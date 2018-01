LG 34UC99-W - Blaženi USB-C

SPECIFIKACIJE Ekran 34” (zakrivljeni) / 3.440 x 1.440 (21:9) / 75 Hz (AMD FreeSync) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS (8+2-bit) / W-LED Kontrast/Svjetlina 1.000:1 / 300 cd/m2 Vrijeme odziva 5 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° Konektori USB-C, DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0, 3,5-mm izlaz za slušalice Jamstvo 3 godine

Zahvaljujući doista izvanrednoj količini ekranskog prostora koju pružaju, ultraširoki monitori – modeli s omjerom stranica od 21:9 – našli su primjenu među profesionalcima, poput dizajnera, montažera videa, audioinženjera i svih ostalih čija se svakodnevica sastoji od rada s vremenskim trakama, tablicama i sličnim. Odlični su i za redakcijske poslove, kakvima se sami bavimo, jer nam omogućuju da istovremeno otvorimo dva do tri prozora, jedan pored drugog, te još uvijek s lakoćom koristimo svaki od njih.

Premda već dugo nije jedini proizvođač 21:9 monitora, LG na ovom tržištu još uvijek vodi kolo i postavlja trendove koje drugi tada slijede. Jedan od recentnijih takvih tvrtkinih modela nosi oznaku 34UC99-W, a karakterističan je po posjedovanju USB-C konektora, što će biti osobito zanimljivo vlasnicima novijih laptopa, pogotovo Appleovih, koji više ni nemaju neku drugu vrstu priključka. Ovaj LG-jev monitor u takve se laptope može spojiti bez ikakvog dodatnog adaptera. Osim što će se preko USB-C konektora prenositi slika, također će uredno raditi sve periferije i vanjski diskovi spojeni u sam monitor, te će se puniti baterija laptopa. Drugim riječima, posjedovanje ovog monitora uklanja potrebu za docking stationom, port replicatorom i svim sličnim dodacima. Jednostavno ćete sjesti pred njega, povezati ga s laptopom pomoću jednog jedinog kabela i započeti s radom. Šteta je što LG na poleđinu nije ugradio više od dva USB 3.0 porta – dva su prolazna, ali četiri bi bila odlična.

Osim USB-C porta, slika se može do monitora dovesti pomoću DisplayPorta 1.2 te para HDMI 2.0 konektora. Straga su još dva USB 3.0 porta (jako nam nedostaju još dva), priključak za slušalice te konektor eksternog napajanja

Sam monitor opremljen je zakrivljenim 34-inčnim IPS panelom nativne razlučivosti od 3.440x1.440 točaka. Riječ je o 8-bitnoj matrici, koja pomoću FRC-a postaje 10-bitna te može prikazati 1,07 milijardi boja. Obećava 99-postotnu pokrivenost sRGB prostora boja i maksimalnu svjetlinu od 300 cd/m2. Osvježava se pri 75 Hz, a podržan je i FreeSync. Službena dokumentacija ne specificira konkretan raspon frekvencija u kojem FreeSync radi, ali za LG-ove ultraširoke monitore to je obično 52-75 Hz. Drugim riječima, da biste koristili blagodati FreeSynca, u igrama ćete morati postizati između 52 i 75 sličica u sekundi, što pri ovoliko visokoj nativnoj razlučivosti nije osobito jednostavno. Razmišljate li o ovom monitoru u kontekstu igranja, u stroju ćete morati imati Radeon Vegu. S druge strane, podršci za FreeSync unatoč, o ovom monitoru nema smisla razmišljati kao gejmerskom, jer u igranju pri 60 i 75 Hz jednostavno nema neke drastične razlike. Za igranje ćete se mnogo više usrećiti 27-inčnim modelom razlučivosti 2.560x1.440 točaka i frekvencije osvježavanja od 144 Hz.

Kvaliteta prikaza vrlo je dobra. Svjetlina slike nadilazi deklariranih 300 cd/m2 – izmjerili smo 341 cd/m2 – a boje izgledaju duboko, bogato i raskošno. Tonskim prijelazima u izrazito kompleksnim scenama zna nedostajati rafiniranosti, ali općenito ni na njih nemamo zamjerke. Pozadinsko osvjetljenje blago probija po donjem rubu zaslona, no da biste to vidjeli, morat ćete po čitavom ekranu razvući crnu pozadinu. Drugim riječima, u praksi je to neuočljivo. Input lag iznosi oko 20 ms, što samo potvrđuje da 34UC99-W nema što tražiti pored najboljih monitora za igranje, premda je za prosječne korisnike i za to više nego dostatan.

Konstrukcija uređaja gotovo je posve plastična, a upravljivost ekrana svodi se na naginjanje i namještanje po visini. U najgornjem položaju donji rub mu je od podloge udaljen 24 centimetara, a kad ga posve spustimo, stolu se približava na 12,5 centimetara. OSD-om se navigira pomoću malenog joysticka, smještenog ispod donjeg ruba ekrana, te su stvari poput odabira ulaza i profila slike, prebačaja na PbP (Picture by Picture – istovremeni prikaz slike s dvaju uređaja) i konfiguriranja svjetline, kontrasta i drugih parametara, uvijek nadohvat ruke.

Za korisnike koji ga primarno trebaju za posao, a osobito ako koriste laptop s USB-C sučeljem, ovaj monitor je dobar i ne suviše skup izbor. Za igranje biste ipak trebali tražiti dalje.