Honor Magic5 Lite - Čarolija za široke mase

SPECIFIKACIJE Ekran 6,67" AMOLED, 1.080x2.400, 120 Hz Čip Qualcomm Snapdragon 695 5G RAM / Memorija 6 GB / 128 GB Stražnje kamere 64 MP (f/1.8) + 5 MP ultraširoka (f/2.2) + 2 MP makro (f/2.4) Prednja kamera 16 MP (f/2.5) Povezivost Dvostruki 5G (2x Nano-SIM), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1 Baterija 5.100 mAh (neizmjenjiva) Konektor za slušalice Nema Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 162 x 74 x 7,9 mm / 175 g Operacijski sustav Magic UI 6.1 (Android 12) Jamstvo 2 godine Dojam Jedan od novih prvaka inflacijskog best buy tržišnog segmenta mobitela

Nekoć Huaweijeva sestrinska tvrtka, Honor polako gradi vlastiti identitet te dokazuje kako je u potpunosti nezavisan brend, s vlastitim idejama i stilom. Novi Magic5 Lite dokaz je koliko ozbiljno Honor želi pokazati konkurenciji da ima brojne trikove u rukavu.

Zakrivljeni ekrani možda nisu novost, no još uvijek su itekako privlačni

Prošlogodišnji Honor Magic4 Lite bio je zanimljiv uređaj, koji je brzo pronašao odanu publiku. Po prilično povoljnoj cijeni, uređaj je nudio dobar chipset srednje klase, zaslon s visokom frekvencijom osvježavanja, brzo punjenje i solidan sustav kamera.

Vrlo tanko kućište, unatoč debljini od svega 7,9 milimetara, djeluje vrlo čvrsto u ruci, zahvaljujući zakrivljenim plohama

Ukratko, Magic4 Lite zadovoljio je osnovne potrebe većine korisnika, što je u konačnici primarna zadaća uređaja srednje klase. Upravo stoga je pred njegovim nasljednikom teška zadaća: ponuditi više, no ostati u istom cjenovnom razredu, a bez stvaranja kompromisa koji će odvratiti korisnike.

Čarobnjak, ali i šminker

Aspekt u kojem se Honor ističe u gomili jest dizajn. Magic5 Lite definitivno nije samo jedan u nizu mobitela srednje klase, već je to uređaj koji se izgledom izdiže visoko iznad izravnih konkurenata. Magic5 Lite debeo je, odnosno tanak, svega 7,9 milimetara, što ga čini vrlo elegantnim. U ruci djeluje impresivno, jer, unatoč tako tankom kućištu, djeluje čvrsto i kvalitetno.

Ekran Magic5 Litea zakrivljen je i ima vrlo tanke, plastične rubove. Zakrivljeni ekrani izgledaju atraktivno, ali u praksi osjetljiviji su na padove od "ravnih", stoga će budući vlasnici Honorova uređaja morati pripaziti kako njime barataju. Doduše, vjerujemo da će zbog atraktivnosti dizajna mnogi barem jednim okom zažmiriti na potencijalnu osjetljivost ekrana. Honor nas uvjerava kako su mnogo uložili u razvoj stakla otpornog na mehanička oštećenja, no zakoni fizike u konačnici uvijek pobjeđuju.

Ispod zakrivljenog stakla nalazi se zakrivljeni AMOLED ekran, dijagonale 6,67 inča te razlučivosti od 1.080x2.400 piksela. Zahvaljujući frekvenciji osvježavanja od 120 herca, prikaz je iznimno gladak, a visoka svjetlina od 800 cd/m2 ovaj ekran čini vrlo ugodnim za korištenje, čak i pri izravnoj izloženosti sunčevu svjetlu. Kvalitetom prikaza, Magic5 Lite smješta se u sam vrh tržišnog segmenta kojem pripada, te je ekran apsolutni adut tog uređaja.

Nama najzanimljiviji element dizajna Honor Magic5 Litea svakako je kružni dizajn njegova modula kamera, koji dominira pozadinom. Riječ je o vrlo zanimljivom dizajnerskom rješenju, koje pozadini Honor Magic5 Litea daje vrlo prepoznatljiv izgled.

Snapdragon 695, drugi put

Upečatljivi prsten sa stražnjim kamerama

Pri odabiru procesora za Magic4 Lite, Honor je učinio dobar posao odabirom Qualcommovog Snapdragona 695 5G, jer je on nudio jedan od najboljih omjera cijene, značajki i performansi. Iako je još uvijek riječ o respektabilnom procesoru, u proteklih godinu dana na tržište su došli noviji, brži procesori, te je starijim modelima pala cijena. Honor je odlučio igrati na sigurno i u novi Magic5 Lite ugradio isti Snapdragon 695 5G. Samim time, Magic5 Lite, kad je riječ o performansama, ne donosi nikakav napredak u odnosu na prethodnika. Voljeli bismo da je Honor bio odvažniji i u svoj novi model ugradio snažniji procesor. Vrijedi spomenuti i to da je radna memorija kod novog modela ograničena na 6 GB, dok je Magic4 Lite bio dostupan u konfiguraciji s 8 GB RAM-a. Radnu memoriju moguće je softverski proširiti za dodatnih 5 GB, što funkcionira tako da operacijski sustav koristi dio memorije za pohranu kao radnu memoriju, u slučaju da fizički raspoložive radne memorije nema dovoljno. Memorija za pohranu mnogo je sporija od radne memorije, no uvijek je dobro imati dodatnu opciju za slučaj da planirate koristiti aplikacije koje koriste izuzetno mnogo RAM-a.

Termalne performanse - Hladan pod pritiskom

Česti problem mobitela jest borba s termalnim performansama. Pasivni sustavi hlađenja, zajedno sa sve snažnijim i fizički manjim komponentama, nerijetko budu glavni sastojci recepta za ekstremni termalni throttling.

Honor je obratio pozornost na sustav hlađenja, tako da čak i pri visokim naprezanjima Magic5 Lite postaje tek umjereno topao na dodir. To smo potvrdili u testu Burnout Benchmark, koji je izmučio Snapdragon 695, no čak i nakon duge torture, ugrađeni čip zadržao je 74,1% performansi.

Spomenuti potezi očiti su znak da je Honor imao drugačiji set prioriteta, odnosno bili su spremni na zadržavanje postojećih performansi u korist poboljšanja ostalih aspekata uređaja. Pri radu Honor Magic5 Lite nije trom te se dobro nosi sa zahtjevnijim aplikacijama i umjerenim multitaskingom. Ostaje upitno tek koliko će dugo njegove performanse biti na takvoj razini, odnosno koliko će dugo moći držati tempo s novim, zahtjevnijim aplikacijama te novijim verzijama Androida.

Standardni softverski paket

Honor Magic5 Lite isporučuje s Androidom 12, zagrnutim u sučelje Magic UI 6.1. Riječ je o vrlo jednostavnom i čistom sučelju, unutar kojeg se sve nalazi tamo gdje to očekujete, i nema planine softverskih dodataka koje vjerojatno nikada neće koristiti.

Sučelje Magic UI 6.1

Tražite li blještavo, sučelje Magic UI 6.1 vjerojatno će vas razočarati, no smatramo kako mu itekako vrijedi pružiti priliku. Izuzev nekoliko tvornički instaliranih third-party aplikacija koje je lako ukloniti, te aplikacija My Honor i App Market, na uređaju dolaze samo osnovne aplikacije, tako da ne morate brinuti hoće li vam nepotrebne aplikacije zauzeti vrijedan prostor za pohranu. Honor je sa softverske strane napravio dobar posao, isporučivši nam lagano, brzo sučelje povrh prilično svježe verzije Androida.

Svjetlo molim!

Trostruki sustav kamera smješten je u krugu na pozadini Honor Magic5 Litea, te se sastoji od glavne kamere razlučivosti 64 megapiksela, kamere s ultraširokom optikom razlučivosti 5 megapiksela te makro kamere razlučivosti 2 megapiksela. Performanse glavne kamere dobre su u većini svjetlosnih uvjeta, iako smo u lošijim svjetlosnim uvjetima češće nego što bismo željeli morali koristiti noćni način snimanja, kako bismo dobili prihvatljive rezultate. U dobrim svjetlosnim uvjetima sekundarna kamera s ultraširokom optikom može napraviti prilično dobre fotografije, uz iznenađujuće dobar dinamički raspon, no čim ponestane svjetla, fotografije postanu neiskoristive. Ultraširoka kamera ne podržava noćni način snimanja. Makro kamera, unatoč našim brojnim pokušajima, čak i u najboljim svjetlosnim uvjetima, nije uspjela proizvesti dobre fotografije.

Osim što ima atraktivan dizajn, Honor Magic5 Lite dolazi u tri dopadljive boje: Emerald zelenoj, Titanium srebrnoj i Midnight crnoj

Prednja kamera ima senzor razlučivosti 16 megapiksela i definitivni je adut Honorova sustava kamera. Prilično visoka oštrina, širok dinamički raspon i solidna reprodukcija boja prednju kameru Magic5 Litea čine odličnim izborom za sve selfie entuzijaste.

Traje, traje i traje

Trend uklanjanja strujnog adaptera iz kutije postaje neizbježan, tako da i Honor Magic5 Lite dolazi bez strujnog adaptera, barem na našem tržištu.

Međutim, taj punjač neće vam previše nedostajati, jer je Magic5 Lite apsolutna zvijer kada je riječ o autonomiji. Ispod atraktivne pozadine ovog modela nalazi se baterija kapaciteta 5.100 mAh, koja će bez problema izdržati čitav dan vrlo intenzivnog korištenja Honora Magic5 Lite, te dva dana umjereno intenzivnog korištenja. Ako se na mobitelu ne igrate, već ga koristite ponajviše za poruke, društvene mreže i surfanje, autonomija Magic5 Litea može se razvući i na tri dana.

PCMark Work 3.0 Battery Life - Autonomija vrijedna divljenja

Jedna od karakteristika Magic5 Litea, koju je Honor ponosno istaknuo na svojoj stranici, jest dvodnevna autonomija. Kako uzimamo svačije, tako smo i njihovu tvrdnju uzeli sa zrnom soli i bacili se na testiranje.

Najimpresivniji rezultat ovaj model ostvario je upravo u PCMarkovom testu izdržljivosti baterije Work 3.0, u kojem je izdržao preko 15 sati, i to s 50% snage osvjetljenja ekrana. Taj rezultat sâm je za sebe impresivan, no dodatno je zadivljujuća činjenica da je nakon završetka testiranja kapacitet baterije bio na 19%, odnosno na raspolaganju nam je bila gotovo petina ukupnog kapaciteta.

Tu istu bateriju moguće je brzo napuniti punjačem maksimalne snage 40 W.

Honorov novi osvajač srednjeg segmenta impresionira dizajnom, odličnim ekranom i vrhunskom autonomijom. Premda u aspektu mobilnog procesora nema napretka u odnosu na prošlogodišnji model, a nismo ostali zadivljeni ni kvalitetom mono zvučnika i makro kamere, za traženih 370 eura dobiva se uređaj koji će itekako ispuniti očekivanja svojih vlasnika.