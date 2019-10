Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC 8G - Najbrži RTX Super

specifikacije Broj CUDA / RT / Tensor jezgri 3.072 / 48 / 384 Takt GPU-a 1.845+ MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR6, 1,94 GHz (15,5 Gb/s efektivno) Dodatno napajanje 1 × 6pin PCIe, 1 × 8pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

3 × Display Port 1.4a

1 × USB-C (Virtual Link) Jamstvo 3 godine (4 uz registraciju na stranicama proizvođača)

RTX 2080 Super Gaming OC na tržištu se pojavila samo tjedan dana nakon dvije slabije kartice Super, a na prvi pogled lako ju je zamijeniti s RTX 2070 Super Gaming OC, jer su identične. Na 50 milimetara debelom hladnjaku WindForce 3X nalazi se plastični pokrov poznatog dizajna, koji u sebi drži tri ventilatora, od kojih se vanjski vrte u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, a unutarnji u suprotnom – i to je karakteristika zajednička za sve ove kartice. Ventilatori su i na njoj stacionarni do oko 60 °C, a kada se pokrenu, ne prelaze 1.640 okretaja u minuti u igrama te stvaraju buku od prihvatljivih 38 dBA.

Ventilatori ispod sebe izbacuju toplinu koju su generirali grafički procesor, videomemorija i komponente napajanja, i koju toplovodne cijevi prenose na rebrasti aluminijski hladnjak, koji je sastavljen od tri dijela. Kao i kod starijih modela RTX 2080 te kod RTX 2070 Super Gaming OC, ispod hladnjaka se nalazi puna aluminijska ploča koja hladi videomemoriju i komponente napajanja. I na poleđini je ponovno metalna ploča, koja je razvučena preko cijelog PCB-a.

Na kartici se nalazi nova varijanta TU104 GPU-a, koji je nadogradnja starog, koji je pogonio kartice RTX 2080. Stari je čip imao 2.944 CUDA jezgre, 184 teksturne jedinice, 64 ROP-a, 368 Tensor jezgre i 46 Ray Trace jezgre. Novi čip ima 3.072 CUDA jezgre, 192 teksturne jedinice, 64 ROP-a, 384 Tensor jezgre i 48 Ray Trace jezgri.

Referentne kartice RTX 2080 Super imaju boost takt od 1.710 MHz, a ova Gigabyteova ima boost takt od 1.845 MHz. Kao i do sada, pregledom GPU-Z loga utvrdili smo kako se zapravo pravi boost takt u igrama kreće između 1.965 i 1.980 MHz. Videomemorija je GDDR6 tipa, čipovi su Samsungovi, a ima je kao i do sada, 8 GB. No, za razliku od starije kartice na kojoj je radila na 1.750 MHz, sada radi na 1.937,5 MHz, što je efektivna propusnost od 15.5 Gbps. Skok je to od gotovo 11% u odnosu na 14 Gbps, koliko je bilo kod starih RTX 2080. Komunikacija je preko 256-bitne sabirnice (tj. četiri 64-bitna kontrolera u GPU).

Kao i slabije dvije, RTX 2080 Super ima jedan 6 i jedan 8-pinski PCIe Power konektora. Konfiguracija videokonektora jednaka je kao na jeftinijim karticama – tri DisplayPorta 1.4, jedan HDMI 2.0b i jedan USB Type C s podrškom za VirtualLink. Baš kao i 2070 Super, i 2080 Super podržava NVLink, odnosno 2-way SLI.

rezultati testiranja Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White 8G Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC 8G MSI RTX 2080 DUKE Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC 8G 3DMark Time Spy 9.098 10.141 10.352 11.187 F1 2019 (2.560x1.440, High @ DX12) 96 113 119 129 Far Cry 5 (2.560x1.440, Ultra @ DX12) 88 101 102 111 Strange Brigade (2.560x1.440, Ultra @ DX12) 105 129 125 147 Shadow of the Tomb Radier (2.560x1.440,Very High, DX12) 57 62 71 74 Battlefield (2.560x1.440, Ultra, DXR Off) 102 117 114 121 Battlefield (2.560x1.440, Ultra, DXR Ultra) 43 55 58 59 DeusEX Mankind Divided (2.560x1.440, Ultra, 0xAA @ DX12) 57 65 69 72 Hitman (2.560x1.440, Ultra @ DX12) 104 122 126 137 Sniper Elite 4 (2.560x1.440, Ultra @ DX12) 124 137 149 160 The Division 2 (2.560x1.440, Ultra @ DX12) 75 80 93 92 Potrošnja sustava** 346 W 378 W 417 W 415 W Temperatura** 72 °C 63 °C 74 °C 67 °C *testirano sa Intel Core i7-8700K @ 5.0GHz, 16 GB DDR4, Corsair Neutron XT 480GB SSD; **manje je bolje

RTX 2080 Super u odnosu na starije verzije RTX 2080 kartica donosi rast performansi od oko 10% te se, naravno, nije u stanju nositi s karticama RTX 2080 Ti. OD tri nove RTX-ice, ovaj model nudi najbolje iskustvo igranja pri razlučivosti 1440p, a i najbolji je izbor ako želite uživati u ray tracing efektima koje podržava sve više igara. Dakako, ako ste spremni prihvatiti golem pad performansi. Testirani model se ponio iznimno dobro i u pogledu overklokiranja. U konačnici smo iz kartice izvukli dodatnih 8% performansi što, ruku na srce, nismo baš očekivali s obzirom da je riječ o tvornički overklokiranom high-end modelu.

Kao i kod dvije slabije kartice možemo zaključiti da je Gigabyte s Gaming OC modelom odradio odličan posao. Prati ih standardno dobra kvaliteta izrade i komponenata, tihi i učinkoviti rashladni sustavi te dobre performanse “iz kutije”. RTX 2080 Super varijanta trenutno se prodaje po cijeni bliskoj istovjetnom modelu, no temeljenom na starijem RTX GPU-u, pa je samim time i bolji izbor ako kupujete karticu u tom cjenovnom rangu.