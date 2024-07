Genesis Zircon XIII Wireless - Uradi sam

Miš s izmjenjivim prekidačima zvuči kao dobra ideja za one koji vole modificirati svaki uređaj kojeg se dočepaju

SPECIFIKACIJE Senzor Optički (PixArt PAW3395, 26.000 DPI) Povezivost Wi-Fi (2,4 GHz), USB-C Dimenzije 119 x 62 x 40 mm Masa 77 g Broj tipki 7 Jamstvo 2 godine Dojam Miš s odličnim senzorom, zanimljivim mogućnostima i razumnom cijenom

Mnogi gurui smatraju da samo neznalice kupuju miševe poznatih brendova, jer se uvijek može naći jeftinija alternativa, s jednako dobrim komponentama. Konkretno, često se u takvim raspravama govori o senzorima i prekidačima, a manje o logotipu na kućištu. Genesis Zircon XIII Wireless mogao bi biti kao stvoren za takvu publiku, s obzirom na to da se radi o mišu manje poznatog proizvođača, sa zanimljivim komponentama te nekim detaljima koji će zainteresirati svakog pravog tehnološkog entuzijasta.

Zaobljeno kućište posve je konvencionalnog oblika pa očekujemo da će ergonomija biti zadovoljavajuća za širok raspon korisnika

Zircon XIII ostavlja relativno neutralan prvi dojam. Konvencionalno zaobljeni profil, umjerenih gabarita, očigledno je napravljen kako bi odgovarao što većem broju ljudi, bez obzira na veličinu ruke i način držanja. Najzanimljivija značajka miša nesumnjivo je mogućnost izmjene prekidača, kako bi se promijenile karakteristike lijeve i desne tipke. U paketu dolaze tri para prekidača: Kailh 4.0, Kailh 8.0 te Huano Silent. Prve dvije opcije su taktilne i kliktave, no varijanta Kailh 8.0, koja je ugrađena tvornički, nešto je lakša za pritisak od Kailha 4.0. Treći izbor su tihi prekidači, koji imaju taktilni osjećaj aktivacije, ali proizvode minimalni zvuk, tako da možete biti u gotovo potpunoj tišini čak i kad furiozno klikćete. Procedura zamjene prekidača nije komplicirana, ali pomalo je nespretna i vrlo je vjerojatno da ćete izgubiti neku sitnu oprugu ako često rastavljate kućište. Genesis je toga očito bio svjestan, pa je uz prekidače upakirao i rezervne dijelove te alat koji olakšava rastavljanje kućišta miša. Potrebna je određena količina sile da se odvoji sve elemente kućišta, i bilo bi nam draže da se to može lako obaviti golim rukama, bez bojazni da će se nešto potrgati.

Prilagodljiva preciznost

Prekidači su vrlo bitni za osjećaj korištenja miša, ali najbitnija komponenta uvijek je senzor. Zircon XIII Wireless dolazi s modelom senzora PAW3395. Radi se o iznimno hvaljenom optičkom senzoru, koji se godinama mogao naći u najboljim miševa za igrače, uključujući one iz ponude najpoznatijih brendova. Ti su veliki brendovi u međuvremenu počeli razvijati, odnosno licencirati, vlastite varijante tog i sličnih senzora, ali među entuzijastima je model PAW3395 i dalje vrlo cijenjen zbog svoje tolerancije na brze pokrete (do 165 IPS) i maksimalne razlučivosti od 26.000 DPI. Zircon XIII Wireless podsjetio nas je na preciznost i pouzdanost tog senzora, kao i na njegovu svestranost u smislu tipa podloge.

Zamjenski dijelovi uključuju i dva para različitih prekidača, kako biste si sami mogli prilagoditi karakteristike lijeve i desne tipke

Bežično spajanje na priloženi prijemnik radi vrlo dobro, uz frekvenciju uzorkovanja od 1.000 Hz, te nismo primijetili probleme s latencijom. Mogućnost Bluetooth spajanja bila bi korisna dodatna funkcionalnost, ali razumijemo zašto toga nema na tako specijaliziranom uređaju. Više od toga nedostajala nam je bogatija aplikacija za upravljanje mišem, jer Genesis nudi relativno jednostavan softver za namještanje profila i programiranje tipki, ali s ovakvim senzorom navikli smo i na veću razinu prilagodljivosti.

Dvije boje u kojoj se uređaj može nabaviti, one su koje biste očekivali: bijela i crna

Zircon XIII Wireless čini se kao stvoren za one koji i dalje uživaju u slaganju LEGO kocki ili prčkanju po elektronici, no zapravo se radi o vrlo zanimljivom mišu, čak i za korisnike koji samo traže jednostavnu, ali preciznu bežičnu opciju. Mogućnost promjena karakteristika miša nije nešto što tipično viđamo na modelima koji koliko-toliko ciljaju na široko tržište, a činjenica da u ovom paketu to dolazi u kombinaciji s dobrim senzorom i zaista razumnom cijenom, znači da se definitivno radi o opciji koju se isplati razmotriti, čak i ako niste skloni "uradi sam" pothvatima.