Google Home - Stariji pametni brat

Dimenzije 143 x 98 mm Masa 477 g Duljina kabela za napajanje 1,5 m Povezivost WiFi, Bluetooth Podržani operacijski sustavi Android, iOS Dostupne boje Svijetlo siva Jamstvo 2 godine

Premda je Google svoju obitelj pametnih zvučnika započeo modelom Home, mi smo prvo imali prilike isprobati više od upola jeftiniji Home Mini. Uređaj nam se vrlo svidio jer po pristupačnoj cijeni donosi moć Googleova cloud AI-a u naš dom, a istovremeno ni ne zvuči tako loše. Ako ste, pak, na pametni zvučnik spremni potrošiti više novca kako biste dobili glasniji zvučnik s boljom kvalitetom zvuka, model Home upravo je ono što tražite. Za razliku od Minija koji ima oblik diska, običan Home ima oblik nepravilnog valjka s koso odrezanim vrhom. Na tom “odrezanom” dijelu implementiran je prsten načinjen od hrpe LED-ica koje se animirano uključuju, zavisno o tipu interakcije sa zvučnikom. Gornji dio ujedno je osjetljiv na dodir pa služi za ručnu kontrolu sa zvučnikom. Jedan kratki dodir utišat će alarm ili pauzirati reprodukciju glazbe, a za stišavanje ili pojačavanje glasnoće potrebno je kružiti po rubu touchpada. Na boku, sa stražnje strane, nalazi se i dedicirana tipka za isključivanje mikrofona, odnosno znatno zaglupljivanje ovog pametnog zvučnika. Mikrofoni su, pak, postavljeni na obod kosog vrha zvučnika.

Vanjski izgled Homea podosta je prilagodljiv dizajnu vašeg životnog prostora. Jedini problem je to što ćete te dodatke morati naručivati iz inozemstva

Donji dio uređaja ima pokrov od sive tkanine, no štos je da je on izmjenjiv. Google u ponudi ima različite dezene, pa čak i metalne pokrove, no malo je vjerojatno da ćete takve dodatke moći pronaći u domaćim trgovinama. Ispod toga pokrova krije se kombinacija od tri jednaka zvučnika, koji su okrenuti u različitim smjerovima, a četvrta strana je prazna i rezervirana za priključivanje kabela. Google Home je vanjskim i unutarnjim dizajnom prilagođen da bude prirodni dio inventara dnevne sobe, i u tom smislu funkcionira odlično. Iako nema analogni izlaz, u jednoj od novijih nadogradnji Home je (baš kao i ostali Googleovi pametni zvučnici) dobio mogućnost reprodukcije zvuka na vanjskom Bluetooth zvučniku. Model Home zgodno je rješenje ako u jednom potezu želite ozvučiti i “opametiti” dnevnu sobu, no i dalje smo više skloni malom Miniju.