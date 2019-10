HP Omen 15 s RTX grafikom - Glasni i brzi

specifikacije - HP Omen 15-dc1037nm Ekran 15,6” / Full HD (1.920x1.080) / IPS / 144 Hz Procesor Intel Core i7-8750H 2,2-4,1 GHz (6 jezgri / 12 threadova) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB Memorija 1 × 16 GB DDR4 2666 SSD 256 GB SSD NVMe HDD 1 TB LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Konektori 4 × USB 3.1 Gen1

1 × Thunderbolt 3

RJ-45 1 Gb/s

HDMI 2.0

mini DisplayPort

AC adapter Dodaci Čitač SD kartica Masa 2,62 kg Dimenzije 389 × 276 × 25 mm Operacijski sustav Free DOS Jamstvo 3 godine

specifikacije - HP Omen 15-dc1035nm Ekran 15,6” / Full HD (1.920x1.080) / IPS / 144 Hz Procesor Intel Core i7-8750H 2,2-4,1 GHz (6 jezgri / 12 threadova) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB Memorija 1 × 8 GB DDR4 2666 SSD 512 GB SSD NVMe HDD 1 TB LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Konektori 4 × USB 3.1 Gen1

1 × Thunderbolt 3

RJ-45 1 Gb/s

HDMI 2.0

mini DisplayPort

AC adapter Dodaci Čitač SD kartica Masa 2,62 kg Dimenzije 389 × 276 × 25 mm Operacijski sustav Free DOS Jamstvo 3 godine

Omen krasi vrlo agresivan oštri dizajn, koji privlači pozornost pogledano ovisno o tome gdje laptop budete odlučili koristiti. Čvrsti poklopac izrađen je od debele plastike ukrašene crvenim detaljima, atraktivnim logom Omen i uzorkom koji imitira karbonska vlakna. Svijanja pod opterećenjem kakva često vidimo na jeftinijim uređajima zato nema. Ekran je za bazu pričvršćen s dvije usko postavljene šarke, koje imaju dobro pogođen otpor, pa je laptop lako otklopiti jednom rukom.

Zbog vrlo tankih letvica oko ekrana, Omen je uži nego 15,6-inčni laptopi starije generacije. Na okviru oba modela nalazi se naljepnica na kojoj piše 144 Hz. Drugim riječima, ovi Omeni opremljeni su vrlo brzim 144-hercnim ekranima IPS tipa. To je velika razlika u odnosu na jeftinije modele koje smo ranije isprobali (s GTX 1060 grafikom), čiji nas ekrani nisu impresionirali. Uz visoku brzinu, ti ekrani nude i druge dobre značajke – mogućnosti prikaza 98% sRGB palete boja, maksimalnu svjetlinu od 305 cd/m2, uz tvorničku kalibraciju bijele točke od 6.900 kelvina. Kod laptopa nerijetko proizvođači kalibriraju ekran na višu temperaturu, odnosno plavičastiju boju, kako bi izvukli što više pozadinsko osvjetljenje. HP, srećom, nije pribjegao tim trikovima.

Točnost boja također je odlična (DeltaE svega 1,8) pa se ovi modeli nameću i kao dobar izbor, ne samo za igrače, već i za fotografe, odnosno montažere videa. G-Sync nije podržan, a, nažalost, ni Optimus, što, pak, znači da je izdržljivost baterije dosta skromna, usprkos solidnom kapacitetu od 62 Wh. U PCMarkovom Work testu, sa svjetlinom ekrana podešenom na 190 cd/m2, laptopi su izdržali nešto više od dva sata, pa u praksi možete očekivati četiri do pet sati uredskog rada. Kao i mnogi drugi HP-ovi laptopi, i ovi Omeni imaju zvučnike s potpisom Bang & Olufsena. Za zvučnike s laptopa ostavljaju izvrstan dojam, bilo u pitanju glasnoće ili kvalitete zvuka.

Čvrstina je vrlina

Baza laptopa izrađena je od kombinacije jednake čvrste plastike s poklopca, no koja je dodatno pojačana gornjom pločom od crnog brušenog aluminija. Tipkovnica je izvedena jednako uvjerljivo i ostavlja dobar dojam pri tipkanju, no ima malo čudan raspored. Desne tipke Ctrl nema, a kursorske tipke dosta su malene. Tipke imaju RGB pozadinsko osvjetljenje, no ne uz individualnu kontrolu LED-ica, već na raspolaganju imamo tri svjetlosne zone – lijevu, desnu i srednju. Osvjetljenjem upravljamo preko aplikacije Omen Command Centre, koja se skida preko Windows Storea. Touchpad je također izveden od aluminija, s dvije ugodne, odvojene tipke. Na izvedbu se ne možemo požaliti, no softverski dio priče za današnje je uvjete malo klimav, jer nema podrške za Microsoftov Precision touchpad driver.

U gornjem lijevom kutu, izvan tipkovnice, smještena je tipka za uključivanje računala. Ima dosta jarko, pa samim time i nekima potencijalno neugodno, crveno osvjetljenje. HP je na Omenima izmjestio dobar dio konektora s bokova laptopa na stražnju stranu. Tu nalazimo mrežni konektor s LED-icama za aktivnost i status veze (dosta neobično, no zgodno), USB 3.1 Gen1, HDMI, mini DisplayPort, Thunderbolt 3 i Kensington bravicu. Na lijevom boku još su USB 3.1 Gen1, konektor za headset, odvojeni konektor za mikrofon i čitač SD kartica, a s desne strane su okrugli konektor za napajanje i USB 3.1 Gen1m okružen LED-icama za aktivnost diska i punjenje. Thunderbolt 3 ujedno je i USB-C 3.1 Gen2, odnosno na njega možete spojiti bilo koji USB-C uređaj. Wi-Fi riješen je standardno – Intelovim Wireless-AC 9560 s antenama u 2x2 konfiguraciji.

Stražnja strana jednako je impresivna kao i ostatak kućišta. Imamo četiri velika gumena odstojnika u obliku slova, koji osiguravaju da je kućište laptopa odignuto od radne površine radi uvlačenja svježeg zraka, te da se ne kliže tijekom rada. Zrak se u laptop uvlači preko metalnih rupičastih rešetki, a izbacuje preko dva otvora na stražnjoj strani (svaki s jedne strane ploče s konektorima). Pristup internim komponentama moguć je nakon odvijanja setom križnih vijaka te zezanja s plastičnim kvačicama – dakle, ne baš jednostavno.

Profilima do performansi

Omen Command Center i njegovi profili rashladnog sustava esencijalni su za izvlačenje maksimalnih performansi iz HP-ovih pulena

Omen Command Center, osim podešavanja tipkovnice, nudi i funkciju prioritizacije mrežnog prometa te konfiguraciju performansi računala preko tri profila – Comfort (niže performanse uz nižu razinu buke i niže zagrijavanje), Default i Performance (više zagrijavanje, viša buka, više performanse). Buka rashladnog sustava je poveća – na profilu Default izmjerili smo čak 51 dBA tijekom izvođenja igre Shadow of the Tomb Raider, odnosno 54 dBA u profilu Performance. Kako taj isti profil Performance performanse u igrama povećava za oko 10%, kada bi se nas pitalo, koristili bismo ga jer je laptop i na tvorničkim postavkama bučan. Što se zagrijavanja tiče, lijevi, srednji i desni dio tipkovnice dostižu temperature od 39, 45 i 38 °C na modelu s RTX 2060 grafičkom karticom, a 40, 46 i 42 °C na skupljem modelu s RTX-om 2070 Max-Q. To jest više od očekivanja, ali ne i previsoko. Pozitivno je svakako to što rashladni sustav održava vrlo visoke performanse hardvera. Primjerice, u Performance modu rezultat Cinebencha R15 ide preko 1.200 bodova, što je jedan od boljih rezultata koje smo vidjeli za procesor Core i7-8750H.

rezultati testiranja HP Omen 15-dc1037nm HP Omen 15-dc1035nm Cinebench R15* Multi-core 1.229 1.229 Single-core 171 171 Cinebench R20* Multi-core 2.839 2.839 Single-core 414 414 Cinegy Cinescore CPU 13.617 13.617 GPU 7.434 - Corona 1.3 Benchmark Rays/s 2.714.350 2.714.350 3DMark Time Spy 5.770 6.386 First Strike 13.937 15.322 Far Cry 5 Ultra 81 88 Division 2 Ultra 68 77 Battlefield V Ultra 69 79 DXR Ultra 42 46 DXR Medium 51 63 Shadow of the Tomb Raider Highest 66 73 DXR Ultra 38 45 DXR High 39 46 DXR Medium 56 63 TW: Warhammer Ultra 70 74 Apex Legends Highest 103 114 *rezultat 5-tog izvođenja

Naravno, takvi se laptopi kupuju primarno radi performansi u igrama. Slabiji model s RTX-om 2060 gurat će najmodernije naslove pri maksimalnim postavkama kvalitete slike pri više od 60 sličica po sekundi, jači model ponudit će u grafičkom smislu 10-ak posto jače performanse, što je, nažalost, plod korištenja Max-Q izvedbe RTX-a 2070, koja ima nižu potrošnju, ali i niže performanse od normalne izvedbe. Zapravo, skloni smo vjerovati da HP normalni model nije ugradio zbog ograničenja rashladnog sustava, što je vidljivo prema buci i zagrijavanju kućišta. Samim time, modeli s RTX 2060 čipom nameću se kao isplativiji odabir, iako moramo naglasiti da ćete, zavisno o naslovu, morati smanjivati kvalitetu vizuala ako želite iskoristi prednosti vrlo brzog ekrana. Dakako, kako je riječ o RTX čipovima, postavlja se pitanje kako radi ray-tracing u igrama koje ga podržavaju. Nažalost, ray-tracing (pre)golem je zalogaj i za stolne RTX-ice...

Oba modela oslanjaju se na brzi šesterojezgreni Core i7-8750H, s time da model RTX 2060 ima 16 GB, a RTX 2070 8 GB memorije u obliku jedne pločice. Drugu je moguće dodati naknadno, u za to predviđeni SO-DIMM utor. Još jedna razlika između dva modela jest kapacitet NVMe SSD-a. Skuplji model ima 512-gigabajtni model, a jeftiniji 256-gigabajtni, a na oba stroja oni su kombinirani s čvrstim diskom od 1 TB. HP koristi Samsungove OEM SSD-ove PM981, koji su temeljeni na TLC memoriji i nude odlične performanse.

Usprkos malo nategnutom rashladnom sustavu, Omeni 15 opremljeni RTX-icama, ne ostavljaju loš dojam. Dapače, nude vrlo dobru kombinaciju kvalitetne konstrukcije, atraktivnog agresivnog dizajna, performansi, pa čak i cijene (iako, naravno, nije riječ o jeftinim laptopima).

HP Omen 15-dc1037nm Odlične CPU i grafičke performanse

Brz NVMe SSD

Vrlo dobar IPS ekran

Kvalitetno i čvrsto kućište

Vrlo dobri zvučnici

Thunderbolt 3

Dobra tipkovnica

Dobra ponuda portova

Laka nadogradnja

Tri godine jamstva Bučan rashladni sustav

Nešto više temperature kućišta

Nema MS Precision Touchpad Performanse 10 Izrada 9 Ekran 9 Buka 5 Baterija 5 UKUPNI DOJAM 8