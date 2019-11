Isprobali smo preklopivu Motorolu RAZR 2019 sa savitljivim ekranom

Reinkarnacija legendarnih mobitela na način da se u prepoznatljiv form-factor implementiraju suvremeni tehnološki koncepti kakvi prije nisu bili izvedivi provjeren je recept za stvaranje instant-hitova na ovom tržištu. Motorola je s modelom RAZR 2019 u tom smislu "ubola u sridu", predstavivši ovih dana osuvremenjenu verziju desetljeće i po starog istoimenog evergreena, iskoristivši njegovu najprepoznatljiviju karakteristiku - preklopivost - za ugradnju trenutačno jedne od najkontroverznijih inovacija industrije, savitljivi ekran. Ukazala se prilika da isprobamo ovaj uređaj u Londonu, pa smo je, naravno, ugrabili...

Ni same specifikacije Motorole RAZR 2019 nisu posve nezanimljive, no ipak je izvedba ovog uređaja ono što budi najveći interes. Nakon dva "overhajpana" telefona sa savitljivim ekranom koji se nisu naročito proslavili izlaskom na tržište, Samsungovog i onog od Huaweija, Motorola, čini se, ima priliku iskoristiti nastali tržišni prostor i postati trendseterski proizvođač u toj još uvijek maglovitoj niši. Doista, nije lako odgovoriti na pitanje kome stvarno treba mobitel sa savitljivim ekranom i - još gore - kakav bi on trebao biti?

Večeras samo na Bug.hr - prvi test nove, preklopne Motorole RAZR 2019, sa savitljivim ekranom! 💪 Posted by Bug.hr on Monday, November 18, 2019

Motorola RAZR 2019 raščlanjuje tu dilemu u dva smjera. Na prvu, naime, čini se da konačno pred sobom imamo smisleno upotrebljenu tehnologiju savitljivog ekrana. Preklopivi mobiteli su, u svoje vrijeme bili itekako omiljeni, a upravo je RAZR među njima bio uvjerljivo - najomiljeniji. Uz savitljivi ekran smješten u unutrašnjost preklopa omogućeno je - po prvi put u povijesti - da istovremeno imamo i preklopivi telefon i ekran kakvog smo navikli koristeći zadnjih preko deset godina pametne telefone. Kada je sklopljen, RAZR 2019 vjerojatno je najmanji trenutačno dostupan smartfon na svijetu, a kada je otklopljen nudi itekako raskošnu dijagonalu ekrana od 6,2 inča.

S druge strane, ovakvom se konceptu može zamjeriti to što vrlo inovativnom tehnologijom na čijem se razvoju radi već godinama rješava nepostojeći problem. Uređaja s dijagonalom dužine 6,2 inča na tržištu je bezbroj, kovencionalni su i praktični, pa se savitljivošću RAZR-ovog ekrana ne dobiva, zapravo, nikakva dodatna vrijednost. Telefon se ne rasklapa iz mobitela u mali tablet, kao što je slučaj sa Samsungovim Galaxy Foldom ili Huaweijem Mate X... Ipak, ovo je reinkrnacija jednog od najlegendarnijih mobitela svih vremena, kojem je savitljitljivost, tj. preklopivost primarna karakteristika, što je dosta dobar argument za anuliranje ovakvih skepsi.

U praksi, nakon isprobavanja Motorole RAZR 2019, nije se teško zaljubiti u ovaj uređaj. Za početak, savijanje ekrana realizirano je iznimno dobro. Iz bezbrojnih videa na Internetu to se ne može osjetiti, no već nakon prvih nekoliko rasklapanja jasno je da se ne radi o nimalo krhkom mehanizmu i da nije potrebno ulagati nikakvu posebnu pažnju u to da ćete nešto potrgati ili da će nastati kakve pukotine ili neravnine. Nakon razočaravajućeg fijaska s prvim testnim modelima Samsungovog Galaxy Folda takvu bojazan će imati svatko tko u ruke primi bilo koji uređaj sa savitljivim ekranom, no Motorola RAZR 2019 brzinski taj strah eliminira.

Osjećaj "poklapanja slušalice" tijekom neugodnog razgovora - kojeg samo RAZR omogućuje - vrlo je zadovoljavajuć

Nadalje, moment buđenja nostalgije jednako je efikasan u kreiranju dobrog prvog dojma. Uređaj doista pri sklapanju i rasklapanju daje onaj prepoznatljivi, ugodni i antistresni "klap" zvuk, što ovoj napravi diže vrijednost više i od samog ekrana. Završiti neugodan telefonski razgovor naglim "klapom" nakon kojeg mirno možete opsovati sugovornika toliko je zadovoljavajuće da se i najavljena cijena od 1.500 dolara u SAD-u, odnosno 1.599 eura u Europi, čini ne baš toliko pretjeranom.

Pogledom na specifikacije, pretjerana, međutim, ipak jest. Telefon - iznutra - nije hardverski ni izbliza spektaklularan kao konkurenti koji se daju nabaviti i za trećinu cijenu, premda ničimi niti ne razočarava. Nudi otprilike ono što se danas dobiva u gornjoj srednjoj klasi mobitela - dakako - nesavitljiviljh.

Konkretno, ekran s "notchem" na spomenutoj dijagonali od 6,2 inča nudi rezoluciju od 876 x 2.142 piksela uz P-OLED tehnologiju. Riječ je o OLED-u prekrivenom plastičnim, a ne staklenim slojem, što je, jasno je, nužnost da bi ekran bio savitljiv. Izvana, pak, kako i doliči pravoj reinkaranaciji, imamo sekudnarni ekran - također osjetljiv na dodir - dijagonale 2,7 inča i rezolucije 600 x 800 piksela. Posve dovoljno za primanje notifikacija i njihov brzinski pregled, upravljanje glazbom, okidanje selfija i slične radnje. Mora se priznati, konceptualno, Motorola je i taj vanjski, mali ekran iskoristila vrlo funkcionalno.

Čipset je 10-nanometarski Qualcommov Snapdragon 710 - upravo onaj koji i jest namijenjen kurentnim mid-rangerima - a memorija je pohvalno dosta primjerena, pa tako dobivamo 128 GB kapaciteta za pohranu - ali bez mogućnosti korištenja memorijskih kartica - kao i 6 GB RAM-a. Softverski je uređaj opremljen s Androidom 9.0 (Pie).

Kamera, koliko smo uspjeli isprobati u Londonu, stvara natprosječno dobre fotografije u lošim uvjetima osvjetljenja, zahvaljujući Dual-Pixel PDAF tehnologiji i blendi otvorenoj na f/1.7, kao i žiroskopom upravljanoj elektronskoj stabilizaciji slike. Rezolucija je 16 megapiksela. Sekundarne kamere - nema. Tu Motorola nije slijedila tržišne trendove, pa ne nudi telefoto i/ili širokokutnu leću, što se kod uređaja ove klase i ove hardverske konfiguracije ipak očekuje. Kad je telefon zaklopljen - ovo je fora - primarna kamera služi i kao selfie-kamera. Selfije se može okidati i s otklopljenim telefonom (sjetite se - tu je i "notch"), no s oskudnih 5 megapiksla i f/2.0 blendom.

Baterije su dvije - jedna u jednoj polovici telefona, a druga u drugoj. Ukupni im je kapacitet 2.510 mAh, što ne impresionira, osobito uzme li se u obzir da dvije manje baterije redovito ponude kraću autonomiju od jedne veće podjednakog zbrojenog kapaciteta, no u Motoroli tvrde da je ovo sasvim dovoljno za puni dan bezbrižnog korištenja. Istina je da spomenuta rezolucija ekrana i čipset nisu veliki gutači energije, a i za vjerojvati je da će postojanje manjeg ekrana na poklopcu itekako umanjiti potrebu za jednako učestalim korištenjem velikog, unutarnjeg ekrana, u odnosu na mobitele koji nemaju takvu alternativu za notifikacije i brzinsko reagiranje...

Estetski, sve djeluje dosta moderno i robusno, a istovremeno itekako podsjeća na "stari" RAZR. Plastika koja je korištena za kućište ulijeva dovoljno povjerenja za ovako skupocjen telefon, a bilo bi eventualno zgodno da je dostupan u širem asortimanu boja. Zadebljanje ispod ekrana, odnosno poprilično velika "brada" je očekivana - em podsjeća na original, em je prirodno da je negdje trebalo smjestiti i razne antene i senzore, među kojima je i onaj za prepoznavanje otiska prsta.

Konačno mobitel s kojim nekome možeš “poklopiti slušalicu” 😆 #motorolarazr #fealtheflip #bethefirst Posted by Dragan Petric on Monday, November 18, 2019

Najzanimljivije je bilo, svakako, detaljnije proučiti preklopni mehanizam uređaja i ponašanje ekrana pri otvaranju i zatvarajnu telefona.

"Klap" ne samo da zvuči dobro, već i pruža dobar osjećaj u ruci, obzirom da magneti ubrzavaju zaklapanje i pružaju ugodan otpor otklapanju telefona. "Pante" su inženjerski usavršne - u većoj izvedbi - još kod Lenovo Yoga laptopa, top-proizvoda istog proizvođača u segmentu prijenosnih računala, pa i to djeluje i radi uvjerljivo. Kada je telefon zaklopljen, razmak među ekranima - velik 0,2 milimetra - se ne vidi, zahvaljujući obrubu koji stvara tzv. "zero gap", što je također inženjerski dobro riješeno.

Pregib na ekranu - kada ga se rasklopi - nije uopće vidljiv i telefon djeluje potpuno ravno. Da je tu na "ekvatoru" ekrana nešto, osjeti se tek kada se po tom dijelu prelazi prstima, no na dovoljno nenametljiv način da bi osjećali bilo kakvu nelagodu ili imali neprirodan osjećaj kada koristite uređaj. Naprosto vam je jasno da je tu pregib i da pod prstima ne može čitav ekran djelovati jednako...

Kopirajući model iz 2004. godine ili iz nekog drugog razloga, između ekrana i obruba nalazi se žlijeb debeo otprilike trećinu milimetra - taman da vam u njega stane nokat. Taj dio nam se ne sviđa, osobito u vremenima kada je postalo normalno da i najjeftiniji mobiteli imaju potpuno sliven ekran s obrubom, bez ikakve mogućnosti da pod prstima osjetite gdje prestaje staklena zaštita ekrana, a gdje počinje kućište. Ovako - imat ćete osjećaj da bi se noktom mogli početi "guliti"ekran iz kućišta, a prilično je izvjesno i da će se tu uvlačiti zrnca prašine.

Motorola RAZR 2019 je, nedvojbeno, jedan od najzanimljivijih mobilnih uređaja predstavljen ne samo ove, već kroz zadnjih nekoliko godina. Po prvi put upotreba savitljivog ekrana doima se izvedeno na upotrebljiv i dovoljno razrađen način. Sasvim je jasno da će - usavršavanjem i padanjem cijene tehnologije savitljivih ekrana - i drugi proizvođači ponuditi modele s ovim form-factorom (Samsung je već najavio sličan uređaj), pa će on doživjeti svoju novu mladost. Motorola ga je, kako i doliči, prva predstavila i samim time šanse su joj velike da RAZR nakon petnaest godina ponovno stekne status legende, premda ga zbog visoke cijene nećemo u ovoj verziji viđati toliko često kao što smo viđali prethodnika.