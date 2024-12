Apple u Europi povlači iPhone SE i seriju iPhone 14 uoči mandata za USB-C

Apple planira prekinuti prodaju modela iPhone SE i serije iPhone 14 u zemljama Europske unije do kraja 2024. godine zbog novog propisa EU-a o univerzalnom priključku za punjenje USB-C, koji stupa na snagu u siječnju 2025. godine

Modeli na koje će ova odluka utjecati uključuju iPhone SE treće generacije, iPhone 14 i iPhone 14 Plus. Svi ovi uređaji trenutačno koriste Appleov vlastiti Lightning priključak za punjenje pa ne udovoljavaju nadolazećoj regulativi EU-a koja zahtijeva da svi novi mobilni telefoni, tableti i kamere prodani unutar EU-a podržavaju USB-C punjenje. Vijest francuskog portala iGeneration, prenosi na svojim stranicama 9to5mac.

Prodavat će se na drugim tržištima

Umjesto razvoja novih verzija ovih modela s USB-C priključcima, Apple je odlučio prekinuti njihovu prodaju nešto ranije nego što je uobičajeno za životni ciklus proizvoda. Očekuje se da će Apple nastaviti prodavati ove modele na drugim tržištima do njihovog prirodnog kraja životnog ciklusa. Izvan EU-a, iPhone SE će vjerojatno ostati dostupan do pojave novog modela, dok se očekuje da će se serija iPhone 14 prodavati do kraja 2025. godine.

Četvrta generacija iPhonea SE u proljeće

Apple se priprema za sljedeću generaciju svojeg cjenovno pristupačnog iPhonea. Četvrta generacija iPhonea SE, čije se predstavljanje očekuje u proljeće 2025. godine, imat će USB-C priključak kako bi bila u skladu s novim propisima EU-a. Glasine govore da će ovaj nadolazeći model usvojiti dizajn sličan iPhoneu 14, s rubnim zaslonom, poboljšanim mogućnostima kamere i novim standardom punjenja.

Svu na na USB-C - ekološki cilj EU-a

Prijelaz na USB-C nije ograničen samo na iPhone. Apple je već uveo USB-C u svoju najnoviju liniju iPhone 15, kao i u kućišta za punjenje AirPodsa i AirPods Max. Očekuje se da će ovaj pomak prema univerzalnom standardu punjenja pojednostavniti iskustvo punjenja za potrošače i smanjiti elektronički otpad, što je u skladu s ekološkim ciljevima EU-a.

Mandatom EU-a za USB-C, formalno usvojenom u listopadu 2022. godine, želi se standardizirati punjenje za širok raspon elektroničkih uređaja. To je prvi takav propis na globalnoj razini i osmišljen je kako bi se smanjio broj punjača i kabela koje potrošači moraju kupiti s novim uređajima.

Čak kruže glasine da tvrtka istražuje mogućnost iPhonea bez priključaka u budućnosti, što bi potencijalno moglo zaobići potrebu za bilo kakvim fizičkim priključkom za punjenje.