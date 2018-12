GoPro HERO7 Black, Silver i White - Sedmica za sreću

Specifikacije HERO7 Black HERO7 Silver HERO7 White Video HEVC i AVC, 4K@24-60, 2,7K@24-120, 1080p@24-240 FPS AVC 4K@25-30 FPS, 1920x1440@25-60 FPS AVC 1920x1440@25-60 FPS Foto RAW i JPEG 12 MP, HDR JPEG 10 MP JPEG 10 MP Stabilizacija videa elektronička HyperShoot za neke rezolucije/framerateove, standardna elektronička standardna elektronička standardna elektronička Ekran 50 mm TFT LCD, 23 mm statusni LCD 50 mm TFT LCD 50 mm TFT LCD Portovi USB-C, Micro HDMI USB-C USB-C WiF / Bluetooth / GPS da / da / da da /da / da da / da / ne Vodootpornost 10 m 10 m 10 m Dimenzije kamere (ŠxVxD), masa 62,3 x 44,9 H x 33 mm, 92,4 g 62,3 x 44,9 H x 28,3 mm, 94,4 g 62,3 x 44,9 H x 28,3 mm, 116 g Jamstvo 2 godine 2 godine 2 godine

GoProovi HERO-i sedme generacije nastavljaju smjerom koji je utabala peta generacija, kad je odbačeno vodootporno kućište, odnosno kad su GoProove kamere same za sebe postale vodootporne. Zbog toga HERO-i sedme generacije izgledaju gotovo jednako kao HERO-i prethodnih dviju generacija. To ima svoje prednosti i mane. Prednost je što ne treba imati dodatno plastično vodootporno kućište pa su kamere manje, elegantnije i uvijek zaštićene od vode, bilo da je riječ o padu u rijeku ili more, ili da je riječ o kiši ili snijegu.

Pomoću softvera Quick na video mogu se nalijepiti informacije izvučene iz podataka od GPS-a i drugih senzora – šteta samo što se taj “overlay” s “mjernim instrumentima” ne može eksportirati kao zasebni video s prozirnom pozadinom, kako bi ga korisnik iskoristio u programu kojem on želi

Nedostatak je to što će pasti kvaliteta snimljenog zvuka jer i mikrofoni moraju biti adekvatno zaštićeni od proboja vode pa tako zvuk nije toliko čist kao kod boljih nezaštićenih kamera. Doduše, u ovoj, sedmoj generaciji HERO-a, zvuk zapravo i nije loš. Da, viši tonovi nešto su prigušeniji i jako se čuje fizički kontakt s kamerom, ali općeniti dojam je zadovoljavajuć.

Još jedan nedostatak nekorištenja zaštitnog kućišta je to što je lakše oštetiti praktički golu kameru, koliko god ona fizički bila čvršća od prethodnika. U model Black ujedno se može spojiti vanjski mikrofon, doduše preko posebnog, vrlo nezgrapnog USB-C-3,5 mm adaptera.

Kad je riječ o HERO7 Black, oko objektiva ne treba baš toliko biti zabrinut, jer se prednje zaštitno staklo može skinuti i zamijeniti ako se ogrebe ili pukne. U krajnjem slučaju, može se dokupiti zaštitno vodootporno kućište koje će kamere štititi i od fizičkih oštećenja te ujedno povećati dubinu do koje se s njima smije roniti, na 60 metara. Modeli Silver i White nemaju mogućnost zamjene zaštitne leće, a GoPro zapravo za njih ne nudi ni vodootporno kućište, no nude ga treći proizvođači.

Kamere inače dolaze samo s plastičnim okvirom, sa, sada već slobodno možemo reći, standardnim nosačem za akcijske kamere. Što se baterije tiče, možete očekivati preko dva sata Full HD snimke. S modelom Silver snimili smo i preko dva sata 4K snimke, a s Blackom oko sat i pol relativno statične 4K snimke, što nije neočekivano, s obzirom na svu tehnologiju ugrađenu u Black. Krenimo upravo od tog modela.

HERO7 Black – jedini od GoProovog aktualnog trojca sa statusnim ekrančićem s prednje strane, ali tu je još pregršt drugih prednosti zbog kojih će biti prvi izbor zahtjevnijih korisnika

HERO7 Black

Perjanica GoProove ponude crni je model, kako imenom, tako i bojom. Zapravo, samo s njim i dobijete neke dodatne funkcije, ali i mogućnosti podešavanja, koje su izostale sa slabijih modela. Tako Black nudi ProTune – napredno podešavanje parametara videa i fotografija, koje uključuje određivanje brzine zatvarača, kompenzaciju ekspozicije, odabir balansa bijele, ograničavanje ISO vrijednosti, podešavanje oštrine, a u konačnici i flat profil za boju, koji je bitan kad se kamera koristi u uvjetima u kojima postoji velika razlika u osvijetljenosti, odnosno velik je kontrast u sceni.

Takav je slučaj, recimo, kad se vozite šumom, a kroz granje prosijava sunce. Korištenje flat profila u dobroj će mjeri zaštititi sliku od spaljenog neba, a da i dalje ima detalja u tamnijim kutcima šume.

GoProova aplikacija za mobitel sada modelu Black omogućuje streamanje videa na Facebook Live

Među GoProovim kamerama samo Black nudi 50-60 sličica u sekundi pri razlučivosti 4K. Drugim riječima, želite li i vrlo visoke detalje i fluidno hvatanje pokreta, slabiji modeli ispadaju iz igre. Black ima još jednu važnu karakteristiku koja ga izdiže od slabijih modela, ali i od većine konkurencije, a to je odlična (elektronička) stabilizacija (HyperSmooth). Nekome će već i to biti dovoljno da se odluči za model Black.

Kad smo već počeli s usporedbama, osvrnimo se na nekoliko fizičkih, odnosno hardverskih razlika. Dok White i Silver imaju samo jedna vratašca, iza kojih se skrivaju USB-C konektor i utor za microSD karticu, Black ima dvoja vratašca. Ispod jednih smješteni su USB-C i Micro-HDMI konektor, a ispod drugih i utor za memorijsku karticu i pristup baterije. Dakle, za Black možete kupiti rezervne baterije i zamijeniti ih na terenu, a kod slabijih modela osuđeni ste na powerbank.

Ujedno, Black ima statusni LCD s prednje strane, na kojemu, između ostalog, piše koliko još slobodnog prostora imate na memorijskoj kartici te koliko je preostalo energije u bateriji. To možda ne bi bilo toliko bitno da prilikom snimanja te informacije pišu na ekranu kamera, no ne pišu, a riječ je o nečem što je ultralako implementirati! Dakle, umjesto da taj ekrančić bude dopuna, korisni dodatak, on zapravo praktički postaje nužnost.

Stražnjom stranom svih GoProovih modela, pa tako i modela Black, dominira 5-centimetarski LCD

WiFi je, naravno, podržan, pa se kamerom može upravljati i preko mobitela – korisno kad kameru montirate na mjesto na kojem joj ne vidite ekran. WiFi funkcionalnost je, doduše, nekad mušičava – spajanje ne uspijeva, a bez evidentnog razloga. Integriran je i GPS prijamnik (ima ga i Silver) pa kamera bilježi vaše kretanje, što se može iskoristiti za stavljanje statusnih elemenata na video, ako ćete ga uređivati GoProovim programom Quick.

Uz klasični timelapse, Black nudi i TimeWarp video. Kod njega je HyperSmooth tehnika u osnovi primijenjena na timelapse, čime se mogu dobiti efektni hyperlapseovi (videa sastavljena od fotografija kad se kamera kreće kroz prostor). Ubrzanje se može birati između 2x i 30x. Tu su i HDR fotografije – poboljšaju dinamički raspon.

Naravno, slabiji modeli nemaju te mogućnosti, ali zato sva tri modela imaju mogućnost snimanja vertikalnog videa, pošasti koje smo se donedavno, do popularizacije gledanja YouTubea na mobitelu, grozili.

Kad se u obzir uzmu i mogućnosti podešavanja same kamere, evidentno je da vas GoPro “tjera” upravo na najskuplji model Black, zato što samo on nema određena (brojna) ograničenja, kojima bi druga dva, funkcionalno limitirana modela, zahtjevnije korisnike mogla odvratiti od kupnje.

Video i fotografije koje proizvodi model Black su, očekivano, kvalitetom pri samom vrhu među akcijskim kamerama. Tu se nema što posebno reći – ako niste zadovoljni kvalitetom videa modela Black, onda nećete biti zadovoljni kvalitetom videa nijedne akcijske kamere. Naravno, u mračnim uvjetima vidjet će se šum, ali to se jednostavno ne može izbjeći, bez velikog povećanja gabarita kamera, jer za bolje performanse treba veći senzor i objektiv većeg otvora blende.

GoPro HERO7 Black 4K pri 60 FPS s izvrsnom stabilizacijom

Mogućnosti podešavanja

ProTune

Visoki framerateovi

Linearni modovi

Sasvim solidan zvuk

RAW fotografije Trajanje baterije kod 4K videa moglo bi biti i dulje

Srednji model HERO7 Silver nezgodno je pozicioniran s obzirom na to da nema baš nisku cijenu, a Black nudi mnogo veće mogućnosti podešavanja i višu funkcionalnost općenito

HERO7 Silver

Iz opisa modela Black, već ste mogli dobiti neki osjećaj za srednji model, Silver. Riječ je o modelu namijenjenom manje zahtjevnim korisnicima, prije svega onima kojima ne treba ProTune, a koji bi ipak željeli snimati 4K videa s do 30 sličica u sekundi, odnosno koji će za življe aktivnosti biti zadovoljni sa 60 sličica u sekundi u razlučivosti 1.920x1.440 (što je u osnovi 4:3 verzija FullHD-a).

Korisnici koji se prvi put susreću s ovom kamerom možda će biti malo zatečeni, jer im neće biti jasno kako ne mogu odabrati razlučivost ni framerate snimanja videa. Stvar je u tome da je s ovim i slabijim modelom GoPro načelno išao na jednostavnost, skrivajući detalje od korisnika – vjerojatno ciljajući na one koji ne znaju što je framerate i slične stvarčice.

U osnovi imate samo dvije opcije za uključiti ili isključiti – želite li snimati u 4K razlučivosti ili ne, te želite li snimati u slow-motionu ili ne. Uključite li 4K, kamera će snimati u toj razlučivosti pri 25 ili 30 sličica u sekundi, ovisno o izabranom TV sustavu (PAL ili NTSC). Ako 4K nije uključen, onda će snimati pri razlučivosti od 1440 linija, a framerate će ovisiti o tome je li uključen slow-motion. Ako je uključen, kamera će snimati video pri 50-60 sličica u sekundi, a ako nije, pri 25-30 FPS. Jednostavnije? Procijenite sami.

Mogućnosti nisu na razini modela Black, kvaliteta 4K snimke ponešto zaostaje, ali i dalje je vrlo dobra. Cjenovno gledano, ova je kamera u čudnoj poziciji – cijena joj nije mala, a ako već namjeravate izdvojiti 2.599 kuna za akcijsku kameru, nekako se čini šteta ne dodati još 700 kuna za model Black, zbog mnogobrojnih prednosti.

GoPro HERO7 Silver Solidne 4K snimke

Kompaktan

Neloš zvuk unatoč vodootpornosti

GPS

Touchscreen Slabe mogućnosti podešavanja

Baterija se ne može izvaditi

Nema framerate viši od 60 FPS

HERO7 White

Najzad, stigli smo do početnog, bijelog modela, koji je u osnovi jednak modelu Silver (trebao bi imati i isti senzor), samo što ima dodatno ograničene razlučivosti i framerateove, a izostao je i GPS. Tako White uopće ne podržava 4K, nego podržava samo već spomenutu 4:3 verziju Full HD-a (1.920x1.440), pri 25-30 i 50-60 sličica u sekundi. Ostale karakteristike Silvera su tu – nezamjenjiva baterija, ekran osjetljiv na dodir, podrška za WiFi, elektronička stabilizacija.

S time na umu, HERO7 White klasična je akcijska kamera, bez nekih mogućnosti podešavanja, u vodootpornom kućištu. Predstavlja sasvim dobar ulaz u svijet akcijskih kamera.