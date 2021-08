IKEA SYMFONISK okvir za sliku s WiFi zvučnikom - Glazba sa zida

SPECIFIKACIJE Tip Bežični zvučnik Povezivost Wi-Fi, Ethernet, AirPlay 2, Spotify Connect Dimenzije 41 x 57 x 6 cm Duljina kabela 3,5 m Softver Sonos S2 Jamstvo 2 godine

SYMFONISK je zajednički naziv linije bežičnih zvučnika, koje je IKEA razvila u suradnji sa Sonosom, zacijelo najuglednijim imenom u svijetu zvučničkih multiroom sustava. Pojedini proizvodi unutar te linije ne nose vlastite nazive pa ih moramo razlikovati opisno. Tako imamo “SYMFONISK lampu” i “SYMFONISK zvučnik” (iako su jedan i drugi uređaj u osnovi zvučnici), a njima se nedavno pridružio i “SYMFONISK okvir za sliku”, kojim ćemo se u ovom opisu pozabaviti.

Na zidu, polici ili podu – IKEA je predvidjela montažu svojeg okvira za slike na sva mjesta

Iako je već iz naziva donekle jasno o čemu se radi, u SYMFONISK okvir za sliku ipak nećete moći ubaciti fotografije vaše djece i kućnih ljubimaca, ili uspomene na skijanje u Schladmingu. Naime, prednjica tog uređaja zapravo je prekrivena akustički transparentnim platnom, ispod kojeg se kriju 9-centimetarska (3,5”) bas-srednjetonska jedinica, 3-centimetarski (1,1”) visokotonac i četvrtasti bas-refleksni port. Zanimljivo je da je visokotonac smješten ispod bas-srednjetonske jedinice; pretpostavljamo kako je netko zaključio da je takav raspored prikladniji, kada se uzme u obzir uobičajena visina montiranja “okvira za sliku”.

S time na umu, odabrani “dizajn” ovog zvučnika ne možemo personalizirati, iako ga je moguće promijeniti. Osim što se SYMFONISK okvir za sliku prodaje u crnoj i bijeloj izvedbi, s grafikama koje vidite na fotografijama, također su dostupna dva dodatna prednja panela: “zapljuskivanje” i “vinil”. Cijena im je 115 kuna. Naravno, njihova će se ponuda u budućnosti povećavati. Zamjena panela vrlo je jednostavna. Postojeći se, guranjem palčeva kroz rupe na stražnjoj strani okvira, jednostavno odvoji od prednjice zvučnika te se na njegovo mjesto ubaci neki drugi.

Skidanje “platna” jednostavno je: gurne se kroz rupe na stražnjoj stani i jednostavno odvoji od okvira

Vanjske dimenzije SYMFONISK okvira za sliku su 41 x 57 centimetara, a debljina mu iznosi pozamašnih šest centimetara, što nije neočekivano; negdje se moralo pronaći mjesta za elektroniku i zvučničku “kutiju”. Kućište okvira u potpunosti je načinjeno od plastike.

Za zid, policu i pod

Iako o okviru za sliku razmišljamo prije svega kao o nečemu što visi sa zida, IKEA nam daje potpunu slobodu u pozicioniranju ovog uređaja. U kutiji se isporučuju gumene nožice, koje nam omogućuju da ga prislonimo uza zid ili postavimo na policu, kao i remen, pomoću kojeg se zvučnik može učvrstiti za zid, kako ne bi moglo doći do njegova prevrtanja. Spomenute gumene nožice možemo fiksirati na kraću ili dužu stranicu okvira. Bez obzira na to nalazi li se na polici, podu ili visi sa zida, SYMFONISK okvir za sliku može biti orijentiran horizontalno ili vertikalno.

Priloženi gumeni dodaci štite i stabiliziraju okvir kad ga postavimo na policu ili pod. Mogu se učvrstiti za dužu ili kraću stranicu okvira

Sputavajući faktor u postavljanju ovog bežičnog zvučnika mogla bi vam biti žica njegova napajanja, pomoću koje ga valja povezati s najbližom strujnom utičnicom. IKEA je učinila sve što je mogla da nam maksimalno olakša taj zadatak: žica je bijela i opletena tkaninom pa se zadovoljavajuće stapa s bijelim zidom, a također je dugačka 3,5 metara, kako ne bismo morali posezati za produžnim kabelima. Usto, na stražnjoj strani okvira nalazi se veliki prostor za umetanje “viška” žice, kao i čičak-traka za njezino dodatno sputavanje. Nadalje, na svim stranama okvira napravljeni su otvori za “izlazak” žice, stoga ona može izlaziti iz središnjeg dijela duže ili kraće stranice okvira, kao i iz bilo kojeg od njegovih kutova. Najzad, podržano je ulančano napajanje okvira – ako ih koristite dva i nalaze se dovoljno blizu, samo će jedan morati biti spojen u strujnu utičnicu, a drugi će se moći napajati preko žičnog spoja s prvim.

Utori za kabel napajanja izrezani su u svim kutovima poleđine okvira, kao i na sredinama njegovih stranica

Svemu tome unatoč, može se pretpostaviti da dio korisnika nikako neće moći prijeći preko činjenice da im iz “okvira za sliku” izlazi kabel. Takvima preostaje razmisliti o naslanjanju SYMFONISK okvira na zid, ili postavljanju na policu, gdje je spomenuti kabel ipak mnogo lakše sakriti.

Iskustvo korištenja

Na stražnjoj strani SYMFONISK okvira za sliku nalaze se tipke za glasnoću zvuka te za puštanje i pauziranje glazbe, ali njih ćete koristiti otprilike nikad. Naime, za upravljanje uređajem postoji nešto mnogo bolje: aplikacija Sonos S2, dostupna za Android, iOS, Windows, macOS i FireOS, pomoću koje se on prvo povezuje u kućnu mrežu, a potom i koristi. Umrežavanje okvira izvedivo je i žično i bežično.

Na stražnjoj strani okvira nalaze se tri tipke, iako ćete zvučnicima ponajviše upravljati pomoću aplikacije Sonos S2

Nakon što se doda u aplikaciju, SYMFONISK okvir za sliku ponaša se poput bilo kojeg drugog Sonosova bežičnog zvučnika. To znači da ćete na njega s lakoćom puštati glazbu sa svih podržanih glazbenih servisa (Deezer, Spotify, YouTube Music, TuneIn Radio, Bandcamp, SoundCloud i brojni drugi), ili s vašeg Plex servera, odnosno mrežno dijeljenog glazbenog direktorija. Također ćete ga jednostavno grupirati s drugim Sonosovim zvučnicima u vašem domu, uključujući druge SYMFONISK okvire za sliku i ostale zvučnike iz IKEA-ine linije SYMFONISK, te određivati hoće li oni reproducirati istu glazbu, ili će svaki svirati “za sebe”. Naravno, Sonosovi uređaji podržavaju Spotify Connect pa ćete okvir vidjeti na listi dostupnih uređaja za reprodukciju glazbe unutar Spotifyeve službene aplikacije. Podržan je i AirPlay 2, tako da je s lakoćom moguće reproducirati glazbu s Appleovih uređaja.

Profil okvira relativno je debeo, stoga ga je najbolje postaviti na zid, na kojem ga nećete često gledati s boka

U prošlosti smo se nebrojeno puta uvjerili kako Sonosovi multiroom sustavi rade apsolutno besprijekorno, a to se potvrdilo i ovaj put. Baš nijednom nismo se zatekli u situaciji da aplikacija Sonos S2 ne uspijeva prepoznati SYMFONISK okvir za sliku, kako neki integrirani glazbeni servis odbija pretražiti upisanog izvođača, album ili pjesmu, kako ne možemo pristupiti postavkama zvučnika, ili da ga ne uspijevamo upariti sa sekundarnim SYMFONISK okvirom koji smo imali na raspolaganju.

Grupiranje zvučnika u Sonosovom slučaju funkcionira tako da u aplikaciji Sonos S2 otvorite pjesmu koja trenutačno svira i pritisnete tipku pored klizača za glasnoću. Smjesta se otvara lista svih Sonosovih zvučnika u vašoj kućnoj mreži, nakon čega vam preostaje staviti kvačice pored onih na kojima želite da pjesma svira, i pritisnuti tipku “Done”. To je doslovce sve; glazba istog trenutka počinje svirati na svim odabranim zvučnicima, odnosno prestaje svirati na onima s kojih ste uklonili kvačicu. Pritiskom tipke za glasnoću na mobitelu otvorit ćete klizače za namještanje glasnoće na svakom pojedinom zvučniku na kojem svira odabrana glazba. Također, moguće je promijeniti glasnoću čitave “grupe” – svih maločas grupiranih zvučnika istodobno. Podržano je i stereo uparivanje SYMFONISK okvira za sliku, kako bi oni mogli funkcionirati kao lijevi i desni kanal.

U smislu pouzdanosti i predvidljivosti u svakodnevnom radu, Sonosov glazbeni sustav oduševljava, bez obzira na to koristite li ga za upravljanje s jednim ili više podržanih zvučnika.

Otvor na stražnjoj strani okvira namijenjen je odlaganju “viška” 3,5-metarskog kabela za napajanje. Dodatno se može ukrotiti pomoću čičak-trake

Kad već spominjemo grupiranje, kažimo i da se SYMFONISK okviri za sliku mogu upariti sa Sonosovim soundbarovima Arc i Beam, tako da postanu stražnji surround zvučnici. Tu kombinaciju nismo iskušali u praksi, ali svakako djeluje zanimljivo, zato što se radi o jednom od lukavijih načina za “sakrivanje” stražnjih surround zvučnika.

Kvaliteta zvuka - Iznad očekivanja

Kvaliteta zvuka SYMFONISK okvira za sliku nadmašila je naša očekivanja. Sonos je donio pametnu odluku da akustički potpis učini neutralnim te korisnicima prepusti njegovo ugađanje u donjem i gornjem dijelu frekvencijskog spektra. Bez diranja ekvilizatora, koji je dio aplikacije, SYMFONISK okvir za sliku isporučuje dobro balansiran zvuk, s ugodno popunjenim, ali nipošto prenametljivim basom, čistim i dobro zastupljenim vokalima te “ispeglanim” visokim frekvencijama.

Raspored zvučničkih jedinica i bas-refleksnog otvora, koji se nalaze iza platna

Maksimalna glasnoća nije takva da bi moglo doći do otpadanja žbuke sa zidova, no svejedno nismo baš nikad osjećali potrebu za “odvijanjem do daske”, jer bi glazba tada postajala preglasna za dugotrajnije slušanje (testiranje je provedeno u prostorijama od dvadesetak kvadratnih metara). Ipak, dobro je znati da ni kod maksimalne glasnoće ne dolazi do izobličenja zvuka. Disperzija zvuka odlično je izvedena te jedan okvir uspijeva postići dojam popunjenosti prostorije zvukom mnogo bolje no što bi to pošlo za rukom Bluetooth zvučniku slične cijene. Poželite li zvuk učiniti mesnatijim, u aplikaciji Sonos S2 posjetite izbornik System, odaberite okvir, otvorite sekciju EQ te podignite klizač basa. Sugeriramo da ne idete preko 5, jer tada ipak počinje dolaziti do prevelike koloracije zvuka. Također, dobra je ideja aktivirati funkciju Loudness, kako bi vam okvir zvučao življe prilikom tihog slušanja.

Cijena SYMFONISK okvira za sliku postavljena je na 1.500 kuna, što se može učiniti pretjerano, ako ga promatramo kao “IKEA-in bežični zvučnik”. Međutim, kad uzmemo u obzir činjenicu da zapravo kupujemo Sonosov zvučnik, sa Sonosovim fenomenalnim principom i iskustvom korištenja, te da njime kročimo u ponajbolji multiroom sustav na svijetu, tada tražena svota i nije izvan pameti. Osobito kada tome pridodamo činjenicu da SYMFONISK okvir za sliku isporučuje neočekivano dobre akustičke performanse.

Trenutačno su dostupne dvije alternativne prednje maske za okvir, nazvane “vinil” i “zapljuskivanje”. Cijena im je 115 kuna