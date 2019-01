Garmin Instinct - Garmin, ali još bolji

INFO Tip Pametni sat/fitness tracker Navigacija GPS, GLONASS, Galileo Ekran 128 * 128 točaka/23*23 mm Povezivost Bluetooth/WiFi/ANT

Ako ste čitali našu temu broja o pametnim satovima, a dopao vam se, recimo, neki od Fenixa, vjerojatno vam se malo manje dopala njegova cijena. Za osjetno manje novca Instinct je sat nešto manjih dimenzija (45*45*15,3 mm), a gotovo podjednakih mogućnosti, pod uvjetom da vam ne smeta čisto monokromatski ekran. Da budemo iskreni, ni ekrani (nominalno) u boji na Garminovim satovima baš ne pršte – sve je to blago i prigušeno, tako da ovdje potpisani, koji je već dugo korisnik Fenixa 3 HR (zaslon u boji), nije primijetio da mu na Instinctu tijekom nekoliko tjedana testiranja nedostaje kolorita.

Instinct dolazi i s manjim zaslonom (23 mm promjera) koji je i manje razlučivosti (128*128 točaka) od Garmina najnovijih generacija, koji uglavnom imaju zaslone razlučivosti 240*240 točaka. Usprkos tome, zadano osnovno lice sata (“watchface”) vjerojatno je jedno od najboljih i najpromišljenijih lica od svih Garminovih satova, koje na vrlo malom prostoru daje sve osnovne informacije koje tražimo od fitness trackera: puls, datum, vrijeme (sati, minute i sekunde – ovo posljednje važno je prilikom vježbanja, posebno s utezima) te, malo u beargryllovskom i “faux survival” stilu – vrijeme zalaska i izlaska sunca i stanje baterije.

Kao i svi ostali Garminovi satovi, i ovaj ima pet dugmadi na obodu, kojima biramo funkcije i šetamo se kroz izbornike i podizbornike, a u slučaju Instincta, sve se odvija uistinu brzo i glatko.

S unutarnje strane (ako ga nosite na lijevoj ruci) nalaze se tri tipke, a s vanjske još dvije. Tko je imao bilo kakav raniji Garminov pametni sat, snaći će se čim Instinct stavi na ruku

Oni koji imaju neki drugi Garminov sat pa su možda zagrizli i odabrali si za lice sata neko od složenijih, s više podataka s raznih senzora, znaju da, ovisno o modelu, prilikom mijenjanja lica sata, zna potrajati dok se ono inicijalizira, odnosno neki drugi pokazatelj na satu. Iako Instinct zadano dolazi s licem koje pokazuje dan u tjednu, datum, puls (brojčano i grafikon), vrijeme (s aktivno ažuriranim sekundama), stanje baterije i zalazak i izlazak sunca, ovdje nema nikakva kašnjenja prilikom mijenjanja prikaza. Ukratko, navigacija kroz pokazatelje i postavke izbornika vrlo je glatka i bez čekanja.

Kao i svi Garminovi satovi novije generacije za boravak na otvorenome, i ovo je ABC sat (A – altimeter, B – barometer, C – compass), te podržava GPS, GLONASS i navigacijske sustave Galileo.

Deklaracija MIL-STD-810G i ostali podaci (deklarirana dubina zarona – 100 m) te tri LED-ice i senzor za očitavanje pulsa s donje strane sata

Instinct je također sukladan vojnom standardu MIL-STD-810G za otpornost na toplinu, udarce i vodu. “Dihta” do 100 metara pa je sasvim upotrebljiv i za pliće zarone – ako ste teški ronilac, onda isti proizvođač u ponudi ima Descent Mk1, koji je certificiran za 100 metara dubine, ali za ronioce, što znači da možete koristiti sve funkcije sata i pritiskati sve tipke do te dubine.

Kućište sata (kao i čitav sat – mase samo 52 grama), vrlo je lagano jer je “polimerno” (mi, laici, rekli bismo plastično), ojačano vlaknima, a staklo ima vanjski sloj otporan na ogrebotine, iako se ne radi o safirnom staklu koje je otporno gotovo na sve.

Remen je od užega tipa (22 milimetra širine), silikonski, s dva prstena koji ga drže da ne klapara naokolo, i vrlo je udoban i prozračan.

Kao i svi Garminovi ekrani, i ovaj je dobro vidljiv na suncu i svjetlu, u mraku kada koristimo pozadinsko osvjetljenje, a najlošije je vidljiv u polumraku i sumraku kada je u sjeni, vani je svijetlo, on je zaklonjen (rukavom, recimo), pa pozadinsko svjetlo nije dovoljno jako u odnosu na okolno ambijentalno svjetlo na koje su nam se oči privikle.

Onima koji nisu imali prilike koristiti Garminove satove ovo će se možda učiniti neprihvatljivim, ali oni koji ih koriste, već su se navikli na ovo i prihvaćaju to kao “dio života”, tim prije jer je štedljivi ekran i jedan od razloga zbog kojega ovi satovi imaju do dva tjedna autonomije, a neki i više.

Instinct tu nije izuzetak pa u “običnom” smartwatch modu (puls, vrijeme, stanje baterije, izbrojani koraci i slično) jedno punjenje traje do 14 dana, s uključenim GPS-om do 16 sati, a u načinu UltraTac jedno punjenje baterije dovoljno je za do 40 sati autonomije.

Memorije je samo (za današnje pojmove) 16 MB, a služi za spremanje podataka o vježbanju, pulsu, prijeđenim rutama i sličnih, a ne i za skladištenje glazbe (logično, nema je dovoljno), što nekoliko novijih modela Garminovih satova (koji imaju oznaku Music) standardno nudi.

Moguće (i preporučljivo, dapače) ga je upariti s mobitelom, pa onda primate poruke, sažetke mailova i SMS-ove na sat (ako je dovoljno blizu mobitelu za Bluetooth konekciju, a moguće je u aplikaciji Garmin Connect definirati i koje kratke poruke s odgovorom poslati sa sata, bez potrebe za posezanjem za mobitelom.

Imate li više Garminovih uređaja koje koristite s Garmin Connectom, imajte na umu da neki neće u listi prikazivati aktivnosti, nego samo na timelineu, a u našem slučaju, prvo smo morali izbrisati Fenix 3HR, upariti Connect s Instinctom, pa onda opet spojiti Fenix 3HR. Zašto? Nemamo pojma.

Što se tiče brojanja koraka, prijeđene udaljenosti i potrošenih kalorija, čini se da nema velike razlike između našeg starog Fenixa 3HR i ovoga sata, ali primijetili smo da bolje bilježi penjanje uza stube. Ne znamo je li to opća pojava, ali Fenix 3HR, koji ovdje potpisani ima, počesto detektira manje savladanih stepenica od zaista odrađenih, a kod Instincta nam se to još nije dogodilo.

Za one koji šalabazaju na otvorenome, a nemaju neku od vanjskih aplikacija s mapama koje se mogu povezati s Garminovim satovima, dobra vijest je opcija TracBack (dostupna i na brojnim drugim Garminovim satovima) koju, doduše, treba prvo aktivirati, ali omogućuje vam lak povratak na početno mjesto gdje vas, imate li sreće, neće vukovi pojesti i odakle se znate vratiti doma.

Ukupno nam se Instinct učinio vrlo sposobnim mališanom, usprkos monokromatskom ekranu koji nam nimalo nije smetao. Pohvalili bismo i malu masu sata (samo 52 grama) i udobnost.

Tri Instincta za trojicu braće – Graphite, Thundra i Flame Red, zovu se boje, a mi bismo to nazvali tamnosiva, prljavobijela i oker-crvena. Veličinom i bojama, radi se o uniseks satovima

Mi smo na testu imali primjerak u boji “Flame Red” (oker crvena za nas), a postoje još i “Graphite” (siva) i “Tundra” (bež/prljavobijela) boje. Flame Red i Tundra su za sportske prilike, a ako isti sat nosite i u odijelu u poslovnim prilikama, savjetujemo varijantu “Graphite”.

Cijena, za Garminove pojmove, nije prevelika – 2.350 kuna, a zasad nema većih popusta. U usporedbi s dvije godine starim Fenixom 3HR, koji ima otprilike istu funkcionalnost, ali bez podrške za sustav navigacije Galileo, to je gotovo 1.500 kuna jeftinije od njegove najniže cijene. Imajte, ipak, na umu da, ovisno o trgovini i dobu godine, svi ovi satovi mogu biti na popustima i po osjetno nižim cijenama.

Ako su vam pouzdanost i autonomija na prvome mjestu, Instinct je tipičan predstavnik Garminove filozofije visoke funkcionalnosti, robusnosti i autonomije, ali i ekrana koji se ne može mjeriti s, primjerice, Samsungovim ili Appleovim ekranima. S druge strane, oni se s Garminom ne mogu prema funkcionalnosti i autonomiji, pa sami odredite što vam je važnije.