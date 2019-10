Lenovo ThinkVision P44w-10 - Širina je na cijeni

SPECIFIKACIJE Ekran 43,4” / 3.840x1.200 (32:10) / 144 Hz (AMD FreeSync 2) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA / W-LED Kontrast/Svjetlina 3.000:1 / 450 cd/m2 Vrijeme odziva 4 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° Konektori DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 2x USB-C, 4x USB 3.1, 3,5-mm audioizlaz Jamstvo 3 godine

Lenovov monitor ThinkVision P44w impresionira pukim gabaritima – govorimo o dijagonali od čak 43,4 inča – no to mu nipošto nije jedini adut. Također nudi 144-hercnu frekvenciju osvježavanja te odlične performanse u raznim oblicima rada. Štoviše, samo ga neke nesavršenosti u implementaciji pozadinskog osvjetljenja dijele od toga da se može koristiti za profesionalne montažerske i dizajnerske zadatke, uza sve ostalo za što je sposoban.

Današnje monitore generalno dijelimo na široke (widescreen), čiji je omjer stranica 16:9, te ultraširoke (ultrawide), s omjerom stranica 21:9. Panel ThinkVisiona P44w odlazi nekoliko koraka dalje te nudi omjer stranica od 32:10. Za takve monitore neformalno se koristi priglup naziv “super ultrawide”, a kad (i ako) ih počne proizvoditi još netko osim Lenova, Samsunga i no name kineskih brendova poput Kogana i Vioteka, možda se izrodi kakvo pametnije ime. Dok čekamo da se to dogodi (ili ne dogodi), širinu ekrana najbolje ćemo vam ilustrirati u dobrim, starim centimetrima: slijeva udesno ekran ThinkVisiona P44w broji gotovo 106 centimetara, a po visini nešto manje od 33 centimetara. Možda još jednostavnije, to je kao da ispred sebe stavite dva 24-inčna monitora s omjerom stranica 16:10, naravno, bez vidljivog prijelaza između njih. Toliko je širok da ga je Lenovo morao zakriviti. Radijus zakrivljenosti je 1800R, a sama zakrivljenost u praksi nije jako uočljiva ni ometajuća, čak ni kad radimo u programima s dugačkim vremenskim trakama. Štoviše, vrlo dobro funkcionira u smislu popunjavanja vidnog polja i pojačanja osjećaja da smo “okruženi” slikom.

Velik, a upravljiv

Iznad mjesta gdje se nosač spaja s ekranom nalazi se širok prorez, koji može olakšati namještanje položaja ekrana

Golemi ekran oslanja se o prostrano, pravokutno, metalno postolje, zahvaljujući kojem vrlo stabilno stoji na podlozi. Nosač je izveden tako da dozvoljava zakretanje ekrana u lijevu i desnu stranu, naginjanje u rasponu od dvadesetak stupnjeva, kao i namještanje po visini. U najdonjem položaju, donji rub ekrana od radne je površine udaljen 10 centimetara, a u najgornjem 23 centimetara. Pivotiranje, naravno, nije izvedivo, niti bi kod ekrana tih gabarita i omjera stranica imalo smisla.

Radijus zakrivljenosti je 1800R, a svrha mu je dvojaka: ekran bolje popunjava vidno polje i uklanjaju se potencijalni problemi s kutovima gledanja

Rubovi ekrana tanji su od jednog centimetra sa svih strana osim donje. U donjem desnom uglu nalaze se tipke za navigaciju kroz OSD, čijom logikom i intuitivnošću, najblaže rečeno, nismo oduševljeni, stoga nas raduje što ne treba potrošiti osobito mnogo vremena da bi se slika dovela u optimalno stanje, nakon čega ćete za OSD-om posezati samo kad ćete htjeti prebaciti videoulaz ili aktivirati neki od alternativnih načina prikaza slike, poput Picture-by-Picture (slika s dvaju izvora, jedna pored druge) ili Picture-in-Picture (slika s dvaju izvora, jedna unutar druge).

Nosač na svojoj donjoj strani ima crvenu vodilicu za kabele

Ponuda konektora iznimno je bogata i posve usklađena s aktualnostima u svijetu velikih ekrana. ThinkVision P44w raspolaže s dva HDMI 2.0 porta, DisplayPort 1.4 ulazom te dva USB-C konektora, pri čemu je jedan USB 3.1 Type-C Gen2 (što znači da može raditi kao DisplayPort 1.4), a drugi USB 3.1 Type-C Gen1 (može raditi kao DisplayPort 1.2). USB-C portovi osobito su pogodni za spajanje monitora na laptope s USB-C konektorom; osim što monitor funkcionira kao golemi vanjski ekran, istodoobno također puni bateriju laptopa, ali i omogućuje korištenje svih periferija spojenih izravno u monitor. ThinkVision P44w preko USB-C sučelja umije pogurati čitavih 90 W snage, koja prema potrebi može biti raspoređena između dvaju spojenih uređaja. Spojimo li, primjerice, dva laptopa, svaki će dobivati 45 W, a kad spojimo mobitel i laptop, distribucija snage bit će 15-75 u korist laptopa.

Periferije se mogu spojiti u jedan od četiri USB 3.1 Type-A konektora, pri čemu su dva smještena straga, kod videoulaza, a još dva, zajedno s konektorom za slušalice, nalaze se na modulu koji iskače iz donjeg ruba monitora, nakon što ga pritisnemo. Izrazito nam se sviđa takva implementacija: stražnji USB portovi na raspolaganju su za spajanje miša i tipkovnice, a prednji su nadohvat ruke kada želimo spojiti, primjerice, USB stick ili čitač memorijskih kartica.

Čari VA panela

Budući da preko svojih dvaju USB-C portova isporučuje do 90 W snage, ThinkVision P44w istodobno može puniti baterije dvaju laptopa (i prikazivati sliku s njih te dijeliti periferije)

Što se tiče drugih karakteristika ugrađenog 43,4-inčnog panela, riječ je o VA matrici nativne razlučivosti od 3.840x1.200 točaka, koja nativno podržava 8 bitova po kanalu boja, a pomoću tehnike FRC (Frame Rate Control) može postići 10-bitni prikaz. Naravno, 10-bitni workflow u praksi ne treba gotovo nikome, a profesionalci kojima je potreban interesirat će se za monitore koji su dvostruko ili trostruko skuplji od ovog Lenovovog modela. U specifikacijama je navedena maksimalna svjetlina od 450 cd/m2, što je bilo dovoljno za VESA-in certifikat DisplayHDR 400.

Odmah valja kazati da od HDR-a kod ovog monitora ne treba očekivati ništa. Osim što svjetlina od 450 cd/m2 sama za sebe ne jamči vrhunsko HDR iskustvo, još je važnija činjenica da ThinkVision P44w, poput većine drugih monitora s certifikatom DisplayHDR 400, ne zadovoljava ključni preduvjet za povećanje dinamičkog raspona: sposobnost lokalnog zatamnjenja slike. Kako bi monitor mogao prikazati kvalitetnu HDR sliku, mora ispuniti jedan od dva kriterija – imati FALD pozadinsko osvjetljenje, ili biti opremljen OLED matricom. To je univerzalno pravilo, i od njega u praksi nema spomena vrijednih izuzetaka.

Na donji rub ekrana smjestio se modul s dva USB 3.1 porta i izlazom za slušalice. Kad ga ne želimo koristiti, jednostavno ga gurnemo prema gore, nakon čega on nestaje s vidika

Slika je tvornički namještena na izrazito visoku svjetlinu i temperaturu boja. Kolorimetar nam je prilikom inicijalnih očitanja pokazao 416,56 cd/m2 i 7.190 K. Zato smo smjesta pohitali u OSD i stvari doveli u red. Nakon što u izborniku Advanced Setup > Color Mode odaberete Custom, moći ćete sami definirati udio crvene, zelene i plave boje. Tu je dovoljno spustiti plavi kanal na 92, nakon čega temperatura boja pada na 6.450 K. Kad se plavi kanal postavi na 94, temperatura raste na 6.601 K. Bilo bi najbolje da ga možemo namjestiti na 93, no to nije izvedivo jer je Lenovo donio bizarnu odluku da se gain triju glavnih boja može podešavati isključivo u koracima od 2. Nakon temperature boja, još valja korigirati (smanjiti) svjetlinu, zato što će vam dugotrajnije gledanje ekrana svjetlijeg od 400 cd/m2 jako umarati oči. Mnogo prihvatljivijih 250 cd/m2 postigli smo spuštanjem postavke Brightness na 38. Ako ipak želite svjetliju sliku i nemate osobitog interesa gnjaviti se s drugim postavkama, Color Mode možete namjestiti na sRGB. To onemogućava kontrole poput svjetline, kontrasta i gamme, ali daje vrlo balansiran prikaz, sa svjetlinom od 362 cd/m2, temperaturom boja od 6.469 K i statičkim kontrastom od 1.930:1. Od drugih “profesionalnih” profila, ThinkVision P44w također nudi DCI-P3 D63 i BT.709.

Boje za poželjeti

Nakon namještanja ekrana na opisani način, izmjerili smo 100% pokrivenosti sRGB, 84% pokrivenosti Adobe RGB i 91% pokrivenosti DCI-P3 prostora boja, što za 1% nadmašuje Lenovove tvorničke specifikacije. Kolorimetar je također pokazao da gamma krivulja savršeno prati idealnu, kako vrijednošću (2.2), tako i oblikom. To u praksi znači da ThinkVision P44w prikazuje svjetlinu točno onako kako bi trebao, bez uništavanja detalja u vrlo tamnim ili svijetlim scenama. Gamma se u OSD-u također može namjestiti na 2.4 i 2.6 te u tim slučajevima također ima upravo te vrijednosti. Izmjerena svjetlina monitora kreće se u rasponu od 84 do čak 475 cd/m2, a statični kontrast u pravilu biva u rasponu od 2.040:1 do 2.220:1, što je u skladu s očekivanjima za VA panel ovog tipa. Preciznost boja izvrsna je. Izmjerili smo prosječni ∆E od 0,99, uz maksimalni ∆E manji od 2, što znači da golo oko ne može uočiti greške u točnosti boja koje ovaj monitor prikazuje.

Jedan slabiji aspekt ekranskog prikaza vezan je uz implementaciju pozadinskog osvjetljenja. Na testiranom primjerku ono je bilo takvo da je donja trećina monitora bivala od 15 do čak 30% tamnija od gornje trećine. Vrijednosti do 15% smatramo relativno prihvatljivima, a više od toga postaje uočljivo golim okom. Slične nekonzistentnosti izmjerili smo prilikom provjere uniformnosti boja. Najviša preciznost postiže se u gornjem lijevom uglu panela, a najmanja u donjem desnom, gdje ∆E seže sve do 7,4 – tu govorimo o razlici u prikazu iste boje na spomenuta dva dijela ekrana. U praksi vam nijedan od spomenuta dva problema neće osobito umanjiti iskustvo igranja igara, gledanja filmova, surfanja ili rada u Officeu, ali postaju značajni kad se ThinkVision P44w razmatra u kontekstu profesionalnog rada, gdje su nesavršenosti u uniformnosti osvjetljenja i boja izrazito nepoželjne.

Gamma krivulja je besprijekorna

Ekran se osvježava 144 puta u sekundi “iz kutije", dakle bez ikakvog overklokiranja ili sličnih zahvata. Podržana je adaptivna sinkronizacija, za koju se u tvorničkim specifikacijama jednom riječju ne navodi kako je implementirana, no trebalo bi se raditi o AMD-ovom FreeSyncu 2. Kako god, radni raspon adaptivne sinkronizacije je od 48 do 144 Hz, i uredno radi na AMD-ovim i Nvidijinim grafičkim karticama (potonje monitor prepoznaju kao G-Sync kompatibilan).

Izmjereni input lag u prosjeku iznosi 12,4 milisekunde, stoga ThinkVision P44w ulazi među gejmerske monitore prve klase, kod kojih input lag prosječnom čovjeku nije ni na koji način osjetan. Pokretni objekti najoštriji su kad se Over Drive u OSD-u namjesti na Extreme (tvornička postavka je Normal). Oštrina im još uvijek neće biti na razini TN pa ni kvalitetnijih gejmerskih IPS panela, ali definitivno ne možemo govoriti o upadljivom ghostingu.

Lenovo ThinkVision P44w valja promatrati kao monitor na kojem ćete ugodno obavljati sve zadatke, osim profesionalne obrade videa i slike te se zaista izvrsno igrati. Popunjenost vidnog polja, koja se postiže tako širokim ekranom, u igrama funkcionira izvrsno, uz pretpostavku da one podržavaju omjer stranica i nativnu razlučivost ovog monitora, što s većinom AAA naslova jest slučaj. Kod filmova, serija i YouTubea u pravilu nećete moći iskoristiti čitavu površinu ekrana za prikaz sadržaja, već će vam lijeva i desna strana monitora tada biti crne. Za istovremen rad u dvije aplikacije monitor ove širine je kao stvoren, s obzirom na to da dozvoljava da postavimo njihove prozore jedan pored drugog te ih koristimo kao da su razvučeni preko cijelog ekrana jednog “običnog” 24-inčnog monitora. Uz neznatno sužavanje prozora, s lakoćom ćete pred sebe postaviti i tri ili četiri aplikacije te iskusiti multitasking kakav je na klasičnom monitoru fizički potpuno neizvediv.