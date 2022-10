Gigabyte X670E Aorus Master - Gospodarica Ryzena

SPECIFIKACIJE Čipset AMD X670E Socket AM5 Memorija 4x DDR5 (do 128 GB) PCIe konektori 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4; 1x PCIe 3.0 x2 SATA / M.2 6/4 Mreža Intel 2,5 Gbit/s

Intel Wi-Fi 6E Audio Realtek ALC1220-VB Dojam Vrlo kvalitetna matična ploča, koja donosi potpunu opremu i okrenuta je prema entuzijastima i overklokerima

Gigabyteova matična ploča X670E Aorus Master, namijenjena novoj generaciji procesora Ryzen, dolazi u lijepo dizajniranoj kutiji, unutar koje se, osim nje same, nalazi i mnoštvo popratnih stvari kao što su naljepnice, temperaturni senzori, mikrofon za utišavanje buke ventilatora na bazi algoritma umjetne inteligencije i još mnoštvo toga.

Ploča je napravljena na PCB-u proširenog E-ATX formata, a zbog silne je količine metalnih dijelova, vrlo teška. Osim masivnih hladnjaka na gornjoj strani, ima i metalnu ploču za učvršćivanje konstrukcije i disipaciju topline odozdo. Kad je u pitanju dizajn, vrlo je decentna, s pretežito crno-sivim tonovima. Na pokrovu stražnjih I/O portova ima elegantno RGB osvjetljenje, koje je moguće isključiti.

Raspored elemenata na ploči je dobar. Sve bitno postavljeno je uz rubove, i do svega se lako dolazi. Istina, veći dio ploče pokriven je masivnim hladnjacima, pa je sve ostalo trebalo razmjestiti dalje od središnjeg dijela ploče. Na VRM jedinici nalaze se dva velika hladnjaka, koji odlično odrađuju svoj posao. Lijevi je napravljen od spojenih limova te je proširen i na pokrov stražnjih I/O portova, a dva su hladnjaka spojena debelom toplovodnom cijevi promjera osam milimetara. Ispod njih je masivni hladnjak na prvom M.2 slotu, pa jedan široki hladnjak za tri niža M.2 slota, te naposljetku veći hladnjak na dva X670 čipa.

Prima DDR5

Procesor i ploča jasno podržavaju DDR5 memoriju, maksimalno do DDR5-6600 (OC), i to 128 GB – 32 GB po DIMM utoru. Podržani su AMD Extended profili za overklokiranje (EXPO).

VRM jedinica posložena je u standardni L oblik oko socketa, a sastoji se od 16+2+2 faze. Glavnih 16 faza za Vcore su 105-amperski integrirani MOSFET-i (Renesasovi RAA22010540 Smart Power Stageovi), dok su dvije SoC faze izvedene s 90-amperskim (ISL99390), a dvije faze za iGPU i memorijski kontroler s druga dva 90-amperska power stagea (ISL99390). VRM jedinica izvedena je u twin varijanti, a to znači da svaki kanal RAA229620 PWM kontrolera kontrolira po dvije faze.

Napojna jedinica spremna je za maksimalne napore i LN2 overklokiranje, a hladnjak na njoj vrlo je kvalitetne izvedbe

Sve to hlade dva masivna hladnjaka spojena debelom toplovodnom cijevi, i zadržavaju temperaturu VRM-a na pristojna 62 °C. Veći hladnjak izveden je prema principu spajanja tankih aluminijskih limova (Fins-Array III), dok je manji napravljen od punog bloka aluminija. Dva su hladnjaka presvučena NanoCarbon premazom.

Zvuk iz davnina

Na donjoj strani ploče nalazi se integrirana zvučna kartica, koja je napravljena oko nešto starijeg Realtekovog ALC1220-VB kodeka, oko kojega su smješteni i akustički kondenzatori. Sa softverske strane, tu je podrška za DTS: Ultra.

Na dnu se nalaze uobičajeni konektori i headeri, među kojima treba istaknuti dva USB 3.2 Gen 1 interna headera i tri 4-pinska konektora za ventilatore. LAN kontroler na ovoj ploči je Intelov poznati 2,5-gigabitni. Na ploči se nalazi i jedan PCIe x16 slot s podrškom za PCIe 5.0 tehnologiju, te dva PCIe x16 slota koji su zapravo PCIe 4.0 x4 i PCIe 3.0 x2 slotovi.

Kad je riječ o mogućnostima vezanima uz pohranu podataka, Gigabyteova ploča ima četiri M.2 utora. Prva dva su PCIe 5.0 x4 utora, a njima upravlja procesor. Druga dva (od vrha prema dnu) su PCIe 4.0 x4 i kontrolirana su od čipseta. Svi podržavaju 22110 format M.2 SSD-ova, a novost je to da prvi podržava i novi 25110 format. U tom, novom formatu, dolazit će neki PCIe 5.0 NVMe SSD-ovi, stoga svakako raduje što nas Gigabyte ne ostavlja bez mogućnosti njihova korištenja. Svi M.2 utori imaju i donje i gornje hladnjake s termalnim podloškama. 6-gigabitnih SATA portova je šest, i svi su horizontalno postavljeni, s desne strane ploče.

Konačno bolji softver

Gigabyte je, za razliku od Asusa, čipove čipseta grupirao zajedno, i preko njih postavio veliki aluminijski hladnjak. Prilikom testiranja, na tom smo mjestu izmjerili temperaturu od oko 57 °C. Na tom dijelu ploče nalazi se i jedna tipka koja je primarno za resetiranje, ali možemo ju koristiti i kao RGB prekidač, Direct to BIOS tipku ili tipku za ulazak u Safe Mode (podesivo unutar UEFI sučelja). Tu se nalaze i dva horizontalno postavljena 4-pinska konektora za ventilatore, što znači da ih je na ploči ukupno deset. Kontroliramo ih uz pomoć Smart Fan 6 funkcije. Tu je i konektor za senzor ambijentalne buke, koji pomaže prilagođavati krivulju rada ventilatora.

Gigabyte je čipsete odlučio smjestiti zajedno, za razliku od Asusa, koji ih je više razdvojio

Na ploči se nalazi sedam USB 3.2 Gen 2 portova, od čega ih je tri USB-C. Od ta tri, imamo po jedan interni i jedan stražnji USB-C 3.2 Gen 2x2 port. Tu je još i osam USB 3.2 Gen 1 portova (četiri stražnja, četiri interna) te šest USB 2.0 portova (od toga dva stražnja) – da se nađe. Nažalost, Thunderbolt 4 čipa nema, a stava smo da bi na ploči tog kalibra treba postojati. Za Wi-Fi povezivost tu je standardni Intelov AX210 modul, s Wi-Fi 6E i Bluetooth podrškom.

Jedina rasvjeta na ploči nalazi se na pokrovu stražnjeg I/O-a, točnije, na aluminijskom hladnjaku, a radi se o elegantno izvedenom logu, koji se rotira u različitim bojama. Jasno, sve je moguće kontrolirati pomoću softvera RGB Fusion, a k tome, možemo dodati i pet vanjskih traka koje spajamo na interne headere.

Gigabyte Control Center nova je glavna aplikacija pomoću koje instaliramo drivere i aplikacije te kontroliramo rasvjetu, ventilatore i cjelokupne performanse ploče. Gigabyte se konačno potrudio i napravio moderniji softver, u kojem su već dugo zaostajali za konkurencijom. RGB Fusion dio je pomoću kojeg upravljamo RGB rasvjetom, Fan Control upravlja ventilatorima, a Performance služi za automatsko overklokiranje ili, pak, prilagodbu taktova procesora, napona i snage, takta memorije, ali i pregled statusa parametara hardvera. Uz to, moguće je instalirati i uobičajeni Smart Backup.

Ploča s donje strane služi za učvršćivanje konstrukcije, ali i za odvođenje topline s elemenata napojne jedinice

UEFI sučelje nije doživjelo značajnije promjene u odnosu na prethodne modele, no to zapravo i nije bilo potrebno. Sučelje je pregledno, vrlo brzo i bogato opcijama. Nema ih možda kao na ROG pločama, no sve ono osnovno za overklokiranje je tu, čak i za ekstremne varijante tog "hobija". Naravno, puno je opcija za ugađanje svega što su donijeli novi Ryzeni. Problem je to što je zasad BIOS moguće nadograditi jedino pomoću bootabilnog USB-a u aplikaciji flash.nsh, pa će to biti pozamašna komplikacija za manje iskusne korisnike.

Gigabyte X670E Aorus Master robusno je sklopljena, bogato opremljena i vrlo sposobna matična ploča. Zamjeramo joj tek upotrebu starije integrirane zvučne kartice, nemogućnost nadogradnje BIOS-a, osim s bootabilnim USB-om, i činjenicu da ne želi POST-ati nakon postavljanja OC postavki. Sve, osim zvučne kartice, može se popraviti nadogradnjom BIOS-a, koji nije u beta verziji, kakvu smo mi koristili za testiranje. Sve ostalo, od dizajna, preko napojne jedinice, PCIe 5.0 mogućnosti, mrežnih mogućnosti i softvera, na visokoj je razini, onako kako treba i biti. Nažalost, sveopća inflacija učinila je svoje, i ova ploča vrlo je skupa. To, doduše, neće zaustaviti prave entuzijaste.