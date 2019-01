HP Omen Reactor - Igraći miš s podesivom visinom stražnjice

SPECIFIKACIJE Senzor Optički (16.000 DPI) Broj tipki 7 Kabel 2 m (obložen aluminijem) Masa 99 g (bez kabela) Jamstvo 2 godine

Jednostavan dizajn otkriva jednostavnu prirodu ovog miša – namijenjen je pucačima i ostalim igračima kojima mnogo dodatnih tipki predstavlja smetalo

Tvrtka HP svoju liniju periferije Omen ne proširuje često, no kada to čini, onda postoji razlog. Ovaj put to je novi tip mikroprekidača koje je iskoristila pri sastavljanju svog novog miša za igrače. Radi se o mehaničkim mikroprekidačima, koji koriste lasere kako bi omogućili najbrži odaziv na tržištu, bez input laga i ostalih stvari koje bi kočile vaš uspjeh u igrama.

HP Omen Reactor optički je miš prilagođen dešnjacima, s visokim tijelom, koje podjednako dobro leži u ruci, bez obzira na to držite li ga vršcima prstiju ili na njega naslanjate dlan. Istina, igrači s većim šapama mogli bi se požaliti na njegovu širinu, no svi drugi teško će pronaći mane obliku. Masa od ugodnih 99 grama miš čini iznimno poletnim, što će posebno cijeniti igrači pucačkih igara, pogotovo onih bržih, u kojima veća masa često znači znatno manju okretnost. Zahvaljujući setu od četiri teflonske nožice, miš s lakoćom klizi po svim podlogama, a veliko odmorište za palac sprečava stvaranje neželjene trakcije u žestokim trenucima.

Stražnjicu miša moguće je podešavati po vertikali, no pretpostavljeni položaj ujedno je i najugodniji za korištenje

Na kućištu miša, pored osnovnih tipki, nalaze se četiri dodatne tipke. Dvije su smještene na lijevu stranu miša i dodijeljene su im uobičajene funkcije (forward i back), a jedna je smještena ispod kotačića s pretpostavljenom ulogom promjene osjetljivosti senzora. Četvrta dodatna tipka nalazi se na desnoj strani, a služi otključavanju mehanizma koji omogućuje vertikalno podešavanje stražnjice miša, iako moramo priznati kako se ta značajka čini suvišnom. Svim tipkama osim lijeve, one ispod kotačića i one na desnom boku, moguće je dodijeliti željene funkcije i makroe, zahvaljujući Omen Command Centreu, u kojem se moguće igrati i osvjetljenjem. Ono sjaji iz amblema na leđima miša te iz prozirnog kotačića. Osvjetljenje može biti bilo koje boje, a podržava i nekoliko načina rada. Različite boje osvjetljenju moguće je dodijeliti po profilima, ali i po osjetljivostima senzora, tako da igrač u svakom trenutku može znati koju je postavku odabrao.

Senzor bez imena

Pod glavnim tipkama ovog miša nalaze se već spomenuti optički mikroprekidači, koji umjesto sklopa za prepoznavanje pritiska koriste lasere. Ti prekidači na papiru imaju odaziv od 0,2 milisekunde, no nitko s ovog svijeta to neće primijetiti. Senzor koji se smjestio u unutrašnjost miša nije imenovan, no izgledno je da se radi o nekoj inačici Pixartovog senzora PMW 3389, maksimalne razlučivosti od 16.000 DPI, deklarirane akceleracije od 50 g i sposobnosti praćenja brzine od 10,16 m/s. Rukom je ove parametre teško testirati, no valja spomenuti da senzor nije gubio praćenje ni pri najbržim pomacima koje smo za vrijeme igranja uspjeli napraviti. Senzoru je osjetljivost moguće podešavati u 12 pretpostavljenih razina, nažalost ne i proizvoljno. U driveru je, osim razlučivosti, moguće podešavati frekvenciju uzorkovanja USB porta između 125 i 1.000 Hz, te birati jednu od dvije unaprijed definirane lift-off vrijednosti.

Kabel miša obložen je aluminijem, vrlo je lako savitljiv i za vrijeme igranja nimalo ne smeta, čak ni ako ne koristite bungee

Za vrijeme igranja miš se ponaša dobro, vrlo je upravljiv i precizan, što je otprilike ono najvažnije što bi igrač mogao poželjeti. Pomalo se muči sa sjajnim podlogama, no sve ostale podnosi dobro. Posebno je dobar na krpenim podlogama, pa takvu i preporučujemo upariti s ovim glodavcem. Ipak, na ovako jednostavnom mišu voljeli bismo vidjeti nešto nižu cijenu.