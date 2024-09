Keychron Q1 HE - Magnet za elitu

SPECIFIKACIJE Izvedba Custom 75-postotna mehanička tipkovnica (ANSI) Prekidači Gateron Double-Rail Magnetic Nebula (Hall Effect) Pozadinsko osvjetljenje RGB (potpuno upravljivo) Povezivost USB-C, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 Dimenzije i masa 327,5 x 145 mm, 1,735 kg Dodaci Upravljiva visina okidanja i resetiranja, odvojivi prekidači, zamjenjive kapice Jamstvo 2 godine Dojam Impresivna custom tipkovnica, zacijelo najbolji mogući izbor za korisnike u potrazi za najvišom razinom kvalitete i prigušenim zvučnim profilom

Keychron pripada elitnom društvu proizvođača "custom" tipkovnica. Tvrtkini modeli redovito se spominju u izborima najboljih tipkovnica na svijetu, a nezaobilazan su izbor zahtjevnih korisnika u potrazi za "gotovim" tipkovnicama, ali i entuzijasta, koji tipkovnice kupuju u barebone izvedbama, pa prekidače i kapice tipki ugrađuju sami.

"HE" u oznaci modela Q1 HE skraćenica je od Hall Effect. Hallov učinak, nazvan prema američkom fizičaru, koji ga uočio 1879. godine, pojavnost je gdje u tankoj poluvodičkoj pločici, kroz koju protječe struja, pod djelovanjem okomitog magnetskog polja, nastaju transverzalno električno polje i poprečni električni napon. Maksimalno pojednostavljeno, tipkovnice temeljene na Hallovom učinku pritisak tipki ne registriraju tako da pritisnuti mehanički prekidač zatvara strujni krug, već kod njih svaka tipka raspolaže magnetom i pripadajućim senzorom Hallova učinka. Kada senzor prepozna promjene u magnetskom polju, do kojih dolazi prilikom pritiska tipki, pretvara ih u električne signale, koji se potom šalju u kontroler i prevode u konkretne unose. Budući da se čitav proces odvija detekcijom promjena u magnetskom polju, dakle, bez ikakvog fizičkog kontakta unutar prekidača, Hall Effect tipkovnice na glasu su kao dugotrajnije, otpornije na prašinu, dlake i druge gadarije koje mogu upasti između tipki, ali i konzistentnije, u smislu da sve tipke na pritisak reagiraju identično, s jednakom silom pritiska i povratka u početni položaj.

Igre s magnetima

U gornjem desnom kutu tipkovnice nalazi se metalni kotačić, čija je pretpostavljena funkcija namještanje glasnoće zvuka. Može se i pritisnuti, čime se zvuk isključuje (mute)

No, Hall Effect tipkovnice, poput Keychronova modela Q1 HE, zahtjevnim su korisnicima najzanimljivije zbog nenadmašnih mogućnosti konfiguracije samih tipki. Kad kupujete klasičnu mehaničku tipkovnicu, morate odlučiti kojim će mehaničkim prekidačima ona raspolagati. O tome će, među ostalim, ovisiti točka okidanja prekidača – trenutak u kojem računalo dobiva informaciju da je tipka pritisnuta, kao i točka resetiranja prekidača – visina na koju se prekidač mora vratiti, da bi ponovni pritisak mogao biti prepoznat. Obje te točke vlasnici Keychronove tipkovnice Q1 HE biraju sami, i to za svaku tipku posebno. Ako želite, primjerice, da vam tipka "A" prepozna pritisak već nakon što se spusti 0,2 milimetra, a tipka "P" tek kad prevali 3,8 milimetara, od toga vas dijeli tek nekoliko klikova mišem. Sve tipke tvornički su namještene na visinu okidanja od 2,2 milimetra, ali bilo koja visina okidanja u rasponu od 0,2 do 3,8 milimetara može se dodijeliti apsolutno svakoj tipki, već prema vlastitim preferencijama. To nam pruža gotovo bizarnu razinu konfigurabilnosti, na koju će entuzijasti i luđaci pasti u delirij, dok će se svi ostali pitati – čemu to?

Na stražnjem bridu smješteni su USB-C konektor te dva prekidača – za odabir platforme (Windows ili macOS) i načina spajanja (kabel, Wi-Fi ili Bluetooth)

Istim riječima mogli bismo opisati nekolicinu drugih funkcija Keychronove zvjerke. Tu je, primjerice, Rapid Trigger. Kad se aktivira, visina resetiranja prekidača biva posve eliminirana iz jednadžbe; čim tipku prestanemo pritiskati prema dolje, ona je smjesta resetirana i spremna za prepoznavanje idućeg pritiska. Samim time, ograničavajući faktor za brzinu pritiskanja tipki više nisu mehanička svojstva prekidača, već – vi sami.

Ne možemo ne istaknuti i mogućnost dodjeljivanja do četiri funkcije jednoj tipki, ali tako da se one okidaju u ovisnosti o visini pritiska tipke. Jedna odabrana naredba izvršit će se kad tipku pritisnete od 0,5 do 3,1 milimetara, druga kad ju pritisnete do kraja, treća čim se započne vraćati u početni položaj, a četvrta kad se vrati na odabranu visinu (0,1 do 2,7 mm).

Multimedijske kontrole dodijeljene su funkcijskim tipkama, a koriste se uz prethodni pritisak tipke Fn

Za što ćete sve to koristiti, Keychron u principu ne navodi, niti se time osobito zamara. Pretpostavka je da će kupci Hall Effect tipkovnice iz cjenovnog i kvalitativnog razreda modela Q1 HE već znati odgovore na ta pitanja.

Hladno oružje

Riječ-dvije o impresivnim fizičkim značajkama tipkovnice Q1 HE. Radi se o bežičnoj tipkovnici, takozvanog 75-postotnog formata, s kojeg je izbačen čitav numerički dio te neke sistemske tipke, kao što su Insert, End, PrtScr, Scroll Lock i Pause. Keychron je zadržao mali razmak između stupca u kojem je Enter i sistemskih tipki PgUp, PgDn i Home, a blago su fizički odvojeni i kursori, pa Q1 HE zapravo nudi vlastitu interpretaciju uobičajenog 75-postotnog rasporeda tipki.

Osim u crnoj, Q1 HE prodaje se i u jednako atraktivnoj bijeloj izvedbi

U svijetu custom tipkovnica, radi se o jednom od najpopularnijih rasporeda, zbog toga što zadržava gotovo potpunu funkcionalnost "obične" tipkovnice (sve "glavne" tipke prisutne su, uključujući funkcijske tipke F1-F12), a nudi drastično manje gabarite od tipkovnica pune veličine, pa čak i tenkeyless modela. Konkretno, Q1 HE u širinu broji svega 32,75 centimetara, a u dubinu se proteže 14,5 centimetara. Samim time, radi se o tipkovnici koju je lako udomiti čak i na vrlo skučenim stolovima. Nagib tipkovnice iznosi 5,2°, a gumene nožice imaju visinu od 2,4 milimetra. Te podatke u recenzijama tipkovnica u pravilu ne spominjemo, jer ih "obični" proizvođači naprosto ne navode. U svijetu elitnih tipkovnica su, međutim, vrlo bitni; upustite li se istraživati custom tipkovnice, neizbježno ćete naići na forumske križarske ratove oko toga je li bolji nagib od 5,2 ili šest stupnjeva. Nagib se, usput budi rečeno, ne može mijenjati – odozdo nema nikakvih dodatnih preklopnih nožica.

Tipkovnica ne posjeduje nožice za promjenu nagiba; Keychron računa da će odabrani nagib od 5,2° za većinu korisnika biti idealan

Keychron tipkovnicu Q1 HE nudi u dvije izvedbe, sastavljenoj i barebone, te u crnoj i bijeloj izvedbi, pri čemu obje imaju akcentirane sistemske i srednje funkcijske tipke. Obje varijante izgledaju prekrasno, ali fotografije naprosto ne mogu prenijeti cjelokupni dojam, jer on nije potpun bez taktilnog elementa. Zaista se rijetko susrećemo s komadima hardvera koji u rukama djeluju čvršće i impresivnije od ove Keychronove tipkovnice. Njezino kompaktno tijelo u cijelosti je načinjeno od aluminija, a masa joj iznosi gotovo dva kilograma – premda djeluje i kao da je dvostruko teža. U svijetu elitnih tipkovnica vrijede slična pravila kao u visokoj klasi hi-fija: masa je sinonim kvalitete i luksuza. Iz te perspektive, Q1 HE ostavlja dojam najboljeg od najboljih.

Hibridni profil

Oznake hrvatskih slova nisu pozadinski osvijetljene, ali isto vrijedi i za sve ostale oznake na tipkama, s obzirom na to da one nisu laserski izrezane, nego otisnute na kapicama. Q1 HE koristi takozvane south-facing RGB LED-ice, što znači da su svjetleće diode smještene uz donji rub svake pojedine tipke, gdje obasjavaju prostor oko tipki. Uz svjetliju boju i namještenu maksimalnu jačinu pozadinskog osvjetljenja, tvorničke oznake tipki bit će vam vidljive i u potpunom mraku. Naknadno dodane oznake u istim je uvjetima teško razaznati.

Raspored tipki - ANSI s kvačicama

Keychronova tipkovnica dostupna je samo s ANSI rasporedom tipki, dakle, s Enterom u jednom redu i tipkom "Ž" iznad njega, što će za dio domaćih korisnika značiti instant-diskvalifikaciju. Domaći distributer dao je sve od sebe da smiri strasti, graviranjem hrvatskih dijakritika (i nekih drugih oznaka, korištenih u standardnom hrvatskom rasporedu) na pripadajuće tipke. Hvale je to vrijedna inicijativa, koja bi manje iskusne tipkače mogla motivirati da se ipak pokušaju naviknuti na ANSI raspored tipki.

Oznake hrvatskih slova bit će spasonosne za korisnike koji ne tipkaju bez gledanja. Boja im je drugačija od crnih, tvorničkih oznaka, pa donekle remete vizualni sklad tipkovnice, ali za one koji ih trebaju, radi se o vrlo prihvatljivom kompromisu

Za korisnike koji tipkaju bez gledanja, a takvih je u svijetu custom tipkovnica mnogo, ANSI raspored ne predstavlja nikakvo ograničenje. Štoviše, takvi bi vjerojatno preferirali da hrvatskih slova uopće nema, osobito jer ona svojom bojom i fontom donekle narušavaju vizualnu harmoniju Keychronove ljepotice.

Kapice tipki, načinjene od dvostruko injektirane PBT plastike, i fino su ispolirane, stoga bi trebale imati trajnost karakterističnu za polibutilen tereftalat, a bez njegove karakteristične hrapavosti. Profil tipki – eto još jedne značajke koja je u svijetu custom tipkovnica bitna, a kod "normalnih" se modela uopće ne spominje – jest OSA, odnosno "OEM Spherical Angled". Radi se o kapicama s OEM profilom, što znači da su posve standardne visine i širine, ali sa Spherical Angled (SA) oblikom, koji entuzijasti vole zbog retro estetike. Kapice "čistog" SA profila mnogim bi korisnicima bile previsoke, stoga je Keychron s hibridom OEM-a i SA nastojao spojiti najbolje iz oba svijeta – i u tome poprilično uspio.

Kapice tipki načinjene su od dvostruko injektirane PBT plastike, a koriste hibridnu kombinaciju OEM i SA profila, koju Keychron naziva OSA

Ispod izvrsnih kapica nalaze se tvornički podmazani prekidači Gateron Double-Rail Magnetic Nebula. Početna sila pritiska im je 40 grama, završna 60 grama, a hod je, naravno, posve linearan. Sami prekidači mogu se, pomoću priloženog alata, jednostavno odvojiti od PCB-a i zamijeniti. Keychron nudi mekše Gateronove prekidače Dawn (30 grama početna sila, 50 grama završna) i tvrđe Aurora (50 grama početna sila, 70 grama završna).

Keychron Launcher - Kvantna mehanika

Poput svih custom tipkovnica najviše klase, Keychron Q1 HE podržava QMK (Quantum Mechanical Keyboard), firmware otvorena kôda, koji dozvoljava sve oblike konfiguracije tipki i makroa koji vam mogu pasti na pamet. QMK također nudi sekciju za upravljanje pozadinskim osvjetljenjem, spremanje korisničkih profila i nadogradnju firmwarea. Zanimljivo je kako se firmwareu pristupa preko web-aplikacije Keychron Launcher, i to tako da posjetimo stranicu launcher.keychron.com i jednostavno odaberemo Q1 HE s popisa spojenih uređaja. Tipkovnica s računalom za to mora biti povezana žicom.

Osim izuzetnih mogućnosti konfiguracije, takav pristup zgodan je jer na računalo ne moramo instalirati nikakav driver, koji će čučati u pozadini i sisati sistemske resurse. Driver treba instalirati samo u slučaju da želimo nadograditi firmware, ali čak se ni tada ne radi o programu koji će neprestano biti aktivan, već samo datotekama potrebnim za pristup tipkovnici kad se aktivira bootloader, što je preduvjet za flashanje firmwarea.

Unutar kućišta nalaze se dva sloja materijala za upijanje zvonjave i drugih nepoželjnih zvukova koji bi mogli nastati prilikom tipkanja. Jedan sloj apsorpcijske pjene nalazi se između gornje ploče i PCB-a, a drugi ispod PCB-a. Zvučne rezonancije dodatno smanjuju silikonske pločice, postavljene između gornje i donje polovice kućišta. Radi se o takozvanoj gasket mount izvedbi, vrlo popularnoj među modernim custom tipkovnicama.

Opisana kombinacija "magnetskih" prekidača, izvrsnih kapica i zaista vrhunski sklopljenog kućišta tipkovnice, rezultira besprijekornim cjelokupnim osjećajem prilikom tipkanja. Tipke su stabilne, savršeno glatke po čitavoj svojoj putanji i izuzetno konzistentne – svaka na pritisak reagira identično. Zvuk tipkovnice opisali bismo kao pomalo prigušen, što neće biti prema volji onih koji traže izražen, duboki "thock" – svojevrsni Sveti gral u svijetu custom tipkovnica – ali istodobno bit će itekako poželjno korisnicima koji žele tišu tipkovnicu vrhunske kvalitete. Veće tipke zvuče nešto reskije, osobito razmaknica, ali i dalje ne toliko da bi mogle živcirati vaše ukućane ili kolege u uredu.

Tvornički su ugrađene tipke za macOS, no u kutiji se dobivaju zamjenske kapice, koje ćete iskoristiti ako koristite Windows

Kao profesionalni tipkač, osobno preferiram malo tvrđe i osjetno glasnije tipkovnice nego što je Q1 HE, te se u tom smislu smatram vrlo izbirljivim, ali svejedno sam uživao u svakoj minuti testiranja Keychronove uzdanice. Kad oko nečega imate jake preferencije, a uspije vas oduševiti proizvod koji se s njima gotovo uopće ne poklapa, tada možete biti sigurni da se radi o nečemu nesvakidašnjem.

Tri načina spajanja

Keychronova interpretacija 75-postotnog rasporeda tipki rezultira kompaktnom tipkovnicom, koja ni u jednom trenutku ne ostavlja dojam kao da joj neka tipka nedostaje

Zaključimo priču s navođenjem triju podržanih načina spajanja: jednim žičnim i dva bežična. Za žično povezivanje koristi se USB-C konektor, smješten na stražnju lijevu stranu tipkovnice, i priloženi opleteni kabel. Bežična konekcija može se ostvariti preko Bluetootha ili 2,4-gigahercnog Wi-Fija. Potonja opcija je, naravno, bolja, jer priloženi bežični prijamnik podržava frekvenciju uzorkovanja od 1.000 Hz i donosi iskustvo istovjetno žičnoj konekciji. Općenita je ideja da Wi-Fi koristimo za rad na računalu, a Bluetooth za povezivanje na mobitele i tablete. Između pojedinih konekcija prebacujemo se pomoću prekidača na stražnjem bridu tipkovnice. Pored toga nalazi se još jedan prekidač, namijenjen prebacivanju između računala s Windowsima i macOS-om. U donji red tipkovnice tvornički su ugrađene tipke "Option" i "Command", koje se koriste u macOS-u, no u kutiji ćete pronaći zamjenske tipke "Windows" i "Alt", koje ćete jednostavno ubaciti na njihovo mjesto, u slučaju da koristite Windowse.

Pozadinsko osvjetljenje, osobito kad je namješteno na maksimalnu svjetlinu, jako skraćuje vrijeme autonomije

Ugrađena baterija kapaciteta je od 4.000 mAh, a trajanje na jednom punjenju ovisno je o načinu spajanja (Bluetooth troši manje) i aktivnosti pozadinskog osvjetljenja. S isključenim osvjetljenjem tipki, možete očekivati preko 150 sati rada na jednom punjenju. Aktivacija RGB-a na najnižoj svjetlini skraćuje bateriju na tridesetak sati autonomije. Pri najvišoj svjetlini, tipkovnicu ćete puniti svakih nekoliko dana, pa ju je u tom slučaju zapravo najbolje koristiti spojenu žicom.

Pomalo iznenađujuće, ponuda klasičnih kapica s izrezanim oznakama, kroz koje bi isijavalo pozadinsko osvjetljenje, prilagođenih south-facing položaju RGB LED-ica, praktički je nepostojeća. Kakvo-takvo rješenje su kapice s oznakama na prednjem bridu umjesto odozgo, ali mnogima se one naprosto neće svidjeti

S cijenom od 300 eura, Keychron Q1 HE spada među najskuplje tipkovnice na tržištu. Mnogo je to novca, no barem se zauzvrat dobiva proizvod čiji je gotovo svaki aspekt dotjeran do savršenstva. Radi se o "endgame" proizvodu, koji će svojim budućim vlasnicima biti posljednja tipkovnica koju će kupiti. Takvo što uvijek košta.