iFi Audio xCAN - Džepni snagator

SPECIFIKACIJE Tip Prijenosno pojačalo s DAC-om i Bluetoothom Pojačalo 90-1.000 mW (balansirano), 45-600 mW (nebalansirano) DAC ESS Sabre (16-bit/48 kHz) Ulazi 2,5-mm balansirani, 3,5-mm nebalansirani, Bluetooth (SBC, AAC, aptX) Izlazi 2,5-mm balansirani, 3,5-mm nebalansirani Jamstvo 2 godine

Više je načina da se objasni čemu služi iFi xCAN, valovitim metalom oklopljen uređaj veličine kutije cigareta. Prije svega, riječ je o mobilnom DAC-u s ugrađenim dual-mono pojačalom za slušalice. Doduše, ugrađeni DAC koristi se samo kad uspostavimo Bluetooth konekciju između xCAN-a i izvora zvuka (stolno ili prijenosno računalo, mobitel, prijenosni svirač ili nešto četvrto). Povežemo li ga žično s izvorom zvuka, digitalno-analognu konverziju signala obavljat će elektronika izvora zvuka, a xCAN funkcionirat će “samo” kao pojačalo za slušalice – i to izrazito snažno pojačalo, koje na izlazu isporučuje do 1.000 mW snage po kanalu. Maksimalno pojačanje dobiva se na 2,5-milimetarskom balansiranom izlazu, namijenjenom spajanju balansiranih slušalica, bilo da se radi o tvornički balansiranim modelima, bilo da im je ta karakteristika dodana naknadnim modificiranjem. Na 3,5-milimetarskom nebalansiranom izlazu pojačanje seže do 600 mW. Kako god, riječ je o ogromnoj zalihi snage, dostatnoj za glatko (i glasno) pogonjenje slušalica u rasponu impedancija od 16 do 600 Ω, čime su pokriveni takorekuć svi modeli koje biste mogli posjedovati.

Prednji kotačić koristi se za analognu regulaciju glasnoće (glasnoću na uređaju spojenom preko Bluetootha valja namjestiti na 100%), a boja njegova središnjeg dijela približno nas informira o trenutačnoj glasnoći

Osim balansiranog izlaza, iFi xCAN posjeduje i balansirani ulaz, koji će vam dobro doći u slučaju da posjedujete prijenosni svirač (DAP) s balansiranim izlazom, a htjeli biste da xCAN obavlja pojačanje signala. Kako smo već spomenuli, računala i mobitele također možete spajati preko klasičnog 3,5-milimetarskog ulaza, a još je zanimljivija i neusporedivo praktičnija opcija povezivanja preko Bluetootha. Držite li kotačić, smješten na prednju stranu uređaja, pritisnut kao tipku, xCAN će se uključiti i postati vidljiv okolnim Bluetooth uređajima. Sve što tada preostaje učiniti jest posegnuti za računalom ili mobitelom te uspostaviti konekciju s iFijevom zvjerkom. Nakon što pustimo glazbu, ona će biti bežično dopremljena u xCAN, konvertirana pomoću njegovog DAC-a, pojačana i poslana na izlaze za slušalice. To znači da xCAN, uvjetno rečeno, žične slušalice pretvara u bežične, utoliko što one više ne moraju biti spojene izravno u izvor zvuka, već u xCAN, koji, zahvaljujući njegovim gabaritima i općenito robusnoj konstrukciji, možete držati u džepu.

XCAN može istovremeno “zapamtiti” do osam bežično povezanih uređaja, a zvuk prima pomoću SBC, AAC i aptX Bluetooth kodeka, uz maksimalnu razlučivost od 16 bita i 48 kHz. S obzirom na snagu ugrađenog pojačala, ali i performanse integriranog DAC-a – riječ je o ESS-ovom čipu Sabre, čiju brojčanu oznaku iFi ne specificira – xCAN omogućit će vam da nastavite koristiti svoje omiljene žične slušalice u kombinaciji s novim mobitelom, koji vjerojatno nema 3,5-milimetarski audiokonektor. No čak ako on postoji, budite posve sigurni da neće isporučivati tako glasan i moćan zvuk poput onog koji proizvodi iFi xCAN. Čistoća jednog i drugog izlaza za slušalice impresivna je, a uređaj općenito djeluje kao da pršti od energije, zato što glazbu reproducira s iznimnom lakoćom, odličnom dinamikom i upečatljivim udarom. Istovremeno, ni u jednom trenutku nismo imali dojam da dolazi do izraženijeg “bojanja” zvuka slušalica s kojima smo ga uparivali (Sennheiser HD 660 S, Audeze LCD-X, Meze 99 Noir, Oppo PM-3, HiFiMan HE-4XX, Philips Fidelio X2). XCAN se nekako povlači u drugi plan i pušta slušalicama da iskažu sve što znaju i umiju (ili ne umiju), a upravo je to karakteristika koju mnogi kupci hi-fi opreme iznimno cijene.

Straga nalazimo 3,5-milimetarski i balansirani 2,5-milimetarski ulaz za zvuk, prekidač za tri režima rada XBassa II te USB-C port. Potonji se koristi isključivo za punjenje baterije

Ako zvuk ipak želite obojati, na raspolaganju su dvije tehnologije koje služe upravo tome: 3D+ Matrix i XBass II. Iako iFi za jedno i drugo nudi elaborirana tehnička objašnjenja, uši nam govore da 3D+ Matrix u osnovi modificira gornji dio srednjeg frekvencijskog područja i visoke frekvencije, nastojeći stvoriti privid veće širine i prostornosti zvuka. To može biti zanimljivo kod zatvorenih slušalica, gdje je zvučna slika inherentno uža, premda podizanje visokih frekvencija u pravilu povlači glasniji šum u pjesmama gdje je on prisutan, ali inače neprimjetan. XBass II obavlja korekciju zvuka u području basa, ili srednjih frekvencija, ili jednog i drugog. Što će se točno dogoditi kad aktiviramo XBass II, ovisi o položaju prekidača na stražnjoj strani uređaja, kojih je ukupno tri – Bass (pojačava se samo bas), Presence (pojačavaju se samo srednje frekvencije) i Bass + Presence (pojačava se oboje). Hoćemo li koristiti samo 3D+ Matrix, samo XBass II, oboje ili ništa, određujemo pritiskanjem tipke na prednjici xCAN-a.

Zanimljivo je da iFi ističe kako se oblikovanje audiosignala kod 3D+ Matrixa i XBassa II izvršava isključivo na analognom signalu, dakle nema govora o naknadnom digitalnom procesiranju. U praksi nam se 3D+ Matrix nije osobito svidio, no XBass II rado smo koristili na slušalicama sa slabijim basom (Shure SRH840 i HiFiMan HE-4XX, primjerice), zato što im je dodao finu razinu udara i dubine, a bez upropaštavanja detalja u srednjim frekvencijama.

Budući da je prije svega namijenjen korištenju u pokretu, xCAN pod oklopom posjeduje bateriju, čija će trajnost ovisiti o načinu i glasnoći slušanja. Za umjereno glasno “žično” slušanje, kad xCAN radi isključivo kao pojačalo, može se očekivati oko 18 sati rada, a za korištenje preko Bluetootha autonomija pada na oko 12 sati, ili na nekakvih desetak sati, ako glazbu slušate zaista glasno. Stražnji USB-C port koristi se isključivo za punjenje baterije, a LED-ica, smještena ispod njega, bojom nam daje grubu procjenu preostalog kapaciteta (bijelo – više od 75%, zeleno – između 25 i 74%, crveno – između 10 i 24%, crveno trepereće – manje od 10%).

Kad se s izvorom zvuka spoji žično, xCAN funkcionira kao snažno pojačalo. Kako bi radio i kao DAC, s izvorom zvuka valja ga povezati preko Bluetootha

Time dolazimo do nekolicine nedostatka ovog uređaja: ne može se koristiti kao USB DAC, nema linijskog izlaza za spajanje aktivnih zvučnika, a nema ni optičkog ulaza, koji bi, u nedostatku USB DAC-a, poslužio kao alternativa za povezivanje s računalima u svrhu reprodukcije audiodatoteka čija je kvaliteta viša od 16-bit/48 kHz, kao i DSD i MQA sadržaja.

Ne radi se o zaboravljenim funkcijama, već o tome da iFi također nudi xDSD, vizualno gotovo identičan uređaj, koji sadrži USB DAC, podržava DSD i MQA datoteke te ima linijski izlaz. Njegova cijena je 800 kuna viša, i smatramo ga vrijedim dodatnog novca, ako su vam spomenute funkcije potrebne. S druge strane, xCAN ima dvostruko snažnije pojačalo i bolji je izbor za pogonjenje osobito zahtjevnih slušalica. Osim toga, ako glazba koju slušate uglavnom nije u visokoj razlučivosti, od “nadogradnje” na xDSD nećete imati koristi – xCAN je sve što trebate.

Sve u svemu, ovo je svakako nejeftin, ali akustički i konstrukcijski, izvrstan uređaj. Onaj tko je u potrazi za kombinacijom mogućnosti koje xCAN nudi, neće žaliti za potrošenim novcem.