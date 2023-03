Električni bicikli - Struja pod nogama

Vozite li bicikl rekreativno, iz zabave, ili, pak, iz koristi, pa njime mijenjate ostala prijevozna sredstava za svakodnevne vožnje, neizbježno ste se našli u situaciji u kojoj vam je okretati pedale postalo zamorno ili preteško. No, vožnje njime ne mislite se odreći u korist automobila ili javnog prijevoza? Možda je vrijeme da razmislite o električnom biciklu – agilnom prijevoznom sredstvu kojim ćete prevaljivati veće udaljenosti, savladavati veće uspone, ili do posla putovati bez muke, a k tome služi i kao tehnološki gadget. Ova tema posvećena je biciklima s pedalama i pomoćnim elektromotorom. Donosimo opsežan pregled tipova i modela, a savjete o kupnji i korištenju, pak, dobit ćete od nekolicine stručnjaka iz domaće IT industrije, koji su s nama podijelili svoja bogata i zanimljiva iskustva