ASUS ROG Crosshair X670E Hero - Junački u novi boj

SPECIFIKACIJE Čipset AMD X670E Socket AM5 Memorija 4x DDR5 (do 128 GB) PCIe konektori 2x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x1 SATA / M.2 6/4 Mreža Intel 2,5 Gbit/s

Intel Wi-Fi 6E Audio ROG SupremeFX 7.1 ALC4082 Dojam Moćna ploča namijenjena entuzijastima dubokog džepa, kojima ni LN2 overklokiranje nije strano

Matične ploče ROG Crosshair Hero u samom su vrhu Asusove ponude za AMD procesore, stoga testirani ROG Crosshair X670E Hero predstavlja jedan od najboljih izbora za netom lansirane Ryzene 7000. Novosti je mnogo, a uključuju takozvanu trostruku peticu: PCIe 5.0, DDR5 i AM5, s kojima AMD ulazi u novo razdoblje svoje platforme.

Ploča Hero pakirana je vrlo slično onima dosad, a i oprema koja uz nju dolazi vrlo je bogata, pa tu svakako trebamo izdvojiti dodatnu PCIe 5.0 M.2 karticu s hladnjakom za SSD-ove, USB disk s aplikacijama i upravljačkim programima, zamjenski termalni podložak za SSD hladnjake, različite ROG stvarčice, i tako dalje.

Ploča je u novom izdanju doživjela promjene u dizajnu u odnosu na prethodni model, no one nisu drastične. Prevladavaju sivo-crni tonovi, koji ploču čine elegantnom i nenapadnom, a opet i vrlo ekskluzivnom. Materijali su kvalitetni, kao i komponente; ploča je robusna i impresivno načinjena. Brojni ROG elementi jasno daju do znanja kojoj porodici ploča pripada, a među njima prednjači Polymo osvjetljenje na pokrovu stražnjih I/O portova.

Za ovo je izdanje Asusova ploča izgubila treći PCIe utor, čije je mjesto zauzeo veliki hladnjak s natpisom Republic of Gamers, ispod kojeg su dva čipseta X670. Općenito, razmještaj elemenata i komponenata po ploči, optimalan je. Svi konektori i headeri pametno su razmješteni uz rubove ploče, a moramo pohvaliti i mehanizam za izbacivanje grafičkih kartica za prvi PCIe utor.

AM5 socket je, kao što znamo, potpuno drugačiji u odnosu na AM4. On sada ima isturene kontakte (LGA izvedba), i to njih čak 1.718. Procesor lijepo nasjeda na njih, i mehanizam ga dobro drži. Moramo spomenuti da je AMD odradio puno bolji posao od Intela s 12. generacijom procesora, gdje je bilo problema sa savijanjem; AMD-ov mehanizam robusniji je i bolji.

Hladnjaci napojne jedinice masivni su i spojeni debelom toplovodnom cijevi

Pozitivno je i to što je zadržana kompatibilnost s AM4 hladnjacima, no to opet ovisi i o kompatibilnosti donje ploče. Ako hladnjak koristi nestandardni dizajn svoje donje ploče, postoji mogućnost da neće biti kompatibilan. Znamo da su novi procesori veliki potrošači električne energije, stoga će vam biti potrebno i moćno hlađenje.

Rođena za ekstremno overklokiranje

VRM jedinica znatno je pojačana u odnosu na prethodnu generaciju matičnih ploča. Procesori su gladniji struje pa socket sada može dati 230 W, a najjači modeli standardno troše do 170 W. Zbog toga ova ploča ima 18+2-faznu jedinicu sa 110-amperskim SIC850A integriranim MOSFET-ima (SPS ili Smart Power Stage), a tu su i dva dodatna ISL99390 90-amperska SPS-a.

PWM kontroler sa svakom svojom fazom kontrolira dva SPS-a i takva se konfiguracija naziva "teamed", te su izbjegnuti doubleri, koji samo dodaju latenciju. Iza SPS-a nalaze se MicroFine prigušnice i 10K Black Metallic kondenzatori. Dodatna potrebna struja pristiže preko dva 8-pinska ProCool II konektora. Sve to hladi masivni aluminijski hladnjak, koji je povezan toplovodnom cijevi. Vanjskim smo IC termometrom pod dugotrajnim opterećenjem zabilježili maksimalnih, vrlo pristojnih 51 °C.

Ploča je bogata i drugim tehnologijama, kao što je interni USB Type-C Gen 2x2 port, koji donosi podršku za punjenje vanjskih uređaja električnom energijom snage 60 W na prednjem panelu kućišta. Tehnologija je kompatibilna s QC 4.0, PD 3.0 i PPS standardima (5/9/15/20 V pri 3 A). Kako bismo to mogli koristiti, potrebno je spojiti 6-pinski PCIe napojni konektor.

Hlađena pohrana

Na ploči se nalaze četiri M.2 utora. Gornji i onaj ispod njega su s PCIe 5.0 x4 podrškom, te njih kontrolira sâm procesor. Desna dva donja su PCIe 4.0 x4 te njima upravlja čipset. Prvi utor ima masivni aluminijski hladnjak s gornje, te aluminijsku ploču s donje strane, a druga dva imaju nešto tanje gornje i donje hladnjake s termalnim podloškama. Četvrti, najniži, nema donji hladnjak.

Bogatstvo opreme ogleda se i u dva PCIe 5.0 x4 M.2 utora te dva PCIe 4.0 x4 M.2 utora, koji su svi dobro hlađeni

Zanimljivo je da je AMD X670 čipset odlučio podijeliti na dva dijela, upstream i downstream, stoga na pločama sada mora biti dovoljno mjesta za razmak između ta dva čipa i veliki zajednički hladnjak koji ih hladi. U radu se, naime, znaju zagrijati i preko 70 °C.

Integrirana zvučna kartica pokrivena je plastičnim pokrovom, a riječ je o modernom ROG SupremeFX 7.1 rješenju s Realtekovim ALC4082 kodekom, ESS-ovim ES9218 Quad DAC-om (114 dB THD+N), podrškom za automatsku prilagodbu impedancije za slušalice, omjerom signala i šuma od 120 dB za stereo reprodukciju, te 113 dB na mikrofonskom ulazu, podrškom za 32-bit/384 kHz PCM audiodatoteke, i tako dalje. Korišteni su audiokondenzatori najviše klase, a sa softverske strane, uključeni su Sonic Studio III, Sonic Studio Virtual Mixer, Sonic Suite Companion, Sonic Radar III i DTS Sound Unbound.

Za povezivanje s mrežama Asusova ploča ima Intelov 2,5-gigabitni Ethernet port (Asus LANGuard) i Wi-Fi 6E bežičnu mrežnu karticu s 2x2 konfiguracijom antena i podrškom za Bluetooth 5.3. Sve navedeno, prema običaju, funkcionira jako dobro. Za brži rad mreže prilikom igranja, tu je softver GameFirst VI, a za sigurnost na mreži Asus daje jednogodišnju licencu za softver BullGuard Internet Security.

Posebno je zanimljivo da ploča ima integriran Intel JHL8540 USB4 kontroler (Thunderbolt 4), koji na dva stražnja Type-C porta omogućuje propusnost od 40 Gbit/s.

Ploča je prilikom testiranja radila bez ikakvih problema, te nije bilo problema s kompatibilnošću s memorijom.

Zanimljivo osvjetljenje i bogati softverski paket

Polymo osvjetljenje nalazi se na aluminijskom hladnjaku, koji je ujedno i pokrov stražnjih I/O portova. Tu se mogu prikazivati obojeni Hero natpis s ROG znakom i mnoštvom sitnih natpisa, koji se izmjenjuju s natpisom ROG. Sve to može se kontrolirati iz softvera Armoury Crate, preko modula Aura Sync, te uskladiti s ostatkom rasvjete spojene na dva Aura RGB headera i dva ARGB headera, koji se nalaze na ploči.

Napojna jedinica ove ploče opremljena s 20 moćnih 110-amperskih Smart Power Stageova za ekstremno overklokiranje

Armoury Crate polazna je točka sa softverske strane, koja omogućuje kontrolu i nadzor parametara rada ploče (profili rada, Fan Xpert 4, Game Launcher itd.), Aura Sync za kontrolu nad rasvjetom, dvosmjerni AI Noise Cancellation, Power Saving, Creator i drugo. Usto, korisnik dobiva i već spomenuti akustički softver i neke druge potencijalno korisne aplikacije za prikupljanje informacija o sustavu.

UEFI sučelje ploče vrlo je bogato, i opcija za podešavanja je pregršt, kao i mogućnosti za LN2 overklokiranje.

Asus ROG Crosshair X670E Hero impresivna je ploča, opremljena svim najnovijim tehnologijama. Spremna je za najteže izazove te je namijenjena entuzijastima, točnije, korisnicima koji žele izvući maksimum iz svog hardvera – i pritom ne pitaju za cijenu.