 cN, što je usporedivo s popularnim mehaničkim prekidačima u plavoj ili smeđoj izvedbi. Tipkati na ovom uređaju dobro je iskustvo. Testovi na stranici Typingtest.com pokazuju tek nešto lošije rezultate od testova odrađenih na našoj standardnoj mehaničkoj tipkovnici, što je uvijek dobar znak. Očekivano, tipkanje je na Rhodu vrlo tiho.

Najveća prednost ove tipkovnice njene su dodatne mogućnosti. Konkretnije, u upravljačkom softveru moguće joj je reprogramirati svaku tipku te joj dodijeliti željenu funkciju, poput prečaca, makro naredbe ili sličnog. U driveru možemo podešavati i boju te uzorak osvjetljenja, ali i podešavati korisničke profile.

Ovo je sasvim solidna alternativa znatno skupljim mehaničkim tipkovnicama, kojom će gejmeri sasvim sigurno biti zadovoljni. Nije bez mana, no za cijenu kakvu nosi, teško je očekivati kvalitetu izrade kakvu dobivamo od tri ili četiri puta skupljih uređaja.