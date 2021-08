HP OfficeJet Pro 9012e - Za moćan (kućni) ured

HP nudi veliki novitet u svom poslovnom modelu. Nova generacija tvrtkinih pisača (uz nekoliko odabranih starih modela) nosi oznaku HP+ te nudi novu uslugu pod nazivom Instant Ink. Riječ je o, ni manje ni više, nego – pretplati na tintu!

Kako funkcionira? Dosta jednostavno – registrirate se aplikacijom HP Smart, prijavite svoj pisač, unesete broj kreditne kartice i adresu za dostavu. Netom prije nego što vam ponestane tinte u pisaču, na vašu adresu stići će nova pošiljka tinte koju trebate ubaciti u pisač, a staru dati na reciklažu.

Nismo to imali vremena do kraja isprobati jer nismo tijekom testiranja uspjeli potrošiti cijeli paket tinte, no zvuči prilično praktično. Sama registracija je jednostavna, i prošla nam je bez problema. Uslugu koriste milijuni korisnika u 35 zemalja diljem svijeta, a u Hrvatskoj je dostupna odnedavno.

Cijene su:

15 stranica/mjesečno – 8,99 kn

50 stranica/mjesečno – 25,99 kn

100 stranica/mjesečno – 43,99 kn

300 stranica/mjesečno – 109,99 kn

700 stranica/mjesečno – 219,99 kn

U HP-u navode da su cijene formulirane tako da su isplativije od kupnje tintnih uložaka te da korisnici tako mogu ostvariti značajne uštede – ako puno ispisuju, i do 70%. Osim na tintnim pisačima, usluga će se nuditi i na laserskim modelima. Dodatna zanimljivost je da kupci novih pisača, ako se registriraju za tu uslugu prilikom instalacije, dobivaju dodatnu godinu jamstva za pisač koji su kupili.