iFi Audio Zen Signature Set - Spoj iz snova

SPECIFIKACIJE DAC iFi Audio Zen DAC Signature Pojačalo iFi Audio Zen CAN Signature 6XX Ulazi USB (DAC) Izlazi 6,3-mm nebalansirani i 4,4-mm balansirani za slušalice, 4,4-mm balansirani linijski, RCA Dodaci Balansirani 4,4-milimetarski Pentaconn kabel Dimenzije 160 x 117 x 35 mm (po uređaju) Jamstvo 2 godine

Kao što je nekima zacijelo poznato, britanski iFi Audio nudi Zen DAC, izvrstan stolni DAC s pojačalom za slušalice, koji smo prošle godine testirali i svesrdno preporučili. Za traženih 1.200 kuna, dotični isporučuje zaista impresivne performanse te iznimno dobro kotira u smislu omjera uloženog i dobivenog.

Međutim, iFi također proizvodi Zen DAC Signature, posebnu ediciju Zen DAC-a, koja je potekla s Dropa (bivši Massdrop). Zen DAC Signature smješten je u isto metalno kućište poput svojeg “običnog” brata – samo mu je prednjica iz srebrne promijenjena u crnu boju. Uklonjeno mu je pojačalo za slušalice, a dodana je tehnologija koju iFi koristi u svojoj liniji Pro (Pro iDSD i Pro iCAN), stoga Zen DAC Signature ima potpuno balansirani ustroj, kvalitetnije kondenzatore (Panasonic OS-CON i Elna Silmic II) i skraćene, izravnije putanje signala. Premda je inicijalno bio dostupan samo preko Dropa, iFi ga je ubrzo uvrstio u standardnu ponudu. Kad se kupuje kao zasebni uređaj, Zen DAC Signature košta čitavih 2.140 kuna, što prosječnim kupcima i umjerenim hi-fi entuzijastima neće biti lako probaviti. Očekuje se da plate gotovo 1.000 kuna više no što bi ih koštao “obični” Zen DAC, a dobivaju naizgled manje, barem kad je u pitanju puka funkcionalnost.

Temelj Zen Signature Seta jest Zen DAC Signature, koji je dodatno poboljšana izvedba odličnog Zen DAC-a. Jedini dostupni ulaz je USB, a konvertirani signal na pojačanje se može poslati preko RCA ili balansiranog 4,4-milimetarskog konektora. Pomoću prekidača na pozadini biramo hoće li izlazni signal biti fiksni ili varijabilni

Zen DAC Signature “čisti” je DAC pa na njemu nećete pronaći konektor za slušalice. Straga posjeduje samo balansirani 4,4-milimetarski Pentaconn izlaz i RCA izlaze, namijenjene povezivanju s pojačalima (ili aktivnim zvučnicima, koji su opremljeni pojačalom), te USB 3.0 ulaz, pomoću kojeg se spaja s računalom. Ima i konektor vanjskog napajanja, a samo napajanje isporučuje se u kutiji s uređajem, što kod običnog Zen DAC-a nije slučaj. Najzad, između izlaza smjestio se prekidač za odabir fiksnog ili varijabilnog načina rada izlaza. Ako odaberemo varijabilni, kotačić na prednjoj strani Zen DAC Signaturea upravljat će glasnoćom zvuka, dakle, uređaj će pretvarati signal iz digitalnog u analogni te također funkcionirati kao pretpojačalo. Fiksni izlazi zaobilaze prednji kotačić za glasnoću te prema pojačalu šalju signal od 2,1 V (RCA), odnosno 4,2 V (balansirani). Glasnoćom zvuka u tom slučaju upravljamo na samom pojačalu. U odnosu na obični Zen DAC, Zen DAC Signature ne donosi nikakvu proširenu podršku za audioformate ili više razlučivosti PCM audiozapisa. Štoviše, čak je i ugrađeni digitalno-analogni pretvarač isti – riječ je o popularnom Burr Brownovom čipu, podobnom za rad s 32-bit/384 kHz PCM datotekama, ali i za bit-perfect DSD256/128/64 i DXD (384/352,8 kHz) reprodukciju. Podržan je i format MQA, stoga će Zen DAC Signature veselo žvakati najkvalitetnije sadržaje s Tidala.

Puca od snage

Kako bi mogao proizvesti zvuk, a u slučaju da ga ne povezujete s aktivnim zvučnicima, Zen DAC Signature potrebuje još jedan uređaj – pojačalo. Tu na scenu stupa drugi dio Zen Signature Seta – Zen CAN Signature 6XX. Riječ je o dediciranom pojačalu za slušalice, koje je u osnovi nadograđena, dodatno poboljšana varijanta balansiranog pojačala Zen CAN.

Zanimljiv je ovaj sufiks “6XX”, koji će upućeniji čitatelji smjesta povezati sa Sennheiserovim slušalicama HD 6XX, inače jednim od najpopularnijih modela u povijesti Dropa, izdanog još u vrijeme kad se taj servis zvao Massdrop, i prodanog u više od 123.000 primjeraka. Slušalice HD 6XX blago su modificirana verzija legendarnog modela HD 650, prema mnogim mišljenjima, jednih od najboljih slušalica u kategoriji do 1.000 eura. Varijanta HD 6XX košta svega 220 dolara, ali ne može se kupiti bilo kad, već treba posjetiti Drop, predbilježiti se i pričekati novu isporuku – Drop je koncipiran na grupnoj kupnji proizvoda po drastično sniženim cijenama.

Drugi dio sustava sačinjava izvrsno analogno, balansirano pojačalo Zen CAN Signature 6XX. Dotično se diči velikom zalihom snage, glatkim kotačićem za analogno upravljanje glasnoćom i filtrima ActivEQ i XSpace. Nudi 6,3-milimetarski nebalansirani te 4,4-milimetarski balansirani izlaz za slušalice

Zašto iFijevo pojačalo Zen CAN Signature nosi oznaku 6XX? Zato što na svojoj prednjici ima tipku “HD6XX”, kojom se aktivira takozvani ActivEQ – ekvilizator namijenjen sitnijim korekcijama frekvencijskog odaziva slušalica HD 6XX, prije svega u najnižem i najvišem dijelu njihova spektra. ActivEQ također je pogodan za kombiniranje s modelom HD 650, a iFi ističe da ga vrijedi iskušati i s drugim Sennheiserovim slušalicama. Naravno, ništa vas ne sprečava da ga primijenite na bilo koje slušalice spojene u Zen CAN Signature 6XX, ali trebate biti svjesni činjenice da iFijeve postavke ekvilizatora neće nužno rezultirati višom kvalitetom zvuka slušalica za koje on nije kreiran.

Sve to nipošto ne znači da je Zen CAN Signature 6XX namijenjen samo Sennheiserovim slušalicama HD 6XX i drugim, srodnim tvrtkinim modelima. Riječ je o izuzetno sposobnom, univerzalnom pojačalu za slušalice, koje se podjednako dobro uparuje s praktički svim slušalicama koje biste u njega htjeli utaknuti. U slučaju da u pojačalo spojite slušalice koje nisu jedan od Sennheiserovih preporučenih modela, jednostavno nećete aktivirati spomenuti ekvilizator. Štoviše, ni vlasnici modela HD 6XX nisu ga obavezni koristiti, ako preferiraju kvalitetu zvuka kad je ActivEQ isključen.

Izvedba stražnjih konektora takva je da se Zen DAC Signature i Zen CAN Signature 6XX prirodno slažu jedan na drugi, u takozvani stack

Samo pojačalo identičnih je dimenzija, dizajna i konstrukcije kao Zen DAC Signature. Zamisao je da ćete ga postaviti na Zen DAC Signature, i tako dobiti skladnu cjelinu – takozvani stack.

Na svojoj prednjici Zen CAN Signature 6XX ima četiri tipke, izvrsni, glatki potenciometar za analogno reguliranje glasnoće, te dva izlaza za slušalice: 6,3-milimetarski nebalansirani i 4,4-milimetarski balansirani (Pentaconn). Tipke služe, redom, uključenju uređaja, odabiru ulaza, namještanju gaina (izlazne snage pojačala) između 0, 6, 12 i 18 dB te spomenutoj aktivaciji ekvilizatora ActivEQ, tehnologije XSpace, obojeg ili nijednog. XSpace služi analognom procesiranju audiosignala, s ciljem proširenja zvučne pozornice, što može biti zgodno kada koristimo zatvorene slušalice sa skučenijom akustičkom prezentacijom. Kako smo od iFija dosad navikli, oba filtra, ActivEQ i XSpace, vrlo su suptilna u onome što rade, do te mjere da njihovo isprobavanje preporučujemo čak i puristima – sasvim je moguće da će vam se svidjeti. ActivEQ blago popunjava donji dio frekvencijskog spektra i zvuk čini toplijim, a istodobno izvlači još malo detalja iz viših srednjih i visokih frekvencija te glazbu čini življom.

Zen CAN Signature 6XX potpuno je analogno pojačalo, stoga na njegovoj pozadini nećete pronaći nikakve digitalne konektore. Osim priključka priloženog vanjskog napajanja, tu su tri ulaza – 4,4-milimetarski balansirani te 3,5-milimetarski i RCA nebalansirani – kao i balansirani 4,4-milimetarski izlaz, preko kojeg se Zen CAN Signature 6XX može povezati s drugim pojačalom s balansiranim ulazom.

DAC i pojačalo povezuju se pomoću priloženog balansiranog interkonekcijskog kabela. Dotični sam za sebe košta šestotinjak kuna

Treći i posljednji dio iFijevog Zen Signature Seta jest balansirani interkonekcijski Pentaconn kabel, koji se sam za sebe prodaje za šestotinjak kuna. Taj kabel iskoristit ćete kako biste povezali balansirani 4,4-milimetarski izlaz Zen DAC Signaturea s balansiranim 4,4-milimetarskim ulazom pojačala Zen CAN Signature 6XX. Pripadajući konektori pametno su postavljeni na istu stranu jednog i drugog uređaja, stoga se povezivanjem kabela ne narušava estetika iFijeva stacka. Još bismo bili sretniji da se jednaka pozornost pridala odabiru boje kabela napajanja za DAC i pojačalo. Oba kabela su bijela i prilično upadljiva – zašto se nije išlo s diskretnom crnom bojom, zaista ne znamo.

Opusti se i uživaj

Nakon što Zen Signature Set povežete u cjelinu i spojite s računalom, preostaje vam pustiti omiljenu glazbu, zažmiriti i uživati. Akustičke performanse ovog sustava vrhunske su, bilo da govorimo o čistoći i cjelokupnoj dinamici zvuka, čvrstoći dubokih frekvencija, prezentaciji vokala i instrumenata, bilo o pukoj zalihi snage, koja je zaista impresivna. Pomoću tipke za gain s lakoćom ćete pojačalo prilagoditi vrlo osjetljivim IEM (in-ear monitor) slušalicama, tako da ćete gain postaviti na 0 dB i otkloniti mogućnost pojave pozadinskog šuma. Kada u pojačalo utaknete zahtjevnije slušalice, gain ćete u dva-tri pritiska podići na razinu gdje će ih Zen CAN Signature 6XX pogoniti neviđenom lakoćom.

U kompletu ćete dobiti i dvije bijele “ciglice”, namijenjene napajanju DAC-a i pojačala. Mnogo bismo radije da su im žice crne, jer tako bi bile manje upadljive

Sustav smo iskušali sa Sennheiserovim slušalicama HD 660 S (nešto napredniji model od HD 650/HD 6XX), a za testiranje smo koristili i Shure SRH840, Philips Fidelio X2, Meze 99 Noir, Oppo PM-3 te Audeze LCD-1. Sa svakim od njih iFijev je sustav ostavio dojam da uspješno izvlači najbolje što one mogu ponuditi – više od toga zaista je teško očekivati.

Što se tiče funkcije ActivEQ i njene sinergije sa Sennheiserovim slušalicama HD 660 S, blago podebljavanje i zatopljenje dubokih frekvencija dopalo nam se, a nije nam smetalo ni dodatno isticanje visokih frekvencija, premda pretpostavljamo da se s time neće svatko složiti. Jedan od razloga omiljenosti ove linije Sennheiserovih slušalica jest upravo ta zaglađena, nenametljiva reprodukcija gornjeg dijela frekvencijskog spektra, koje se mnogi korisnici neće htjeti odreći, čak ni ako zauzvrat dobivaju nešto energičniju prezentaciju. No ništa zato – kome ne odgovara, jednostavno neka ne koristi ActivEQ.

Za 1.290 kuna možete kupiti samostalno pojačalo za slušalice Zen CAN, koje ima odlične performanse i preporučljivo je za korisnike koji su zadovoljni svojim DAC-om. Ako trebate DAC i pojačalo u jednom uređaju, kako biste pogonili slušalice srednje klase, tu je i Zen DAC – DAC s ugrađenim pojačalom za slušalice (1.190 kuna)

Zen Signature Set košta 4.290 kuna. Sasvim je očito kako se ne radi o kompletu za prosječne korisnike; umjereno zahtjevni ljubitelji dobra zvuka i dalje bi se trebali držati Zen DAC-a (1.190 kuna), koji je opremljen vrlo sposobnim pojačalom za slušalice, ili “obične” varijante pojačala Zen CAN, koje košta 1.290 kuna, a nudi izvrsne performanse korisnicima koji već posjeduju dobar digitalno-analogni konverter. Ono što ćete dobiti sa Zen Signature Setom jest vrhunsko rješenje prema sustavu “ključ u ruke”, za koje je malo vjerojatno da ćete ga ikad htjeti promijeniti i nadograditi, jer bi vas značajniji pomaci nabolje koštali dvostruko ili trostruko više. Vlasnici hi-fi slušalica srednje i više klase imaju o čemu razmišljati.