Garmin Vivoactive 3 - Za vježbače probirače

Info Tip Pametni sat/fitness tracker Navigacija GPS Ekran 240*240 točaka, boja Povezivost Bluietooth/WiFi

Garminov Vivoactive 3 pokušava, i uglavnom uspijeva, biti više od samoga fitness trackera. Pristojan je to pametni sat s prilično izdašnom autonomijom za ovaj tip uređaja, posebice ako ga usporedimo s nekim bitno jačim imenima, a čiji pametni satovi izdrže jedva jedan dan bez spajanja na punjač. Na našem višetjednom testu pokazalo se da je tjedan dana slobodnog šalabazanja više nego dohvatljivo za sat na testu, a ono malo (objektivnih) mana koje smo mu našli, uglavnom ne utječe bitno na njegovu opću upotrebljivost i vrijednost za novac.

Tri zelene LED-ice i senzor pulsa sa stražnje strane. Na gornjem dijelu kućišta sa stražnje strane nalazi se utor za punjač

I za fitness i za svaki dan

Iako u tvrtki imam kolegu koji iz nekog razloga po cijeli dan na ruci nosi sportsku narukvicu s mjeračem pulsa i ostalim “fitness tracking” stavkama, a kojemu ću samo spomenuti inicijale (Miroslav Rosandić), većina nas voli, kad ga već imamo, nositi na ruci normalan sat koji ne izgleda poput dara koji se dobije uz veći paket deterdženta ili kao kusur od TV kupnje. U tom smislu, Vivoactive 3 uistinu izgleda kao pravi sat, a ne sportska narukvica, i k tome sat kojemu nije mjesto samo u teretani, odnosno na trkaćoj stazi, već je dovoljno stiliziran da ga se može nositi praktički svugdje, svaki dan u tjednu – i na posao, i na premijeru “Ratova zvijezda” i u teretanu i na airsoft. Nije ovo jedini Garminov takav sat, ali je od usporedivog Fenixa 5 dosta jeftiniji, a funkcionalnost je podjednaka, iako nešto manja.

Tri boje, a uz svaki je moguće dokupiti remenje u maslinastozelenoj, bijeloj, crnoj i svijetloplavoj boji

Dobro i loše

Pored univerzalnosti, kod ovoga sata većini će se dopasti dizajn, koji je klasičnog, kružnog oblika i ne pretjerano velik – s 43 milimetra promjera ne spada u male satove, ali opet ni u one izuzetno velike koje vam odgovaraju jedino ako imate ili izuzetno veliki zglob ili tanki, pa to namjerno ističete. Sat je, k tome, vrlo lagan, 43 grama prema službenoj specifikaciji koju nismo provjeravali, ali vjerujemo da je točna jer ovaj Vivoactive praktički nismo ni osjetili na ruci. Iako se to možda može činiti pretjerano onima koji se nikad nisu malo više naprezali, kad vam se znoj slijeva u potocima, zapravo osjećate težak sat na zapešću i stoga se sportski satovi i narukvice i trude biti što lakšim.

Sučelje je vrlo spartansko, ponajprije zahvaljujući ekranu osjetljivom na dodir, koji je omogućio izbacivanje sve dugmadi osim jednoga, te dodavanje touchpada s lijeve strane kućišta, nasuprot tom jednom prednjem dugmetu.

Iskreno, u manje dobar dio iskustva rada s ovim satom spada sama navigacija korištenjem ekrana osjetljivog na dodir, posebno ako ste u rukavicama koje čak nominalno i rade s ekranima osjetljivim na dodir, odnosno korištenje touchpada i tog jednog dugmeta na satu. Mislimo da bi Garmin trebao poraditi na sučelju.

Pregledno do osnovnih podataka. Do ostalih, treba malo “veslati” po sučelju, što zna potrajati

Kvalitete ekrana što se tiče, ovaj dolazi u razlučivosti 240*240 točaka, a prikaz je dobro vidljiv u svim uvjetima osvjetljenja, ali nije pretjerano živ, posebice boje koje su uvijek malo prigušene. U odnosu na neke druge daleko jeftinije sportske fitness narukvice, pomalo smo čak i iznenađeni prigušenim bojama i kontrastom.

Dobra strana mu je da je uvijek upaljen, odnosno, nikada nemate na ruci posve ugašeni ekran sata, posebno ako se uzme u obzir da usprkos tome bez problema izdrži sedam dana na jednom punjenju (bez korištenja GPS-a, da se razumijemo).

Aktivnosti koje prati nalik su onima koje podržavaju Fenix i Forerunner, plivanje, trčanje, biciklizam, hodanje, teretana i tako to, plus što možete uzeti postojeću aktivnost, preimenovati je i editirati parametre koje mjeri za vaše specifične potrebe.

Od preddefiniranih mjerenja tu su još i VO2 max i “stress rate”, što je u osnovi mjerenje varijacija u pulsu tijekom dana. Dakle, ako ima više amplituda, više ste pod stresom, a ako ih je manje, neovisno o tome koliki je puls, onda ste, navodno, pod manjim stresom. Mi prikovani u uredima tako smo teoretski pod malim ili nikakvih stresom tijekom tih radnih dana kada se, posebno nama bradikardičnima, puls vrti oko 50, iako teško da smo superopušteni, a vikendima, primjerice, kada se bavimo onim što volimo i naprežemo se, Vivoactive prijavljuje stres zbog varijacija u pulsu.

Ukratko, uzeti s rezervom.

Na kraju, mala napomena vezana uz GPS – iako dolazi s GPS pedigreom (Garmin) Vivoactive 3 trebao je više vremena da se poveže sa satelitima nego Fitbit Ionic, opisan u prethodnom Bugu, i to na otvorenom terenu, a ne između visokih zgrada ili u gustoj šumi.

Pametni dio

Pored praćenja fizičkih aktivnosti, tu je još i onaj “pametni” dio ovog pametnog sata, točnije, notifikacije s mobitela i odgovaranje. Kao i Ionic, Vivoactive dobiva obavijesti o SMS-ovima ili pozivima na mobitelu (ako ste ga uparili) na ekran, ali pored toga i obavijesti Facebooka, Snapchata, Twittera i svega ostaloga. Kako (srećom) sat nema mikrofon, ne možete preko njega obavljati telefonske pozive i govoriti u sat kao Dick Tracy, ali možete slati odgovore na tekstualne poruke, također tekstualne i unaprijed definirane.

Korisno?

Onako, ne baš, ali smatramo da je to pametovanje pametnih satova gdje nam “olakšavaju” život (ili tako misle) time što poruke s mobitela, nekoliko centimetara ili decimetara udaljenog od ruke sa satom još jednom prikazuju na ekranu sata dio ovog “športa” koji se nitko od proizvođača ne usudi ukinuti jer je beskoristan. Svi imaju tu mogućnost zato što je konkurencija ima, a ne zato što je korisna i pametna.

Ukupan dojam

Vivoactive nam se učinio kao zgodan sat za svaki dan i svaku priliku za one koji nemaju izuzetan fokus na strogo sportski ili izuzetno elegantan svečani dizajn sata. Dakle, nešto između dvije krajnosti. Za one koji imaju više satova, ovisno o prilikama, ovakav univerzalan pristup vjerojatno nije najbolje rješenje i nisu ciljna skupina Garmina za Vivoactive 3.

Dopalo nam se što dolazi u nekoliko boja, kako samoga sata, tako i remenova (koji se mogu odvojeno dokupiti za 240 kuna komad. Nije nam se dopalo što je naš na testu bio bijele boje s bijelim remenom (vidjeti okvir) i to što je remen ponešto kraći – ako imate deblji zglob jedva ćete ga zakopčati. Ukupno sat tako osim bijele, dolazi u srebrnoj boji s crnim ili bijelim remenom te sivoj boji s crnim remenom, a remenje je: maslinastozeleno, svijetloplavo, bijelo (svi navedeni dolaze sa srebrnom kopčom) te crno, koje je moguće kupiti i sa srebrnom i sa sivom kopčom)

Najmanje nam se, pak, dopala cijena od 2.590 kuna, koja nam se čini previsokom.

Bijelo na bijelo Iako smo rekli da se radi o univerzalnom pametnom satu i fitness trackeru koji je prikladan za svaki dan u tjednu i svaku priliku: sportsku, poslovnu ili svečanu, ovo treba uzeti uvjetno – bijeli sat s bijelim remenom uglavnom malo pretjerano štrči u manje-više svim prilikama na muškoj ruci. Ipak, infantilni grubijani koji se vikendom odijevaju u uniforme i pucaju jedni na druge iz replika stvarnog oružja, a u koje se i potpisani ubraja, imali su pravu predstavu kada sam na trening došao u uniformi i s – bijelim satom. Ne da se ističe, nego svijetli i štrči na metre: “Izvrstan sat! Imaju li isti takav model i za muškarce?” i “Sviđa mi se boja. Ružičasti dijele samo uz jednoroge?”, samo su neke od bizarnih i prizemnih uvreda koje sam morao slušati. Pouka – ako kupujete, uzmite sivi ili srebrni, grubijani znaju biti grubi…