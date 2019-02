Kodi 18 "Leia" - novo izdanje kralja kućne multimedije!

Kodi, nekoć davno poznatiji pod nazivom XBMC, tijekom se godina nametnuo kao omiljeno rješenje putem kojeg se konzumiraju multimedijski sadržaji. Sasvim je jasno zašto je tome tako, iznimno je prikladan za stvaranje vlastitog HTPC računala ili onda kada se želi mudro iskoristiti ono što mogu ponuditi razni Android boxovi. Jednom kada se Kodi upogoni, bilo kako samostalna aplikacija ili kao svojevrsni operativni sustav (ovisno o tome na koji ga se način želi i uopće može koristiti), konzumiranje sve dostupne multimedija odvijat će se kroz središnje mjesto i jedno sučelje - sam Kodi.

Jedna od ključnih prednosti Kodija u odnosu na druge popularne multimedijske centre leži u njegovoj nevjerojatnoj proširivosti. Istovremeno, ta ga je njegova prednost dovela i na zao glas pa industrija filma i glazbe često na Kodi gleda kao na leglo piratskog sadržaja.

Miljenik pirata

Jedna od ključnih prednosti Kodija svakako je podrška za proširenja kojih ima pravo mnoštvo, a nije tajna ni da ga se često koristi za streamanje piratskog sadržaja

Nije tajna, doduše, da će mnogi koristiti Kodi upravo da bi putem njega gledali streaming sadržaje i to ne samo filmove i serije, nego i brojne TV kanale za koje se nerijetko mora platiti kako bi ih se gledalo, dok je neke uopće i nemoguće gledati na području RH čak i onda kada bi se za njih željelo platiti. U tome se smislu autori Kodija nastoje ograditi od piratske etikete dajući do znanja da se Kodi distribuira bez ikakvog multimedijalnog sadržaja. To je doista i istina, sa svježom instalacijom Kodija dobiva se tek moćan instrument putem kojega će se moći konzumirati multimedija pohranjena na lokalnim ili mrežnim diskovima te na Internetu (iscrpni vodič kako podesiti Kodi za uživanje kućne multimedije napravio je Davor Šuštić pa ga svakako provjerite).

Lako je, naime, uz malo guglanja pronaći odgovarajuća proširenja s kojima se otvara svijet bogatog sadržaja i to mukte. Pri tome zbilja treba imati na umu da dobar dio takvoga sadržaja pleše na rubu legalnosti, a neki su definitivno u zoni teškog piratluka i da se njihovo korištenje može smatrati kršenjem autorskih prava.

Svježoj inačici Kodija kodnog naziva Leia trebalo je gotovo dvije godine da se pojavi u stabilnom izdanju. Bilo je punih jedanaest testnih inačica različitih statusa, od alpha izdanja, preko šačice beta inačica do RC-ova, a onda je krajem siječnja ove godine objavljena puna 18 inačica. Da je riječ o ozbiljnoj nadogradnji svakako svjedoči i činjenica da je uklonjeno oko pola milijuna linija koda, a isto je toliko i dodano te je u cijelom projektu sudjelovao 36 razvojnih inženjera iz zajednice aplikacija otvorenog koda. Detaljni popis svih promjena koje su napravljene mogu se naći na službenim web stranicama i to pogotovo na službenom Wikiju, dok se one ključne promjene mogu razvrstati u nekoliko ključnih točaka.

Što je novoga? Mnogo toga…

Promjene u sučelju su pretežito kozmetičke prirode i prilično su suptilne no zapravo su dobrodošle

Prije svega, ponešto je poboljšano sučelje i napravljene su neke pretežito kozmetičke promjene. To samo znači da je ono temeljno prepoznatljivo sučelje i dalje tu i nitko ne bi trebao imati problema sa snalaženjem, no lako će se uočiti male i suptilne promjene. Primjerice, u osnovnoj konfiguraciji je i dalje sličan raspored značkica, no sada su na vrhu one najčešće korištene kao što je, primjerice, File Manager ili dio koji se tiče dodataka (Add-ons).

Ruku pod ruku s time ide i način na koji se putem Kodija upravlja i konzumira glazba. Taj je segment, naime, uvijek bio manje dorađen i ispeglan u odnosu na segment namijenjen videu, no stvari su sada ponešto uglađenije. Jednom kada se doda glazba u Kodi, odmah će se primijetiti da stvari izgledaju nešto drugačije, ali i to da je osobnu fonoteku sada lakše koristiti. Ako ni zbog čega drugoga, onda zbog činjenice da se za upravljanje može koristiti tipkovnica, miš i daljinski upravljač i to bez obzira na to na kojem se uređaju Kodi nalazi instaliran. Bonus je i to što se multimedijalne datoteke sada mogu filtrirati prema izvoru, nazivu benda, tipu i slično.

Upravljanje glazbom značajno je unaprijeđeno usporedi li ga se s prethodnim izdanjima, no još uvijek ima prostora za poboljšanja

Jedan od ključnih fokusa razvojnog tima koji se brine o Kodiju bio je usmjeren optimizaciji i poboljšanju reprodukcije 4k i 8k sadržaja kao i podrške za HDR. U skladu s time, proširena je podrška kodeka (ljubitelji 3D sadržaja također u tom smislu nisu zakinuti), dok će oni koji su Kodi iskoristili da naprave tipičan HTPC i pri tome imaju Blu-ray reproduktor, primijetiti da je detekcija tih optičkih medija nešto bolja. Osim toga, poboljšan je i ActiveA, engine zadužen za rad sa zvukom pa je tu puna podrška za OSS, PulseAudio, DirectSound, Pi Sound (korisno vlasnicima računala Raspberry Pi) te drugo.

Kada smo već kod podržanih formata, jedna od većih novosti svakako je uvođenje podrške za DRM (Digital Rights Management). Naime, kako se Kodi unatoč svojoj otvorenoj prirodi asocira s piratskim sadržajem, uvođenje podrške za DRM zaštićeni sadržaj je samo jedan od pokušaja da se udalji od te etikete. Dakle, Kodi 18 će bez problema sada reproducirati DRM zaštićeni sadržaj no na velikim streaming tvrtkama poput Netflixa i sličnih ostaje da iskoriste tu činjenicu. Hoće li ili ne, ostaje tek vidjeti, no možda će ih činjenica da je Kodi iznimno rasprostranjen dodatno na to potaknuti.

To što Kodi zapravo dolazi bez sadržaja nije pomoglo da ne dođe na zao glas zbog piratskog sadržaja. Jedan od pokušaja da osvjetla obraz svakako je i uvođenje podrške za DRM sadržaj

Asistent na televizoru

Android TV je unazad godinu dana postao prilično ispoliran proizvod pa ni ne čudi da se mnogi odlučuju bilo na kupnju Android televizora ili boxova koji dolaze s Android TV operativnim sustavom. Kodi se tu s novom inačicom odlično uklapa, ne samo da uvodi podršku za Leanback search integration što samo znači da će na Android TV-u biti prikazivani filmovi i serije iz Kodija na početnom ekranu Android TV-a, nego će i pri pretraživanju u obzir uzimati i ono što je dostupno putem Kodija. Posebno je zgodno i to što je integrirana podrška za Google Assistant pa je zahvaljujući tome omogućeno glasovno upravljanje (na žalost, pokazalo se da aplikacija Android TV kao daljinski upravljač ne funkcionira unutar Kodija).

Od svojih je početaka Kodi omogućavao gledanje televizijskih programa pod uvjetom da se na raspolaganju imao i podržani TV tuner, no s ovom je inačicom ta se podrška dobiva uz instalaciju nekoga do brojnih proširenja. Zašto je tome tako? Jednostavno, gledanje televizije uz korištenje TV tunera zbilja se rijetko koristilo pa su autori odlučili radije smanjiti veličinu instalacije Kodija, a istodobno ponuditi mogućnost gledanja TV kanala onima koji to žele tako da se moraju instalirati proširenja. S druge strane, poboljšan je PVR i EPG, a oni koji vole slušati i radijske postaje, sigurno će obradovati i činjenica da Kodi od sada podržava i RDS.

Kada smo već kod instalacije, treba istaknuti da se Kodi može instalirati i kroz trgovinu u Windowsima 10, dok će onima koji posjeduju Xbox One možda biti zanimljivo i to da je Kodi opet dostupan na Xboxu (svoj je život Kodi otpočeo upravo kao Xbox Media Player).

Retro igranje

Šećer dolazi na kraju, a ova će se novotarija posebno dopasti svim ljubiteljima retro igara. Naime, već se unaprijed znalo da će nova inačica Kodija podržavati i igranje. Možda bolje rečeno, može iskoristiti brojne emulatore raznih konzola i retro računala koji su sposobni izvršavati retro igre. Pri svemu tome uvodi podršku za razne uređaje, pa je tako sada s Kodijem moguće koristiti gamepadove, igraće palice i slično što što definitivno doprinosi doživljaju igranja. Da bi se započelo s igranjem, potrebno je u glavnom izborniku izabrati stavku Games nakon čega je potrebno instalirati neki od podržanih emulatora.

Za sada baš i nema mnogo mogućnosti niti je cijela ova podrška posebno fleksibilna, ali stvari postaju daleko bolje kada se instalira neko od proširenja kao što je, primjerice, ROM Collection Browser. Osim toga, razvojni inženjeri su obećali i da će ova mogućnost biti značajno proširena. Bilo kako bilo,

Nova inkarnacija Kodija uvodi dovoljno novosti i promjena da je svakako uputno nadograditi prethodnu, a ako se posjeduje Android TV ili Box, onda ne treba uopće dvojiti – Kodi je obvezan dodatak svakoga ljubitelja multimedije, a od sada i retro igranja. Istina, treba prihvatiti i činjenicu da je, unatoč tome što je poprilično vremena uloženo u razvoj i testiranje, ova inačica Kodija pomalo bugovita. Srećom, nadogradnje stižu prilično brzo s ispravkama, a već je sada dostupna inačica Kodi 18.1 RC1.

Specifikacija Cijena: Besplatan Podržane platforme: Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Amazone Fire, Xbox, Raspberry Pi URL: https://kodi.tv/