   Huawei P60 Pro                                               

SPECIFIKACIJE Ekran 6,67" LTPO OLED (1.220 x 2.700, 20:9, ~411 PPI), 120 Hz Čip Snapdragon 8+ Gen 1 (8 jezgri) RAM / Memorija 8 / 256 GB ili 12 GB / 512 GB Stražnje kamere 48 MP (f/1.4 ~ f/4.0, m.d. PDAF, Laser AF, OIS) + 48 MP telefoto 3.5x (f/2.1, PDAF, OIS) +

+ 13 MP ultraširoka (f/2.2, AF˚) Prednja kamera 13 MP (f/2.4) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 4G / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 5.2 Baterija 4.815 mAh / 88 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 163.2 x 74.6 x 9.1 mm / 227 g Operacijski sustav Android 12, EMUI 13 Datum predstavljanja 23. ožujka 2023. (Kina)

Huaweijeva P serija mobitela, oduvijek je predstavljala sinonim za inovaciju u mobilnoj fotografiji. Od značajki unutar softvera kamere koje su imale smisla i zauzvrat davale zadovoljavajuće rezultate, pa do samog fizičkog sustava kamera. Huawei se tako i ove godine želi istaknuti novim P60 Pro modelom, kojeg smo imali priliku testirati prije službenog europskog predstavljanja u Münchenu.

Odmah ćemo reći, mobitel je pravi ljepotan. Na europsko tržište stiže u dvije boje, crnoj s pomalo matiranim/kožnim finišem otpornim na otiske prstiju te bijeloj, odnosno Rococo Pearl varijanti koja ima elegantni, biserni uzorak na stražnjoj strani. Zanimljivo je za istaknuti da je svaka Rococo inačica P60 Pro modela različita, što bi se trebalo svidjeti onima kojima je više „pun kufer“ bezličnih i često viđenih mobitela. Biserni uzorak vidljiv je i na sustavu kamera, koji podsjeća na oblik starijih digitalnih kamera i koji „grebe“ po stolu jer je većih dimenzija.

'Nema što nema'

Huawei se, srećom, nije odrekao punjača u kutiji, pa tako kupci odmah dobe sve što im je potrebno za bezbrižno korištenje. Dakle, u pakiranju uz mobitel dolazi 88-vatni adapter za punjenje, USB-C kabel, uputstva za korištenje i prozirna silikonska zaštitna maskica. Adapter za punjenje, inače, ima dva priključka, USB-A i USB-C. Iako se na prvu čini da to znači kako se dva uređaja mogu puniti istovremeno, to u praksi nije tako. Naime, kada se, primjerice, priključi jedan kabel, za drugog nema mjesta. Nismo sigurni je li to tako namjerno napravljeno ili je Huawei to jednostavno previdio u proizvodnji. U svakom slučaju, bio bi veliki plus da se na isti adapter može priključiti još jedan kabel.

P60 Pro ima 6,67-inčni OLED zaslon razlučivosti 1.220 x 2.700, koji je, baš kao i dvije generacije stariji P40 Pro, zakrivljen sa sve četiri strane. Prikaz sadržaja na zaslonu na razini je „velikih igrača“ kao što su S23 Ultra ili iPhone 14 Pro Max, a to se, na koncu, i očekuje od ovakvog uređaja, osobito kad se u obzir uzme podrška za X-True Display tehnologiju, P3 raspon boja i TÜV Rheinland Colour Accuracy certifikat. Po prvi puta u Huaweijevoj P seriji, frekvencija osvježavanja je varijabilna, odnosno ide od 1 do 120 Hz, ovisno o sadržaju koji se prikazuje. Igračima će vjerojatno značiti i frekvencija očitovanja dodira od 300 Hz, a tu je i 1440-hercni PWM Dimming.

U svakodnevnom korištenju, mobitel je izrazito udoban i nismo imali dojam da bi mogao lako skliznuti iz ruke. Ako se to ipak dogodi, dobro je znati da je zaslon zaštićen Kunlun Glassom, kojeg je Huawei razvijao četiri godine, a za kojeg tvrde da je do 10 puta jači od konkurentskih zaštita, poput Corningovog Gorilla Glassa. Neki bi možda pomislili da je 6,67-inčni zaslon velik, no to zbilja nije tako. Rubovi oko zaslona izrazito su tanki i gotovo nepostojeći, stoga P60 Pro daje dojam kompaktnog uređaja, iako to, barem na papiru, nije.

Prošlogodišnji SoC bez 5G povezivosti

„Ispod haube“ smjestio se Snapdragon 8+ Gen 1, uparen u našem slučaju s 8 GB LPDDR5 RAM-a te 256 GB UFS 3.1 interne memorije. Radi se, podsjetimo, o Qualcommovom prošlogodišnjem SoC-u, napravljenom na 4-nanometarskom proizvodnom procesu. SoC se temelji na Arm Cortex-X2 arhitekturi te ima osam jezgri – primarnu X2 jezgru od 3,19 GHz, tri Cortex-A710 jezgre takta 2,75 GHz te četiri Cortex A510 jezgre od 1,8 GHz. Snapdragon 8+ Gen 1 inače dolazi s 5G podrškom, ali to kod Huaweija P60 Pro nije slučaj, pa će se korisnici morati zadovoljiti s 4G vezom.

Što se tiče samih performansi, tu se nemamo što žaliti. Aplikacije se otvaraju brzo, mobilne videoigre se pokreću bez zastajkivanja, a unatoč žalbama korisnika na Snapdragon 8 Gen 1 i 8+ Gen 1, pregrijavanja nema u tolikoj mjeri da utječe na korištenje mobitela. Sa softverske strane, mišljenja smo da je sve dobro „ispeglano“. Bloatwarea ima, ali ga se lako riješiti, mogućnosti prilagodbe je mnogo, a vizualni dizajn neodoljivo podsjeća na iOS. Mobitel u Europi stiže s EMUI 13 sučeljem temeljenom na Androidu 12, dok u Kini dolazi s tvrtkinim HarmonyOS-om. Hoće li Huawei europske uređaje prebaciti na HarmonyOS, trenutno nije poznato, kao ni vijek softverske podrške.

REZULTATI TESTIRANJA Huawei P60 Pro AnTuTu Benchmark 1.028.223 Geekbench Single-Core Score 1.305 Multi-Core Score 4.160 PCMark for Android Work 3.0 Performance 11.493 Web Browsing 8.121 Video Editing 5.931 Writing 17.416 Photo Editing 28.584 Data Manipulation 8.362

Za razliku od P50 Pro modela koji je imao bateriju kapaciteta 4.360 mAh, P60 Pro ima bateriju od 4.815 mAh, koja, zahvaljujući 88-vatnom brzom punjenju, „do stotke“ dolazi za oko 40 minuta. Autonomija je sasvim korektna. Uz uključenu always-on opciju zaslona, automatsko osvjetljenje i varijabilnu frekvenciju osvježavanja, završavali smo dan s oko 30 posto baterije. Uz žično, tu je i mogućnost bežičnog punjenja od 50 W te reverzibilnog punjenja drugih uređaja, poput, primjerice, kutijice za TWS slušalice.

Performanse kamera

No, stavivši to sve po strani, činjenica je da je najzanimljiviji dio ovog mobitela njegov sustav kamera, koji ponosno nosi XMAGE potpis. Huawei P60 Pro za glavnu kameru koristi 48-megapikselni Ultra Lighting senzor s optičkom stabilizacijom slike (OIS), čiji otvor blende ide od f/1.4 do f/4.0. Uz njega se smjestio 13-megapikselni ultraširoki senzor s otvorom blende f/2.2, kao i 48-megapikselni Ultra Lighting telefoto senzor s OIS-om i otvorom blende f/2.1. S prednje strane našla se manje uzbudljiva selfie kamera od 13 MP.

Bez puno pretjerivanja, možemo reći da glavna kamera daje izvrsne fotografije. Boje su dovoljno zasićene, a opet, nekako, dovoljno realistične. Okidanje je brže nego na Samsungu Galaxy S23 Ultri, kao i fokusiranje, a mutnih dijelova ili izobličenja slike nema. Ista stvar može se reći i za fotografiranje u noćnim uvjetima, jer se otvor blende automatski prilagođava i prikuplja više svjetla po potrebi. Posebno nas se dojmilo to što nema čekanja od nekoliko sekundi da noćni način rada odradi svoje. To je nešto što nedostaje konkurentskim mobitelima.

Telefoto kamera ima 3,5x optički zum te baš kao i glavna kamera, daje odlične fotografije, kako u uvjetima dnevnog, tako i uvjetima noćnog osvjetljenja. Zabavna je Super Macro značajka koja se automatski uključuje kada se telefoto kamera približi nekom objektu. U usporedbi s mobitelima koji imaju dedicirane makro kamere, ovo je odlično rješenje koje daje dobre rezultate.

Kad je riječ o ultraširokoj kameri, o njoj se ne treba ništa posebno reći. Fotografije su osjetno mutnije na rubovima kadra, osobito po noći, dok su po danu korektne. Prednja kamera daje prirodan ton licu, iako fotografije nekad ne ispadnu najoštrije. Snimanje videozapisa podržano je u Full HD-u pri 30 i 60 FPS-a te u 4K rezoluciji pri 30 i 60 FPS-a. Filtri za proljepšavanje ne rade kod snimanja u 60 FPS-a i u 4K rezoluciji, a podrške za 8K snimanje nema, što možda nije bitno, ali već postaje standard ovog ranga.

Zaključak

Huawei P60 Pro atraktivan je mobitel, koji pod prstima daje premium osjećaj, posebice u nesvakidašnjem Rococo izdanju. Performanse kamere su na samom vrhu tržišta, osobito kod noćne fotografije, dok je autonomija korektna, kao i sirove performanse. Boljka je i dalje nedostatak Google servisa, iako AppGallery nudi sve potrebne aplikacije. Alternative kao GSpace uvriježene su među Huaweijevim korisnicima, no u nekim slučajevima ne rade baš najbolje, što treba imati na umu prije kupnje ovog mobitela. Voljeli bismo, također, da ga pogoni noviji Snapdragon 8 Gen 2 i da je korištenje prošlogodišnjeg SoC-a odraženo na finalnoj cijeni, no usprkos tome, P60 Pro dovoljno je dobar mobitel da se tim nedostacima može progledati kroz prste.