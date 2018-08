Kingston UV500 240 GB - Jeftin i siguran

specifikacije Sučelje SATA Tip memorije TLC NAND flash Deklarirane performanse do 520 / 500 MB/s Dodatna oprema - Jamstvo 5 godina

Serija UV500 SSD-ova pokriva donji tržišni segment zato što je riječ o uređajima temeljenima na TLC memoriji i SATA kontroleru. Sastoji se od uređaja kapaciteta 120, 240, 480 i 960 GB, što znači da je dobar dio memorije rezerviran za održavanje performansi. Maksimalna izdržljivost za najmanji model je 60 TB zapisanih podataka, za 240-gigabajtni 100 TB, za 480-gigabajtni 200 TB, a za 960-gigabajtni 480 TB. S obzirom na jamstvo od pet godina, da bismo iskoristili 120-gigabajtni model, na njega bismo unutar pet godina svaki dan trebali pisati 33,6 GB podataka. Veći modeli su proporcionalno izdržljiviji.

UV500 temeljen je na Marvellovom kontroleru 88SS1074, koji je sparen s TLC memorijom. Kontroler podržava Device Sleep (DEVSLP) SATA naredbu, što znači da je UV500 dobar izbor i za vlasnike prijenosnika. U tom kontekstu valja naglasiti da je uređaj dostupan u tri formata – standardnom 2,5-inčnom za stolna računala, M.2 2280 pločici za ugradnju u prijenosnike, ili izravno na matične ploče te mSATA, formatu koji se koristi na starijim laptopima. Najveća novost je dodavanje podrške za hardversku enkripciju algoritmom AES-256. Podržani standardni su SED i TCG Opal 2.0, što znači da jedan od njih mora podržavati i vaše računalo u UEFI-ju da biste mogli koristiti enkripciju podataka.

Mi smo testirali 240-gigabajtni M.2 2280 model koji smo isprobali na Asusovoj ploči CrossHair VI Hero, temeljenoj na AMD-ovom čipsetu X370. Ova ploča raspolaže jednim M.2 konektorom, koji podržava SATA i NVMe protokole, a koji je spojen izravno na kontroler u sâmom procesoru Ryzen. Konektor nije smješten izravno ispod grafičke kartice, već se nalazi ispod hladnjaka čipseta, što znači da je SSD bolje hlađen. S druge strane, to kod SATA M.2 SSD-ova nije toliko ni bitno jer se ne griju osobito.

Kingston kaže da su za ovaj model maksimalne sekvencijalne brzine 520/500 MB za čitanje i pisanje, a performanse kod nasumičnih operacija s malim datotekama su 79.000/25.000 IOPS-a. No, što kažu rezultati testiranja? Brzi test alatom CrystalDiskMark rezultira čak i nešto višim brojkama nego što tvrdi Kingston – 531/510 MB/s kod sekvencijalnih operacija. Riječ je, naravno, o vršnoj brzini, koja pod konstantnim opterećenjem pada na oko 120 MB/s. Prilikom konstantnog opterećenja dolazi do prelijevanja DRAM i SLC NAND cachea pa će SSD kontroler pisati direktno u sporu TLC memoriju, zbog čega dolazimo do brojke od 120 MB/s. Pod konstantnim opterećenjem postižu se najviše temperature SSD-a. Interni senzor nakon 50 GB konstantnog pisanja izmjerio je temperaturu od 48 °C, što nije velik rast u odnosu na 35 °C na početku testa. Povećanje temperature nema negativan učinak na performanse.

UV500 predstavlja malu, ali nekim korisnicima bitnu, nadogradnju Kingstonove serije UV400. Cijena SSD-a prihvatljiva je u odnosu na slične uređaje na tržištu (SATA s hardverskom enkripcijom), iako će SSD u M.2 izvedbi biti primarno zanimljiv korisnicima koji nadograđuju prijenosnike. Vlasnici starijih stolnih računala ciljat će na SATA model klasičnog formata, a vlasnicima modernijih računala s podrškom za NVMe savjetujemo kupnju ovakvog bržeg SSD-a, zato što im cijene danas nisu bitno više od SATA SSD-ova.