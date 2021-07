Logitech G335 - Savršena udobnost, dobre performanse

SPECIFIKACIJE Izvedba Zatvoreni, naglavni Driveri 40 mm, 36 Ω, 20-20.000 Hz Vrsta priključka 3,5 mm Masa 240 g Jamstvo 2 godine

S izvrsnim headsetom G733, kojim smo se oduševili krajem prošle godine, Logitech je predstavio nove smjernice u svojem razvoju tog tipa periferije. Naglasak je stavljen na lagane, fleksibilne, plastične materijale, koji sa sobom donose izrazito malu masu, ali i na zanimljive kombinacije boja te neke detalje, koji se pokazuju osobito bitnima u ovim ljetnim mjesecima, poput prozračnosti ušnih školjaka. Bežičnom modelu G733 upravo se pridružio žičani model G335, koji djeluje poput njegove zrcalne preslike, ali cijenom i mogućnostima cilja na korisnike koji na headset ipak ne žele potrošiti više od "oko 500 kuna".

Posve konkretno, Logitech G335 prodaje se za 522 kune, a dostupan je u crnoj i bijelo-plavoj izvedbi. Proizvodi se i u boji mente, no ta se varijanta može kupiti samo izravno od proizvođača. U sva tri slučaja radi se o analognom headsetu, koji se sa izvorima zvuka povezuje putem 3,5-milimetarskog konektora. Iz slušalica izlazi gumirani, 1,7-metarski kabel, koji završava 4-polnim TRRS priključkom, namijenjenim spajanju u mobitele, tablete, laptope i gamepadove konzola. Za korisnike koji će G335 uparivati s računalom, Logitech je priložio splitter, koji spomenuti priključak dijeli na dva 3-polna (TRS), namijenjena spajanju u konektore za slušalice i mikrofon, kakvima raspolaže svaka matična ploča.

Čitav je headset načinjen od izrazito fleksibilne plastike, koja djeluje čvrsto, a istovremeno mu jako smanjuje masu – jezičac na vagi zaustavlja se na 240 grama

Sam headset za nijansu je manji od modela G733, ali još uvijek dovoljno gabaritan kako bi se prilagodio glavama svih veličina, uključujući pogolemu glavušu vašeg autora. Sama prilagodba glavi postignuta je pomoću elastične trake, smještene s unutarnje strane obruča. Dotična je načinjena od materijala kakvog nalazimo kod, primjerice, skijaških naočala. U kontekstu headseta funkcionira upravo izvrsno: posve se prirodno i bez ikakva naprezanja prilagođava konturama glave te masu headseta ravnomjerno raspoređuje po tjemenu, stoga se nigdje ne javljaju mjesta povećanog pritiska. Elastična traka je periva, a po želji se može skinuti i zamijeniti nekom drugom; Logitech ih na svojoj službenoj stranici prodaje za 10 eura u desetak različitih boja i dezena. Također ju je moguće namjestiti na dvije različite visine, što će biti zgodno za korisnike s malim glavama (djeca).

Unutarnja traka, koja naliježe na tjeme, dade se namjestiti na dvije "visine". Periva je, a po potrebi se dade zamijeniti

Jastučići će vam posve okružiti uši, bez obzira koliko su one velike. Ispunjeni su mekanom memorijskom pjenom te prekriveni rupičastom, prozračnom tkaninom. Takva izvedba sa sobom donosi dvije karakteristike: ne dolazi do znojenja ušiju, čak ni prilikom višesatnog igranja, ali istovremeno nema ni potpune zvučne izolacije od okoline, kakva se dobiva od jastučića prekrivenih umjetnom kožom. Koliko će vam to biti pogodno, najbolje ćete procijeniti sami – jednim korisnicima to posve odgovara, a drugi pak žele da ne čuju ništa oko sebe. Vrijedi istaknuti da "curenje" zvuka prema van nipošto nije toliko da bi ometalo ukućane dok se igrate ili slušate glazbu u istoj prostoriji.

Kombinacija perolake, plastične konstrukcije te opisane elastične trake i jastučića rezultira jednim od najudobnijih headsetova na tržištu. Logitech G335 nedvojbeno spada među jedne od onih modela za koje je lako zaboraviti da su nam na glavi.

Podigni pa isključi

Kako se radi o analognom headsetu, jedina dostupna kontrola jest kotačić za glasnoću, smješten na lijevu slušalicu. Gdje je tipka za isključenje mikrofona? Nema je, ali zato je tu nešto još praktičnije – mikrofon se automatski isključuje čim ga podignemo prema gore. Zahvaljujući tome, nikad se nećete zateći u situaciji da panično tražite tipku za isključenje mikrofona, kad ga morate hitno deaktivirati. Jednostavno ćete uhvatiti njegovu gumiranu ruku i uspraviti ju. Mikrofon se isključuje pod kutom od otprilike 45°, ali neće vam trebati kutomjer kako biste ustanovili kad se to dogodilo – pod prstima ćete osjetiti jasan "klik".

Kad se ruka mikrofona podigne iznad položaja prikazanog na slici, mikrofon se isključuje. Točka isključenja osjeti se i pod prstima

Kvaliteta mikrofona je solidna. Glas je čist i posve razumljiv, doduše bez neke značajnije dubine i topline. Mikrofon će svakako poslužiti za svoju primarnu namjenu – klafranje s prijateljima i suborcima putem Discorda ili neke druge preferirane aplikacije za glasovnu komunikaciju. Poslušajte kako zvuči.

Slično bismo mogli kazati i za kvalitetu zvuka. Ugrađene 40-milimetarske zvučničke jedinice lišene su ekscesa u većem dijelu frekvencijskog spektra. Bas je prisutan, ali nije suviše naglašen pa ni na koji način ne smeta srednjim frekvencijama, gdje se nalaze mnoge igračima bitne informacije, poput neprijateljskih koraka i zvukova promjene šaržera. Nešto su izraženije tek visoke frekvencije, vjerojatno kako bi se pojačao dojam detaljnosti zvuka i dodatno olakšalo pozicioniranje protivnika u mrežnim naslovima, gdje takve "sitnice" čine razliku između preživljavanja i povratka u glavni izbornik.

Treba kazati da Logitechove zvučničke jedinice dobro podnose ekvilizaciju, stoga ćete imati dosta slobode u oblikovanju zvuka prema vlastitim stremljenjima, u slučaju da G335 spojite u zvučnu karticu koja nudi sistemski ekvilizator. Dobre rezultate postigli smo dodavanjem gaina u rasponu od 31 do 125 Hz (+4-6 dB) te blagim oduzimanjem frekvencija oko 8 kHz (-2 dB), čime je zvuk ovog headseta postao topliji i uglađeniji, što je bilo osobito dopadljivo prilikom slušanja glazbe.

Na stražnjoj se strani lijeve slušalice nalazi kotačić za glasnoću zvuka

S dobrim cjelokupnim performansama i zaista izvanrednom udobnošću, Logitech G335 s lakoćom će pronaći put do srca (i novčanika) kupaca koji traže sposoban headset, koji ne košta sumanuto mnogo te nosi potpis poznatog i priznatog proizvođača.