Lanberg RSGE-24P-2GE-2S-360 - Umrežuje i napaja

SPECIFIKACIJE Tip Neupravljani switch Broj portova 24x RJ-45 (GbE) + 2x RJ-45 uplink (GbE) + 2x SFP uplink (GbE) PoE standardi 802.3af, 802.3at Energetski kapacitet Do 360 W Maksimalna propusnost 56 Gbit/s Hlađenje Aktivno Dimenzije i masa 320 x 207 x 45 mm, 2,26 kg Jamstvo 2 godine Dojam Svestrani neupravljani preklopnik s vrlo dobrim omjerom mogućnosti i cijene

Neupravljani (unmanaged) preklopnici spadaju među najjednostavnije mrežne uređaje pa je njihovo testiranje relativno nezahvalno – ako uređaj radi uredno, u smislu da ostvaruje deklarirane brzine i dobro podnosi opterećenja, preostaje nam tek pogledati njegove tehničke mogućnosti i cijenu te usporediti te parametre s najrazvikanijim konkurentima.

Ispod statusnih LED-ica nalazi se prekidač za odabir načina rada – standardni, Extend ili VLAN

U tom pogledu Lanbergov switch, pamtljivog naziva RSGE-24P-2GE-2S-360, kotira zaista dobro. Opremljen je s 24 gigabitna RJ-45 porta s podrškom za standarde PoE/PoE+ (802.3af/at) te četiri gigabitna uplink konektora - dva RJ-45 i dva SFP. Ukupni energetski kapacitet iznosi mu izdašnih 360 W, što se u praksi prevodi u mogućnost napajanja do 12 802.3at uređaja, koji po portu mogu povući do 30 W snage (to je ujedno gornja granica snage po pojedinom portu), ili do 24 IEEE 802.3af uređaja, kojima je za rad potrebno do 15,4 W. Na svim je PoE portovima integrirana 4-kilovoltna zaštita od proboja.

Tako koncipirana hardverska platforma Lanbergovom preklopniku daje široku primjenu; može se naći u serverskom ormaru manjeg ureda, ali i u zahtjevnijem kućanstvu, gdje će distribuirati lokalnu mrežu po prostorijama te umrežiti i napajati videonadzorni sustav.

Na stražnjoj strani uređaja nalazi se samo IEC utičnica s pripadajućom sklopkom

Zanimljivo je kako je implementirana distribucija snage po portovima, što će biti bitno svakome tko razmišlja u smjeru opterećivanja Lanbergovog preklopnika do gornje granice njegovog energetskog kapaciteta. U slučaju premašivanja 360-vatne zalihe snage, preklopnik će isključivati uređaje koji su spojeni u RJ-45 portove s najvišim rednim brojevima. Drugim riječima, važnije uređaje, poput videonadzornih kamera, spojit ćemo u portove s nižim brojevima, i na taj će način oni biti osigurani od isključenja, što god se događalo u "višim sferama". Zahvaljujući takvom konceptu, Lanbergov preklopnik u produkciji se ponaša predvidljivo, unatoč tome što ne nudi nikakav vid konfiguracijskog sučelja, gdje bismo mogli ručno odraditi prioritizaciju PoE portova.

Tri načina rada

Na prednjoj strani switcha, ispod statusnih LED-ica, nalazi se prekidač s tri položaja. U krajnjem desnom, svi se portovi ponašaju "normalno", kao na bilo kojem drugom neupravljanom PoE preklopniku. Krajnji lijevi položaj prekidača označen je s "Extend". Kad je on aktivan, svi portovi prebacuju se u 10-megabitni režim rada, ali se omogućavaju uredni protok podataka i PoE funkcionalnost na udaljenostima do 250 metara. Radi se o funkciji koja će biti potrebna samo manjem dijelu korisnika; većina će radije pribjeći nekom drugom načinu dalekometne distribucije lokalne mreže te preklopnik koristiti pri punom kapacitetu.

Sam preklopnik formata je 1U, a isporučuje se s metalnim nosačima, potrebnim za ugradnju u serverski ormar

Treći položaj prekidača – središnji – nosi naziv VLAN. Kao što zacijelo pretpostavljate, u tom režimu rada sprečava se međusobna komunikacija RJ-45 portova – oni bivaju izolirani. Naravno, zadržava se mogućnost slanja podataka prema uplink portovima. Način rada VLAN potencijalno je zanimljiv za situacije gdje se preklopnik koristi za videonazdor i druge sigurnosno osjetljive zadatke, a sam po sebi spada u funkcije koje se od neupravljanih switcheva, pogotovo onih iz nižih cjenovnih kategorija, ne očekuju, a u pravilu ni ne dobivaju.

Lanberg nije prepustio stvari slučaju ni po pitanju konstrukcije svojeg preklopnika. Metalno kućište 1U formata nosi IP20 rejting otpornosti na prašinu i tekućine, a isporučuje se u 19-inčnoj izvedbi, s pripadajućim metalnim "ušima" za jednostavno fiksiranje u standardne serverske ormare. Ugrađena elektronika hladi se aktivno, putem bočno montiranog ventilatora, koji u radu proizvodi jednoličan, nenametljiv huk.

Bočno pozicionirani ventilator brine se za aktivno hlađenje unutrašnjosti uređaja. Svoj posao obavlja bez pretjerane buke

Testiranje performansi Lanbergovog preklopnika odradili smo u produkcijskoj okolini s 10 PoE videonadzornih kamera i četrdesetak klijenata u lokalnoj mreži, pri čemu ih je desetak bilo povezano žicom, a ostali bežično, na sustav od četiri access pointa, prema kojima se konekcija također distribuirala preko Lanbergovog uređaja. Prilikom trotjednog rada, uređaj se pokazao posve stabilnim i pouzdanim, zaokruživši time vrlo pozitivni cjelokupni dojam. Za traženih 270 eura, stava smo kako se radi o opciji o kojoj bi trebao razmisliti svatko čije su potrebe ispunjene onime što lista tehničkih specifikacija Lanbergovog switcha sadrži.